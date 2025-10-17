Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-10-17 02:01:22
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
17 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 16 October 2025 it had purchased a total of 183,111 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 139,000 44,111 -
Highest price paid (per ordinary share) 557.00p 549.00p -
Lowest price paid (per ordinary share) 544.50p 544.50p -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 548.50p 546.69p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,244,830 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,244,830.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
16-10-2025 16:28:30 GBp 264 547.00 XLON xHaNljRHtiF
16-10-2025 16:28:30 GBp 135 547.00 XLON xHaNljRHtiQ
16-10-2025 16:28:30 GBp 254 547.00 XLON xHaNljRHtiS
16-10-2025 16:28:30 GBp 9 547.00 XLON xHaNljRHtkb
16-10-2025 16:28:30 GBp 78 547.00 XLON xHaNljRHtki
16-10-2025 16:28:30 GBp 39 547.00 XLON xHaNljRHtkk
16-10-2025 16:28:30 GBp 39 547.00 XLON xHaNljRHtkq
16-10-2025 16:28:30 GBp 28 547.00 XLON xHaNljRHtks
16-10-2025 16:28:27 GBp 58 546.50 BATE xHaNljRHtql
16-10-2025 16:28:19 GBp 54 546.50 BATE xHaNljRHtyU
16-10-2025 16:27:39 GBp 57 546.50 BATE xHaNljRHqwN
16-10-2025 16:27:16 GBp 62 546.50 BATE xHaNljRHrav
16-10-2025 16:27:15 GBp 6 546.50 BATE xHaNljRHrcY
16-10-2025 16:26:52 GBp 58 546.50 BATE xHaNljRHrCi
16-10-2025 16:26:02 GBp 6 547.00 BATE xHaNljRHoAK
16-10-2025 16:26:02 GBp 141 547.00 BATE xHaNljRHoLZ
16-10-2025 16:26:02 GBp 440 547.00 BATE xHaNljRHoLw
16-10-2025 16:26:01 GBp 18 547.00 BATE xHaNljRHoNt
16-10-2025 16:26:01 GBp 384 547.00 BATE xHaNljRHoN$
16-10-2025 16:26:01 GBp 298 547.00 BATE xHaNljRHoN4
16-10-2025 16:26:01 GBp 5 547.00 BATE xHaNljRHoMi
16-10-2025 16:26:01 GBp 491 547.00 BATE xHaNljRHoMV
16-10-2025 16:26:00 GBp 2,101 547.00 BATE xHaNljRHoGb
16-10-2025 16:26:00 GBp 39 547.00 BATE xHaNljRHoGd
16-10-2025 16:26:00 GBp 40 547.00 BATE xHaNljRHoGf
16-10-2025 16:26:00 GBp 39 547.00 BATE xHaNljRHoGh
16-10-2025 16:26:00 GBp 1,095 547.00 BATE xHaNljRHoGn
16-10-2025 16:26:00 GBp 3 547.00 BATE xHaNljRHoGp
16-10-2025 16:26:00 GBp 217 547.00 BATE xHaNljRHoG$
16-10-2025 16:26:00 GBp 686 547.00 BATE xHaNljRHoG1
16-10-2025 16:26:00 GBp 45 547.00 BATE xHaNljRHoG3
16-10-2025 16:26:00 GBp 44 547.00 BATE xHaNljRHoG5
16-10-2025 16:26:00 GBp 42 547.00 BATE xHaNljRHoG7
16-10-2025 16:26:00 GBp 296 547.00 BATE xHaNljRHoGH
16-10-2025 16:26:00 GBp 2,659 547.00 BATE xHaNljRHoGF
16-10-2025 16:26:00 GBp 1,501 547.00 BATE xHaNljRHoJm
16-10-2025 16:26:00 GBp 622 547.00 BATE xHaNljRHoJF
16-10-2025 16:26:00 GBp 1,049 547.00 BATE xHaNljRHoIp
16-10-2025 16:26:00 GBp 1,296 547.00 XLON xHaNljRHoI8
16-10-2025 16:26:00 GBp 1,038 547.00 BATE xHaNljRHoIC
16-10-2025 16:25:54 GBp 15 547.50 XLON xHaNljRHpis
16-10-2025 16:25:54 GBp 98 547.50 XLON xHaNljRHpiu
16-10-2025 16:25:54 GBp 134 547.50 XLON xHaNljRHpiw
16-10-2025 16:25:52 GBp 11 547.00 BATE xHaNljRHpfE
16-10-2025 16:25:40 GBp 82 547.50 XLON xHaNljRHp@b
16-10-2025 16:25:40 GBp 189 547.50 XLON xHaNljRHp@d
16-10-2025 16:25:40 GBp 123 547.50 XLON xHaNljRHp@Z
16-10-2025 16:25:26 GBp 40 547.50 XLON xHaNljRHp9P
16-10-2025 16:25:26 GBp 187 547.50 XLON xHaNljRHp9R
