Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market

2025-12-13 03:08:47
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, December 13.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan rose by 99.1 manat ($58.2), or 1.39%, over the week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 6.95 manat ($4.09), or 0.1%, compared to last week's figure, totaling 7,167 manat ($4,215).

Gold ounce value change

December 1

7,219 manat ($4,246)

December 8

7,154 manat ($4,207)

December 2

7,171 manat ($4,217)

December 9

7,116 manat ($4,185)

December 3

7,178 manat ($4,221)

December 10

7,151 manat ($4,206)

December 4

7,134 manat ($4,196)

December 11

7,163 manat ($4,213)

December 5

7,169 manat ($4,216)

December 12

7,253 manat ($4,266)

Average weekly rate

7,174 manat ($4,219)

Average weekly rate

7,167 manat ($4,215)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 9.35 manat ($5.50), or 9.5% The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 102.8 manat ($60.4), up 4.59 manat ($2.70), or 4.7%, more than last week's figure.

Silver ounce value change

December 1

97.3 manat ($57.2)

December 8

98.5 manat ($57.9)

December 2

97.2 manat ($57.1)

December 9

98.9 manat ($58.1)

December 3

99.8 manat ($58.7)

December 10

103.8 manat ($61)

December 4

98.8 manat ($58.7)

December 11

105.2 manat ($61.8)

December 5

98.1 manat ($57.7)

December 12

107.8 manat ($63.4)

Average weekly rate

98.3 manat ($57.8)

Average weekly rate

102.8 manat ($60.4)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 57.6 manat ($33.8), or 2%, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,837 manat ($1,668), up 14.7 manat ($8.65), or 0.5%, compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

December 1

2,880 manat ($1,693)

December 8

2,827 manat ($1,662)

December 2

2,798 manat ($1,645)

December 9

2,808 manat ($1,651)

December 3

2,806 manat ($1,650)

December 10

2,838 manat ($1,669)

December 4

2,824 manat ($1,661)

December 11

2,830 manat ($1,664)

December 5

2,806 manat ($1,650)

December 12

2,885 manat ($1,696)

Average weekly rate

2,823 manat ($1,660)

Average weekly rate

2,837 manat ($1,668)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 64.3 manat ($37.8), or 2.58%. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,525 manat ($1,485), which is 61.9 manat ($36.4), or 2.51%, more compared to last week.

Palladium ounce value change

December 1

2,451 manat ($1,441)

December 8

2,494 manat ($1,466)

December 2

2,422 manat ($1,424)

December 9

2,510 manat ($1,476)

December 3

2,491 manat ($1,465)

December 10

2,555 manat ($1,502)

December 4

2,465 manat ($1,449)

December 11

2,510 manat ($1,476)

December 5

2,488 manat ($1,463)

December 12

2,558 manat ($1,504)

Average weekly rate

2,463 manat ($1,448)

Average weekly rate

2,525 manat ($1,485)

Trend News Agency

