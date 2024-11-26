كيف نقرأ دراسة البنك الدولي التي وضعت عمّان على مفترق طرق؟

كتب الدكتور المهندس مراد الكلالدة



نشر البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي) دراسة حديثة أعدها خبراء دوليين يتقدمهم Jon Kaw وآخرين، بعنوان عمّان المستقبل، على منعطف مفصلي. وقد آثرت تضمين عنوان المقالة "مفترق الطرق" كما جاء بالنص الأصلي بالإنجليزية Future Amman Positioned at a Juncture



لقد خلصت الدراسة للتوصية بإتباع ثلاثة إستراتيجيات للنمو المكاني المستدام وهي 1) تحسين التخطيط المكاني والتكامل عبر القطاعات 2) تحديد أولويات الإصلاحات والإستثمارات الرئيسية في حدود الموارد المحدودة ونافذة الفرص الصغيرة 3) الإستفادة من الأصول العامة وإطلاق نهج التمويل بضمان الأراضي والإستفادة من إرتفاع قيمتها. وسنناقش الحيثيات التي أفضت لهذه الخلاصة لأهميتها.



ففي المجال الأول، نلاحظ التوجيه للتركيز على التخطيط المكاني بكل مستوياته، وأن يكون عابر للقطاعات، فما معنى ذلك. لقد أطلقت أمانة عمّان الكبرى (الأمانة) خطتها الإستراتيجية للأعوام 2022-2026 متضمنة 212 مشروعاً ومبادرة تهدف إلى تحقيق 15 غاية ومجموعة من الأهداف الإستراتيجية تندرج تحت كل غاية، وعدد من المشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 918 مليون دينار. إن تنظيم الخطة الإستراتيجية للأمانة قد إنتهج مبدأ التخصص القطاعي، بمعنى تقييد الغاية بالمشاريع التي خصص لكل منها بطاقة مشروع، تبين المالك والمدى الزمني ومؤشرات الأداء والشركاء والموازنة المطلوبة.



لقد أنتقدت الدراسة بشكل غير مباشر التوسع الحضري الذي أدى إلى التجزوء المكاني، وتمت الإشارة إلى المناطق التي تم إضافتها لمساحة المدينة سنة 1987 وقدرها 400 كيلومتر مربع، بدون تسميتها، والمقصود بذلك هي دراسة دار الهندسة بعنوان "الخطة التنموية الشاملة لعمان الكبرى" والتي "تم على أساسها إنشاء أمانة عمّان الكبرى، لتضم بالإضافة إلى ثلاثة عشر بلدية مجاورة ومدينة أبو نصير الجديدة، وعشرة مجالس قروية وبعض المناطق الريفية. وبذلك، فإن عمّان الكبرى تغطي مساحة تبلغ 528000 دونم (528 كيلومتر مربع) من الأراضي الريفية والمناطق الحضرية، يصل عدد سكانها إلى حوالي مليون نسمة.

وقد أسهمت تلك التوسعة، حسب دراسة البنك الدولي، في تشكل تجمعات ونماذج وتشكيلات عمرانية وحضرية غير منظمة وتتسبب بالإزدحام على نحو يفرض ضغوطاً على البنية التحتية، ويزيد من تكاليف تقديم الخدمات، ويحد من إمكانية السير على الأقدام في المدينة، وتؤدي هذه الحقيقة أيضاً إلى خلق تفاوتات مكانية، وضعف فرص الحصول على الوظائف، وخفض الإنتاجية، وإطالة مسافات الإنتقال والوقت المستغرق فيه، ويسهم في خسارة الأراضي الزراعية وزيادة البصمة الكربونية. إنتهى الإقتباس من الدراسة.



لقد جاء هذا النص متوافقاً مع ما كنا ندعو إليه من الحد من إستقطاب عمّان، والضرر الذي يحدثه التوسع بالرقعة الحضرية، لأنه وببساطة يتناقض مع مبدأ المدن التي تنشأ لتركيز الأعمال ضمن مسافات قريبة، وعليه، فإن توسيع مساحة عمّان بمقدار 400 كيلومتر مربع في العام 1987، وتوسيعها الإضافي بالعام 2007 ضمن ما عرف بمخطط عمّان الشمولي "مخطط عمان- نمو المدينة الكبرى- المتروبوليس" لتصل الى 1662 كيلومتر مربع، قد زرع بذور ما خلصت اليه دراسة البنك الدولي، موضوع مقالتنا هذه.

