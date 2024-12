(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

30 December 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 27 December 2024 it had purchased a total of 111,591 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 111,591 - - Highest price paid (per ordinary share) 396.20p - - Lowest price paid (per ordinary share) 392.60p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 394.72p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 372,145,792 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 372,145,792.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 27/12/2024 16:26:35 GBp 303 395.20 XLON xeaNIhr5RBF 27/12/2024 16:26:35 GBp 397 395.40 XLON xeaNIhr5RBH 27/12/2024 16:23:19 GBp 56 395.40 XLON xeaNIhr56jr 27/12/2024 16:23:19 GBp 60 395.40 XLON xeaNIhr56jt 27/12/2024 16:21:53 GBp 451 394.80 XLON xeaNIhr57dI 27/12/2024 16:21:53 GBp 558 394.80 XLON xeaNIhr57dK 27/12/2024 16:21:53 GBp 15 394.80 XLON xeaNIhr57dM 27/12/2024 16:21:53 GBp 16 394.80 XLON xeaNIhr57dO 27/12/2024 16:21:53 GBp 513 394.80 XLON xeaNIhr57dQ 27/12/2024 16:21:53 GBp 51 394.80 XLON xeaNIhr57dS 27/12/2024 16:21:53 GBp 50 394.80 XLON xeaNIhr57dU 27/12/2024 16:21:53 GBp 118 394.80 XLON xeaNIhr57cW 27/12/2024 16:21:37 GBp 600 394.60 XLON xeaNIhr57iL 27/12/2024 16:21:00 GBp 82 394.60 XLON xeaNIhr576j 27/12/2024 16:21:00 GBp 821 394.40 XLON xeaNIhr576m 27/12/2024 16:20:35 GBp 821 394.60 XLON xeaNIhr57GN 27/12/2024 16:20:25 GBp 639 394.80 XLON xeaNIhr57UA 27/12/2024 16:20:25 GBp 405 394.80 XLON xeaNIhr57UC 27/12/2024 16:20:25 GBp 24 394.80 XLON xeaNIhr57UE 27/12/2024 16:20:19 GBp 123 395.00 XLON xeaNIhr54bt 27/12/2024 16:20:19 GBp 250 395.00 XLON xeaNIhr54bv 27/12/2024 16:20:19 GBp 49 395.00 XLON xeaNIhr54bx 27/12/2024 16:20:19 GBp 426 395.00 XLON xeaNIhr54bz 27/12/2024 16:20:18 GBp 174 395.00 XLON xeaNIhr54b3 27/12/2024 16:20:18 GBp 76 395.00 XLON xeaNIhr54b5 27/12/2024 16:20:18 GBp 214 395.00 XLON xeaNIhr54bJ 27/12/2024 16:20:18 GBp 600 395.00 XLON xeaNIhr54bL 27/12/2024 16:20:18 GBp 58 395.00 XLON xeaNIhr54bN 27/12/2024 16:20:18 GBp 420 395.00 XLON xeaNIhr54bP 27/12/2024 16:20:18 GBp 275 395.00 XLON xeaNIhr54bR 