16-10-2025 16:24:41 GBp 279 547.50 XLON xHaNljRHm0a
16-10-2025 16:24:41 GBp 46 547.50 XLON xHaNljRHm0W
16-10-2025 16:24:41 GBp 1,656 547.50 XLON xHaNljRHm1E
16-10-2025 16:24:41 GBp 26 547.50 XLON xHaNljRHm1G
16-10-2025 16:24:41 GBp 322 547.50 XLON xHaNljRHm1I
16-10-2025 16:24:41 GBp 278 547.50 XLON xHaNljRHm1K
16-10-2025 16:24:41 GBp 98 547.50 XLON xHaNljRHm1M
16-10-2025 16:24:41 GBp 168 547.50 XLON xHaNljRHm1O
16-10-2025 16:24:41 GBp 513 547.50 XLON xHaNljRHm1Q
16-10-2025 16:24:41 GBp 261 547.50 XLON xHaNljRHm1S
16-10-2025 16:22:14 GBp 499 547.00 BATE xHaNljRH$fC
16-10-2025 16:22:04 GBp 749 547.00 XLON xHaNljRH$z8
16-10-2025 16:22:04 GBp 300 547.00 XLON xHaNljRH$zA
16-10-2025 16:20:20 GBp 37 547.00 BATE xHaNljRHzU3
16-10-2025 16:20:20 GBp 30 547.00 BATE xHaNljRHzU5
16-10-2025 16:20:20 GBp 43 547.00 BATE xHaNljRHzU7
16-10-2025 16:20:19 GBp 210 547.00 BATE xHaNljRHzRp
16-10-2025 16:20:18 GBp 8 547.00 XLON xHaNljRHzQ7
16-10-2025 16:20:18 GBp 304 547.00 XLON xHaNljRHzQ9
16-10-2025 16:19:50 GBp 392 547.00 XLON xHaNljRHwHb
16-10-2025 16:19:50 GBp 84 547.00 XLON xHaNljRHwHZ
16-10-2025 16:18:04 GBp 608 547.00 XLON xHaNljRHvYg
16-10-2025 16:18:04 GBp 317 547.00 XLON xHaNljRHvYi
16-10-2025 16:18:04 GBp 492 547.00 XLON xHaNljRHvYk
16-10-2025 16:18:04 GBp 308 547.00 XLON xHaNljRHvYe
16-10-2025 16:18:04 GBp 116 547.00 XLON xHaNljRHvY@
16-10-2025 16:18:04 GBp 276 547.00 XLON xHaNljRHvY0
16-10-2025 16:18:04 GBp 861 547.00 XLON xHaNljRHvYF
16-10-2025 16:18:03 GBp 867 547.00 XLON xHaNljRHvjd
16-10-2025 16:18:03 GBp 77 547.00 XLON xHaNljRHvjh
16-10-2025 16:18:03 GBp 863 547.00 XLON xHaNljRHvjv
16-10-2025 16:18:03 GBp 56 547.00 XLON xHaNljRHvjx
16-10-2025 16:18:03 GBp 851 547.00 XLON xHaNljRHvjK
16-10-2025 16:18:03 GBp 81 547.00 XLON xHaNljRHvjO
16-10-2025 16:18:03 GBp 882 547.00 XLON xHaNljRHvif
16-10-2025 16:18:03 GBp 16 547.00 XLON xHaNljRHvih
16-10-2025 16:18:03 GBp 1,834 547.00 XLON xHaNljRHvi0
16-10-2025 16:18:03 GBp 682 547.00 XLON xHaNljRHvi2
16-10-2025 16:18:03 GBp 72 547.00 XLON xHaNljRHvi4
16-10-2025 16:16:42 GBp 225 546.50 BATE xHaNljRHcS@
16-10-2025 16:07:44 GBp 134 546.50 XLON xHaNljRHg@I
16-10-2025 16:07:44 GBp 525 546.50 XLON xHaNljRHgvs
16-10-2025 16:07:44 GBp 56 546.50 XLON xHaNljRHgvu
16-10-2025 16:07:44 GBp 222 546.50 XLON xHaNljRHgvG
16-10-2025 16:07:44 GBp 333 546.50 BATE xHaNljRHgvU
16-10-2025 16:07:44 GBp 100 546.50 BATE xHaNljRHgud
16-10-2025 16:07:44 GBp 200 546.50 BATE xHaNljRHguh
16-10-2025 16:07:44 GBp 111 546.50 XLON xHaNljRHgui
16-10-2025 16:07:44 GBp 30 546.50 XLON xHaNljRHguo
16-10-2025 16:07:44 GBp 426 546.50 XLON xHaNljRHgut
16-10-2025 16:07:44 GBp 818 546.50 XLON xHaNljRHgux
16-10-2025 16:07:44 GBp 439 546.50 XLON xHaNljRHguz
16-10-2025 16:07:44 GBp 439 546.50 XLON xHaNljRHgu$
16-10-2025 16:06:23 GBp 923 546.50 XLON xHaNljRHeYo
16-10-2025 16:06:23 GBp 923 546.50 XLON xHaNljRHelF
16-10-2025 16:06:23 GBp 1,835 546.50 XLON xHaNljRHekl
16-10-2025 16:06:22 GBp 470 546.50 XLON xHaNljRHek2
16-10-2025 16:06:22 GBp 934 546.50 BATE xHaNljRHefs
16-10-2025 16:06:22 GBp 465 546.50 XLON xHaNljRHef@
16-10-2025 16:06:22 GBp 447 546.50 BATE xHaNljRHef9
16-10-2025 16:06:22 GBp 333 546.50 BATE xHaNljRHeeA
16-10-2025 16:06:22 GBp 244 546.50 XLON xHaNljRHehd
16-10-2025 16:06:22 GBp 242 546.50 XLON xHaNljRHehS
16-10-2025 16:06:22 GBp 225 546.50 BATE xHaNljRHegX
