«سندريلا» تحط الرحال في دبي 22 الجاري

فنون وعروض حافلة ببهجة الحكايات وألوان المرح، تحتضنها دبي في الشهر الجاري وفي نوفمبر المقبل، مع عملين مسرحيين، مخصصين للأطفال وهما «سندريلا» وهيّا بنا لنصطاد الدب.

واللذان يعرضان في شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، ويعدان ملهمين للأطفال والجمهور الصغير، إذ يرويان شغفهم بالأعمال المسرحية ويعززان ثقافتهم ومعارفهم، وتتوافر لهم معهما، تجارب تعليمية وترفيهية في آن واحد. والحدثان القادمان يجسدان هذا التوجه بشكل كامل.

وهما سندريلا-بيتيسايرز باليت ( في أكتوبر)، وهيّا بنا لنصطاد الدب (في نوفمبر) كما أنهما يعرضان في أبوظبي، وبقية مدن الدولة.





وتنظم مؤسسة آرت فور أُل في مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي، في 22 أكتوبر، عرض سندريلا-بيتيسايرز باليت: Cinderella - Bitesize Balle، في مسرح زعبيل عند الساعة 11 صباحاً و3 مساءً و6 مساءً وذلك عقب عرض العمل في مؤسسة الثقافة بأبوظبي في 20 أكتوبر الجاري، عند الساعة 6 مساء، وفي 21 منه عند الساعة 11 صباحاً.



ويشتمل هذا العرض على الموسيقى الخلابة والمشاهد الفريدة، وهو من تأليف الملحن الروسي السوفييتي، سيرجي بروكوفييف، أما الرقصات الأصلية فصممها المبدع الشهير فيكتور سميرنوف-غولوفانوف، ويمتاز العرض بالأناقة والمتعة غير المحدودة، إذ يبرز في فضاءاتهما تلك الحكاية الشهيرة عالمياً، التي تُقدم عبر الباليه الكلاسيكي، وتلامس قلوب الأطفال الصغار والكبار على حد سواء.

ويتميز الإنتاج بأزياء ملونة ومجموعات فنية رائعة وإضاءة ديناميكية، ما يخلق عالماً ساحراً بكل تأكيد وهو ما يعززه توجه باليه Bitesize Ballet، الذي يعد رائداً في عالم الباليه الكلاسيكي، خصيصاً للأطفال الصغار. وقد تم تصميم العروض القصيرة والمبهجة في سندريلا لسحر الأطفال وتعزيز تقديرهم المبكر للرقص والثقافة.



وتقدم هذا العرض، فرقة باليه مدينة موسكو، وهي واحدة من أهم فرق الباليه الجوالة في روسيا، منذ سنة 1988 وظهرت في أكثر من 35 دولة في أنحاء العالم، بأكثر من 1000 عرض فقط في المملكة المتحدة.





وقالت رانيا عاشور، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لآرت فور أُل لا يوجد شيء أكثر إثراءً من تنمية جيل جديد من عشاق الفن المسرحي، ونحن متحمسون للمحافظة على شراكتنا المستدامة مع مؤسسة الثقافة في أبوظبي، المنزل الرائع للثقافة في الإمارة. وعلى مر السنوات.. ولطالما كان من دواعي سرورنا التعاون مع هذه المؤسسة الملتزمة إبراز المواهب الفنية في الدولة، والحفاظ على تراثها الثقافي الغني، وتعزيز الثقافة والتثقيف بشكل عام.