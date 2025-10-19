Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Football Games For Sunday, October 19, 2025: Match Schedule And Live


2025-10-19 05:00:30
(MENAFN- The Rio Times) Football fans, get ready for an exciting Sunday, October 19, 2025, with a thrilling lineup of matches across various leagues and competitions worldwide.

From intense European clashes to domestic battles in Brazil, Uruguay, and beyond, there's something for every football enthusiast.
Mexican Liga MX
12:05 AM – Cruz Azul vs Club América
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Spanish LaLiga Women
7:00 AM – Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid
Channels: DAZN
11:00 AM – Real Madrid vs Levante
Channels: DAZN
1:00 PM – Barcelona vs Granada
Channels: DAZN
Latvian Championship
7:00 AM – FK Tukums vs Rigas FS
Channels: OneFootball
9:00 AM – FK Metta vs Riga FC
Channels: OneFootball
Italian Serie A
7:30 AM – Como 1907 vs Juventus
Channels: ESPN, Disney+
10:00 AM – Cagliari vs Bologna
Channels: Xsports, Disney+
10:00 AM – Genoa vs Parma
Channels: ESPN 3, Disney+
1:00 PM – Atalanta vs Lazio
Channels: Xsports, Disney+
3:45 PM – Milan vs Fiorentina
Channels: Youtube/@CazeTV, Disney+
Scottish Premiership
8:00 AM – Dundee FC vs Celtic
Channels: Youtube/@canalgoatbr


German 2.Bundesliga
8:30 AM – Darmstadt vs Magdeburg
Channels: Youtube (RC Sports), OneFootball (PPV)
8:30 AM – Elversberg vs Greuther Fürth
Channels: OneFootball (PPV)
8:30 AM – Nürnberg vs Holstein Kiel
Channels: OneFootball (PPV)
German 3.Liga
8:30 AM – SSV Ulm vs Energie Cottbus
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
Spanish LaLiga
9:00 AM – Elche vs Athletic Bilbao
Channels: ESPN 2, Disney+
11:15 AM – Celta de Vigo vs Real Sociedad
Channels: Disney+
1:30 PM – Levante vs Rayo Vallecano
Channels: Disney+
4:00 PM – Getafe vs Real Madrid
Channels: Disney+
Spanish LaLiga 2
9:00 AM – Leganés vs Málaga
Channels: Disney+
11:15 AM – Castellón vs Albacete
Channels: Disney+
11:15 AM – Valladolid vs Sporting Gijón
Channels: Disney+
1:30 PM – Córdoba vs Almería
Channels: Disney+
1:30 PM – Racing Santander vs Deportivo La Coruña
Channels: Disney+
4:00 PM – Las Palmas vs Eibar
Channels: Disney+
Norwegian Championship
9:30 AM – Tromso vs Viking IF
Channels: OneFootball
12:00 PM – Ham-Kam vs Valerenga
Channels: OneFootball
12:00 PM – KFUM Oslo vs Kristiansund
Channels: OneFootball
12:00 PM – Molde vs Sandefjord
Channels: OneFootball
2:15 PM – Stromsgodset vs Fredrikstad
Channels: OneFootball
English Premier League
10:00 AM – Tottenham vs Aston Villa
Channels: ESPN, Disney+
12:30 PM – Liverpool vs Manchester United
Channels: ESPN, Disney+
French Ligue 1
10:00 AM – RC Lens vs Paris FC
Channels: Youtube/@CazeTV
French Women's Championship
10:00 AM – Strasbourg vs PSG
Channels: FIFA+
FIFA U-17 Women's World Cup
10:00 AM – Japan vs New Zealand

