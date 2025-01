(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

16 January 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 15 January 2025 it had purchased a total of 52,961 of its ordinary shares of £0.01 each (the“ ordinary shares ”) on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 52,961 - - Highest price paid (per ordinary share) 380.00p - - Lowest price paid (per ordinary share) 376.80p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 378.85p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 370,038,229 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 370,038,229.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 15/01/2025 13:55:25 GBp 54 379.40 XLON xeaNLkTNBt8 15/01/2025 13:55:25 GBp 300 379.40 XLON xeaNLkTNBtA 15/01/2025 13:54:52 GBp 210 379.60 XLON xeaNLkTNBTP 15/01/2025 13:54:52 GBp 600 379.60 XLON xeaNLkTNBTR 15/01/2025 13:50:11 GBp 302 379.80 XLON xeaNLkTGtIB 15/01/2025 13:49:16 GBp 172 380.00 XLON xeaNLkTGqDC 15/01/2025 13:49:16 GBp 172 380.00 XLON xeaNLkTGqDE 15/01/2025 13:37:12 GBp 936 380.00 XLON xeaNLkTGuvI 15/01/2025 13:36:18 GBp 264 379.80 XLON xeaNLkTGvx$ 15/01/2025 13:36:18 GBp 197 379.80 XLON xeaNLkTGvx1 15/01/2025 13:36:18 GBp 25 379.80 XLON xeaNLkTGvxz 15/01/2025 13:33:57 GBp 275 378.80 XLON xeaNLkTGa$t 15/01/2025 13:33:54 GBp 545 379.00 XLON xeaNLkTGawn 15/01/2025 13:33:54 GBp 73 379.00 XLON xeaNLkTGawp 15/01/2025 13:33:54 GBp 332 378.80 XLON xeaNLkTGaw$ 15/01/2025 13:33:53 GBp 195 379.00 XLON xeaNLkTGawK 15/01/2025 13:32:34 GBp 353 379.00 XLON xeaNLkTGY7r 15/01/2025 13:32:34 GBp 19 379.00 XLON xeaNLkTGY7n 15/01/2025 13:32:34 GBp 602 379.00 XLON xeaNLkTGY7p 15/01/2025 13:32:34 GBp 5 379.00 XLON xeaNLkTGY7R 15/01/2025 13:32:34 GBp 141 379.00 XLON xeaNLkTGY7V 15/01/2025 13:31:24 GBp 37 378.80 XLON xeaNLkTGZGE 15/01/2025 13:31:24 GBp 22 378.80 XLON xeaNLkTGZGG 15/01/2025 13:31:24 GBp 83 378.80 XLON xeaNLkTGZGI 15/01/2025 13:31:24 GBp 83 378.80 XLON xeaNLkTGZGK 15/01/2025 13:31:24 GBp 211 378.80 XLON xeaNLkTGZGM 15/01/2025 13:30:48 GBp 222 378.20 XLON xeaNLkTGWJw 15/01/2025 13:30:45 GBp 370 378.40 XLON xeaNLkTGWUp 15/01/2025 13:30:45 GBp 169 