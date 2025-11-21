Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-11-21 02:01:31
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
21 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 November 2025 it had purchased a total of 94,177 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 94,177 - -
Highest price paid (per ordinary share) 543.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 537.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 540.41p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,728,939 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,728,939.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
20-11-2025 16:28:41 GBp 169 537.50 XLON xeaNa58yOWa
20-11-2025 16:27:58 GBp 36 537.00 XLON xeaNa58yP$T
20-11-2025 16:27:44 GBp 100 537.00 XLON xeaNa58yPSu
20-11-2025 16:24:50 GBp 229 537.00 XLON xeaNa58y2De
20-11-2025 16:23:55 GBp 295 537.00 XLON xeaNa58y3Ir
20-11-2025 16:22:29 GBp 296 537.00 XLON xeaNa58y1FU
20-11-2025 16:22:23 GBp 1,357 537.00 XLON xeaNa58y1UW
20-11-2025 16:18:51 GBp 1,284 537.50 XLON xeaNa58yB1o
20-11-2025 16:18:38 GBp 4 537.50 XLON xeaNa58yBVv
20-11-2025 16:18:36 GBp 29 537.50 XLON xeaNa58y8dA
20-11-2025 16:18:25 GBp 128 537.50 XLON xeaNa58y8zX
20-11-2025 16:11:10 GBp 258 538.00 XLON xeaNa58z@6r
20-11-2025 16:11:09 GBp 478 538.00 XLON xeaNa58z@69
20-11-2025 16:08:38 GBp 517 538.50 XLON xeaNa58zwsA
20-11-2025 16:08:04 GBp 70 539.00 XLON xeaNa58zxfx
20-11-2025 16:08:04 GBp 746 539.00 XLON xeaNa58zxfz
20-11-2025 16:04:32 GBp 676 539.50 XLON xeaNa58zdTR
20-11-2025 16:03:56 GBp 240 539.50 XLON xeaNa58zaGe
20-11-2025 16:03:05 GBp 61 539.00 XLON xeaNa58zbS0
20-11-2025 16:03:04 GBp 1,159 539.00 XLON xeaNa58zbVK
20-11-2025 15:54:15 GBp 294 540.00 XLON xeaNa58zfh9
20-11-2025 15:54:15 GBp 18 540.00 XLON xeaNa58zfhH
20-11-2025 15:54:15 GBp 407 540.00 XLON xeaNa58zfhJ
20-11-2025 15:53:56 GBp 283 540.00 XLON xeaNa58zfFn
20-11-2025 15:52:36 GBp 1,105 540.50 XLON xeaNa58zN@W
20-11-2025 15:48:38 GBp 1,034 540.00 XLON xeaNa58zHcT
20-11-2025 15:46:26 GBp 1,123 540.50 XLON xeaNa58zSo6
20-11-2025 15:41:16 GBp 830 541.00 XLON xeaNa58z7yH
20-11-2025 15:32:38 GBp 621 542.00 XLON xeaNa58zA1C
20-11-2025 15:32:32 GBp 2,096 542.50 XLON xeaNa58zAKu
20-11-2025 15:32:32 GBp 218 542.50 XLON xeaNa58zAKw
20-11-2025 15:32:32 GBp 679 542.50 XLON xeaNa58zAKy
20-11-2025 15:21:11 GBp 183 542.00 XLON xeaNa58@zs9
20-11-2025 15:18:59 GBp 194 541.50 XLON xeaNa58@u4M
20-11-2025 15:18:59 GBp 132 541.50 XLON xeaNa58@u4O
20-11-2025 15:10:07 GBp 183 538.50 XLON xeaNa58@jEd
20-11-2025 15:10:03 GBp 267 539.00 XLON xeaNa58@jVb