16-10-2025 16:06:22 GBp 219 546.50 BATE xHaNljRHegh
16-10-2025 16:06:22 GBp 247 546.50 XLON xHaNljRHegi
16-10-2025 16:06:22 GBp 226 546.50 BATE xHaNljRHerp
16-10-2025 16:06:22 GBp 138 546.50 XLON xHaNljRHer7
16-10-2025 16:06:22 GBp 500 546.50 XLON xHaNljRHer9
16-10-2025 16:06:22 GBp 585 546.50 BATE xHaNljRHerF
16-10-2025 16:06:22 GBp 205 546.50 XLON xHaNljRHequ
16-10-2025 16:06:22 GBp 240 546.50 XLON xHaNljRHeqw
16-10-2025 16:06:22 GBp 239 546.50 XLON xHaNljRHetX
16-10-2025 16:06:22 GBp 236 546.50 XLON xHaNljRHetS
16-10-2025 16:06:22 GBp 240 546.50 XLON xHaNljRHesu
16-10-2025 16:06:22 GBp 500 546.50 XLON xHaNljRHesN
16-10-2025 16:06:22 GBp 9 546.50 BATE xHaNljRHesV
16-10-2025 16:06:22 GBp 324 546.50 BATE xHaNljRHenn
16-10-2025 16:06:22 GBp 400 546.50 XLON xHaNljRHenR
16-10-2025 16:06:22 GBp 855 546.50 BATE xHaNljRHeml
16-10-2025 16:06:22 GBp 471 546.50 BATE xHaNljRHemp
16-10-2025 16:06:22 GBp 1,909 546.50 BATE xHaNljRHepd
16-10-2025 16:06:22 GBp 273 546.50 BATE xHaNljRHepf
16-10-2025 16:06:22 GBp 600 546.50 BATE xHaNljRHepo
16-10-2025 16:06:22 GBp 228 546.50 BATE xHaNljRHep@
16-10-2025 16:06:22 GBp 222 546.50 BATE xHaNljRHep7
16-10-2025 16:06:22 GBp 145 546.50 BATE xHaNljRHepI
16-10-2025 16:06:22 GBp 283 546.50 BATE xHaNljRHepK
16-10-2025 16:06:22 GBp 437 546.50 BATE xHaNljRHeoZ
16-10-2025 16:06:21 GBp 675 546.00 BATE xHaNljRHeoF
16-10-2025 16:06:21 GBp 1,823 546.00 XLON xHaNljRHeoU
16-10-2025 16:06:21 GBp 606 546.00 XLON xHaNljRHeza
16-10-2025 16:06:21 GBp 460 546.00 BATE xHaNljRHezt
16-10-2025 16:06:21 GBp 1,786 546.00 XLON xHaNljRHezr
16-10-2025 16:06:21 GBp 22 547.00 XLON xHaNljRHez@
16-10-2025 16:06:21 GBp 780 546.50 XLON xHaNljRHez0
16-10-2025 16:06:21 GBp 700 546.50 XLON xHaNljRHez2
16-10-2025 16:06:21 GBp 107 547.00 XLON xHaNljRHezy
16-10-2025 16:06:21 GBp 560 546.50 BATE xHaNljRHezD
16-10-2025 16:06:21 GBp 489 546.50 BATE xHaNljRHezF
16-10-2025 16:06:21 GBp 567 547.00 XLON xHaNljRHezR
16-10-2025 16:06:21 GBp 203 547.00 XLON xHaNljRHeyX
16-10-2025 16:06:21 GBp 53 547.00 XLON xHaNljRHezT
16-10-2025 16:06:21 GBp 1,049 546.50 XLON xHaNljRHeye
16-10-2025 16:06:21 GBp 1,049 546.50 BATE xHaNljRHeyg
16-10-2025 15:42:47 GBp 124 546.50 XLON xHaNljRIs9E
16-10-2025 15:36:23 GBp 225 546.00 BATE xHaNljRI$x8
16-10-2025 15:36:23 GBp 4 546.00 BATE xHaNljRI$xA
16-10-2025 15:36:05 GBp 196 546.00 BATE xHaNljRI$I$
16-10-2025 15:36:05 GBp 29 546.00 BATE xHaNljRI$I1
16-10-2025 15:35:47 GBp 247 546.00 BATE xHaNljRIylY
16-10-2025 15:35:15 GBp 739 546.00 BATE xHaNljRIyKI
16-10-2025 15:35:15 GBp 504 546.00 BATE xHaNljRIyKK
16-10-2025 15:35:15 GBp 854 546.00 BATE xHaNljRIyKT
16-10-2025 15:35:15 GBp 864 546.00 BATE xHaNljRIyNB
16-10-2025 15:35:15 GBp 546 546.00 BATE xHaNljRIyNM
16-10-2025 15:34:07 GBp 400 545.00 XLON xHaNljRIw5$
16-10-2025 15:29:26 GBp 664 544.50 BATE xHaNljRIaB0
16-10-2025 15:29:26 GBp 462 544.50 XLON xHaNljRIaBw
16-10-2025 15:29:26 GBp 1,058 544.50 XLON xHaNljRIaBy
16-10-2025 15:28:58 GBp 52 545.50 XLON xHaNljRIbqa
16-10-2025 15:28:58 GBp 81 545.50 XLON xHaNljRIbqW
16-10-2025 15:28:58 GBp 394 545.50 XLON xHaNljRIbqY
16-10-2025 15:28:02 GBp 297 545.50 XLON xHaNljRIYg5
16-10-2025 15:28:02 GBp 102 545.50 XLON xHaNljRIYg7
16-10-2025 15:27:06 GBp 265 545.50 XLON xHaNljRIZtL
16-10-2025 15:27:06 GBp 210 545.50 XLON xHaNljRIZtN
16-10-2025 15:26:10 GBp 184 545.50 XLON xHaNljRIWmr
