OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

23 December 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 20 December 2024 it had purchased a total of 150,070 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 130,000 20,070 - Highest price paid (per ordinary share) 394.60p 391.00p - Lowest price paid (per ordinary share) 387.00p 390.00p - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 392.10p 390.55p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 372,490,707 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 372,490,707.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 20/12/2024 16:27:35 GBp 66 393.00 XLON xeaNHkbgSPa 20/12/2024 16:27:35 GBp 350 393.00 XLON xeaNHkbgSPc 20/12/2024 16:27:35 GBp 129 393.00 XLON xeaNHkbgSPe 20/12/2024 16:27:35 GBp 747 393.00 XLON xeaNHkbgSPW 20/12/2024 16:27:35 GBp 69 393.00 XLON xeaNHkbgSPY 20/12/2024 16:25:01 GBp 176 392.80 XLON xeaNHkbgQC$ 20/12/2024 16:25:01 GBp 174 392.80 XLON xeaNHkbgQCz 20/12/2024 16:24:10 GBp 26 392.80 XLON xeaNHkbgRjU 20/12/2024 16:23:45 GBp 170 392.80 XLON xeaNHkbgR@V 20/12/2024 16:23:45 GBp 85 392.80 XLON xeaNHkbgRva 20/12/2024 16:23:45 GBp 310 393.00 XLON xeaNHkbgRve 20/12/2024 16:22:23 GBp 175 393.20 XLON xeaNHkbgOtP 20/12/2024 16:22:20 GBp 310 393.20 XLON xeaNHkbgOnK 20/12/2024 16:22:18 GBp 181 393.20 XLON xeaNHkbgOpm 20/12/2024 16:21:20 GBp 68 393.00 XLON xeaNHkbgORW 20/12/2024 16:21:20 GBp 140 393.00 XLON xeaNHkbgORY 20/12/2024 16:21:20 GBp 78 393.00 XLON xeaNHkbgOOU 20/12/2024 16:21:20 GBp 273 392.80 XLON xeaNHkbgORf 20/12/2024 16:21:17 GBp 310 393.00 XLON xeaNHkbgPax 20/12/2024 16:16:17 GBp 169 392.60 XLON xeaNHkbg42S 20/12/2024 16:16:10 GBp 7 392.60 XLON xeaNHkbg4Ef 20/12/2024 16:15:54 GBp 235 392.80 XLON xeaNHkbg4HR 20/12/2024 16:15:54 GBp 337 393.00 XLON xeaNHkbg4Ga 20/12/2024 16:15:05 GBp 175 393.20 XLON xeaNHkbg5s8 20/12/2024 16:13:28 GBp 207 392.80 XLON xeaNHkbg2lP 20/12/2024 16:13:28 GBp 61 392.80 XLON xeaNHkbg2lR 20/12/2024 16:13:25 GBp 144 393.00 XLON xeaNHkbg2kL 20/12/2024 16:13:13 GBp 241 393.20 XLON xeaNHkbg2rJ 20/12/2024 16:13:02 GBp 42 393.60 XLON xeaNHkbg2zW 20/12/2024 16:13:02 GBp 340 393.60 XLON xeaNHkbg2zY 20/12/2024 16:13:02 GBp 77 393.60 XLON xeaNHkbg2za 20/12/2024 16:13:02 GBp 26 393.60 XLON xeaNHkbg2zc 20/12/2024 16:13:02 GBp 37 393.60 XLON xeaNHkbg2ze 20/12/2024 16:13:02 GBp 50 393.60 XLON xeaNHkbg2zg 20/12/2024 16:13:02 GBp 310 393.40 XLON xeaNHkbg2zm 20/12/2024 16:10:08 GBp 175 393.40 XLON xeaNHkbg0cp 20/12/2024 16:09:20 GBp 238 393.40 XLON xeaNHkbg07v 20/12/2024 16:08:09 GBp 231 393.60 XLON xeaNHkbg1ee 20/12/2024 16:08:09 GBp 88 393.80 