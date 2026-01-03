Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport
Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market

Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market


2026-01-03 12:04:43
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, January 3. The price of an ounce of gold in Azerbaijan decreased by 256.5 manat ($150.1), or 3.3%, over the week, Trend reports.

The weighted average price of one ounce of gold dropped by 57.2 manat ($33.7), or 0.7%, compared to the previous week, and amounted to 7,547 manat ($4,436).

Gold ounce value change

December 22

7,475 manat ($4,397)

December 29

7,675 ($4,451)

December 23

7,620 manat ($4,482)

December 30

7,419 ($4,374)

December 24

7,647 manat ($4,498)

December 31

-

December 25

7,615 manat ($4,479)

January 1

-

December 26

7,664 manat ($4,508)

January 2

-

Average weekly rate

7,604 manat ($4,472)

Average weekly rate

7,547 manat ($4,436)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 9.04 manat ($5.32), or 6.7%. The average price of one ounce of silver was 131.1 manat ($77.2), which is 9.5 manat ($5.56), or 7.8%, more than the previous week.

Silver ounce value change

December 22

117.8 manat ($69.2)

December 29

135.6 ($80)

December 23

118.3 manat ($69.5)

December 30

126.6 ($74.6)

December 24

122.8 manat ($72.2)

December 31

-

December 25

122.1 manat ($71.8)

January 1

-

December 26

126.9 manat ($74.6)

January 2

-

Average weekly rate

121.6 manat ($71.5)

Average weekly rate

131.1 manat ($77.2)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan grew by 452.9 manat ($267.6), or 10.9%. The average price of one ounce of platinum went up by 87.7 manat ($51.5), or 2.3%, compared to the previous week, and amounted to 3,910 manat ($2,296).

Platinum ounce value change

December 22

3,507 manat ($2062)

December 29

4,137 ($2,452)

December 23

3,707 manat ($2,180)

December 30

3,684 ($2,159)

December 24

3,987 manat ($2,345)

December 31

-

December 25

3,836 manat ($2,256)

January 1

-

December 26

4,077 manat ($2,398)

January 2

-

Average weekly rate

3,823 manat ($2,248)

Average weekly rate

3,910 manat ($2,296)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 307.5 manat ($180.5), or 10%. The average price of one ounce of palladium went down by 149.1 manat ($87.3), or 4.9%, compared to the previous week, and amounted to 2,919 manat ($1,710).

Palladium ounce value change

December 22

3,037 manat ($1,786)

December 29

3,072 ($1,804)

December 23

3,090 manat ($1,817)

December 30

2,765 ($1,617)

December 24

3,224 manat ($1,896)

December 31

-

December 25

2,935 manat ($1,726)

January 1

-

December 26

3,053 manat ($1,795)

January 2

-

Average weekly rate

3,068 manat ($1,804)

Average weekly rate

2,919 manat ($1,710)

*Due to the public holidays in Azerbaijan from December 31, 2025, through January 1 and 2, 2026, the exchange rate for those days wasn't disclosed.

MENAFN03012026000187011040ID1110549880



Trend News Agency

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search