16-10-2025 15:26:10 GBp 202 545.50 XLON xHaNljRIWmt
16-10-2025 15:25:14 GBp 492 545.50 XLON xHaNljRIX6O
16-10-2025 15:24:18 GBp 87 545.50 XLON xHaNljRIkVu
16-10-2025 15:24:18 GBp 304 545.50 XLON xHaNljRIkVw
16-10-2025 15:21:28 GBp 335 545.50 XLON xHaNljRIgn$
16-10-2025 15:21:28 GBp 789 545.50 XLON xHaNljRIgn1
16-10-2025 15:21:28 GBp 575 545.50 XLON xHaNljRIgn3
16-10-2025 15:21:28 GBp 3,741 545.50 XLON xHaNljRIgnM
16-10-2025 15:21:28 GBp 789 545.50 XLON xHaNljRIgnQ
16-10-2025 15:21:28 GBp 688 545.50 XLON xHaNljRIgnS
16-10-2025 15:21:28 GBp 560 545.50 XLON xHaNljRIgnU
16-10-2025 15:21:28 GBp 1,049 545.00 XLON xHaNljRIgmh
16-10-2025 15:21:28 GBp 397 545.00 BATE xHaNljRIgmj
16-10-2025 15:21:28 GBp 129 545.00 BATE xHaNljRIgmn
16-10-2025 15:14:41 GBp 694 545.50 XLON xHaNljRIG6D
16-10-2025 15:14:41 GBp 64 545.50 XLON xHaNljRIG6F
16-10-2025 15:14:41 GBp 388 545.50 BATE xHaNljRIG6H
16-10-2025 15:14:41 GBp 291 545.50 XLON xHaNljRIG6L
16-10-2025 15:10:37 GBp 1,049 546.00 XLON xHaNljRITRh
16-10-2025 15:10:37 GBp 413 546.00 BATE xHaNljRITRj
16-10-2025 15:08:08 GBp 590 546.00 BATE xHaNljRIPnT
16-10-2025 15:00:53 GBp 700 545.50 XLON xHaNljRICPp
16-10-2025 15:00:53 GBp 517 545.50 XLON xHaNljRICPr
16-10-2025 15:00:53 GBp 390 545.50 BATE xHaNljRICPt
16-10-2025 15:00:52 GBp 6 546.50 XLON xHaNljRICOx
16-10-2025 15:00:52 GBp 478 546.50 XLON xHaNljRICOz
16-10-2025 15:00:50 GBp 178 546.50 XLON xHaNljRICRB
16-10-2025 15:00:50 GBp 2,182 546.50 XLON xHaNljRICQY
16-10-2025 15:00:50 GBp 108 546.50 XLON xHaNljRICQ9
16-10-2025 15:00:50 GBp 828 546.50 XLON xHaNljRICQB
16-10-2025 15:00:50 GBp 36 546.50 XLON xHaNljRICQD
16-10-2025 15:00:50 GBp 50 546.50 XLON xHaNljRICQH
16-10-2025 15:00:50 GBp 117 546.50 XLON xHaNljRICQJ
16-10-2025 15:00:50 GBp 507 546.50 XLON xHaNljRICQL
16-10-2025 15:00:50 GBp 111 546.00 BATE xHaNljRIDbp
16-10-2025 15:00:50 GBp 504 546.00 BATE xHaNljRIDbr
16-10-2025 15:00:50 GBp 842 546.00 XLON xHaNljRIDbj
16-10-2025 15:00:50 GBp 207 546.00 XLON xHaNljRIDbn
16-10-2025 14:53:31 GBp 644 546.00 BATE xHaNljRJmfe
16-10-2025 14:53:31 GBp 1,049 546.00 XLON xHaNljRJmfc
16-10-2025 14:52:45 GBp 220 547.00 BATE xHaNljRJnZK
16-10-2025 14:51:12 GBp 591 546.50 XLON xHaNljRJ$g@
16-10-2025 14:51:12 GBp 458 546.50 XLON xHaNljRJ$g5
16-10-2025 14:51:11 GBp 68 547.00 BATE xHaNljRJ$tF
16-10-2025 14:51:11 GBp 123 547.00 BATE xHaNljRJ$tH
16-10-2025 14:47:26 GBp 3 546.50 XLON xHaNljRJvh3
16-10-2025 14:47:21 GBp 3,281 547.00 XLON xHaNljRJvpl
16-10-2025 14:47:21 GBp 320 547.00 XLON xHaNljRJvpn
16-10-2025 14:47:21 GBp 13 547.00 XLON xHaNljRJvpp
16-10-2025 14:47:21 GBp 180 547.00 XLON xHaNljRJvpr
16-10-2025 14:47:21 GBp 532 547.00 XLON xHaNljRJvpt
16-10-2025 14:47:21 GBp 45 547.00 XLON xHaNljRJvpv
16-10-2025 14:47:21 GBp 259 546.50 XLON xHaNljRJvp2
16-10-2025 14:47:21 GBp 790 546.50 XLON xHaNljRJvp4
16-10-2025 14:47:21 GBp 500 546.50 BATE xHaNljRJvp8
16-10-2025 14:35:46 GBp 16 546.50 XLON xHaNljRJMUn
16-10-2025 14:35:46 GBp 197 546.50 XLON xHaNljRJMUp
16-10-2025 14:35:18 GBp 195 546.50 XLON xHaNljRJND6
16-10-2025 14:34:50 GBp 17 546.50 XLON xHaNljRJK53
16-10-2025 14:34:50 GBp 223 546.50 XLON xHaNljRJK51
16-10-2025 14:34:32 GBp 615 546.50 XLON xHaNljRJLc2
16-10-2025 14:34:32 GBp 7 546.50 XLON xHaNljRJLc4
16-10-2025 14:34:01 GBp 120 546.50 XLON xHaNljRJLUB
16-10-2025 14:34:01 GBp 281 546.50 XLON xHaNljRJLUD
