Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
Gold ounce value change
December 22
7,475 manat ($4,397)
December 29
7,675 ($4,451)
December 23
7,620 manat ($4,482)
December 30
7,419 ($4,374)
December 24
7,647 manat ($4,498)
December 31
-
December 25
7,615 manat ($4,479)
January 1
-
December 26
7,664 manat ($4,508)
January 2
-
Average weekly rate
7,604 manat ($4,472)
Average weekly rate
7,547 manat ($4,436)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 9.04 manat ($5.32), or 6.7%. The average price of one ounce of silver was 131.1 manat ($77.2), which is 9.5 manat ($5.56), or 7.8%, more than the previous week.
December 22
117.8 manat ($69.2)
December 29
135.6 ($80)
December 23
118.3 manat ($69.5)
December 30
126.6 ($74.6)
December 24
122.8 manat ($72.2)
December 31
-
December 25
122.1 manat ($71.8)
January 1
-
December 26
126.9 manat ($74.6)
January 2
-
Average weekly rate
121.6 manat ($71.5)
Average weekly rate
131.1 manat ($77.2)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan grew by 452.9 manat ($267.6), or 10.9%. The average price of one ounce of platinum went up by 87.7 manat ($51.5), or 2.3%, compared to the previous week, and amounted to 3,910 manat ($2,296).
Platinum ounce value change
December 22
3,507 manat ($2062)
December 29
4,137 ($2,452)
December 23
3,707 manat ($2,180)
December 30
3,684 ($2,159)
December 24
3,987 manat ($2,345)
December 31
-
December 25
3,836 manat ($2,256)
January 1
-
December 26
4,077 manat ($2,398)
January 2
-
Average weekly rate
3,823 manat ($2,248)
Average weekly rate
3,910 manat ($2,296)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 307.5 manat ($180.5), or 10%. The average price of one ounce of palladium went down by 149.1 manat ($87.3), or 4.9%, compared to the previous week, and amounted to 2,919 manat ($1,710).
Palladium ounce value change
December 22
3,037 manat ($1,786)
December 29
3,072 ($1,804)
December 23
3,090 manat ($1,817)
December 30
2,765 ($1,617)
December 24
3,224 manat ($1,896)
December 31
-
December 25
2,935 manat ($1,726)
January 1
-
December 26
3,053 manat ($1,795)
January 2
-
Average weekly rate
3,068 manat ($1,804)
Average weekly rate
2,919 manat ($1,710)
*Due to the public holidays in Azerbaijan from December 31, 2025, through January 1 and 2, 2026, the exchange rate for those days wasn't disclosed.