20-11-2025 15:09:39 GBp 557 539.50 XLON xeaNa58@g$F
20-11-2025 15:06:37 GBp 596 540.00 XLON xeaNa58@MBF
20-11-2025 15:06:30 GBp 259 541.00 XLON xeaNa58@MOL
20-11-2025 15:06:30 GBp 750 541.00 XLON xeaNa58@MON
20-11-2025 15:06:30 GBp 322 541.00 XLON xeaNa58@MOP
20-11-2025 15:06:30 GBp 577 540.50 XLON xeaNa58@MRZ
20-11-2025 14:54:29 GBp 323 539.50 XLON xeaNa58@2QT
20-11-2025 14:54:19 GBp 826 540.00 XLON xeaNa58@3gm
20-11-2025 14:53:35 GBp 350 540.50 XLON xeaNa58@0n@
20-11-2025 14:53:35 GBp 71 540.50 XLON xeaNa58@0n0
20-11-2025 14:53:35 GBp 198 540.50 XLON xeaNa58@0ny
20-11-2025 14:53:35 GBp 27 540.00 XLON xeaNa58@0n8
20-11-2025 14:45:20 GBp 326 539.50 XLON xeaNa58$rd0
20-11-2025 14:45:10 GBp 469 540.00 XLON xeaNa58$rn9
20-11-2025 14:41:40 GBp 191 540.00 XLON xeaNa58$$rc
20-11-2025 14:40:48 GBp 227 540.00 XLON xeaNa58$yLi
20-11-2025 14:39:43 GBp 323 540.50 XLON xeaNa58$w1o
20-11-2025 14:39:37 GBp 428 540.50 XLON xeaNa58$wKB
20-11-2025 14:39:26 GBp 880 541.00 XLON xeaNa58$xfX
20-11-2025 14:16:48 GBp 244 540.50 XLON xeaNa58$R9y
20-11-2025 14:11:18 GBp 1,586 540.00 XLON xeaNa58$2qJ
20-11-2025 14:07:35 GBp 449 540.00 XLON xeaNa58$EGv
20-11-2025 14:07:35 GBp 1,225 540.00 XLON xeaNa58$EGx
20-11-2025 14:00:42 GBp 1,414 540.00 XLON xeaNa58utYj
20-11-2025 13:59:20 GBp 328 540.50 XLON xeaNa58uqJ1
20-11-2025 13:58:37 GBp 42 541.00 XLON xeaNa58urEb
20-11-2025 13:58:37 GBp 750 541.00 XLON xeaNa58urEd
20-11-2025 13:58:37 GBp 230 541.00 XLON xeaNa58urEZ
20-11-2025 13:58:37 GBp 775 540.50 XLON xeaNa58urEs
20-11-2025 13:58:37 GBp 272 540.50 XLON xeaNa58urEu
20-11-2025 13:55:26 GBp 1,034 541.00 XLON xeaNa58unvg
20-11-2025 13:50:08 GBp 64 541.00 XLON xeaNa58uxQu
20-11-2025 13:50:08 GBp 140 541.00 XLON xeaNa58uxQw
20-11-2025 13:44:10 GBp 1,642 540.00 XLON xeaNa58uZqc
20-11-2025 13:36:22 GBp 278 540.50 XLON xeaNa58uh5p
20-11-2025 13:34:45 GBp 949 540.50 XLON xeaNa58ufkP
20-11-2025 13:33:16 GBp 1,413 541.00 XLON xeaNa58uMPu
20-11-2025 13:33:16 GBp 380 541.00 XLON xeaNa58uMPw
20-11-2025 13:33:16 GBp 1,031 541.00 XLON xeaNa58uMP0
20-11-2025 13:31:43 GBp 831 541.50 XLON xeaNa58uLcn
20-11-2025 13:31:43 GBp 100 541.50 XLON xeaNa58uLcp
20-11-2025 13:31:35 GBp 198 541.50 XLON xeaNa58uLnW
20-11-2025 13:31:35 GBp 387 541.50 XLON xeaNa58uLnx
20-11-2025 13:31:35 GBp 98 541.50 XLON xeaNa58uLnt
20-11-2025 13:31:35 GBp 218 541.50 XLON xeaNa58uLnv
20-11-2025 13:29:24 GBp 1,040 540.50 XLON xeaNa58uG@9
20-11-2025 13:14:34 GBp 1,263 540.50 XLON xeaNa58u5Pm
20-11-2025 13:13:46 GBp 165 541.00 XLON xeaNa58u22f
20-11-2025 13:13:46 GBp 18 541.00 XLON xeaNa58u22h
20-11-2025 13:13:46 GBp 778 541.00 XLON xeaNa58u22n
20-11-2025 13:13:46 GBp 18 541.00 XLON xeaNa58u22p