16-10-2025 14:34:01 GBp 3 546.50 XLON xHaNljRJLUF
16-10-2025 14:33:57 GBp 1,342 546.50 XLON xHaNljRJIjt
16-10-2025 14:33:57 GBp 400 546.50 XLON xHaNljRJIjv
16-10-2025 14:33:57 GBp 613 546.50 XLON xHaNljRJIjx
16-10-2025 14:33:57 GBp 250 546.50 XLON xHaNljRJIjz
16-10-2025 14:33:57 GBp 212 546.00 XLON xHaNljRJIil
16-10-2025 14:33:57 GBp 837 546.00 XLON xHaNljRJIin
16-10-2025 14:33:57 GBp 296 546.00 BATE xHaNljRJIip
16-10-2025 14:32:01 GBp 199 546.50 XLON xHaNljRJH8X
16-10-2025 14:32:01 GBp 207 546.50 XLON xHaNljRJH8p
16-10-2025 14:32:01 GBp 207 546.50 XLON xHaNljRJH8@
16-10-2025 14:32:01 GBp 60 546.50 XLON xHaNljRJH84
16-10-2025 14:32:00 GBp 621 546.50 XLON xHaNljRJH8C
16-10-2025 14:31:43 GBp 5 546.50 XLON xHaNljRJUq1
16-10-2025 14:31:39 GBp 10 546.50 XLON xHaNljRJUxP
16-10-2025 14:31:39 GBp 876 546.50 XLON xHaNljRJUwE
16-10-2025 14:31:37 GBp 681 546.50 XLON xHaNljRJU1D
16-10-2025 14:31:37 GBp 326 546.50 XLON xHaNljRJU1H
16-10-2025 14:31:37 GBp 183 546.50 XLON xHaNljRJU1J
16-10-2025 14:31:37 GBp 799 546.50 XLON xHaNljRJU1U
16-10-2025 14:31:37 GBp 409 546.50 BATE xHaNljRJU0c
16-10-2025 14:31:37 GBp 165 546.50 XLON xHaNljRJU0W
16-10-2025 14:30:25 GBp 158 548.00 XLON xHaNljRJTcb
16-10-2025 14:30:25 GBp 163 548.00 XLON xHaNljRJTcd
16-10-2025 14:30:25 GBp 672 547.50 XLON xHaNljRJTcm
16-10-2025 14:30:25 GBp 268 548.00 XLON xHaNljRJTcf
16-10-2025 14:30:25 GBp 573 547.50 XLON xHaNljRJTch
16-10-2025 14:30:25 GBp 490 547.50 XLON xHaNljRJTcj
16-10-2025 14:30:25 GBp 163 547.50 XLON xHaNljRJTcl
16-10-2025 14:30:25 GBp 424 547.00 BATE xHaNljRJTcz
16-10-2025 14:30:25 GBp 460 547.00 XLON xHaNljRJTc@
16-10-2025 14:30:25 GBp 180 547.50 BATE xHaNljRJTcE
16-10-2025 14:30:25 GBp 419 548.00 BATE xHaNljRJTc2
16-10-2025 14:30:25 GBp 287 548.00 BATE xHaNljRJTc4
16-10-2025 14:30:25 GBp 30 548.00 BATE xHaNljRJTc8
16-10-2025 14:30:25 GBp 39 548.00 BATE xHaNljRJTcA
16-10-2025 14:30:25 GBp 260 547.00 BATE xHaNljRJTcM
16-10-2025 14:30:25 GBp 1,049 547.50 XLON xHaNljRJTcO
16-10-2025 14:30:25 GBp 454 547.50 BATE xHaNljRJTcQ
16-10-2025 14:17:20 GBp 422 548.00 BATE xHaNljRJDK0
16-10-2025 14:17:20 GBp 974 548.00 XLON xHaNljRJDKu
16-10-2025 14:17:20 GBp 75 548.00 XLON xHaNljRJDKw
16-10-2025 14:14:40 GBp 383 548.00 BATE xHaNljRJ8CL
16-10-2025 14:14:40 GBp 29 548.00 XLON xHaNljRJ8CR
16-10-2025 14:14:40 GBp 942 548.00 XLON xHaNljRJ8CT
16-10-2025 14:12:24 GBp 13 548.00 BATE xHaNljRCtWR
16-10-2025 14:09:40 GBp 286 548.50 XLON xHaNljRCrNe
16-10-2025 14:09:40 GBp 491 548.50 XLON xHaNljRCrNg
16-10-2025 14:09:40 GBp 272 548.50 XLON xHaNljRCrNi
16-10-2025 14:09:40 GBp 450 548.50 BATE xHaNljRCrNk
16-10-2025 13:41:28 GBp 33 546.00 BATE xHaNljRCIl4
16-10-2025 13:41:26 GBp 683 546.50 XLON xHaNljRCIfm
16-10-2025 13:41:26 GBp 422 546.50 BATE xHaNljRCIfq
16-10-2025 13:41:26 GBp 1,006 547.00 XLON xHaNljRCIeg
16-10-2025 13:41:26 GBp 486 547.00 XLON xHaNljRCIei
16-10-2025 13:41:26 GBp 1,845 547.00 XLON xHaNljRCIe$
16-10-2025 13:41:26 GBp 1,109 547.00 XLON xHaNljRCIeF
16-10-2025 13:41:26 GBp 629 547.00 XLON xHaNljRCIhi
16-10-2025 13:41:26 GBp 1,259 547.00 XLON xHaNljRCIhk
16-10-2025 13:41:25 GBp 1,097 547.00 XLON xHaNljRCIhN
16-10-2025 13:41:25 GBp 827 547.00 XLON xHaNljRCIgw
16-10-2025 13:41:25 GBp 595 547.00 XLON xHaNljRCIgA
16-10-2025 13:41:25 GBp 583 547.00 XLON xHaNljRCIgR
