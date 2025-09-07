Economic Calendar: Key Market Events For The Week From September 8 To September 12, 2025
(MENAFN- The Rio Times) Prepare for a high-impact week with critical market events from September 8 to September 12, 2025.
On Monday, Japan's GDP and China's Trade Balance take the spotlight, providing key signals for global economic growth and trade dynamics.
On Tuesday, China's CPI stands out as a critical indicator of inflation trends in the world's second-largest economy, influencing global market expectations.
On Wednesday, Canada's Interest Rate Decision drives attention, shaping monetary policy outlooks for North American markets.
On Thursday, the Eurozone's ECB Interest Rate Decision and the U.S. CPI are pivotal, with potential to sway global monetary policy and inflation expectations.
On Friday, the U.S. Michigan Consumer Sentiment and the U.K.'s GDP wrap up the week, offering insights into consumer confidence and economic growth trends.
Monday, September 8, 2025
Brazil
07:25 AM EST (08:25 AM BRT) BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) S&P Global Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 48.2)
Mexico
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 49.10)
Eurozone
03:15 AM EST (09:15 AM CEST) Spanish Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
03:45 AM EST (09:45 AM CEST) Italian Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
03:50 AM EST (09:50 AM CEST) French Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
03:55 AM EST (09:55 AM CEST) German Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
04:30 AM EST (10:30 AM CEST) Sentix Investor Confidence (Sep) (Cons: -12.0, Prev: -13.9)
United States
03:00 PM EST (04:00 PM BRT) Consumer Credit (Jul) (Cons: -, Prev: 8.93B)
Japan
01:00 AM EST (02:00 PM JST) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 0.8%, Prev: 0.8%)
01:00 AM EST (02:00 PM JST) GDP (YoY) (Q2) (Cons: 3.2%, Prev: 3.2%)
China
09:00 PM EST (09:00 AM CST, Sep 9) Trade Balance (USD) (Aug) (Cons: 78.65B, Prev: 84.65B)
09:00 PM EST (09:00 AM CST, Sep 9) Exports (YoY) (Aug) (Cons: 6.5%, Prev: 7.0%)
09:00 PM EST (09:00 AM CST, Sep 9) Imports (YoY) (Aug) (Cons: 2.0%, Prev: 7.2%)
Canada
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Ivey PMI s.a (Aug) (Cons: 54.0, Prev: 55.8)
Germany
02:00 AM EST (08:00 AM CEST) Industrial Production (MoM) (Jul) (Cons: 0.2%, Prev: -1.5%)
South Korea
07:00 PM EST (08:00 AM KST, Sep 9) Unemployment Rate (Aug) (Cons: 2.6%, Prev: 2.5%)
Tuesday, September 9, 2025
Brazil
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.28%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: 1.4%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) GDP (YoY) (Q2) (Cons: -, Prev: 2.9%)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Consumer Confidence (Aug) (Cons: -, Prev: 45.9)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Consumer Confidence n.s.a. (Aug) (Cons: -, Prev: 45.8)
United States
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) NFIB Business Optimism Index (Aug) (Cons: -, Prev: 93.7)
China
01:30 AM EST (01:30 PM CST) CPI (YoY) (Aug) (Cons: 0.6%, Prev: 0.5%)
01:30 AM EST (01:30 PM CST) PPI (YoY) (Aug) (Cons: -1.0%, Prev: -0.8%)
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Building Permits (MoM) (Jul) (Cons: 2.0%, Prev: -13.8%)
Australia
09:30 PM EST (11:30 AM AEST, Sep 10) Westpac Consumer Confidence (Sep) (Cons: -, Prev: 85.0)
Japan
07:50 PM EST (08:50 AM JST, Sep 10) Machinery Orders (MoM) (Jul) (Cons: 1.0%, Prev: -1.7%)
Wednesday, September 10, 2025
Brazil
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Industrial Production (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.1%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Industrial Production (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: -1.3%)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) S&P Global Composite PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 46.6)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) S&P Global Services PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 46.3)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Consumer Confidence (Aug) (Cons: -, Prev: 45.9)
United States
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Wholesale Inventories (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.2%)
Canada
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) BoC Interest Rate Decision (Cons: 4.25%, Prev: 4.5%)
Eurozone
03:15 AM EST (09:15 AM CEST) Spanish HICP (YoY) (Aug) (Cons: 2.4%, Prev: 2.8%)
South Africa
03:15 AM EST (09:15 AM SAST) Manufacturing Production (YoY) (Jul) (Cons: 1.0%, Prev: 0.0%)
Japan
01:00 AM EST (02:00 PM JST) Economy Watchers Current Index (Aug) (Cons: 48.0, Prev: 47.5)
Thursday, September 11, 2025
Brazil