27/12/2024 16:20:18 GBp 125 395.00 XLON xeaNIhr54bT 27/12/2024 16:20:18 GBp 93 395.00 XLON xeaNIhr54ab 27/12/2024 16:20:18 GBp 475 395.00 XLON xeaNIhr54aZ 27/12/2024 16:20:18 GBp 916 394.80 XLON xeaNIhr54ae 27/12/2024 16:20:03 GBp 107 395.00 XLON xeaNIhr54e1 27/12/2024 16:20:03 GBp 134 395.00 XLON xeaNIhr54eD 27/12/2024 16:20:03 GBp 89 395.00 XLON xeaNIhr54eF 27/12/2024 16:20:03 GBp 276 395.00 XLON xeaNIhr54eH 27/12/2024 16:20:03 GBp 821 395.00 XLON xeaNIhr54eM 27/12/2024 16:14:11 GBp 524 395.00 XLON xeaNIhr50YU 27/12/2024 16:14:04 GBp 123 395.20 XLON xeaNIhr50hS 27/12/2024 16:14:04 GBp 117 395.20 XLON xeaNIhr50gk 27/12/2024 16:14:04 GBp 1,100 395.20 XLON xeaNIhr50gm 27/12/2024 16:14:04 GBp 836 395.20 XLON xeaNIhr50gs 27/12/2024 16:01:58 GBp 801 395.20 XLON xeaNIhr5Bxy 27/12/2024 15:51:02 GBp 150 395.40 XLON xeaNIhr6pYQ 27/12/2024 15:51:02 GBp 56 395.40 XLON xeaNIhr6pYM 27/12/2024 15:51:02 GBp 167 395.40 XLON xeaNIhr6pYO 27/12/2024 15:45:08 GBp 309 394.80 XLON xeaNIhr6@V9 27/12/2024 15:45:08 GBp 666 395.00 XLON xeaNIhr6@VB 27/12/2024 15:45:00 GBp 539 395.20 XLON xeaNIhr6$YW 27/12/2024 15:45:00 GBp 394 395.40 XLON xeaNIhr6$YY 27/12/2024 15:45:00 GBp 500 395.40 XLON xeaNIhr6$Ya 27/12/2024 15:45:00 GBp 250 395.40 XLON xeaNIhr6$Yc 27/12/2024 15:43:10 GBp 276 395.60 XLON xeaNIhr6yrb 27/12/2024 15:42:11 GBp 153 395.80 XLON xeaNIhr6yB7 27/12/2024 15:42:11 GBp 303 395.80 XLON xeaNIhr6yB9 27/12/2024 15:41:22 GBp 544 395.20 XLON xeaNIhr6zgb 27/12/2024 15:41:22 GBp 34 395.20 XLON xeaNIhr6zgZ 27/12/2024 15:41:22 GBp 161 395.20 XLON xeaNIhr6zgh 27/12/2024 15:41:22 GBp 57 395.20 XLON xeaNIhr6zgj 27/12/2024 15:41:22 GBp 108 395.20 XLON xeaNIhr6zgl 27/12/2024 15:35:55 GBp 143 393.20 XLON xeaNIhr6uy1 27/12/2024 15:34:14 GBp 354 393.20 XLON xeaNIhr6v$V 27/12/2024 15:34:14 GBp 307 393.40 XLON xeaNIhr6v@Z 27/12/2024 15:33:31 GBp 186 393.40 XLON xeaNIhr6vPy 27/12/2024 15:30:52 GBp 202 393.20 XLON xeaNIhr6d0A 27/12/2024 15:30:48 GBp 1,133 393.80 XLON xeaNIhr6d2S 27/12/2024 15:30:48 GBp 289 393.40 XLON xeaNIhr6dDW 27/12/2024 15:30:48 GBp 481 393.60 XLON xeaNIhr6dDY 27/12/2024 15:30:06 GBp 267 393.80 XLON xeaNIhr6ajv 27/12/2024 15:30:06 GBp 281 393.80 XLON xeaNIhr6aj@ 27/12/2024 15:30:06 GBp 644 394.00 XLON xeaNIhr6aj0 