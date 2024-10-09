شركة فوكسكون التايوانية تخطط لبناء أكبر مصنع في العالم لرقائق جي بي 200 الفائقة

(MENAFN
) أعلنت شركة فوكسكون التايوانية العملاقة في مجال التكنولوجيا يوم أمس الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، عن خططها لبناء أكبر مصنع في العالم مخصص لإنتاج شرائح جي بي 200 "المتفوقة"، التي تعتبر أساسية لتشغيل خوادم الذكاء الاصطناعي المستخدمة من قبل شركة نيفيديا الأمريكية البارزة، وتؤكد هذه المبادرة التزام فوكسكون بتوسيع قدراتها خارج نطاق تجميع الإلكترونيات التقليدية.
كما تُعرف فوكسكون رسميًا باسم هون هاي للصناعة الدقيقة، وهي أكبر شركة تصنيع إلكترونيات تعاقدية في العالم، حيث تقوم بتجميع الأجهزة لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك شركة أبل، وتعمل الشركة على تنويع اهتماماتها التجارية من خلال استكشاف قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والشرائح الإلكترونية، والخوادم، مما يشير إلى تحول كبير في تركيزها العملي.
وخلال يوم هون هاي للتكنولوجيا السنوي، كشف التنفيذي الكبير بنيامين تنغ عن خطط طموحة للمصنع الجديد لإنتاج شرائح جي بي 200، ووصفه بأنه الأكبر من نوعه في العالم، وعلى الرغم من أن تنغ لم يكشف عن الموقع الدقيق، إلا أنه أكد أن فوكسكون ملتزمة بإنشاء هذا الموقع الإنتاجي الضخم.
كذلك أعلن الرئيس التنفيذي لفوكسكون يونغ ليو خلال الحدث الذي استمر يومين أن الشركة تهدف إلى أن تكون الأولى في تسليم هذه الشرائح الرائدة، وشارك لاحقًا مع الصحفيين أن المصنع الجديد سيكون في المكسيك، وعلى عكس منافسيها، مثل إنتل وميكرون وتكساس إنسترومنتس، لا تصنع نيفيديا شرائحها بنفسها، بل تعتمد على المقاولين مثل فوكسكون، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت فوكسكون نماذج جديدة من السيارات الكهربائية خلال يوم التكنولوجيا، بما في ذلك مركبة "يوتيليتي" تتسع لسبعة ركاب وحافلة تتسع لـ21 راكبًا، وكشفت فوكسكون العام الماضي عن شراكتها مع نيفيديا لإنشاء "مختبرات الذكاء الاصطناعي"، وهي مراكز لمعالجة البيانات مصممة لدعم الأجهزة من الجيل التالي.
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