Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
Gold ounce value change
December 1
7,219 manat ($4,246)
December 8
7,154 manat ($4,207)
December 2
7,171 manat ($4,217)
December 9
7,116 manat ($4,185)
December 3
7,178 manat ($4,221)
December 10
7,151 manat ($4,206)
December 4
7,134 manat ($4,196)
December 11
7,163 manat ($4,213)
December 5
7,169 manat ($4,216)
December 12
7,253 manat ($4,266)
Average weekly rate
7,174 manat ($4,219)
Average weekly rate
|
7,167 manat ($4,215)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 9.35 manat ($5.50), or 9.5% The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 102.8 manat ($60.4), up 4.59 manat ($2.70), or 4.7%, more than last week's figure.
Silver ounce value change
December 1
97.3 manat ($57.2)
December 8
98.5 manat ($57.9)
December 2
97.2 manat ($57.1)
December 9
98.9 manat ($58.1)
December 3
99.8 manat ($58.7)
December 10
103.8 manat ($61)
December 4
98.8 manat ($58.7)
December 11
105.2 manat ($61.8)
December 5
98.1 manat ($57.7)
December 12
107.8 manat ($63.4)
Average weekly rate
98.3 manat ($57.8)
Average weekly rate
102.8 manat ($60.4)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 57.6 manat ($33.8), or 2%, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,837 manat ($1,668), up 14.7 manat ($8.65), or 0.5%, compared to last week's figure.
Platinum ounce value change
December 1
2,880 manat ($1,693)
December 8
2,827 manat ($1,662)
December 2
2,798 manat ($1,645)
December 9
2,808 manat ($1,651)
December 3
2,806 manat ($1,650)
December 10
2,838 manat ($1,669)
December 4
2,824 manat ($1,661)
December 11
2,830 manat ($1,664)
December 5
2,806 manat ($1,650)
December 12
2,885 manat ($1,696)
Average weekly rate
2,823 manat ($1,660)
Average weekly rate
2,837 manat ($1,668)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 64.3 manat ($37.8), or 2.58%. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,525 manat ($1,485), which is 61.9 manat ($36.4), or 2.51%, more compared to last week.
Palladium ounce value change
December 1
2,451 manat ($1,441)
December 8
2,494 manat ($1,466)
December 2
2,422 manat ($1,424)
December 9
2,510 manat ($1,476)
December 3
2,491 manat ($1,465)
December 10
2,555 manat ($1,502)
December 4
2,465 manat ($1,449)
December 11
2,510 manat ($1,476)
December 5
2,488 manat ($1,463)
December 12
2,558 manat ($1,504)
Average weekly rate
2,463 manat ($1,448)
Average weekly rate
2,525 manat ($1,485)