27/12/2024 15:26:27 GBp 203 394.20 XLON xeaNIhr6YzJ 27/12/2024 15:26:27 GBp 51 394.20 XLON xeaNIhr6YzL 27/12/2024 15:26:27 GBp 55 394.20 XLON xeaNIhr6YzN 27/12/2024 15:26:27 GBp 83 394.20 XLON xeaNIhr6YzP 27/12/2024 15:25:28 GBp 34 394.20 XLON xeaNIhr6ZYO 27/12/2024 15:25:28 GBp 167 394.20 XLON xeaNIhr6ZYQ 27/12/2024 15:25:28 GBp 203 394.20 XLON xeaNIhr6ZYS 27/12/2024 15:25:28 GBp 146 394.20 XLON xeaNIhr6ZYU 27/12/2024 15:23:21 GBp 160 394.20 XLON xeaNIhr6Wua 27/12/2024 15:23:21 GBp 523 394.20 XLON xeaNIhr6Wuc 27/12/2024 15:23:15 GBp 185 394.20 XLON xeaNIhr6W72 27/12/2024 15:23:15 GBp 77 394.20 XLON xeaNIhr6W74 27/12/2024 15:18:34 GBp 700 393.40 XLON xeaNIhr6lRh 27/12/2024 15:18:34 GBp 198 393.40 XLON xeaNIhr6lRj 27/12/2024 15:18:27 GBp 831 393.60 XLON xeaNIhr6icy 27/12/2024 15:16:37 GBp 120 393.60 XLON xeaNIhr6j8w 27/12/2024 15:16:37 GBp 117 393.60 XLON xeaNIhr6j8y 27/12/2024 15:12:22 GBp 453 392.60 XLON xeaNIhr6e4E 27/12/2024 15:12:19 GBp 154 393.40 XLON xeaNIhr6e64 27/12/2024 15:12:16 GBp 258 393.60 XLON xeaNIhr6e3p 27/12/2024 15:12:15 GBp 959 394.00 XLON xeaNIhr6eDL 27/12/2024 15:12:14 GBp 7,054 394.00 XLON xeaNIhr6eCh 27/12/2024 15:12:14 GBp 250 394.00 XLON xeaNIhr6eCj 27/12/2024 15:12:14 GBp 750 394.00 XLON xeaNIhr6eCl 27/12/2024 15:12:14 GBp 1,500 394.00 XLON xeaNIhr6eCn 27/12/2024 15:12:14 GBp 33 394.00 XLON xeaNIhr6eCp 27/12/2024 15:12:14 GBp 192 394.00 XLON xeaNIhr6eCr 27/12/2024 15:12:14 GBp 86 394.00 XLON xeaNIhr6eCt 27/12/2024 15:12:14 GBp 168 394.00 XLON xeaNIhr6eCv 27/12/2024 15:12:14 GBp 1,100 394.00 XLON xeaNIhr6eCx 27/12/2024 15:12:14 GBp 60 394.00 XLON xeaNIhr6eCz 27/12/2024 15:12:14 GBp 592 393.80 XLON xeaNIhr6eC5 27/12/2024 15:11:42 GBp 586 394.00 XLON xeaNIhr6fXw 27/12/2024 15:11:42 GBp 586 394.00 XLON xeaNIhr6fX4 27/12/2024 15:05:01 GBp 63 394.00 XLON xeaNIhr6L4w 27/12/2024 15:05:01 GBp 1,100 394.00 XLON xeaNIhr6L4y 27/12/2024 15:05:01 GBp 591 394.00 XLON xeaNIhr6L43 27/12/2024 15:01:45 GBp 597 394.00 XLON xeaNIhr6JVM 27/12/2024 15:01:45 GBp 386 394.00 XLON xeaNIhr6JVS 27/12/2024 15:01:32 GBp 578 394.20 XLON xeaNIhr6Gkv 27/12/2024 15:01:13 GBp 151 394.60 XLON xeaNIhr6GzL 27/12/2024 15:01:13 GBp 65 394.60 XLON xeaNIhr6GzN 27/12/2024 15:01:13 GBp 288 394.60 XLON xeaNIhr6Gyb 27/12/2024 