16-10-2025 13:41:25 GBp 191 547.00 BATE xHaNljRCIrd
16-10-2025 13:41:25 GBp 829 547.00 XLON xHaNljRCIrF
16-10-2025 13:41:25 GBp 30 547.00 BATE xHaNljRCIrL
16-10-2025 13:41:25 GBp 60 547.00 BATE xHaNljRCIrN
16-10-2025 13:41:25 GBp 238 547.00 BATE xHaNljRCIrP
16-10-2025 13:41:25 GBp 278 547.00 XLON xHaNljRCIqi
16-10-2025 13:41:25 GBp 384 547.00 BATE xHaNljRCIqt
16-10-2025 13:41:25 GBp 38 547.00 BATE xHaNljRCIqv
16-10-2025 13:41:25 GBp 127 547.00 XLON xHaNljRCIqx
16-10-2025 13:41:25 GBp 821 547.00 XLON xHaNljRCIqz
16-10-2025 13:29:44 GBp 303 547.00 BATE xHaNljRC7LR
16-10-2025 13:29:44 GBp 270 547.00 XLON xHaNljRC7Kb
16-10-2025 12:59:45 GBp 225 547.00 BATE xHaNljRDd76
16-10-2025 12:58:17 GBp 40 547.50 XLON xHaNljRDaT9
16-10-2025 12:58:17 GBp 60 547.50 XLON xHaNljRDaTB
16-10-2025 12:58:17 GBp 35 547.50 XLON xHaNljRDaTD
16-10-2025 12:58:17 GBp 43 547.50 XLON xHaNljRDaTH
16-10-2025 12:58:17 GBp 670 547.50 XLON xHaNljRDaSn
16-10-2025 12:58:17 GBp 8 547.50 XLON xHaNljRDaSp
16-10-2025 12:55:27 GBp 379 547.50 BATE xHaNljRDZwd
16-10-2025 12:55:27 GBp 862 547.50 XLON xHaNljRDZwn
16-10-2025 12:55:27 GBp 70 547.50 XLON xHaNljRDZwp
16-10-2025 12:40:13 GBp 245 547.50 BATE xHaNljRDLri
16-10-2025 12:39:14 GBp 272 547.50 XLON xHaNljRDIhS
16-10-2025 12:39:14 GBp 293 547.50 XLON xHaNljRDIgi
16-10-2025 12:39:11 GBp 526 548.50 XLON xHaNljRDItG
16-10-2025 12:39:11 GBp 343 548.00 XLON xHaNljRDItI
16-10-2025 12:34:01 GBp 376 549.00 XLON xHaNljRDUGF
16-10-2025 12:34:01 GBp 399 549.00 BATE xHaNljRDUGL
16-10-2025 12:34:01 GBp 31 549.00 BATE xHaNljRDUGN
16-10-2025 12:33:03 GBp 69 549.00 XLON xHaNljRDV2a
16-10-2025 12:33:03 GBp 311 549.00 BATE xHaNljRDV2c
16-10-2025 12:33:03 GBp 167 549.00 BATE xHaNljRDV2e
16-10-2025 12:33:03 GBp 40 549.00 XLON xHaNljRDV2Y
16-10-2025 12:33:03 GBp 511 549.00 XLON xHaNljRDV2g
16-10-2025 12:30:37 GBp 52 550.00 XLON xHaNljRDTRH
16-10-2025 12:30:37 GBp 290 549.50 XLON xHaNljRDTRJ
16-10-2025 12:30:37 GBp 936 549.50 XLON xHaNljRDTRQ
16-10-2025 12:25:30 GBp 100 550.00 XLON xHaNljRD6m1
16-10-2025 12:25:30 GBp 216 550.00 XLON xHaNljRD6m3
16-10-2025 12:20:55 GBp 479 550.00 XLON xHaNljRD5L@
16-10-2025 12:18:07 GBp 235 550.00 XLON xHaNljRD0Y5
16-10-2025 12:18:07 GBp 186 550.00 XLON xHaNljRD0Y7
16-10-2025 12:18:07 GBp 520 550.00 XLON xHaNljRD0Y9
16-10-2025 12:18:07 GBp 331 549.50 XLON xHaNljRD0YK
16-10-2025 12:18:07 GBp 331 550.00 XLON xHaNljRD0YS
16-10-2025 12:18:07 GBp 474 550.50 XLON xHaNljRD0jW
16-10-2025 12:16:48 GBp 92 551.00 XLON xHaNljRD1@@
16-10-2025 12:16:48 GBp 415 551.00 XLON xHaNljRD1@0
16-10-2025 12:11:13 GBp 495 551.00 XLON xHaNljRDD7m
16-10-2025 12:06:11 GBp 24 551.00 XLON xHaNljRD9pM
16-10-2025 12:06:11 GBp 72 551.00 XLON xHaNljRD9pO
16-10-2025 12:06:11 GBp 72 551.00 XLON xHaNljRD9pQ
16-10-2025 12:06:11 GBp 18 551.00 XLON xHaNljRD9pS
16-10-2025 12:01:16 GBp 473 551.00 XLON xHaNljREoZ8
16-10-2025 11:59:45 GBp 422 551.00 XLON xHaNljREpHB
16-10-2025 11:47:39 GBp 5 550.50 XLON xHaNljREvRJ
16-10-2025 11:47:36 GBp 14 550.50 XLON xHaNljREcbj
16-10-2025 11:47:36 GBp 71 551.00 XLON xHaNljREcb3
16-10-2025 11:47:36 GBp 351 551.00 XLON xHaNljREcb5
16-10-2025 11:40:40 GBp 473 551.50 XLON xHaNljREZST
16-10-2025 11:40:36 GBp 190 552.00 XLON xHaNljREZPS
16-10-2025 11:40:36 GBp 233 552.50 XLON xHaNljREZOC
16-10-2025 11:40:36 GBp 222 552.50 XLON xHaNljREZOE