20-11-2025 13:13:46 GBp 283 541.00 XLON xeaNa58u22v
20-11-2025 13:12:54 GBp 859 539.00 XLON xeaNa58u3yF
20-11-2025 12:57:38 GBp 248 539.50 XLON xeaNa58vrN0
20-11-2025 12:54:17 GBp 555 539.50 XLON xeaNa58vntl
20-11-2025 12:54:17 GBp 1,135 539.50 XLON xeaNa58vntq
20-11-2025 12:54:17 GBp 359 539.50 XLON xeaNa58vnts
20-11-2025 12:54:08 GBp 71 540.50 XLON xeaNa58vno5
20-11-2025 12:54:08 GBp 223 540.50 XLON xeaNa58vno7
20-11-2025 12:53:04 GBp 262 540.50 XLON xeaNa58v@$R
20-11-2025 12:52:00 GBp 139 540.50 XLON xeaNa58v$or
20-11-2025 12:52:00 GBp 31 540.50 XLON xeaNa58v$ot
20-11-2025 12:52:00 GBp 76 540.50 XLON xeaNa58v$ov
20-11-2025 12:50:56 GBp 256 540.50 XLON xeaNa58vysn
20-11-2025 12:49:52 GBp 216 539.50 XLON xeaNa58vzkd
20-11-2025 12:49:20 GBp 345 539.00 XLON xeaNa58vzF6
20-11-2025 12:49:20 GBp 342 539.00 XLON xeaNa58vzFF
20-11-2025 12:49:20 GBp 335 539.00 XLON xeaNa58vzFR
20-11-2025 12:49:20 GBp 340 539.00 XLON xeaNa58vzEW
20-11-2025 12:49:20 GBp 342 539.00 XLON xeaNa58vzEf
20-11-2025 12:49:20 GBp 126 539.00 XLON xeaNa58vzEk
20-11-2025 12:49:20 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vzEm
20-11-2025 12:49:20 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vzEw
20-11-2025 12:49:20 GBp 133 539.00 XLON xeaNa58vzEu
20-11-2025 12:49:20 GBp 133 539.00 XLON xeaNa58vzE8
20-11-2025 12:49:20 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vzEA
20-11-2025 12:49:20 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vzEO
20-11-2025 12:49:20 GBp 109 539.00 XLON xeaNa58vzEM
20-11-2025 12:49:19 GBp 47 539.00 XLON xeaNa58vz9Y
20-11-2025 12:49:19 GBp 5 539.00 XLON xeaNa58vz9a
20-11-2025 12:49:19 GBp 248 539.00 XLON xeaNa58vz9e
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vz9c
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vz9E
20-11-2025 12:49:19 GBp 248 539.00 XLON xeaNa58vz9C
20-11-2025 12:49:19 GBp 59 539.00 XLON xeaNa58vz9A
20-11-2025 12:49:19 GBp 68 539.00 XLON xeaNa58vz9N
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vz9P
20-11-2025 12:49:19 GBp 248 539.00 XLON xeaNa58vz9R
20-11-2025 12:49:19 GBp 92 539.00 XLON xeaNa58vz8Y
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vz8a
20-11-2025 12:49:19 GBp 108 539.00 XLON xeaNa58vz8c
20-11-2025 12:49:19 GBp 113 539.00 XLON xeaNa58vz8m
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vz8o
20-11-2025 12:49:19 GBp 41 539.00 XLON xeaNa58vz8x
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vz8z
20-11-2025 12:49:19 GBp 1 539.00 XLON xeaNa58vz83
20-11-2025 12:49:19 GBp 274 539.00 XLON xeaNa58vz85
20-11-2025 12:49:19 GBp 336 539.00 XLON xeaNa58vz87
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vz89
20-11-2025 12:49:19 GBp 105 539.00 XLON xeaNa58vz8I