15:00:43 GBp 52 394.60 XLON xeaNIhr6GG1 27/12/2024 15:00:38 GBp 202 394.60 XLON xeaNIhr6GSt 27/12/2024 15:00:38 GBp 127 394.60 XLON xeaNIhr6GSv 27/12/2024 15:00:38 GBp 10 394.60 XLON xeaNIhr6GSx 27/12/2024 15:00:38 GBp 172 394.60 XLON xeaNIhr6GSS 27/12/2024 15:00:38 GBp 165 394.60 XLON xeaNIhr6GVm 27/12/2024 15:00:38 GBp 535 394.40 XLON xeaNIhr6GVv 27/12/2024 14:48:50 GBp 133 394.60 XLON xeaNIhr6O7@ 27/12/2024 14:48:50 GBp 413 394.60 XLON xeaNIhr6O70 27/12/2024 14:48:50 GBp 239 394.40 XLON xeaNIhr6O7y 27/12/2024 14:48:07 GBp 517 394.40 XLON xeaNIhr6PbG 27/12/2024 14:48:06 GBp 47 395.00 XLON xeaNIhr6Pcc 27/12/2024 14:48:06 GBp 55 395.00 XLON xeaNIhr6Pce 27/12/2024 14:48:06 GBp 141 395.00 XLON xeaNIhr6Pcg 27/12/2024 14:48:06 GBp 174 395.00 XLON xeaNIhr6Pcx 27/12/2024 14:48:06 GBp 600 395.00 XLON xeaNIhr6Pcz 27/12/2024 14:48:06 GBp 60 395.00 XLON xeaNIhr6Pc$ 27/12/2024 14:48:03 GBp 53 395.00 XLON xeaNIhr6Pjh 27/12/2024 14:48:03 GBp 56 395.00 XLON xeaNIhr6Pjj 27/12/2024 14:48:02 GBp 55 395.00 XLON xeaNIhr6Pim 27/12/2024 14:48:02 GBp 110 395.00 XLON xeaNIhr6Pio 27/12/2024 14:48:02 GBp 205 395.00 XLON xeaNIhr6Pix 27/12/2024 14:48:02 GBp 56 395.00 XLON xeaNIhr6Piz 27/12/2024 14:48:01 GBp 56 395.00 XLON xeaNIhr6Pl6 27/12/2024 14:48:00 GBp 142 395.00 XLON xeaNIhr6Pfb 27/12/2024 14:48:00 GBp 51 395.00 XLON xeaNIhr6PfX 27/12/2024 14:48:00 GBp 51 395.00 XLON xeaNIhr6PfZ 27/12/2024 14:48:00 GBp 100 395.00 XLON xeaNIhr6PfD 27/12/2024 14:48:00 GBp 174 395.00 XLON xeaNIhr6PfB 27/12/2024 14:47:59 GBp 187 395.00 XLON xeaNIhr6Pgv 27/12/2024 14:47:59 GBp 262 395.00 XLON xeaNIhr6Pg7 27/12/2024 14:47:58 GBp 271 395.00 XLON xeaNIhr6PgH 27/12/2024 14:47:58 GBp 285 395.00 XLON xeaNIhr6PgV 27/12/2024 14:47:58 GBp 267 395.00 XLON xeaNIhr6Prf 27/12/2024 14:47:58 GBp 103 395.00 XLON xeaNIhr6Prl 27/12/2024 14:47:58 GBp 164 395.00 XLON xeaNIhr6Prn 27/12/2024 14:47:58 GBp 267 395.00 XLON xeaNIhr6Prt 27/12/2024 14:03:51 GBp 437 393.50 XLON xeaNIhr7yBl 27/12/2024 13:56:24 GBp 129 394.40 XLON xeaNIhr7uwS 27/12/2024 13:56:24 GBp 398 394.60 XLON xeaNIhr7uwU 27/12/2024 13:56:16 GBp 785 394.80 XLON xeaNIhr7u4N 27/12/2024 13:56:15 GBp 206 395.00 XLON xeaNIhr7u7c 27/12/2024 13:56:15 GBp 139 395.00 XLON xeaNIhr7u7N 27/12/2024 13:56:14 