378.60 XLON xeaNLkTGWUv 15/01/2025 13:30:45 GBp 68 378.60 XLON xeaNLkTGWUx 15/01/2025 13:30:45 GBp 300 378.60 XLON xeaNLkTGWUz 15/01/2025 13:30:45 GBp 309 378.60 XLON xeaNLkTGWU$ 15/01/2025 13:30:39 GBp 146 378.80 XLON xeaNLkTGXWS 15/01/2025 13:30:39 GBp 165 378.80 XLON xeaNLkTGXZY 15/01/2025 13:30:39 GBp 273 378.80 XLON xeaNLkTGXZh 15/01/2025 13:30:39 GBp 602 378.80 XLON xeaNLkTGXZj 15/01/2025 13:30:39 GBp 110 378.80 XLON xeaNLkTGXZl 15/01/2025 13:30:39 GBp 144 378.80 XLON xeaNLkTGXZn 15/01/2025 13:30:39 GBp 415 378.60 XLON xeaNLkTGXZz 15/01/2025 13:29:19 GBp 217 377.00 XLON xeaNLkTGlU$ 15/01/2025 13:29:19 GBp 100 376.80 XLON xeaNLkTGlU0 15/01/2025 13:29:19 GBp 259 377.20 XLON xeaNLkTGlUn 15/01/2025 13:29:19 GBp 16 377.20 XLON xeaNLkTGlUp 15/01/2025 13:29:19 GBp 1,100 377.20 XLON xeaNLkTGlUr 15/01/2025 13:29:19 GBp 70 377.20 XLON xeaNLkTGlUt 15/01/2025 13:29:19 GBp 600 377.00 XLON xeaNLkTGlUv 15/01/2025 13:29:19 GBp 292 377.00 XLON xeaNLkTGlUx 15/01/2025 13:29:19 GBp 90 377.00 XLON xeaNLkTGlUz 15/01/2025 13:29:18 GBp 280 376.80 XLON xeaNLkTGlPu 15/01/2025 13:29:18 GBp 402 377.00 XLON xeaNLkTGlPw 15/01/2025 13:17:43 GBp 824 377.00 XLON xeaNLkTGKok 15/01/2025 13:17:43 GBp 1,100 377.00 XLON xeaNLkTGKom 15/01/2025 13:17:43 GBp 395 377.00 XLON xeaNLkTGKow 15/01/2025 13:12:00 GBp 278 377.00 XLON xeaNLkTGGE4 15/01/2025 13:12:00 GBp 374 377.20 XLON xeaNLkTGG9y 15/01/2025 13:07:40 GBp 156 377.00 XLON xeaNLkTGVSl 15/01/2025 13:07:39 GBp 261 377.20 XLON xeaNLkTGVSr 15/01/2025 13:07:39 GBp 140 377.60 XLON xeaNLkTGVSs 15/01/2025 13:07:39 GBp 600 377.60 XLON xeaNLkTGVSu 15/01/2025 13:07:39 GBp 93 377.60 XLON xeaNLkTGVSw 15/01/2025 13:07:39 GBp 125 377.60 XLON xeaNLkTGVS5 15/01/2025 13:07:39 GBp 90 377.60 XLON xeaNLkTGVS7 15/01/2025 13:07:39 GBp 1,054 377.60 XLON xeaNLkTGVVc 15/01/2025 13:07:39 GBp 27 377.40 XLON xeaNLkTGVVk 15/01/2025 13:07:39 GBp 246 377.40 XLON xeaNLkTGVVp 15/01/2025 13:07:39 GBp 392 377.60 XLON xeaNLkTGVV$ 15/01/2025 13:00:32 GBp 110 377.80 XLON xeaNLkTGPeM 15/01/2025 13:00:32 GBp 36 377.80 XLON xeaNLkTGPeO 15/01/2025 12:55:34 GBp 261 377.80 XLON xeaNLkTG4K0 15/01/2025 12:54:58 GBp 247 378.00 XLON xeaNLkTG5qp 15/01/2025 12:54:47 GBp 85 378.20 XLON xeaNLkTG5zZ 15/01/2025 12:54:47 