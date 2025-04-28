طيران ناس يكشف عن مقاعد الجيل الجديد لأسطوله المقبل ضمن استراتيجية النمو والتوسع

طيران ناس يكشف عن مقاعد الجيل الجديد لأسطوله المقبل ضمن استراتيجية النمو والتوسع
تم الكشف عن مزايا المقاعد الجديدة خلال مشاركة طيران ناس في معرض سوق السفر العربي، الذي يعُقد في دبي من 28 أبريل إلى 1 مايو، بحضور رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، ، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Safran Seats France كوينتين مونييه.
وتهدف الاتفاقية إلى تزويد مقصورات طائرات طيران ناس بمقاعد جديدة سيتم تصميمها خصيصًا له، وتشمل تزويد مقاعد الدرجة الاقتصادية بخصائص مميزة، مع تصميمات ذكية للوسائد وتقنيات حديثة، مما يزيد من راحة الضيوف، حيث يشغل طيران ناس طائرات A320neo على رحلات تصل مدتها إلى 6 ساعات، وتتناسب المقاعد الجديدة مع الرحلات الطويلة والمتوسطة.
ومع التسليم المقرر في نهاية العام الجاري 2025، ستحتوي كل طائرة على 174 مقعداً جديداً توفر مستوى مميزًا من الراحة والخصوصية والرفاهية. ستحتوي مقاعد الدرجة الاقتصادية على حامل للأجهزة الالكترونية المحمولة (PED) ومنفذ لنظام الإمداد بالطاقة يتوافق مع وصلات USB-A و USB-C (شحن بقدرة 60 واط)، ومساحة لتخزين الكتب والصحف، ومشجب معطف، وحامل أكواب. وعلاوة على ذلك، ستتميز مقاعد الدرجة الممتازة، التي تمتد على أربعة صفوف، بمساحة أوسع، ومسند رأس قابل للتعديل، وحاجز مقعد في المنتصف لتوفير مساحة معيشة مثالية، مما يضمن رحلة أكثر متعة للركاب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية