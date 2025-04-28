طيران ناس يكشف عن مقاعد الجيل الجديد لأسطوله المقبل ضمن استراتيجية النمو والتوسع

MENAFN - Asdaf News) أبرم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، اتفاقية مع شركة سافران العالمية الرائدة في تصنيع مقاعد الطائرات، لتجهيز طائراته الجديدة من طراز A320neo بأحدث جيل من المقاعد، والذي يرسي معايير جديدة للراحة في الطيران الاقتصادي.

تم الكشف عن مزايا المقاعد الجديدة خلال مشاركة طيران ناس في معرض سوق السفر العربي، الذي يعُقد في دبي من 28 أبريل إلى 1 مايو، بحضور رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، ، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Safran Seats France كوينتين مونييه.

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد مقصورات طائرات طيران ناس بمقاعد جديدة سيتم تصميمها خصيصًا له، وتشمل تزويد مقاعد الدرجة الاقتصادية بخصائص مميزة، مع تصميمات ذكية للوسائد وتقنيات حديثة، مما يزيد من راحة الضيوف، حيث يشغل طيران ناس طائرات A320neo على رحلات تصل مدتها إلى 6 ساعات، وتتناسب المقاعد الجديدة مع الرحلات الطويلة والمتوسطة.

ومع التسليم المقرر في نهاية العام الجاري 2025، ستحتوي كل طائرة على 174 مقعداً جديداً توفر مستوى مميزًا من الراحة والخصوصية والرفاهية. ستحتوي مقاعد الدرجة الاقتصادية على حامل للأجهزة الالكترونية المحمولة (PED) ومنفذ لنظام الإمداد بالطاقة يتوافق مع وصلات USB-A و USB-C (شحن بقدرة 60 واط)، ومساحة لتخزين الكتب والصحف، ومشجب معطف، وحامل أكواب. وعلاوة على ذلك، ستتميز مقاعد الدرجة الممتازة، التي تمتد على أربعة صفوف، بمساحة أوسع، ومسند رأس قابل للتعديل، وحاجز مقعد في المنتصف لتوفير مساحة معيشة مثالية، مما يضمن رحلة أكثر متعة للركاب.