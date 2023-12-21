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وفاة الفنان الأردني علـي العبـادي - صورة

12/21/2023 2:38:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى نقيب الفنانين الاردنيين واعضاء النقابة زميلهم "علـي خلـف العبـادي " بعد ان وافته المنية يوم أمس الاربعاء
وقالت النقابة في بيان صادر عنها :" إيماناً بقضاء الله وقدره ، ينعى نقيب الفنانين المخرج "محمد يوسف العبادي" ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين بمزيد من الحزن والمواساة الزميل "علي خـلـف العـبّـادي" .. نسأل الله أن يتغمد الزميل الفقيد الغالي برحمته وعفوه ومغفرته وأن يجعل مثواه فسيح جناته ، وأن يلهم عائلته وزملاءه وأهله الكرام جميل الصبر والسلوان "
من جهته نعى نقيب الفنانين الاردنيين محمد العبادي الراحل علي العبادي قائلا :" فقد مفجع وموجع ..ابن العم والزميل علي خلف العبادي عضو نقابة الفنانين الأردنيين في ذمة الله اللهـم اجبر مصابنا




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