GBp 271 378.20 XLON xeaNLkTG5oV 15/01/2025 12:54:47 GBp 376 378.40 XLON xeaNLkTG5zw 15/01/2025 12:54:47 GBp 207 378.40 XLON xeaNLkTG5zy 15/01/2025 12:54:02 GBp 243 378.60 XLON xeaNLkTG5RD 15/01/2025 12:53:00 GBp 185 378.60 XLON xeaNLkTG2CE 15/01/2025 12:53:00 GBp 185 378.60 XLON xeaNLkTG2Fu 15/01/2025 12:52:59 GBp 149 378.60 XLON xeaNLkTG2FO 15/01/2025 12:52:49 GBp 173 378.60 XLON xeaNLkTG2N@ 15/01/2025 12:52:00 GBp 723 378.60 XLON xeaNLkTG35M 15/01/2025 12:51:51 GBp 501 378.60 XLON xeaNLkTG39r 15/01/2025 12:51:51 GBp 52 378.60 XLON xeaNLkTG39x 15/01/2025 12:51:51 GBp 95 378.60 XLON xeaNLkTG39z 15/01/2025 12:51:51 GBp 57 378.60 XLON xeaNLkTG398 15/01/2025 12:51:51 GBp 291 378.60 XLON xeaNLkTG39A 15/01/2025 12:49:00 GBp 263 377.80 XLON xeaNLkTG1Nt 15/01/2025 12:40:20 GBp 207 378.00 XLON xeaNLkTG8ka 15/01/2025 12:40:20 GBp 368 378.20 XLON xeaNLkTG8kc 15/01/2025 12:40:08 GBp 528 378.40 XLON xeaNLkTG8tL 15/01/2025 12:39:17 GBp 222 378.60 XLON xeaNLkTG8I@ 15/01/2025 12:39:17 GBp 233 378.60 XLON xeaNLkTG8I3 15/01/2025 12:37:19 GBp 369 378.60 XLON xeaNLkTHshL 15/01/2025 12:36:20 GBp 219 378.60 XLON xeaNLkTHsSJ 15/01/2025 12:36:20 GBp 21 378.60 XLON xeaNLkTHsSL 15/01/2025 12:36:20 GBp 11 378.60 XLON xeaNLkTHsSN 15/01/2025 12:34:22 GBp 13 378.60 XLON xeaNLkTHqr8 15/01/2025 12:34:22 GBp 510 378.60 XLON xeaNLkTHqrA 15/01/2025 12:32:24 GBp 111 378.60 XLON xeaNLkTHr8t 15/01/2025 12:32:24 GBp 224 378.60 XLON xeaNLkTHr8u 15/01/2025 12:32:24 GBp 313 378.60 XLON xeaNLkTHr8w 15/01/2025 12:32:24 GBp 36 378.60 XLON xeaNLkTHr8y 15/01/2025 12:30:51 GBp 306 378.60 XLON xeaNLkTHoEj 15/01/2025 12:30:51 GBp 805 378.60 XLON xeaNLkTHoEx 15/01/2025 12:30:51 GBp 263 378.40 XLON xeaNLkTHoE@ 15/01/2025 12:30:51 GBp 158 378.60 XLON xeaNLkTHoE0 15/01/2025 12:30:51 GBp 75 378.60 XLON xeaNLkTHoE2 15/01/2025 12:30:51 GBp 352 378.80 XLON xeaNLkTHoEK 15/01/2025 12:24:23 GBp 270 379.00 XLON xeaNLkTH$n0 15/01/2025 12:23:33 GBp 505 379.20 XLON xeaNLkTH$Mk 15/01/2025 12:21:35 GBp 511 379.20 XLON xeaNLkTHzec 15/01/2025 12:19:37 GBp 266 379.20 XLON xeaNLkTHwCr 15/01/2025 12:19:37 GBp 447 379.20 XLON xeaNLkTHwCt 15/01/2025 12:18:51 GBp 364 379.20 XLON xeaNLkTHxgA 15/01/2025 12:18:51 GBp 134 379.20 XLON xeaNLkTHxgF 15/01/2025 