Channels: FIFA+
10:00 AM – South Korea vs Ivory Coast
Channels: FIFA+
1:00 PM – France vs Samoa
Channels: FIFA+
4:00 PM – Nigeria vs Canada
Channels: FIFA+
4:00 PM – Spain vs Colombia
Channels: FIFA+
4:00 PM – Zambia vs Paraguay
Channels: FIFA+
Finnish Championship
10:00 AM – IF Gnistan vs Seinajoen
Channels: OneFootball
10:00 AM – Ilves vs Inter Turku
Channels: OneFootball
12:30 PM – Kuopian Palloseura vs HJK Helsinki
Channels: OneFootball
German Bundesliga
10:30 AM – Freiburg vs Eintracht Frankfurt
Channels: Youtube/@canalgoatbr, SportyNet, OneFootball (PPV)
12:30 PM – St. Pauli vs Hoffenheim
Channels: Youtube/@canalgoatbr, SportyNet, OneFootball (PPV)
Uruguayan Primera División
10:30 AM – River Plate vs Cerro Largo
Channels: Disney+
3:30 PM – Progreso vs Defensor
Channels: Disney+
6:30 PM – Peñarol vs Montevideo Wanderers
Channels: Disney+
German Bundesliga Women
11:00 AM – Bayern Munich vs Köln
Channels: DAZN
12:15 PM – Bayer Leverkusen vs Wolfsburg
Channels: DAZN
Icelandic Championship
11:00 AM – Reykjavík vs Vestmannaeyjar
Channels: OneFootball
11:00 AM – Akureyri vs Akranes
Channels: OneFootball
11:00 AM – Afturelding vs Vestri
Channels: OneFootball
4:15 PM – Valur vs Hafnarfjordur
Channels: OneFootball
Brazilian Futsal League (Quarterfinals, First Leg)
11:00 AM – Apodi vs Chapecoense
Channels: Youtube/@CBFSTV
11:00 AM – Atlético-PI vs Fortaleza
Channels: Youtube/@CBFSTV
2:00 PM – Campo Mourão vs Pato
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
Saudi League
11:45 AM – Al-Khaleej vs Al-Riyadh
Channels: Sportv
12:10 PM – Al-Taawoun vs Damac
Channels: Youtube/@canalgoatbr, BandSports
3:00 PM – Neom vs Al-Qadsiah
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Dutch Eredivisie
11:45 AM – Heracles vs Feyenoord
Channels: Disney+
Slovak Championship
1:00 PM – FC DAC vs MSK Zilina
Channels: OneFootball

Italian Women's Championship

1:00 PM – Inter Milan vs Parma
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Belgian Jupiler Pro League
1:30 PM – Sint-Truiden vs Anderlecht
Channels: DAZN (PPV)

Turkish Süperlig

2:00 PM – Fenerbahçe vs Karagümrük
Channels: Disney+
Argentine Championship
3:00 PM – Sarmiento vs Vélez Sarsfield
Channels: Disney+
Brazil Ladies Cup (Third Place)
3:00 PM – Peñarol vs Gimnasia La Plata

Channels: Youtube/@canalgoatbr, NSports
Brazilian Copa Santa Catarina
3:00 PM – Tubarão vs Blumenau
Channels: Youtube/@fcf_futebol
Greek Super League
3:05 PM – AEK vs PAOK
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Brazilian Serie A
4:00 PM – Flamengo vs Palmeiras
Channels: Globo, GE TV, Premiere
6:30 PM – Internacional vs Sport Recife
Channels: Premiere
6:30 PM – Mirassol vs São Paulo
Channels: Premiere
6:30 PM – Ceará vs Botafogo
Channels: Premiere
8:30 PM – Bahia vs Grêmio
Channels: Premiere
Brazilian Serie B
4:00 PM – Avaí vs Criciúma
Channels: ESPN, Disney+
4:00 PM – Operário Ferroviário vs Volta Redonda
Channels: Disney+
6:30 PM – Botafogo-SP vs Cuiabá
Channels: Disney+
6:30 PM – Coritiba vs Athletico-PR
Channels: Disney+
8:30 PM – Goiás vs Chapecoense
Channels: Youtube/@desimpedidos, RedeTV, Disney+
Uruguayan Segunda División
4:00 PM – Atena vs Rampla Juniors
Channels: Disney+
American NWSL
6:00 PM – Angel City vs Portland Thorns
Channels: Disney+
Brazil Ladies Cup (Final)
6:30 PM – Grêmio vs Palmeiras
Channels: Youtube/@canalgoatbr, NSports
FIFA U-20 World Cup (Final)
8:00 PM – Argentina vs Morocco
Channels: Youtube/@CazeTV, Sportv, FIFA+