XLON xeaNHkbg1ep 20/12/2024 16:08:09 GBp 245 393.80 XLON xeaNHkbg1er 20/12/2024 16:08:03 GBp 482 394.00 XLON xeaNHkbg1tJ 20/12/2024 16:06:49 GBp 517 394.00 XLON xeaNHkbgEed 20/12/2024 16:06:49 GBp 311 394.00 XLON xeaNHkbgEe4 20/12/2024 16:06:49 GBp 310 393.80 XLON xeaNHkbgEhw 20/12/2024 16:04:27 GBp 253 393.80 XLON xeaNHkbgFMg 20/12/2024 16:04:27 GBp 195 393.80 XLON xeaNHkbgFMi 20/12/2024 16:03:13 GBp 483 393.80 XLON xeaNHkbgC@R 20/12/2024 16:03:13 GBp 59 393.80 XLON xeaNHkbgC@T 20/12/2024 16:02:44 GBp 52 394.00 XLON xeaNHkbgC8l 20/12/2024 16:02:44 GBp 82 394.00 XLON xeaNHkbgC8n 20/12/2024 16:02:44 GBp 310 393.80 XLON xeaNHkbgC8t 20/12/2024 16:01:13 GBp 100 394.00 XLON xeaNHkbgD9s 20/12/2024 16:01:13 GBp 78 394.00 XLON xeaNHkbgD9u 20/12/2024 16:01:13 GBp 331 394.00 XLON xeaNHkbgD9w 20/12/2024 16:01:06 GBp 134 393.80 XLON xeaNHkbgDKt 20/12/2024 16:01:06 GBp 468 393.80 XLON xeaNHkbgDK0 20/12/2024 15:59:00 GBp 16 393.80 XLON xeaNHkbgBs4 20/12/2024 15:59:00 GBp 186 393.80 XLON xeaNHkbgBs6 20/12/2024 15:59:00 GBp 324 393.80 XLON xeaNHkbgBsC 20/12/2024 15:59:00 GBp 544 393.80 XLON xeaNHkbgBsE 20/12/2024 15:59:00 GBp 72 393.80 XLON xeaNHkbgBsG 20/12/2024 15:58:59 GBp 403 393.80 XLON xeaNHkbgBo6 20/12/2024 15:58:59 GBp 310 393.60 XLON xeaNHkbgBoD 20/12/2024 15:58:38 GBp 310 393.80 XLON xeaNHkbgB7U 20/12/2024 15:54:36 GBp 310 394.00 XLON xeaNHkbhsmO 20/12/2024 15:52:46 GBp 27 394.00 XLON xeaNHkbht3m 20/12/2024 15:48:54 GBp 215 394.00 XLON xeaNHkbhoSs 20/12/2024 15:48:46 GBp 298 394.60 XLON xeaNHkbhoOj 20/12/2024 15:48:46 GBp 69 394.60 XLON xeaNHkbhoOl 20/12/2024 15:48:46 GBp 78 394.60 XLON xeaNHkbhoOn 20/12/2024 15:48:46 GBp 75 394.60 XLON xeaNHkbhoOp 20/12/2024 15:48:46 GBp 439 394.60 XLON xeaNHkbhoOv 20/12/2024 15:48:46 GBp 73 394.60 XLON xeaNHkbhoOx 20/12/2024 15:48:46 GBp 74 394.60 XLON xeaNHkbhoOz 20/12/2024 15:48:46 GBp 67 394.60 XLON xeaNHkbhoO$ 20/12/2024 15:48:46 GBp 7 394.40 XLON xeaNHkbhoOS 20/12/2024 15:48:46 GBp 7 394.40 XLON xeaNHkbhoRm 20/12/2024 15:48:45 GBp 207 394.40 XLON xeaNHkbhoRS 20/12/2024 15:48:45 GBp 466 394.40 XLON xeaNHkbhoQc 20/12/2024 15:48:45 GBp 229 394.40 XLON xeaNHkbhoQe 20/12/2024 15:48:45 GBp 483 394.40 XLON xeaNHkbhoQk 20/12/2024 15:48:45 GBp 310 394.20 XLON xeaNHkbhoQr 20/12/2024 15:48:29 GBp 310 394.40 XLON xeaNHkbhph3 20/12/2024 15:45:19 GBp 34 393.80 XLON xeaNHkbh@sh 20/12/2024 15:45:19 GBp 148 393.80 XLON xeaNHkbh@sy 20/12/2024 15:45:19 GBp 215 393.60 XLON xeaNHkbh@s3 20/12/2024 15:45:19 GBp 175 393.80 XLON xeaNHkbh@s5 20/12/2024 15:44:16 GBp 474 393.80 XLON xeaNHkbh$tc 20/12/2024 15:35:01 GBp 197 393.60 XLON xeaNHkbhdAj 