GBp 7,044 395.00 XLON xeaNIhr7u6f 27/12/2024 13:56:14 GBp 1,726 395.00 XLON xeaNIhr7u6h 27/12/2024 13:56:14 GBp 500 395.00 XLON xeaNIhr7u6j 27/12/2024 13:56:14 GBp 189 395.00 XLON xeaNIhr7u6l 27/12/2024 13:56:14 GBp 250 395.00 XLON xeaNIhr7u6p 27/12/2024 13:56:14 GBp 500 395.00 XLON xeaNIhr7u6r 27/12/2024 13:56:14 GBp 750 395.00 XLON xeaNIhr7u6t 27/12/2024 13:56:14 GBp 750 395.00 XLON xeaNIhr7u6v 27/12/2024 13:56:14 GBp 500 395.00 XLON xeaNIhr7u6x 27/12/2024 13:45:38 GBp 432 394.80 XLON xeaNIhr7bTf 27/12/2024 13:45:02 GBp 250 395.00 XLON xeaNIhr7Ye0 27/12/2024 13:45:02 GBp 250 395.00 XLON xeaNIhr7Ye2 27/12/2024 13:45:02 GBp 250 395.00 XLON xeaNIhr7Ye6 27/12/2024 13:45:02 GBp 250 395.00 XLON xeaNIhr7Ye8 27/12/2024 13:45:02 GBp 250 395.00 XLON xeaNIhr7YeA 27/12/2024 13:45:02 GBp 61 394.80 XLON xeaNIhr7YeJ 27/12/2024 13:45:02 GBp 439 394.80 XLON xeaNIhr7YeL 27/12/2024 13:35:36 GBp 342 395.00 XLON xeaNIhr7lbp 27/12/2024 13:35:36 GBp 90 395.20 XLON xeaNIhr7lbr 27/12/2024 13:35:36 GBp 250 395.20 XLON xeaNIhr7lbt 27/12/2024 13:35:33 GBp 368 395.30 XLON xeaNIhr7lWo 27/12/2024 13:35:27 GBp 489 395.40 XLON xeaNIhr7lYs 27/12/2024 13:16:20 GBp 389 395.60 XLON xeaNIhr7NVn 27/12/2024 13:07:41 GBp 12 395.20 XLON xeaNIhr7Gfp 27/12/2024 13:07:41 GBp 250 395.20 XLON xeaNIhr7Gfr 27/12/2024 13:07:41 GBp 24 395.20 XLON xeaNIhr7Gft 27/12/2024 13:07:41 GBp 202 395.20 XLON xeaNIhr7Gfv 27/12/2024 13:07:41 GBp 180 395.20 XLON xeaNIhr7Gfx 27/12/2024 13:07:41 GBp 211 395.00 XLON xeaNIhr7Gf4 27/12/2024 13:07:41 GBp 119 395.00 XLON xeaNIhr7Gf6 27/12/2024 13:00:32 GBp 44 395.00 XLON xeaNIhr7V$t 27/12/2024 12:55:59 GBp 291 394.60 XLON xeaNIhr7Ts5 27/12/2024 12:55:59 GBp 53 394.60 XLON xeaNIhr7Ts7 27/12/2024 12:55:59 GBp 53 394.60 XLON xeaNIhr7Ts9 27/12/2024 12:55:59 GBp 145 394.60 XLON xeaNIhr7TsH 27/12/2024 12:55:59 GBp 50 394.60 XLON xeaNIhr7TsJ 27/12/2024 12:55:59 GBp 53 394.60 XLON xeaNIhr7TsL 27/12/2024 12:55:59 GBp 55 394.60 XLON xeaNIhr7TsR 27/12/2024 12:55:59 GBp 59 394.60 XLON xeaNIhr7TsT 27/12/2024 12:55:59 GBp 609 394.60 XLON xeaNIhr7TsV 27/12/2024 12:55:59 GBp 182 394.60 XLON xeaNIhr7Tnd 27/12/2024 12:55:59 GBp 579 394.60 XLON xeaNIhr7Tnf 27/12/2024 12:55:59 GBp 468 394.60 XLON xeaNIhr7Tnh 27/12/2024 12:55:59 GBp 565 394.60 XLON xeaNIhr7Tnj 27/12/2024 12:55:59 GBp 74 394.40 XLON xeaNIhr7Tnp 27/12/2024 12:55:55 GBp 38 394.40 XLON xeaNIhr7TpC 27/12/2024 12:55:55 GBp 309 394.40 XLON xeaNIhr7TpE 27/12/2024 12:55:55 GBp 552 394.40 XLON xeaNIhr7TpG 27/12/2024 12:55:54 GBp 57 394.40 XLON xeaNIhr7ToY 27/12/2024 12:55:54 GBp 117 394.40 XLON xeaNIhr7Tod 27/12/2024 12:55:54 GBp 330 394.20 XLON xeaNIhr7Tom 27/12/2024 12:22:15 GBp 33 394.40 XLON xeaNIhr7APt 27/12/2024 12:19:05 GBp 220 394.40 XLON xeaNIhr78yo 27/12/2024 12:19:00 GBp 149 394.60 XLON xeaNIhr78x$ 27/12/2024 12:19:00 GBp 189 394.60 XLON xeaNIhr78x1 27/12/2024 11:59:33 GBp 330 394.40 XLON xeaNIhr0@lP 27/12/2024 11:34:04 GBp 330 394.40 XLON xeaNIhr0Y4j 27/12/2024 11:34:03 GBp 320 394.60 XLON xeaNIhr0Y4o 27/12/2024 11:28:33 GBp 330 394.80 XLON xeaNIhr0WMw 27/12/2024 11:20:01 GBp 653 394.80 XLON xeaNIhr0ig2 27/12/2024 11:15:39 GBp 116 394.80 XLON xeaNIhr0gej 27/12/2024 11:12:45 GBp 118 394.80 XLON xeaNIhr0hur 27/12/2024 11:12:10 GBp 113 394.80 XLON xeaNIhr0h9W 27/12/2024 11:12:10 GBp 118 394.80 XLON xeaNIhr0h9Y 27/12/2024 11:12:10 GBp 1,484 394.80 XLON xeaNIhr0h9l 27/12/2024 11:12:10 GBp 39 394.80 XLON xeaNIhr0h9n 27/12/2024 11:05:13 GBp 107 394.00 XLON xeaNIhr0MrE 27/12/2024 11:03:10 GBp 330 393.60 XLON xeaNIhr0NfO 27/12/2024 10:50:00 GBp 448 393.60 XLON xeaNIhr0Hik 27/12/2024 10:49:56 GBp 502 393.80 XLON xeaNIhr0HfT 27/12/2024 10:48:10 GBp 139 394.20 XLON xeaNIhr0HJf 27/12/2024 10:48:10 GBp 228 394.00 XLON xeaNIhr0HJi 27/12/2024 10:47:59 GBp 15 394.20 XLON xeaNIhr0HO1 27/12/2024 10:47:59 GBp 283 394.40 XLON xeaNIhr0HO6 27/12/2024 10:47:59 GBp 250 394.40 XLON xeaNIhr0HO8 27/12/2024 10:47:59 GBp 750 394.40 XLON xeaNIhr0HOA 27/12/2024 10:47:59 GBp 1,000 394.40 XLON xeaNIhr0HOC 27/12/2024 10:47:59 GBp 250 394.40 XLON xeaNIhr0HOE 27/12/2024 10:47:59 GBp 2,126 394.40 XLON xeaNIhr0HOG 27/12/2024 10:47:59 GBp 92 394.40 XLON xeaNIhr0HOI 27/12/2024 10:47:59 GBp 243 394.40 XLON xeaNIhr0HOK 27/12/2024 10:47:59 GBp 53 394.40 XLON xeaNIhr0HOM 27/12/2024 10:47:56 GBp 478 394.40 XLON xeaNIhr0HR9 27/12/2024 10:47:56 GBp 330 394.20 XLON xeaNIhr0HRG 27/12/2024 10:37:24 GBp 186 394.40 XLON xeaNIhr0QkD 27/12/2024 10:32:01 GBp 228 394.40 XLON xeaNIhr0O$O 27/12/2024 10:29:53 GBp 306 