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vz8K
20-11-2025 12:49:19 GBp 11 539.00 XLON xeaNa58vz8M
20-11-2025 12:49:19 GBp 56 539.00 XLON xeaNa58vzBa
20-11-2025 12:49:19 GBp 168 539.00 XLON xeaNa58vzBc
20-11-2025 12:49:19 GBp 897 539.00 XLON xeaNa58vzBl
20-11-2025 12:31:13 GBp 20 539.00 XLON xeaNa58vjzw
20-11-2025 12:14:36 GBp 135 539.50 XLON xeaNa58vV8p
20-11-2025 12:14:36 GBp 369 539.50 XLON xeaNa58vV8r
20-11-2025 12:14:36 GBp 641 539.00 XLON xeaNa58vV8w
20-11-2025 12:13:15 GBp 245 539.50 XLON xeaNa58vSGP
20-11-2025 12:13:15 GBp 196 539.50 XLON xeaNa58vSJa
20-11-2025 12:13:15 GBp 44 539.50 XLON xeaNa58vSJB
20-11-2025 12:13:15 GBp 37 539.50 XLON xeaNa58vSJC
20-11-2025 12:13:15 GBp 963 539.50 XLON xeaNa58vSJ1
20-11-2025 12:13:15 GBp 344 539.50 XLON xeaNa58vSJ3
20-11-2025 12:13:15 GBp 344 539.50 XLON xeaNa58vSJ5
20-11-2025 12:13:15 GBp 312 539.50 XLON xeaNa58vSJ7
20-11-2025 12:13:15 GBp 669 539.00 XLON xeaNa58vSJN
20-11-2025 12:02:24 GBp 208 539.00 XLON xeaNa58v2w5
20-11-2025 12:02:24 GBp 439 539.00 XLON xeaNa58v2w7
20-11-2025 11:47:12 GBp 364 539.50 XLON xeaNa58wq6G
20-11-2025 11:47:10 GBp 86 539.50 XLON xeaNa58wq0e
20-11-2025 11:42:58 GBp 314 540.50 XLON xeaNa58wm@V
20-11-2025 11:42:58 GBp 457 540.00 XLON xeaNa58wmvb
20-11-2025 11:37:19 GBp 442 540.50 XLON xeaNa58wzyd
20-11-2025 11:26:24 GBp 613 541.00 XLON xeaNa58wZ22
20-11-2025 11:22:25 GBp 156 541.50 XLON xeaNa58wkTk
20-11-2025 11:22:19 GBp 379 542.00 XLON xeaNa58wlZL
20-11-2025 11:22:11 GBp 371 542.50 XLON xeaNa58wlrZ
20-11-2025 11:17:18 GBp 262 543.00 XLON xeaNa58wemj
20-11-2025 11:13:44 GBp 536 543.00 XLON xeaNa58wNBM
20-11-2025 10:52:23 GBp 43 543.00 XLON xeaNa58w3f5
20-11-2025 10:52:23 GBp 648 543.00 XLON xeaNa58w3f7
20-11-2025 10:46:23 GBp 572 542.50 XLON xeaNa58wC8g
20-11-2025 10:46:10 GBp 265 543.00 XLON xeaNa58wCV2
20-11-2025 10:46:10 GBp 206 543.00 XLON xeaNa58wCV4
20-11-2025 10:25:04 GBp 302 543.00 XLON xeaNa58xvyi
20-11-2025 10:05:03 GBp 432 541.50 XLON xeaNa58xKbM
20-11-2025 09:45:13 GBp 432 540.50 XLON xeaNa58x0f5
20-11-2025 09:42:28 GBp 432 540.50 XLON xeaNa58xFWH
20-11-2025 09:36:43 GBp 194 541.50 XLON xeaNa58x89l
20-11-2025 09:36:43 GBp 193 541.50 XLON xeaNa58x89r
20-11-2025 09:36:43 GBp 200 541.50 XLON xeaNa58x89x
20-11-2025 09:36:43 GBp 192 541.50 XLON xeaNa58x898
20-11-2025 09:36:42 GBp 201 541.50 XLON xeaNa58x89E
20-11-2025 09:36:42 GBp 199 541.50 XLON xeaNa58x89Q
20-11-2025 09:36:42 GBp 196 541.50 XLON xeaNa58x88k
20-11-2025 09:36:42 GBp 200 541.50 XLON xeaNa58x88z
20-11-2025 09:36:42 GBp 198 541.50 XLON xeaNa58x883
20-11-2025 09:36:42 GBp 196 541.50 XLON xeaNa58x88L
20-11-2025 09:36:42 GBp 35 541.50 XLON xeaNa58x8Br
20-11-2025 09:36:42 GBp 61 541.50 XLON xeaNa58x8Bt
