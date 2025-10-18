403
Football Games For Saturday, October 18, 2025: Match Schedule And Live
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, October 18, 2025, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar is packed with thrilling matches across top-tier leagues and international competitions. The CONMEBOL Libertadores Feminina final features Corinthians vs Deportivo Cali, while the Brazilian Série A showcases Corinthians vs Atlético-MG.
In women's football, Italian Serie A Women brings Fiorentina vs Milan, and German Bundesliga Women highlights Hamburgo vs Carl Zeiss Jena.
Fans can also enjoy MLS action with Atlanta United vs DC United, NWSL games like Washington Spirit vs Orlando Pride, and a variety of European and South American leagues, ensuring a vibrant day for football enthusiasts worldwide.
Italian Serie A Women
10:00 AM – Fiorentina vs Milan
Channels: Youtube/@canalgoatbr
German Bundesliga Women
9:00 AM – Hamburgo vs Carl Zeiss Jena
Channels: DAZN
Spanish LaLiga 2
11:15 AM – Ceuta vs Mirandes
Channels: Disney+
1:30 PM – Zaragoza vs Cultural Leonesa
Channels: Disney+
4:00 PM – Real Sociedad B vs Huesca
Channels: Disney+
Uruguayan League
3:30 PM – Montevideo City Torque vs Cerro
Channels: Disney+
6:30 PM – Nacional vs Miramar Misiones
Channels: Disney+
Argentinian League
6:00 PM – Boca Juniors vs Belgrano
Channels: ESPN, Disney+
Brazilian Série B
4:00 PM – Atlético-GO vs Vila Nova
Channels: Youtube/@desimpedidos, RedeTV, ESPN, Disney+
6:30 PM – América-MG vs CRB
Channels: Disney+
8:30 PM – Remo vs Athletic
Channels: Disney+
Brazilian Série C
5:00 PM – Londrina vs Ponte Preta (FINAL – First Leg)
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet, DAZN
Copa Santa Catarina
6:00 PM – Marcílio Dias vs Santa Catarina
Channels: Youtube/@fcf_futebol
Brazilian Série A
6:30 PM – Corinthians vs Atlético-MG
Channels: Amazon Prime Video
9:00 PM – Cruzeiro vs Fortaleza
Channels: Sportv, Premiere
CONMEBOL Libertadores Feminina (Final)
4:30 PM – Corinthians vs Deportivo Cali
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@CazeTV, Xsports, NSports, Sportv
CONMEBOL Libertadores Feminina (3rd Place)
11:00 AM – Ferroviária vs Colo-Colo
Channels: Youtube/@canalgoatbr, NSports, Sportv 2
NWSL
1:30 PM – Washington Spirit vs Orlando Pride
Channels: Youtube/@canalgoatbr
11:00 PM – San Diego Wave vs Chicago Stars
Channels: Youtube/@canalgoatbr
MLS
7:00 PM – Atlanta United vs DC United
Channels: AppleTV+
7:00 PM – Toronto FC vs Orlando City
Channels: AppleTV+
7:00 PM – New York City vs Seattle Sounders
Channels: AppleTV+
7:00 PM – NE Revolution vs Chicago Fire
Channels: AppleTV+
7:00 PM – Nashville SC vs Inter Miami
Channels: AppleTV+
7:00 PM – Columbus Crew vs NY Red Bulls
Channels: AppleTV+
7:00 PM – FC Cincinnati vs CF Montréal
Channels: AppleTV+
7:00 PM – Charlotte FC vs Philadelphia Union
Channels: AppleTV+
10:00 PM – LA Galaxy vs Minnesota United
Channels: AppleTV+
10:00 PM – Sporting KC vs Houston Dynamo
Channels: AppleTV+
10:00 PM – Vancouver Whitecaps vs FC Dallas
Channels: AppleTV+
10:00 PM – St. Louis City vs Real Salt Lake
Channels: AppleTV+
10:00 PM – SJ Earthquakes vs Austin FC
Channels: AppleTV+
10:00 PM – Colorado Rapids vs Los Angeles FC
Channels: AppleTV+
FIFA U-20 World Cup (3rd Place)
4:00 PM – Colômbia vs França
Channels: Youtube/@CazeTV, FIFA+
FIFA U-17 Women's World Cup
10:00 AM – China vs Noruega
Channels: FIFA+
10:00 AM – Itália vs Costa Rica
Channels: FIFA+
4:00 PM – Camarões vs Holanda
Channels: FIFA+
4:00 PM – Coreia do Norte vs México
Channels: FIFA+
4:00 PM – Estados Unidos vs Equador
Channels: Sportv 2, FIFA+
Brazilian Futsal League (Quarterfinals – Second Leg)
5:00 PM – Cascavel vs Marreco
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial
Campeonato Venezuelano
5:00 PM – Metropolitanos vs Deportivo Táchira
Channels: Youtube/@ligafutve
9:30 PM – Caracas vs Carabobo
Channels: Youtube/@ligafutve
Liga MX
10:00 PM – Monterrey vs Pumas
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
12:05 AM (Oct 19) – Cruz Azul vs Club América
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Note: Broadcast channels and times are based on available information and may be subject to change. For the most up-to-date details, check local listings or official streaming platforms.