12:18:51 GBp 432 379.20 XLON xeaNLkTHxgL 15/01/2025 12:18:51 GBp 345 379.20 XLON xeaNLkTHxrd 15/01/2025 12:18:51 GBp 240 379.00 XLON xeaNLkTHxrW 15/01/2025 12:10:41 GBp 198 379.80 XLON xeaNLkTHbaI 15/01/2025 12:10:41 GBp 17 380.00 XLON xeaNLkTHbaK 15/01/2025 12:10:41 GBp 268 380.00 XLON xeaNLkTHbaM 15/01/2025 11:58:56 GBp 549 380.00 XLON xeaNLkTHjLf 15/01/2025 11:57:57 GBp 146 380.00 XLON xeaNLkTHg7l 15/01/2025 11:57:56 GBp 553 380.00 XLON xeaNLkTHg7F 15/01/2025 11:57:56 GBp 95 380.00 XLON xeaNLkTHg6a 15/01/2025 11:57:56 GBp 300 380.00 XLON xeaNLkTHg6c 15/01/2025 11:57:56 GBp 158 380.00 XLON xeaNLkTHg6e 15/01/2025 11:57:56 GBp 264 380.00 XLON xeaNLkTHg6t 15/01/2025 11:57:56 GBp 126 379.80 XLON xeaNLkTHg6v 15/01/2025 11:57:56 GBp 174 379.80 XLON xeaNLkTHg6x 15/01/2025 11:57:56 GBp 905 380.00 XLON xeaNLkTHg6F 15/01/2025 11:57:56 GBp 175 380.00 XLON xeaNLkTHg6D 15/01/2025 11:57:56 GBp 225 380.00 XLON xeaNLkTHg6B 15/01/2025 11:57:56 GBp 195 380.00 XLON xeaNLkTHg6N 15/01/2025 11:57:56 GBp 240 379.80 XLON xeaNLkTHg6V 15/01/2025 11:57:56 GBp 345 380.00 XLON xeaNLkTHg1b 15/01/2025 11:39:44 GBp 4 379.80 XLON xeaNLkTHVqC 15/01/2025 11:38:19 GBp 15 379.80 XLON xeaNLkTHSqY 15/01/2025 11:38:19 GBp 442 379.80 XLON xeaNLkTHSqw 15/01/2025 11:36:23 GBp 655 379.60 XLON xeaNLkTHT1M 15/01/2025 11:36:23 GBp 9 379.60 XLON xeaNLkTHT1T 15/01/2025 11:36:23 GBp 9 379.60 XLON xeaNLkTHT1V 15/01/2025 11:36:23 GBp 138 379.60 XLON xeaNLkTHT0X 15/01/2025 11:36:23 GBp 145 379.60 XLON xeaNLkTHT0Z 15/01/2025 11:36:12 GBp 10 379.80 XLON xeaNLkTHTL7 15/01/2025 11:36:12 GBp 1,100 379.80 XLON xeaNLkTHTL9 15/01/2025 11:36:12 GBp 45 379.80 XLON xeaNLkTHTLB 15/01/2025 11:19:23 GBp 29 379.80 XLON xeaNLkTHFyb 15/01/2025 11:19:19 GBp 11 379.60 XLON xeaNLkTHF$S 15/01/2025 11:19:02 GBp 216 379.60 XLON xeaNLkTHFEp 15/01/2025 11:19:02 GBp 354 379.60 XLON xeaNLkTHFEr 15/01/2025 11:19:02 GBp 12 379.60 XLON xeaNLkTHFEt 15/01/2025 11:18:45 GBp 216 379.60 XLON xeaNLkTHFTF 15/01/2025 11:18:45 GBp 12 379.60 XLON xeaNLkTHFTH 15/01/2025 10:22:59 GBp 317 379.60 XLON xeaNLkTIUDk 15/01/2025 10:16:40 GBp 81 379.40 XLON xeaNLkTIOqC 15/01/2025 10:16:40 GBp 207 379.40 XLON xeaNLkTIOqE 15/01/2025 10:15:00 GBp 313 379.60 XLON xeaNLkTIPHD 15/01/2025 