20-11-2025 09:36:42 GBp 21 541.50 XLON xeaNa58x8Bv
20-11-2025 09:36:42 GBp 260 541.50 XLON xeaNa58x8Bx
20-11-2025 09:36:42 GBp 221 541.50 XLON xeaNa58x8Bz
20-11-2025 09:36:42 GBp 432 541.00 XLON xeaNa58x8B0
20-11-2025 09:36:01 GBp 30 542.00 XLON xeaNa58x9uw
20-11-2025 09:36:01 GBp 23 542.00 XLON xeaNa58x9uy
20-11-2025 09:36:01 GBp 258 542.00 XLON xeaNa58x9u0
20-11-2025 09:36:01 GBp 394 542.00 XLON xeaNa58x9u2
20-11-2025 09:36:01 GBp 300 541.00 XLON xeaNa58x9uA
20-11-2025 09:36:01 GBp 432 541.50 XLON xeaNa58x9uE
20-11-2025 09:29:07 GBp 888 542.00 XLON xeaNa58qmYw
20-11-2025 09:29:07 GBp 242 542.00 XLON xeaNa58qmYy
20-11-2025 09:29:07 GBp 250 542.00 XLON xeaNa58qmY@
20-11-2025 09:29:07 GBp 137 542.00 XLON xeaNa58qmY0
20-11-2025 09:29:07 GBp 432 541.50 XLON xeaNa58qmYG
20-11-2025 09:23:57 GBp 432 541.50 XLON xeaNa58qzre
20-11-2025 09:02:04 GBp 581 539.50 XLON xeaNa58qMPc
20-11-2025 09:01:04 GBp 226 540.00 XLON xeaNa58qK@2
20-11-2025 09:00:54 GBp 377 540.50 XLON xeaNa58qK32
20-11-2025 09:00:30 GBp 6,707 541.50 XLON xeaNa58qLgd
20-11-2025 09:00:30 GBp 250 541.50 XLON xeaNa58qLgf
20-11-2025 09:00:30 GBp 30 541.50 XLON xeaNa58qLgh
20-11-2025 09:00:30 GBp 459 541.00 XLON xeaNa58qLgo
20-11-2025 08:56:27 GBp 11 541.50 XLON xeaNa58qUiF
20-11-2025 08:56:19 GBp 48 541.50 XLON xeaNa58qUg7
20-11-2025 08:56:19 GBp 750 541.50 XLON xeaNa58qUg9
20-11-2025 08:54:50 GBp 53 541.50 XLON xeaNa58qVOB
20-11-2025 08:50:28 GBp 207 541.50 XLON xeaNa58qOyr
20-11-2025 08:50:28 GBp 432 541.50 XLON xeaNa58qOy2
20-11-2025 08:23:16 GBp 456 540.00 XLON xeaNa58ryRu
20-11-2025 08:22:38 GBp 139 541.00 XLON xeaNa58rz6e
20-11-2025 08:22:38 GBp 44 541.00 XLON xeaNa58rz6g
20-11-2025 08:16:44 GBp 752 540.00 XLON xeaNa58rdI3
20-11-2025 08:16:44 GBp 313 541.50 XLON xeaNa58rdI5
20-11-2025 08:16:44 GBp 417 541.50 XLON xeaNa58rdI7
20-11-2025 08:16:44 GBp 115 541.50 XLON xeaNa58rdI9
20-11-2025 08:14:55 GBp 460 541.50 XLON xeaNa58rYlv
20-11-2025 08:11:27 GBp 304 540.00 XLON xeaNa58rXnS
20-11-2025 08:11:13 GBp 285 540.50 XLON xeaNa58rX00
20-11-2025 08:10:33 GBp 247 540.50 XLON xeaNa58rkfy
20-11-2025 08:09:53 GBp 260 540.50 XLON xeaNa58rkMI
20-11-2025 08:09:05 GBp 178 541.00 XLON xeaNa58rl2v
20-11-2025 08:09:05 GBp 390 541.00 XLON xeaNa58rl2x
20-11-2025 08:09:05 GBp 250 541.00 XLON xeaNa58rl2z
20-11-2025 08:09:04 GBp 237 541.00 XLON xeaNa58rl27
20-11-2025 08:09:04 GBp 432 540.50 XLON xeaNa58rl2A
20-11-2025 08:07:52 GBp 302 541.00 XLON xeaNa58riQ5
20-11-2025 08:07:12 GBp 319 541.00 XLON xeaNa58rj31
20-11-2025 08:04:04 GBp 432 540.50 XLON xeaNa58rfhU
20-11-2025 08:01:43 GBp 495 540.00 XLON xeaNa58rNT8
20-11-2025 08:01:41 GBp 1,206 540.50 XLON xeaNa58rNUl



