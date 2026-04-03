Russian Forces Launch 856 Attacks On Zaporizhzhia Region Over Past Day, Four Injured
According to him, Russian forces carried out 18 airstrikes on Orikhiv, Preobrazhenka, Liubytske, Dolynka, Lisne, Omelnyk, Shyroke, Kopani, Rivne, Novoselivka, Barvinivka, Huliaipilske, Dolynka, and Vozdvyzhivka.
A total of 503 drones of various types, mostly FPVs, attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Kushuhum, Komyshuvakha, Novomykolaivka, Balabyne, Malokaterynivka, Bilenke, Dudnykove, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Myrne, Hirke, Zelene, Solodke, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Tsvitkove, and Sviatopetrivka.Read also: Suspilne film crew comes under mortar fire in Dnipropetrovsk region
Six MLRS strikes were recorded on Zaliznychne, Shcherbaky, Charivne, Huliaipilske, and Sviatopetrivka.
Additionally, 329 artillery strikes targeted Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Zelene, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Solodke, Huliaipilske, and Sviatopetrivka.
Authorities received 60 reports of damage to infrastructure, residential buildings, and vehicles.
Photo: Zaporizhzhia Regional Military Administration
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment