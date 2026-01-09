Half-Year Liquidity Contract Statement On December 31St, 2025
|Buy Side
|Sell Side
|Number of executions
|Number of shares
|Traded volume in EUR
|Number of executions
|Number of shares
|Traded volume in EUR
|Total
|1,520
|43,079
|1,872,571.29
|1,528
|43,617
|1,908,637.73
|07/01/2025
|13
|477
|19,871.82
|4
|114
|4,774.32
|07/02/2025
|22
|567
|23,405.76
|37
|907
|37,658.64
|07/03/2025
|2
|100
|4,225.00
|15
|329
|13,956.18
|07/04/2025
|6
|245
|10,319.40
|5
|150
|6,349.50
|07/07/2025
|29
|634
|26,621.66
|13
|356
|15,037.44
|07/08/2025
|11
|500
|20,585.00
|8
|803
|33,099.66
|07/09/2025
|3
|100
|4,235.00
|17
|597
|25,426.23
|07/10/2025
|5
|200
|8,490.00
|-
|-
|-
|07/11/2025
|19
|550
|23,463.00
|24
|750
|32,047.50
|07/14/2025
|37
|1,255
|53,776.75
|22
|1,305
|55,997.55
|07/15/2025
|20
|450
|19,345.50
|26
|1,001
|43,273.23
|07/16/2025
|20
|500
|21,805.00
|3
|150
|6,640.50
|07/17/2025
|8
|250
|10,880.00
|17
|600
|26,268.00
|07/18/2025
|18
|567
|24,840.27
|12
|450
|19,795.50
|07/21/2025
|20
|633
|27,763.38
|14
|570
|25,051.50
|07/22/2025
|10
|251
|10,953.64
|8
|221
|9,699.69
|07/23/2025
|8
|334
|14,645.90
|29
|709
|31,224.36
|07/24/2025
|4
|200
|8,916.00
|16
|600
|27,018.00
|07/25/2025
|8
|300
|14,364.00
|35
|1,150
|55,395.50
|07/28/2025
|17
|650
|31,135.00
|12
|450
|21,694.50
|07/29/2025
|10
|400
|19,272.00
|19
|450
|21,789.00
|07/30/2025
|3
|150
|7,260.00
|11
|300
|14,550.00
|07/31/2025
|12
|250
|12,105.00
|11
|270
|13,130.10
|08/01/2025
|18
|450
|21,465.00
|2
|71
|3,412.26
|08/04/2025
|16
|500
|23,225.00
|12
|250
|11,655.00
|08/05/2025
|2
|100
|4,640.00
|14
|351
|16,507.53
|08/06/2025
|10
|202
|9,534.40
|14
|399
|18,932.55
|08/07/2025
|2
|9
|432.27
|5
|229
|11,017.19
|08/08/2025
|15
|390
|18,614.70
|8
|150
|7,185.00
|08/11/2025
|12
|502
|23,970.50
|15
|281
|13,558.25
|08/12/2025
|8
|200
|9,470.00
|9
|250
|11,925.00
|08/13/2025
|21
|650
|31,453.50
|18
|580
|28,251.80
|08/14/2025
|10
|300
|14,454.00
|21
|650
|31,408.00
|08/15/2025
|19
|450
|21,712.50
|13
|402
|19,472.88
|08/18/2025
|4
|100
|4,810.00
|2
|100
|4,845.00
|08/19/2025
|1
|1
|48.40
|13
|398
|19,513.94
|08/20/2025
|15
|500
|23,880.00
|-
|-
|-
|08/21/2025
|7
|200
|9,620.00
|2
|150
|7,270.50
|08/22/2025
|2
|50
|2,400.00
|10
|350
|16,954.00
|08/25/2025
|21
|600
|28,902.00
|20
|500
|24,170.00
|08/26/2025
|37
|1,099
|50,861.72
|15
|350
|16,324.00
|08/27/2025
|7
|300
|13,854.00
|5
|200
|9,268.00
|08/28/2025
|11
|300
|13,776.00
|5
|250
|11,545.00
|08/29/2025
|12
|450
|20,371.50
|3
|150
|6,900.00
|09/01/2025
|3
|50
|2,280.00
|8
|400
|18,264.00
|09/02/2025
|15
|450
|20,241.00
|-
|-
|-
|09/03/2025
|16
|330
|14,543.10
|1
|5
|220.75
|09/04/2025
|-
|-
|-
|6
|295
|13,047.85
|09/05/2025
|9
|350
|15,596.00
|11
|231
|10,316.46
|09/08/2025
|9
|350
|15,550.50
|14
|469
|20,936.16
|09/09/2025
|9
|335
|15,081.70
|11
|350
|15,767.50
|09/10/2025
|3
|115
|5,175.00
|5
|100
|4,525.00
|09/11/2025
|1
|1
|44.60
|9
|300
|13,635.00
|09/12/2025
|1
|50
|2,310.00
|10
|327
|15,189.15
|09/15/2025
|8
|250
|11,700.00
|13
|373
|17,527.27
|09/16/2025
|15
|351
|16,212.69
|-
|-
|-
|09/17/2025
|63
|1,880
|80,633.20
|32
|1,153
|50,028.67
|09/18/2025
|22
|381
|16,863.06
|16
|515
|22,829.95
|09/19/2025
|11
|250
|11,095.00
|10
|282
|12,619.50
|09/22/2025
|17
|650
|28,327.00
|9
|351
|15,352.74
|09/23/2025
|20
|400
|17,004.00
|4
|150
|6,469.50
|09/24/2025
|6
|150
|6,385.50
|9
|350
|14,948.50
|09/25/2025
|4
|200
|8,560.00
|7
|251
|10,782.96
|09/26/2025
|5
|200
|8,660.00
|7
|249
|10,826.52
|09/29/2025
|11
|300
|12,807.00
|-
|-
|-
|09/30/2025
|5
|200
|8,470.00
|12
|300
|12,780.00
|10/01/2025
|16
|501
|21,422.76
|12
|351
|15,089.49
|10/02/2025
|17
|500
|21,160.00
|27
|750
|31,972.50
|10/03/2025
|15
|470
|19,913.90
|6
|150
|6,480.00
|10/06/2025
|12
|650
|26,851.50
|21
|401
|16,681.60
|10/07/2025
|4
|150
|6,240.00
|6
|98
|4,113.06
|10/08/2025
|22
|500
|20,745.00
|14
|521
|21,663.18
|10/09/2025
|19
|505
|20,932.25
|18
|393
|16,348.80
|10/10/2025
|24
|650
|26,624.00
|13
|274
|11,318.94
|10/13/2025
|8
|364
|14,843.92
|29
|666
|27,292.68
|10/14/2025
|16
|481
|19,538.22
|4
|100
|4,073.00
|10/15/2025
|3
|100
|4,070.00
|12
|252
|10,314.36
|10/16/2025
|8
|351
|14,320.80
|12
|348
|14,264.52
|10/17/2025
|15
|499
|19,940.04
|6
|100
|4,010.00
|10/20/2025
|7
|213
|8,558.34
|19
|350
|14,108.50
|10/21/2025
|10
|156
|6,274.32
|17
|250
|10,140.00
|10/22/2025
|11
|550
|22,495.00
|25
|573
|23,493.00
|10/23/2025
|-
|-
|-
|16
|823
|33,956.98
|10/24/2025
|9
|600
|24,774.00
|10
|300
|12,519.00
|10/27/2025
|6
|250
|10,490.00
|20
|311
|13,077.55
|10/28/2025
|8
|246
|10,302.48
|5
|56
|2,353.68
|10/29/2025
|-
|-
|-
|30
|582
|25,095.84
|10/30/2025
|11
|450
|19,467.00
|16
|356
|15,407.68
|10/31/2025
|-
|-
|-
|24
|335
|14,592.60
|11/03/2025
|19
|700
|30,380.00
|18
|550
|23,925.00
|11/04/2025
|18
|504
|21,304.08
|-
|-
|-
|11/05/2025
|6
|201
|8,251.05
|2
|2
|83.20
|11/06/2025
|14
|208
|8,490.56
|4
|153
|6,256.17
|11/07/2025
|15
|472
|19,045.20
|12
|352
|14,287.68
|11/10/2025
|7
|200
|8,096.00
|12
|196
|7,987.00
|11/11/2025
|8
|150
|6,139.50
|18
|449
|18,480.84
|11/12/2025
|4
|150
|6,270.00
|8
|200
|8,380.00
|11/13/2025
|21
|302
|12,635.68
|5
|205
|8,601.80
|11/14/2025
|14
|248
|10,207.68
|7
|159
|6,584.19
|11/17/2025
|3
|7
|294.00
|9
|286
|12,014.86
|11/18/2025
|15
|443
|18,477.53
|10
|359
|15,124.67
|11/19/2025
|16
|454
|18,927.26
|7
|349
|14,612.63
|11/20/2025
|29
|567
|23,796.99
|15
|504
|21,218.40
|11/21/2025
|30
|442
|18,219.24
|10
|277
|11,489.96
|11/24/2025
|15
|387
|15,607.71
|16
|490
|20,090.00
|11/25/2025
|13
|296
|12,159.68
|22
|395
|16,333.25
|11/26/2025
|3
|50
|2,080.00
|1
|34
|1,428.00
|11/27/2025
|8
|343
|14,399.14
|29
|992
|41,921.92
|11/28/2025
|8
|202
|8,623.38
|11
|270
|11,553.30
|12/01/2025
|29
|312
|13,303.68
|13
|350
|15,004.50
|12/02/2025
|8
|198
|8,508.06
|7
|200
|8,626.00
|12/03/2025
|8
|250
|10,765.00
|2
|100
|4,323.00
|12/04/2025
|7
|147
|6,345.99
|17
|258
|11,153.34
|12/05/2025
|7
|110
|4,787.20
|11
|143
|6,236.23
|12/08/2025
|6
|143
|6,176.17
|16
|328
|14,372.96
|12/09/2025
|20
|402
|17,728.20
|9
|207
|9,234.27
|12/10/2025
|11
|299
|12,824.11
|-
|-
|-
|12/11/2025
|5
|137
|5,829.35
|2
|100
|4,295.00
|12/12/2025
|15
|600
|25,548.00
|13
|359
|15,458.54
|12/15/2025
|14
|300
|12,408.00
|30
|550
|23,226.50
|12/16/2025
|1
|1
|43.00
|5
|200
|8,610.00
|12/17/2025
|17
|299
|12,677.60
|4
|65
|2,795.00
|12/18/2025
|9
|108
|4,502.52
|8
|151
|6,311.80
|12/19/2025
|10
|201
|8,349.54
|9
|200
|8,340.00
|12/22/2025
|10
|255
|10,485.60
|11
|300
|12,444.00
|12/23/2025
|6
|150
|6,229.50
|12
|200
|8,356.00
|12/24/2025
|4
|71
|2,939.40
|4
|59
|2,454.40
|12/29/2025
|4
|124
|5,087.72
|-
|-
|-
|12/30/2025
|13
|252
|10,321.92
|11
|292
|12,068.36
|12/31/2025
|1
|49
|2,028.60
|8
|249
|10,527.72
Attachment
-
PR Half-year liquidity contract statement 09.01.2026