02:00 PM EST (03:00 PM BRT) Trade Balance (Aug) (Cons: -, Prev: 7.08B)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Gross Fixed Investments (MoM) (Jun) (Cons: -, Prev: 0.90%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Gross Fixed Investments (YoY) (Jun) (Cons: -, Prev: -7.10%)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) CPI (YoY) (Aug) (Cons: 2.5%, Prev: 2.9%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core CPI (YoY) (Aug) (Cons: 3.2%, Prev: 3.2%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Initial Jobless Claims (Cons: 225K, Prev: 227K)
Eurozone
08:15 AM EST (02:15 PM CEST) ECB Interest Rate Decision (Cons: 3.5%, Prev: 3.65%)
08:45 AM EST (02:45 PM CEST) ECB Press Conference
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) International Merchandise Trade (Jul) (Cons: -, Prev: -)
Japan
07:50 PM EST (08:50 AM JST, Sep 12) PPI (YoY) (Aug) (Cons: 2.8%, Prev: 3.0%)
Australia
09:30 PM EST (11:30 AM AEST, Sep 12) Employment Change (Aug) (Cons: 25.0K, Prev: 58.2K)
09:30 PM EST (11:30 AM AEST, Sep 12) Unemployment Rate (Aug) (Cons: 4.2%, Prev: 4.2%)
Friday, September 12, 2025
Brazil
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Brazilian PPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: -1.25%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Auto Production (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 15.7%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Auto Sales (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 14.2%)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC BRL Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 28.9K)
Mexico
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC MXN Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 69.0K)
United States
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Michigan Consumer Sentiment Prel (Sep) (Cons: 70.0, Prev: 67.9)
Eurozone
05:00 AM EST (11:00 AM CEST) Industrial Production (MoM) (Jul) (Cons: 0.5%, Prev: -0.1%)
United Kingdom
02:00 AM EST (08:00 AM BST) GDP (MoM) (Jul) (Cons: 0.2%, Prev: 0.0%)
02:00 AM EST (08:00 AM BST) Industrial Production (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.8%)
South Africa
07:00 AM EST (01:00 PM SAST) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 50.3)
Japan
07:50 PM EST (08:50 AM JST, Sep 13) BSI Large Manufacturing (Q3) (Cons: -, Prev: -1.0)
On Monday, Japan's GDP and China's Trade Balance take the spotlight, providing key signals for global economic growth and trade dynamics.
On Tuesday, China's CPI stands out as a critical indicator of inflation trends in the world's second-largest economy, influencing global market expectations.
On Wednesday, Canada's Interest Rate Decision drives attention, shaping monetary policy outlooks for North American markets.
On Thursday, the Eurozone's ECB Interest Rate Decision and the U.S. CPI are pivotal, with potential to sway global monetary policy and inflation expectations.
On Friday, the U.S. Michigan Consumer Sentiment and the U.K.'s GDP wrap up the week, offering insights into consumer confidence and economic growth trends.
Monday, September 8, 2025
Brazil
07:25 AM EST (08:25 AM BRT) BCB Focus Market Readout (Cons: -, Prev: -)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) S&P Global Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 48.2)
Mexico
11:00 AM EST (12:00 PM BRT) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 49.10)
Eurozone
03:15 AM EST (09:15 AM CEST) Spanish Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
03:45 AM EST (09:45 AM CEST) Italian Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
03:50 AM EST (09:50 AM CEST) French Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
03:55 AM EST (09:55 AM CEST) German Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
04:00 AM EST (10:00 AM CEST) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: -)
04:30 AM EST (10:30 AM CEST) Sentix Investor Confidence (Sep) (Cons: -12.0, Prev: -13.9)
United States
03:00 PM EST (04:00 PM BRT) Consumer Credit (Jul) (Cons: -, Prev: 8.93B)
Japan
01:00 AM EST (02:00 PM JST) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: 0.8%, Prev: 0.8%)
01:00 AM EST (02:00 PM JST) GDP (YoY) (Q2) (Cons: 3.2%, Prev: 3.2%)
China
09:00 PM EST (09:00 AM CST, Sep 9) Trade Balance (USD) (Aug) (Cons: 78.65B, Prev: 84.65B)
09:00 PM EST (09:00 AM CST, Sep 9) Exports (YoY) (Aug) (Cons: 6.5%, Prev: 7.0%)
09:00 PM EST (09:00 AM CST, Sep 9) Imports (YoY) (Aug) (Cons: 2.0%, Prev: 7.2%)
Canada
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Ivey PMI s.a (Aug) (Cons: 54.0, Prev: 55.8)
Germany
02:00 AM EST (08:00 AM CEST) Industrial Production (MoM) (Jul) (Cons: 0.2%, Prev: -1.5%)
South Korea
07:00 PM EST (08:00 AM KST, Sep 9) Unemployment Rate (Aug) (Cons: 2.6%, Prev: 2.5%)
Tuesday, September 9, 2025
Brazil
