Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Amir Issues Amiri Decision Appointing Members Of Shura Council


2025-10-09 02:01:27
(MENAFN- Gulf Times) His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani issued on Thursday Amiri Decision No. 42 of 2025 appointing the members of the Shura Council.

The decision stipulated the appointment of the following individuals as members of the Shura Council:

1- Yousef bin Ahmed bin Ali Al Ibrahim Al Muadadi

2- Abd Ul-Rahman bin Yousuf Al Khulaifi

3- Mohammed bin Yousef bin Abdulrahman Al Mana

4- Ahmed bin Hamad bin Ahmed Al Hassan Al Muhannadi

5- Hassan bin Abdullah bin Ghanem Al Ghanem

6- Ali bin Saeed bin Hamad Al Howl Al Marri

7- Mohammed bin Mubarak bin Sultan bin Ayash Al Mansouri

8- Saad bin Ahmed bin Mohammed Al Ibrahim Al Mohannadi

9- Mubarak bin Saeed bin Awjan Al Khayarin

10- Badi bin Ali bin Mohammed Al Badi

11- Nasser bin Salmeen bin Khalid Al Suwaidi

12- Khalifa bin Jassim bin Mohammad bin Ajlan Al Kuwari

13- Mohammed bin Mahdi bin Ajayan bin Mohammed Al Ahbabi

14- Khalid bin Ghanim bin Nasser Al Ali Al Maadheed

15- Ali bin Shabib bin Nasser Al Attiya

16- Abdulla bin Ali bin Juma Al Sulaiti

17- Khalid bin Ahmed bin Nasser bin Ahmed Al Obaidan

18- Nasser bin Mohsin bin Mohammed Bukshaisha

19- Ahmed bin Ibrahim bin Rashid Al Maliki Al Johani

20- Hassan bin Isa bin Mohammed bin Hassan Al Fadalah

21- Saoud bin Jassim bin Mohammed bin Ahmed Al Buainain

22- Saad bin Ahmed bin Abdullah bin Ali Al Mesnad

23- Mohammed bin Mansour bin Khalil Al Khalil Al Shahwani

24- Ahmad bin Hitmi bin Ahmed Al Hitmi

25- Khalid bin Abas bin Ali bin Kamal Al Emadi

26- Mohammed bin Muftah bin Abdulrahman Al Muftah

27- Issa bin Arrar bin Issa bin Ali Al Rumaihi

28- Hamda bint Hassan bin Abdulrahman Abu Dhaan Al Sulaiti

29- Ahmed bin Sultan bin Mohammed bin Sabah Al Asiri

30- Mohammed bin Saud bin Mohammed bin Saif Al Musallam

31- Abdullah bin Jaber bin Mohammed Libdah

32- Yousef bin Ali bin Yousef Al Khater

33- Talib bin Mohammed bin Talib bin Aqeel Al Nabet

34- Amina bint Yousef bin Mahmoud Jaidah

35- Yousef bin Ahmed bin Ali Al Sada

36- Nasser bin Mohammed bin Nasser Al Jaffali Al Naimi

37- Mona bint Abdulrahman bin Sinan Al Maslamani

38- Mubarak bin Mohammed bin Matar Al Matar Al Kuwari

39- Mohammed bin Butti bin Salem bin Khalifa Al Abdullah

40- Sultan bin Hassan bin Mubarak Al Dhabit Al Dosari

41- Abdullah bin Nasser bin Turki Al Subaie

42- Essa bin Ahmad bin Issa bin Nassr Al Nassr

43- Nasser bin Metrif bin Issa Al Hemeidi

44- Salem bin Rashid bin Salem bin Rashid Al Muraikhi

45- Hamad bin Abdullah bin Abdulrahman bin Ali Al Mulla

46- Nasser bin Hassan bin Dandoun Al Nufaihi Al kubaisi

47- Ali bin Ahmed bin Saad Al Mansour Al Kaabi

48- Umair bin Abdullah bin Khalid Al Jabr Al Naimi

49- Mohammed bin Omar bin Ahmed Al Salem Al Mannai

The Decree is effective from the date of issue and is to be published in the official gazette.