ويحق لنا أن نؤكد على صحة ما نادينا به على مدار السبعة عشر عاماً الماضية، وهو أن التوسع الحضري سيؤدي الى التجزؤ المكاني Fragmented Spatial Growth علاوة عن أثره السلبي على الإخلال بالتنمية المتوازنة بالمملكة. إن المراقب للتطور العمراني يلاحظ إنفلات السيطرة على المساحة المحددة بآخر مخطط شمولي للأمانة، مخطط 2007، بكافة الإتجاهات، غير مراعية للخطط الموضوعة، فتمدد منطقة طارق شرقاً من خلال أوتوستراد الزرقاء والتصقت بالرصيفة، والأخيرة أصبحت جزء من الزرقاء الكبرى. الغريب أن خطورة التوسع الحضري هذه تم تعزيزها بتسيير خط للباص سريع التردد ما بين عمّان والزرقاء، وكأنه خط باص داخلي بالمدينة. اما من الناحية الغربية، أصبحت السلط قاب قوسين أو أدنى من الإلتصاق مع صويلح من خلال الكمالية، ومن الجنوب والغرب، مرج الحمام بناعور بمادبا.



والأغرب أن تسعى وزارة النقل لتعميم فكرة خط الباص السريع الزرقاء-عمّان للتنقل بين المحافظات، وكأني أرى الكتلة الحضرية المتضخمة أصلاً، قد زاد حجمها للضعفين وأكثر، وأصبحت عمّان وجاراتها تضم الغالبية العظمى من السكان.

وهذا تماماً ما جاء نصاً بدراسة البنك الدولي "وتشير التحليلات إلى أن الحد من النمو المكاني غير المخطط هو أحد أكثر المسارات فعالية من حيث التكلفة لتحقيق طموحات عمّان بخفض الإنبعاثات الكربونية" .



لقد اقترحت الدراسة مسارات عدة للإصلاح، ففي مجال التخطيط ضمن مسار الإصلاح التشريعي، تم إقتراح وضع تشريعات تخطيط جديدة، وهذا ما تقوم به أمانة عمّان الآن، وقد انجزت مسودة نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان، ولكنه لن يحل محل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (قانون التنظيم) لسنة 1966 كما افترض الإقتراح، لأن ما يتم إعداده هو نظام يصدر بموجب قانون أمانة عمّان الكبرى، وسيبقى قانون التنظيم ساري المفعول لأن هناك العديد من الأنظمة صادره بموجبه، من ضمنها نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمّان رقم 28 لسنة 2018 الصادر بمقتضى المادة (67) من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 1966، كما أن المناطق التي التحمت حضرياً مع عمّان تتبع أنظمة مختلفة مرجعيتها قانون التنظيم ويصعب التوفيق بينها.

قد يشكل نظام التخطيط والتنظيم، قيد الإعداد، خطوة مهمة إلى الأمام لإيلاء موضوع التخطيط الحضري أهميه أكبر، فإن "السبب في الإزدحامات المرورية في عمّان هو الأنماط الحالية لإستخدامات الأراضي والطلب على البنية التحتية للنقل. وتبلغ خسائر الإزدحام المروري في عمّان من حيث التأخيرات وإهدار الوقود 1.5 مليار دينار سنوياً، أو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وذلك حسب ما جاء تحت عنوان "خدمات الربط وإستخدامات الأراضي" ضمن البند الثاني من نتائج دراسة البنك الدولي. ويستطرد التقرير المعزز بإحصائيات موثقة إلى أنه في المتوسط، لا يمكن للناس في عمّان الوصول إلا إلى 18% من أماكن العمل إجمالاً في أقل من 60 دقيقة بإستخدام وسائل النقل العام والمشي. كما شدد التقرير على ان البوابة لمزيد من التشغيل، هي من خلال رفع الكفاءة في نظام التخطيط الحضري لتحقيق نتائج أفضل من وصول الناس إلى أماكن العمل، وتوفير فرص عمل للناس.

لقد أتى التقرير على ذكر الباص سريع التردد في مواطن عدة، مثل "من شأن آثار خطوط الباص السريع الجديدة أن تحسن ربط المناطق النائية بوسط المدينة، ويفيد ذلك بشكل خاص العمّال في الصناعات التحويلية الذين يعيشون أيضاً في أبعد مكان عن وسط المدينة". وقد عزز التقرير هذه الفكرة بالشكل (6) المكون من جزئين، يبين الأول، التغيير في الطلب المتوقع على المساحة المبنية، ويشير ذلك إلى الحاجة المستقبلية للمساحات المبنية (مثل الشقق السكنية، المكاتب التجارية، المرافق العامة) بناءً على عوامل مثل النمو السكاني، التنمية الإقتصادية وتوسع المدن. ويستخلص من هذا الشكل بأن قسم كبير من الأراضي التي تقع على مسارات الباص السريع قد وصلت الى حد الإشباع التنظيمي (فوق 1.0) بمعنى أن المساحات التي يمكن بنائها على تلك الأراضي أقل بكثير من الطلب. وتبين هذه الفجوة ضرورة الضغط لتعديل قوانين التنظيم العمراني أو البحث عن حلول بديلة مثل إعادة تقسيم المناطق أو زيادة الكثافة العمرانية.