04:00 AM EST (05:00 AM BRT) IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 0.28%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) GDP (QoQ) (Q2) (Cons: -, Prev: 1.4%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) GDP (YoY) (Q2) (Cons: -, Prev: 2.9%)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Consumer Confidence (Aug) (Cons: -, Prev: 45.9)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Consumer Confidence n.s.a. (Aug) (Cons: -, Prev: 45.8)
United States
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) NFIB Business Optimism Index (Aug) (Cons: -, Prev: 93.7)
China
01:30 AM EST (01:30 PM CST) CPI (YoY) (Aug) (Cons: 0.6%, Prev: 0.5%)
01:30 AM EST (01:30 PM CST) PPI (YoY) (Aug) (Cons: -1.0%, Prev: -0.8%)
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Building Permits (MoM) (Jul) (Cons: 2.0%, Prev: -13.8%)
Australia
09:30 PM EST (11:30 AM AEST, Sep 10) Westpac Consumer Confidence (Sep) (Cons: -, Prev: 85.0)
Japan
07:50 PM EST (08:50 AM JST, Sep 10) Machinery Orders (MoM) (Jul) (Cons: 1.0%, Prev: -1.7%)
Wednesday, September 10, 2025
Brazil
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Industrial Production (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: 0.1%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Industrial Production (YoY) (Jul) (Cons: -, Prev: -1.3%)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) S&P Global Composite PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 46.6)
09:00 AM EST (10:00 AM BRT) S&P Global Services PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 46.3)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Consumer Confidence (Aug) (Cons: -, Prev: 45.9)
United States
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Wholesale Inventories (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.2%)
Canada
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) BoC Interest Rate Decision (Cons: 4.25%, Prev: 4.5%)
Eurozone
03:15 AM EST (09:15 AM CEST) Spanish HICP (YoY) (Aug) (Cons: 2.4%, Prev: 2.8%)
South Africa
03:15 AM EST (09:15 AM SAST) Manufacturing Production (YoY) (Jul) (Cons: 1.0%, Prev: 0.0%)
Japan
01:00 AM EST (02:00 PM JST) Economy Watchers Current Index (Aug) (Cons: 48.0, Prev: 47.5)
Thursday, September 11, 2025
Brazil
02:00 PM EST (03:00 PM BRT) Trade Balance (Aug) (Cons: -, Prev: 7.08B)
Mexico
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Gross Fixed Investments (MoM) (Jun) (Cons: -, Prev: 0.90%)
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Gross Fixed Investments (YoY) (Jun) (Cons: -, Prev: -7.10%)
United States
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) CPI (YoY) (Aug) (Cons: 2.5%, Prev: 2.9%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Core CPI (YoY) (Aug) (Cons: 3.2%, Prev: 3.2%)
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) Initial Jobless Claims (Cons: 225K, Prev: 227K)
Eurozone
08:15 AM EST (02:15 PM CEST) ECB Interest Rate Decision (Cons: 3.5%, Prev: 3.65%)
08:45 AM EST (02:45 PM CEST) ECB Press Conference
Canada
08:30 AM EST (09:30 AM BRT) International Merchandise Trade (Jul) (Cons: -, Prev: -)
Japan
07:50 PM EST (08:50 AM JST, Sep 12) PPI (YoY) (Aug) (Cons: 2.8%, Prev: 3.0%)
Australia
09:30 PM EST (11:30 AM AEST, Sep 12) Employment Change (Aug) (Cons: 25.0K, Prev: 58.2K)
09:30 PM EST (11:30 AM AEST, Sep 12) Unemployment Rate (Aug) (Cons: 4.2%, Prev: 4.2%)
Friday, September 12, 2025
Brazil
08:00 AM EST (09:00 AM BRT) Brazilian PPI (MoM) (Jul) (Cons: -, Prev: -1.25%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Auto Production (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 15.7%)
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Auto Sales (MoM) (Aug) (Cons: -, Prev: 14.2%)
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC BRL Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 28.9K)
Mexico
03:30 PM EST (04:30 PM BRT) CFTC MXN Speculative Net Positions (Cons: -, Prev: 69.0K)
United States
10:00 AM EST (11:00 AM BRT) Michigan Consumer Sentiment Prel (Sep) (Cons: 70.0, Prev: 67.9)
Eurozone
05:00 AM EST (11:00 AM CEST) Industrial Production (MoM) (Jul) (Cons: 0.5%, Prev: -0.1%)
United Kingdom
02:00 AM EST (08:00 AM BST) GDP (MoM) (Jul) (Cons: 0.2%, Prev: 0.0%)
02:00 AM EST (08:00 AM BST) Industrial Production (MoM) (Jul) (Cons: 0.3%, Prev: 0.8%)
South Africa
07:00 AM EST (01:00 PM SAST) Manufacturing PMI (Aug) (Cons: -, Prev: 50.3)
Japan
07:50 PM EST (08:50 AM JST, Sep 13) BSI Large Manufacturing (Q3) (Cons: -, Prev: -1.0)
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Permissionless Data Hub Baselight Taps Walrus To Activate Data Value Onchain
- TOKEN2049 Singapore Breaks Records: 25,000 Attendees At The World's Largest Web3 Event
- Invromining Expands Multi-Asset Mining Platform, Launches New AI-Driven Infrastructure
- Meme Coin Little Pepe Raises Above $24M In Presale With Over 39,000 Holders
- VANTIR Launches To Transform Prop Trading With Transparency And Trust
- Daytrading Publishes New Study On The Dangers Of AI Tools Used By Traders
CommentsNo comment