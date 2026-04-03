Russian Forces Launch 856 Attacks On Zaporizhzhia Region Over Past Day, Four Injured

2026-04-03 02:04:25
(MENAFN- UkrinForm) The head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, Ivan Fedorov, reported this on Telegram, according to Ukrinform.

According to him, Russian forces carried out 18 airstrikes on Orikhiv, Preobrazhenka, Liubytske, Dolynka, Lisne, Omelnyk, Shyroke, Kopani, Rivne, Novoselivka, Barvinivka, Huliaipilske, Dolynka, and Vozdvyzhivka.

A total of 503 drones of various types, mostly FPVs, attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Kushuhum, Komyshuvakha, Novomykolaivka, Balabyne, Malokaterynivka, Bilenke, Dudnykove, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Myrne, Hirke, Zelene, Solodke, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Tsvitkove, and Sviatopetrivka.

Six MLRS strikes were recorded on Zaliznychne, Shcherbaky, Charivne, Huliaipilske, and Sviatopetrivka.

Additionally, 329 artillery strikes targeted Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Zelene, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Solodke, Huliaipilske, and Sviatopetrivka.

Authorities received 60 reports of damage to infrastructure, residential buildings, and vehicles.