394.60 XLON xeaNIhr0Poq 27/12/2024 10:28:48 GBp 1,061 394.40 XLON xeaNIhr0PGi 27/12/2024 10:28:48 GBp 228 394.40 XLON xeaNIhr0PGx 27/12/2024 10:28:48 GBp 140 394.60 XLON xeaNIhr0PGy 27/12/2024 10:28:48 GBp 190 394.60 XLON xeaNIhr0PG@ 27/12/2024 10:19:54 GBp 330 394.60 XLON xeaNIhr05r2 27/12/2024 10:18:17 GBp 71 394.80 XLON xeaNIhr05Gy 27/12/2024 10:16:41 GBp 106 394.80 XLON xeaNIhr024U 27/12/2024 10:16:41 GBp 216 394.80 XLON xeaNIhr027W 27/12/2024 10:15:58 GBp 157 395.40 XLON xeaNIhr02IH 27/12/2024 10:15:58 GBp 406 395.20 XLON xeaNIhr02IJ 27/12/2024 10:15:58 GBp 117 395.20 XLON xeaNIhr02IN 27/12/2024 10:15:58 GBp 78 395.20 XLON xeaNIhr02IP 27/12/2024 10:15:58 GBp 228 395.00 XLON xeaNIhr02TY 27/12/2024 10:15:58 GBp 318 395.20 XLON xeaNIhr02Ta 27/12/2024 10:14:50 GBp 209 395.20 XLON xeaNIhr03p9 27/12/2024 10:14:50 GBp 205 395.40 XLON xeaNIhr03pB 27/12/2024 10:10:00 GBp 293 395.40 XLON xeaNIhr01eF 27/12/2024 09:46:21 GBp 185 395.20 XLON xeaNIhr1qo9 27/12/2024 09:46:08 GBp 164 395.20 XLON xeaNIhr1qxZ 27/12/2024 09:42:33 GBp 80 395.40 XLON xeaNIhr1oma 27/12/2024 09:42:33 GBp 250 395.40 XLON xeaNIhr1omc 27/12/2024 09:42:33 GBp 228 395.20 XLON xeaNIhr1omY 27/12/2024 09:32:29 GBp 507 395.00 XLON xeaNIhr1$ez 27/12/2024 09:32:29 GBp 203 395.00 XLON xeaNIhr1$e@ 27/12/2024 09:32:29 GBp 137 395.00 XLON xeaNIhr1$e0 27/12/2024 09:32:29 GBp 96 395.00 XLON xeaNIhr1$e2 27/12/2024 09:32:29 GBp 48 395.00 XLON xeaNIhr1$e4 27/12/2024 09:32:29 GBp 330 394.60 XLON xeaNIhr1$eC 27/12/2024 09:22:29 GBp 69 394.60 XLON xeaNIhr1xCe 27/12/2024 09:15:53 GBp 333 394.40 XLON xeaNIhr1cVN 27/12/2024 09:14:25 GBp 234 394.80 XLON xeaNIhr1dMD 27/12/2024 09:14:16 GBp 390 395.00 XLON xeaNIhr1dGE 27/12/2024 09:14:01 GBp 121 395.60 XLON xeaNIhr1abv 27/12/2024 09:14:01 GBp 57 395.60 XLON xeaNIhr1abx 27/12/2024 09:14:01 GBp 112 395.60 XLON xeaNIhr1ab8 27/12/2024 09:14:01 GBp 13 395.60 XLON xeaNIhr1abA 27/12/2024 09:14:01 GBp 58 395.60 XLON xeaNIhr1abC 27/12/2024 09:14:01 GBp 225 395.60 XLON xeaNIhr1abK 27/12/2024 09:14:01 GBp 330 395.20 XLON xeaNIhr1abT 27/12/2024 09:11:55 GBp 320 395.60 XLON xeaNIhr1bY2 27/12/2024 09:11:36 GBp 44 396.20 XLON xeaNIhr1brA 27/12/2024 09:11:36 GBp 1,100 396.20 XLON xeaNIhr1brC 27/12/2024 09:11:36 GBp 462 396.20 