16-10-2025 11:40:36 GBp 316 552.00 XLON xHaNljREZOL
16-10-2025 11:40:36 GBp 140 552.00 XLON xHaNljREZON
16-10-2025 11:27:09 GBp 292 552.50 XLON xHaNljRENz5
16-10-2025 11:27:08 GBp 209 553.50 XLON xHaNljRENyR
16-10-2025 11:27:08 GBp 422 553.00 XLON xHaNljRENyU
16-10-2025 11:27:08 GBp 1,721 553.50 XLON xHaNljREN$$
16-10-2025 11:27:08 GBp 110 553.50 XLON xHaNljREN$1
16-10-2025 11:27:08 GBp 55 553.50 XLON xHaNljREN$3
16-10-2025 11:10:35 GBp 131 551.50 XLON xHaNljREOM@
16-10-2025 11:10:35 GBp 23 551.50 XLON xHaNljREOMy
16-10-2025 11:10:35 GBp 268 551.50 XLON xHaNljREOMA
16-10-2025 11:09:55 GBp 132 552.00 XLON xHaNljREPox
16-10-2025 11:09:55 GBp 290 552.00 XLON xHaNljREPoz
16-10-2025 11:01:59 GBp 828 552.50 XLON xHaNljRE0u@
16-10-2025 11:01:59 GBp 87 552.50 XLON xHaNljRE0u0
16-10-2025 11:01:59 GBp 199 552.50 XLON xHaNljRE0u2
16-10-2025 11:01:59 GBp 199 552.50 XLON xHaNljRE0u4
16-10-2025 11:01:59 GBp 292 552.00 XLON xHaNljRE0uC
16-10-2025 11:01:59 GBp 195 553.00 XLON xHaNljRE0xb
16-10-2025 11:01:59 GBp 606 553.00 XLON xHaNljRE0xd
16-10-2025 11:01:59 GBp 81 553.50 XLON xHaNljRE0xX
16-10-2025 11:01:59 GBp 537 553.50 XLON xHaNljRE0xZ
16-10-2025 11:01:59 GBp 422 552.50 XLON xHaNljRE0xk
16-10-2025 10:49:37 GBp 6 553.50 XLON xHaNljRFrgt
16-10-2025 10:49:37 GBp 250 553.50 XLON xHaNljRFrgv
16-10-2025 10:49:37 GBp 568 553.50 XLON xHaNljRFrgx
16-10-2025 10:41:04 GBp 17 552.50 XLON xHaNljRFw@9
16-10-2025 10:41:04 GBp 275 552.50 XLON xHaNljRFw@B
16-10-2025 10:41:04 GBp 422 553.00 XLON xHaNljRFw@D
16-10-2025 10:24:08 GBp 333 553.00 XLON xHaNljRFhiZ
16-10-2025 10:24:08 GBp 333 553.00 XLON xHaNljRFhik
16-10-2025 10:24:08 GBp 328 553.00 XLON xHaNljRFhix
16-10-2025 10:24:08 GBp 333 553.00 XLON xHaNljRFhi2
16-10-2025 10:24:08 GBp 177 553.00 XLON xHaNljRFhiE
16-10-2025 10:24:08 GBp 515 553.00 XLON xHaNljRFhiI
16-10-2025 10:12:57 GBp 322 552.50 XLON xHaNljRFHHL
16-10-2025 10:11:33 GBp 257 552.50 XLON xHaNljRFVWd
16-10-2025 10:07:54 GBp 4 553.00 XLON xHaNljRFQhn
16-10-2025 10:07:54 GBp 5 553.00 XLON xHaNljRFQh2
16-10-2025 10:03:01 GBp 94 552.50 XLON xHaNljRF65x
16-10-2025 10:01:42 GBp 432 553.00 XLON xHaNljRF7Dl
16-10-2025 10:01:42 GBp 290 553.00 XLON xHaNljRF7Dn
16-10-2025 10:01:42 GBp 50 553.00 XLON xHaNljRF7Dp
16-10-2025 10:01:42 GBp 139 553.00 XLON xHaNljRF7Dr
16-10-2025 10:01:42 GBp 186 553.00 XLON xHaNljRF7Dt
16-10-2025 10:01:42 GBp 186 553.00 XLON xHaNljRF7Dx
16-10-2025 10:01:42 GBp 422 552.50 XLON xHaNljRF7D0
16-10-2025 09:57:45 GBp 2 553.00 XLON xHaNljRF3g0
16-10-2025 09:57:45 GBp 4 553.00 XLON xHaNljRF3gC
16-10-2025 09:52:48 GBp 1 552.50 XLON xHaNljRFFJc
16-10-2025 09:52:48 GBp 3 552.50 XLON xHaNljRFFJr
16-10-2025 09:48:13 GBp 417 552.50 XLON xHaNljRF8td
16-10-2025 09:48:13 GBp 1 552.50 XLON xHaNljRF8tf
16-10-2025 09:47:49 GBp 178 552.50 XLON xHaNljRF8Mq
16-10-2025 09:47:49 GBp 494 552.50 XLON xHaNljRF8M3
16-10-2025 09:47:49 GBp 2 552.50 XLON xHaNljRF8M5
16-10-2025 09:44:15 GBp 3 552.50 XLON xHaNljR8qeO
16-10-2025 09:42:51 GBp 178 552.50 XLON xHaNljR8rwD
16-10-2025 09:42:51 GBp 655 552.50 XLON xHaNljR8rwT
16-10-2025 09:42:51 GBp 5 552.50 XLON xHaNljR8rwV
16-10-2025 09:31:06 GBp 653 552.00 XLON xHaNljR8xBC
16-10-2025 09:25:03 GBp 333 552.50 XLON xHaNljR8b7L
16-10-2025 09:24:18 GBp 542 553.00 XLON xHaNljR8YsL
16-10-2025 09:21:39 GBp 262 553.50 XLON xHaNljR8WUJ
16-10-2025 09:21:38 GBp 182 554.00 XLON xHaNljR8WOa
