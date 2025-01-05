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قائمة أفضل المطابخ في العالم

1/5/2025 6:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استطاع المطبخ اليوناني من تصدر قائمة أفضل المطابخ العالمية وفقًا لتقييم دليل السفر TasteAtlas، الذي حلل 477,287 تقييمًا لـ 15,478 نوعًا من الأطعمة، في حين حصل المطبخ اليوناني على تقييم 4.6 من 5 نجوم، متفوقًا على 100 مطبخ عالمي.

وتضمنت القائمة أطباقًا يونانية مميزة مثل فستق "Fystiki Aeginas"، وزيت الزيتون "Finiki Lakonias"، وفاصوليا "Santorini Fava"، التي تعكس التراث الغني لهذا المطبخ.

وفي التصنيف العالمي للمطابخ الصادر عن TasteAtlas، احتل المطبخ اللبناني المرتبة الـ26 عالميًا بتقييم 4.3 من 5، ليؤكد مكانته كواحد من أفضل المطابخ التي تمثل منطقة الشرق الأوسط. وضمن قائمة الّتي "لا بدّ من تذوّقها" فقد تم ذكر الثوم والشاورما والكنافة والمتبل والزعتر.

وجاء المطبخ الإيطالي في المرتبة الثانية بتقييم 4.59، مع أطباق شهيرة كجبن البارميزان، والشوكولاتة بالبندق "جاندوجا"، وبيتزا نابوليتان، بينما احتلّ المطبخ المكسيكي المركز الثالث (4.52)، يليه الإسباني والبرتغالي، وكلاهما حصل على تقييم 4.5.
ورغم ثرائه وتنوعه، جاء المطبخ الصيني في المركز العاشر، مع أطباق مثل لحم المطهو ببطء في شنغهاي والمأكولات البحرية الطازجة من هونغ كونغ.

لبنان 24

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