10:15:00 GBp 449 379.80 XLON xeaNLkTIPHI 15/01/2025 10:14:51 GBp 93 380.00 XLON xeaNLkTIPU$ 15/01/2025 10:14:51 GBp 300 380.00 XLON xeaNLkTIPU1 15/01/2025 10:06:49 GBp 222 379.60 XLON xeaNLkTI0A3 15/01/2025 10:06:49 GBp 374 379.80 XLON xeaNLkTI0AB 15/01/2025 09:51:26 GBp 345 380.00 XLON xeaNLkTJpuj 15/01/2025 09:35:10 GBp 410 379.60 XLON xeaNLkTJd2C 15/01/2025 09:07:11 GBp 193 379.00 XLON xeaNLkTJJwC 15/01/2025 09:07:11 GBp 277 379.20 XLON xeaNLkTJJwL 15/01/2025 09:07:11 GBp 371 379.00 XLON xeaNLkTJJwQ 15/01/2025 09:07:11 GBp 201 379.20 XLON xeaNLkTJJwU 15/01/2025 08:55:15 GBp 220 379.40 XLON xeaNLkTJOEL 15/01/2025 08:55:15 GBp 203 379.60 XLON xeaNLkTJOEN 15/01/2025 08:52:16 GBp 292 379.80 XLON xeaNLkTJ60W 15/01/2025 08:40:50 GBp 232 379.80 XLON xeaNLkTJ1NX 15/01/2025 08:40:45 GBp 67 379.80 XLON xeaNLkTJ1GJ 15/01/2025 08:40:45 GBp 621 380.00 XLON xeaNLkTJ1GL 15/01/2025 08:21:00 GBp 167 379.80 XLON xeaNLkTCmxm 15/01/2025 08:21:00 GBp 146 379.80 XLON xeaNLkTCmxD 15/01/2025 08:21:00 GBp 146 379.80 XLON xeaNLkTCmwN 15/01/2025 08:20:59 GBp 217 379.80 XLON xeaNLkTCm5n 15/01/2025 08:20:59 GBp 82 379.80 XLON xeaNLkTCm5z 15/01/2025 08:20:59 GBp 217 379.80 XLON xeaNLkTCm5$ 15/01/2025 08:20:59 GBp 338 379.80 XLON xeaNLkTCm55 15/01/2025 08:20:59 GBp 217 379.80 XLON xeaNLkTCm57 15/01/2025 08:20:59 GBp 136 379.80 XLON xeaNLkTCm5G 15/01/2025 08:20:59 GBp 600 379.80 XLON xeaNLkTCm5I 15/01/2025 08:20:59 GBp 600 379.80 XLON xeaNLkTCm5K 15/01/2025 08:20:59 GBp 300 379.80 XLON xeaNLkTCm5M 15/01/2025 08:20:59 GBp 300 379.80 XLON xeaNLkTCm5O 15/01/2025 08:20:53 GBp 70 378.60 XLON xeaNLkTCm35 15/01/2025 08:20:53 GBp 434 378.60 XLON xeaNLkTCm37 15/01/2025 08:20:53 GBp 240 378.40 XLON xeaNLkTCm3G 15/01/2025 08:20:53 GBp 345 378.60 XLON xeaNLkTCm3K 15/01/2025 08:06:06 GBp 148 377.60 XLON xeaNLkTCcOl 15/01/2025 08:06:06 GBp 215 377.80 XLON xeaNLkTCcOn 15/01/2025 08:05:25 GBp 505 378.00 XLON xeaNLkTCdoT 15/01/2025 08:05:20 GBp 1 379.80 XLON xeaNLkTCdy@ 15/01/2025 08:05:20 GBp 54 379.60 XLON xeaNLkTCdy0 15/01/2025 08:05:20 GBp 215 379.60 XLON xeaNLkTCdy2 15/01/2025 08:05:20 GBp 240 379.40 XLON xeaNLkTCdy9 15/01/2025 08:05:15 GBp 195 379.60 XLON xeaNLkTCdv8 15/01/2025 08:05:15 GBp 240 379.80 XLON xeaNLkTCdvI