16-10-2025 09:21:38 GBp 33 554.00 XLON xHaNljR8WOe
16-10-2025 09:21:38 GBp 186 554.00 XLON xHaNljR8WOY
16-10-2025 09:15:24 GBp 577 553.50 XLON xHaNljR8gLt
16-10-2025 09:13:46 GBp 220 554.50 XLON xHaNljR8edA
16-10-2025 09:13:46 GBp 350 554.50 XLON xHaNljR8edC
16-10-2025 09:13:46 GBp 2 554.50 XLON xHaNljR8edE
16-10-2025 09:11:05 GBp 292 554.00 XLON xHaNljR8M7n
16-10-2025 09:09:09 GBp 126 555.00 XLON xHaNljR8Kqn
16-10-2025 09:09:09 GBp 52 555.00 XLON xHaNljR8Kqp
16-10-2025 09:09:09 GBp 278 554.50 XLON xHaNljR8Kqs
16-10-2025 09:05:18 GBp 141 555.00 XLON xHaNljR8Ga6
16-10-2025 09:05:18 GBp 95 555.00 XLON xHaNljR8Ga8
16-10-2025 09:05:18 GBp 252 554.50 XLON xHaNljR8GaF
16-10-2025 09:04:55 GBp 133 555.00 XLON xHaNljR8Gxa
16-10-2025 09:04:55 GBp 8 555.00 XLON xHaNljR8Gxc
16-10-2025 09:04:55 GBp 4 555.00 XLON xHaNljR8Gxe
16-10-2025 09:04:55 GBp 33 555.00 XLON xHaNljR8Gxg
16-10-2025 09:03:05 GBp 173 555.00 XLON xHaNljR8Uo7
16-10-2025 09:03:05 GBp 5 555.00 XLON xHaNljR8Uo9
16-10-2025 09:02:50 GBp 78 555.00 XLON xHaNljR8UF7
16-10-2025 09:02:50 GBp 467 555.00 XLON xHaNljR8UF9
16-10-2025 09:02:50 GBp 179 555.50 XLON xHaNljR8UEc
16-10-2025 09:02:50 GBp 402 554.50 XLON xHaNljR8UFT
16-10-2025 09:02:50 GBp 20 554.50 XLON xHaNljR8UFV
16-10-2025 08:55:32 GBp 292 553.50 XLON xHaNljR87z7
16-10-2025 08:55:32 GBp 422 554.00 XLON xHaNljR87zD
16-10-2025 08:53:01 GBp 285 555.00 XLON xHaNljR85OM
16-10-2025 08:53:01 GBp 3 555.00 XLON xHaNljR85OO
16-10-2025 08:50:47 GBp 623 555.00 XLON xHaNljR83QJ
16-10-2025 08:50:47 GBp 38 555.00 XLON xHaNljR83QL
16-10-2025 08:40:34 GBp 9 553.00 XLON xHaNljR88Ux
16-10-2025 08:39:27 GBp 665 553.50 XLON xHaNljR9sba
16-10-2025 08:35:42 GBp 7 553.50 XLON xHaNljR9rmP
16-10-2025 08:33:34 GBp 303 554.00 XLON xHaNljR9oVu
16-10-2025 08:32:00 GBp 37 554.00 XLON xHaNljR9mhq
16-10-2025 08:32:00 GBp 204 554.00 XLON xHaNljR9mhs
16-10-2025 08:31:09 GBp 323 554.50 XLON xHaNljR9mIZ
16-10-2025 08:30:01 GBp 535 555.00 XLON xHaNljR9@ax
16-10-2025 08:26:41 GBp 367 555.50 XLON xHaNljR9yGU
16-10-2025 08:26:41 GBp 602 556.00 XLON xHaNljR9yIY
16-10-2025 08:26:41 GBp 882 556.50 XLON xHaNljR9yIi
16-10-2025 08:26:41 GBp 75 556.50 XLON xHaNljR9yIk
16-10-2025 08:26:41 GBp 221 556.50 XLON xHaNljR9yIm
16-10-2025 08:26:41 GBp 31 556.50 XLON xHaNljR9yIq
16-10-2025 08:26:41 GBp 141 556.00 XLON xHaNljR9yI$
16-10-2025 08:26:41 GBp 128 556.00 XLON xHaNljR9yI1
16-10-2025 08:26:41 GBp 55 556.00 XLON xHaNljR9yI5
16-10-2025 08:26:41 GBp 98 556.00 XLON xHaNljR9yI7
16-10-2025 08:23:14 GBp 422 556.50 XLON xHaNljR9xXI
16-10-2025 08:21:10 GBp 417 556.50 XLON xHaNljR9vkE
16-10-2025 08:20:05 GBp 34 557.00 XLON xHaNljR9vP5
16-10-2025 08:13:01 GBp 2 555.50 XLON xHaNljR9Wmp
16-10-2025 08:13:01 GBp 4 555.50 XLON xHaNljR9Wmz
16-10-2025 08:09:48 GBp 621 555.50 XLON xHaNljR9kMa
16-10-2025 08:05:44 GBp 472 556.00 XLON xHaNljR9jP4
16-10-2025 08:05:39 GBp 296 556.50 XLON xHaNljR9gWd
16-10-2025 08:04:46 GBp 300 557.00 XLON xHaNljR9hb1
16-10-2025 08:04:46 GBp 10 557.00 XLON xHaNljR9hb5
16-10-2025 08:04:46 GBp 2 557.00 XLON xHaNljR9hb7
16-10-2025 08:04:46 GBp 422 556.50 XLON xHaNljR9hbC
16-10-2025 08:03:45 GBp 633 557.00 XLON xHaNljR9eb7
16-10-2025 08:03:45 GBp 2 557.00 XLON xHaNljR9eb9

MENAFN17102025004107003653ID1110209644

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search