وليس بغريب أن تأتي طلبات المستثمرين بقطاع الإسكان لزيادة عدد الطوابق المسموح بها، لأنها تتماشى مع النتيجة التي خلصت اليها الدراسة، وهي أن المساحات المبنية التي توفرها الأحكام التنظيمية غير كافية للوفاء بالطلب، لا سيما وان الأراضي الواقعة بالقرب من مسارات الباص السريع جاذبة، ولكن إستيعابها مقيد بموجب الأحكام التنظيمية من جهة، وعرض الطرقات من جهة أخرى.

الجزء الثاني من الشكل (6) يبين أثر هذا التغيير، نقصد بذلك أثر زيادة استيعاب الأراضي، على نسبة التشغيل المتوقعة والتي سترتفع بنسب متفاوتة قد تصل الى 0.3 أو 30%. هذا يعني بصورة مبسطة، بأن التكثيف العمراني على طول خطوط الباص السريع هو الأنسب، لإحداث تحسن بالتشغيل.

ولا يفوتني التنويه الى أنه يجب الموائمة بين القدرة الإستيعابية للباص السريع، ومدى تحمله للزيادة المتوقعة بعدد السكان، فيما لو تم تعديل أنظمة البناء وفقاً لتوصيات الدراسة. والحق يقال بانه المخطط الشمولي لأمانة عمّان الكبرى لم يغفل عن هذه النقطة، فقد بينت دراسات أمانة عمّان الكبرى بأن نظام النقل العام سيتألف من أربعة مستويات هي: خدمة النقل ذات المستوى العالي (قطار خفيف والباص سريع التردد BRT)، ومستوى النقل بالحافلات الرئيسية الحديثة المؤهلة، وهو ما تشغلة باصات رؤية عمّان، وخدمات الحافلات العادية مع حركة السير المختلطة، والمستوى الرابع هو المشاة، بعد تأهيل المدينة لتصبح عمّان مدينة صديقة للمشاة.



إن المشاكل التي واجهت تطبيق المستويات الأربعة للوصول الى نظام نقل عام فعال، قد خلطت المستويات بعضها ببعض، واختزلت أجزاء وألغت أخرى بما أوصل النقل والمرور بالمدينة الى حالة من الإستعصاء المروري، والتي تؤدي الى إعاقة التنمية والتشغيل.



لقد تضمن التقرير العديد من الأشكال التوضيحية، وقد يكون من أهمها الشكل (15) الذي يحصر أراضي الأمانة في عمّان وعددها أكثر من 4000 قطعة أرض بمساحة إجمالية قدرها حوالي 16 كيلومتر مربع، وحوالي 1000 مبنى بقيمة 2.2 مليار دينار. وشدد التقرير على أن الإستغلال الأمثل لهذه الموجودات يمكن أن يؤدي الى التعافي المالي والإقتصادي للأمانة.



ويمكن تلخيص الدراسة حسب ما ورد في النهج ثلاثي المحاور لتحقيق التحول المكاني، بثلاثة إستراتيجيات تحاكي كل منها التحديات الأساسية (التجزؤ المكاني، عدم الإستفادة من إمكانات النمو، قيود المالية العامة).



الإستراتيجية (1) تحسين التخطيط المكاني والتكامل عبر القطاعات، من خلال التخطيط الديناميكي وإستخدامات الأراضي المستجيبة للإحتياجات، وربط الناس والأحياء ربطاً جيداً بالوظائف والخدمات وإقتصاديات التكتل.



الإستراتيجية (2) تحديد أولويات الإصلاحات والإستثمارات الرئيسية في حدود الموارد المحدودة ونافذة الفرص الصغيرة، من خلال توفير البنية التحتية على نحو إستباقي على مستوى المدينة، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية.



الإستراتيجية (3) الإستفادة من الأصول العامة وإطلاق نهج التمويل بضمان الأراضي، من خلال مشاركة القطاع الخاص، وخلق قيمة للأراضي وتحصيلها.



السؤال الذي تطرحه دراسة البنك الدولي علينا نحن الأردنيين، هو التالي: هل من الضروري تعديل الخطة الإستراتيجية لأمانة عمّان 2022-2026 بما يتماشى مع توصيات هذه الدراسة، أو أنه بالإمكان الإستمرار فيها لتحقيق الأهداف المرسومة.

