Amir Issues Amiri Decision Appointing Members Of Shura Council
The decision stipulated the appointment of the following individuals as members of the Shura Council:
1- Yousef bin Ahmed bin Ali Al Ibrahim Al Muadadi
2- Abd Ul-Rahman bin Yousuf Al Khulaifi
3- Mohammed bin Yousef bin Abdulrahman Al Mana
4- Ahmed bin Hamad bin Ahmed Al Hassan Al Muhannadi
5- Hassan bin Abdullah bin Ghanem Al Ghanem
6- Ali bin Saeed bin Hamad Al Howl Al Marri
7- Mohammed bin Mubarak bin Sultan bin Ayash Al Mansouri
8- Saad bin Ahmed bin Mohammed Al Ibrahim Al Mohannadi
9- Mubarak bin Saeed bin Awjan Al Khayarin
10- Badi bin Ali bin Mohammed Al Badi
11- Nasser bin Salmeen bin Khalid Al Suwaidi
12- Khalifa bin Jassim bin Mohammad bin Ajlan Al Kuwari
13- Mohammed bin Mahdi bin Ajayan bin Mohammed Al Ahbabi
14- Khalid bin Ghanim bin Nasser Al Ali Al Maadheed
15- Ali bin Shabib bin Nasser Al Attiya
16- Abdulla bin Ali bin Juma Al Sulaiti
17- Khalid bin Ahmed bin Nasser bin Ahmed Al Obaidan
18- Nasser bin Mohsin bin Mohammed Bukshaisha
19- Ahmed bin Ibrahim bin Rashid Al Maliki Al Johani
20- Hassan bin Isa bin Mohammed bin Hassan Al Fadalah
21- Saoud bin Jassim bin Mohammed bin Ahmed Al Buainain
22- Saad bin Ahmed bin Abdullah bin Ali Al Mesnad
23- Mohammed bin Mansour bin Khalil Al Khalil Al Shahwani
24- Ahmad bin Hitmi bin Ahmed Al Hitmi
25- Khalid bin Abas bin Ali bin Kamal Al Emadi
26- Mohammed bin Muftah bin Abdulrahman Al Muftah
27- Issa bin Arrar bin Issa bin Ali Al Rumaihi
28- Hamda bint Hassan bin Abdulrahman Abu Dhaan Al Sulaiti
29- Ahmed bin Sultan bin Mohammed bin Sabah Al Asiri
30- Mohammed bin Saud bin Mohammed bin Saif Al Musallam
31- Abdullah bin Jaber bin Mohammed Libdah
32- Yousef bin Ali bin Yousef Al Khater
33- Talib bin Mohammed bin Talib bin Aqeel Al Nabet
34- Amina bint Yousef bin Mahmoud Jaidah
35- Yousef bin Ahmed bin Ali Al Sada
36- Nasser bin Mohammed bin Nasser Al Jaffali Al Naimi
37- Mona bint Abdulrahman bin Sinan Al Maslamani
38- Mubarak bin Mohammed bin Matar Al Matar Al Kuwari
39- Mohammed bin Butti bin Salem bin Khalifa Al Abdullah
40- Sultan bin Hassan bin Mubarak Al Dhabit Al Dosari
41- Abdullah bin Nasser bin Turki Al Subaie
42- Essa bin Ahmad bin Issa bin Nassr Al Nassr
43- Nasser bin Metrif bin Issa Al Hemeidi
44- Salem bin Rashid bin Salem bin Rashid Al Muraikhi
45- Hamad bin Abdullah bin Abdulrahman bin Ali Al Mulla
46- Nasser bin Hassan bin Dandoun Al Nufaihi Al kubaisi
47- Ali bin Ahmed bin Saad Al Mansour Al Kaabi
48- Umair bin Abdullah bin Khalid Al Jabr Al Naimi
49- Mohammed bin Omar bin Ahmed Al Salem Al Mannai
The Decree is effective from the date of issue and is to be published in the official gazette.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Ceffu Secures Full VASP Operating License From Dubai's VARA
- Daytrading Publishes New Study Showing 70% Of Viral Finance Tiktoks Are Misleading
- Mutuum Finance (MUTM) New Crypto Coin Eyes Next Price Increase As Phase 6 Reaches 50% Sold
- Pepeto Highlights $6.8M Presale Amid Ethereum's Price Moves And Opportunities
- Superiorstar Prosperity Group Russell Hawthorne Highlights New Machine Learning Risk Framework
- Whale.Io Launches Battlepass Season 3, Featuring $77,000 In Crypto Casino Rewards
CommentsNo comment