XLON xeaNIhr1brP 27/12/2024 09:11:36 GBp 13 396.20 XLON xeaNIhr1brR 27/12/2024 09:11:36 GBp 1,100 396.20 XLON xeaNIhr1brT 27/12/2024 09:11:36 GBp 228 395.80 XLON xeaNIhr1bqb 27/12/2024 09:11:36 GBp 330 396.00 XLON xeaNIhr1bqd 27/12/2024 09:07:55 GBp 78 396.20 XLON xeaNIhr1ZsW 27/12/2024 09:07:55 GBp 1,100 396.20 XLON xeaNIhr1ZsY 27/12/2024 09:07:55 GBp 330 396.20 XLON xeaNIhr1Zsk 27/12/2024 08:55:19 GBp 48 395.60 XLON xeaNIhr1iZd 27/12/2024 08:55:19 GBp 162 395.60 XLON xeaNIhr1iZm 27/12/2024 08:55:19 GBp 110 395.60 XLON xeaNIhr1iZo 27/12/2024 08:55:17 GBp 53 395.60 XLON xeaNIhr1ijm 27/12/2024 08:55:17 GBp 604 395.60 XLON xeaNIhr1ijo 27/12/2024 08:55:17 GBp 700 395.60 XLON xeaNIhr1iju 27/12/2024 08:55:17 GBp 203 395.60 XLON xeaNIhr1ijw 27/12/2024 08:55:17 GBp 58 395.60 XLON xeaNIhr1ijy 27/12/2024 08:55:17 GBp 765 395.60 XLON xeaNIhr1ij5 27/12/2024 08:55:17 GBp 50 395.60 XLON xeaNIhr1ij7 27/12/2024 08:55:17 GBp 203 395.60 XLON xeaNIhr1ij9 27/12/2024 08:55:17 GBp 50 395.60 XLON xeaNIhr1ijB 27/12/2024 08:55:17 GBp 750 395.60 XLON xeaNIhr1iii 27/12/2024 08:55:16 GBp 731 395.60 XLON xeaNIhr1ii0 27/12/2024 08:55:16 GBp 203 395.60 XLON xeaNIhr1ii2 27/12/2024 08:55:16 GBp 45 395.60 XLON xeaNIhr1ii4 27/12/2024 08:55:16 GBp 14 395.60 XLON xeaNIhr1iiC 27/12/2024 08:55:16 GBp 203 395.60 XLON xeaNIhr1iiE 27/12/2024 08:55:16 GBp 57 395.60 XLON xeaNIhr1iiG 27/12/2024 08:55:16 GBp 203 395.60 XLON xeaNIhr1ilj 27/12/2024 08:55:16 GBp 250 395.60 XLON xeaNIhr1il0 27/12/2024 08:55:13 GBp 55 395.60 XLON xeaNIhr1ikS 27/12/2024 08:55:11 GBp 53 395.60 XLON xeaNIhr1iee 27/12/2024 08:55:11 GBp 49 395.60 XLON xeaNIhr1ieg 27/12/2024 08:55:11 GBp 92 395.60 XLON xeaNIhr1iei 27/12/2024 08:55:11 GBp 203 395.60 XLON xeaNIhr1iet 27/12/2024 08:55:11 GBp 277 395.60 XLON xeaNIhr1ie6 27/12/2024 08:55:11 GBp 250 395.60 XLON xeaNIhr1ieR 27/12/2024 08:55:11 GBp 26 395.60 XLON xeaNIhr1ihg 27/12/2024 08:55:11 GBp 250 395.60 XLON xeaNIhr1ihi 27/12/2024 08:55:10 GBp 250 395.60 XLON xeaNIhr1ih4 27/12/2024 08:37:32 GBp 349 394.80 XLON xeaNIhr1MwE 27/12/2024 08:33:44 GBp 320 395.00 XLON xeaNIhr1NNm 27/12/2024 08:33:44 GBp 10 395.00 XLON xeaNIhr1NNo 27/12/2024 08:23:06 GBp 91 394.80 XLON xeaNIhr1J6H 27/12/2024 08:09:32 GBp 100 394.80 XLON xeaNIhr1SnF