20/12/2024 15:35:01 GBp 151 393.40 XLON xeaNHkbhdAm 20/12/2024 15:35:01 GBp 159 393.40 XLON xeaNHkbhdAo 20/12/2024 15:31:21 GBp 175 393.40 XLON xeaNHkbhWg7 20/12/2024 15:31:20 GBp 493 393.60 XLON xeaNHkbhWqZ 20/12/2024 15:27:16 GBp 345 393.20 XLON xeaNHkbhi0T 20/12/2024 15:27:15 GBp 497 393.40 XLON xeaNHkbhi3C 20/12/2024 15:25:57 GBp 133 393.40 XLON xeaNHkbhjI@ 20/12/2024 15:25:57 GBp 474 393.40 XLON xeaNHkbhjI0 20/12/2024 15:25:15 GBp 175 393.00 XLON xeaNHkbhgEy 20/12/2024 15:22:54 GBp 175 393.00 XLON xeaNHkbhfnT 20/12/2024 15:22:30 GBp 187 393.20 XLON xeaNHkbhfGp 20/12/2024 15:22:29 GBp 2,756 393.00 XLON xeaNHkbhfJ1 20/12/2024 15:22:28 GBp 453 393.20 XLON xeaNHkbhfJI 20/12/2024 15:22:28 GBp 173 393.00 XLON xeaNHkbhfJK 20/12/2024 15:22:28 GBp 289 393.00 XLON xeaNHkbhfJQ 20/12/2024 15:06:15 GBp 134 393.00 XLON xeaNHkbh763 20/12/2024 15:06:15 GBp 64 393.00 XLON xeaNHkbh765 20/12/2024 15:06:15 GBp 65 393.00 XLON xeaNHkbh767 20/12/2024 15:06:15 GBp 241 393.00 XLON xeaNHkbh769 20/12/2024 15:06:15 GBp 359 393.00 XLON xeaNHkbh76R 20/12/2024 15:06:14 GBp 474 393.00 XLON xeaNHkbh714 20/12/2024 15:06:14 GBp 87 393.00 XLON xeaNHkbh71K 20/12/2024 15:06:14 GBp 151 393.00 XLON xeaNHkbh705 20/12/2024 15:06:13 GBp 168 393.00 XLON xeaNHkbh70E 20/12/2024 15:06:13 GBp 200 393.00 XLON xeaNHkbh70G 20/12/2024 15:06:13 GBp 146 393.00 XLON xeaNHkbh70T 20/12/2024 15:05:15 GBp 496 392.40 XLON xeaNHkbh4C9 20/12/2024 15:01:34 GBp 205 392.20 XLON xeaNHkbh3Jy 20/12/2024 14:57:17 GBp 134 391.40 XLON xeaNHkbhFU4 20/12/2024 14:51:43 GBp 476 391.20 XLON xeaNHkbh96s 20/12/2024 14:51:41 GBp 148 391.60 XLON xeaNHkbh90l 20/12/2024 14:51:12 GBp 147 391.60 XLON xeaNHkbasq3 20/12/2024 14:50:43 GBp 147 391.60 XLON xeaNHkbasGu 20/12/2024 14:47:29 GBp 54 391.60 XLON xeaNHkbaoVN 20/12/2024 14:47:29 GBp 205 391.60 XLON xeaNHkbaoVP 20/12/2024 14:47:27 GBp 428 391.80 XLON xeaNHkbaoRp 20/12/2024 14:47:27 GBp 373 391.80 XLON xeaNHkbaoRu 20/12/2024 14:43:25 GBp 146 392.00 XLON xeaNHkbay6K 20/12/2024 14:43:25 GBp 14 392.20 XLON xeaNHkbay6P 20/12/2024 14:43:25 GBp 200 392.20 XLON xeaNHkbay6R 20/12/2024 14:43:25 GBp 324 392.20 XLON xeaNHkbay1W 20/12/2024 14:42:59 GBp 80 392.60 XLON xeaNHkbaze$ 20/12/2024 14:42:59 GBp 437 392.60 XLON xeaNHkbazev 20/12/2024 14:42:21 GBp 204 392.60 XLON xeaNHkbawWj 20/12/2024 14:42:21 GBp 1,319 392.60 XLON xeaNHkbawW2 20/12/2024 14:42:21 GBp 164 392.60 XLON xeaNHkbawW4 20/12/2024 14:42:21 GBp 28 392.60 XLON xeaNHkbawWK 20/12/2024 14:42:21 GBp 267 392.60 XLON xeaNHkbawWM 20/12/2024 14:42:20 GBp 310 392.40 XLON xeaNHkbawZm 20/12/2024 14:42:20 GBp 310 392.40 XLON xeaNHkbawZR 20/12/2024 14:31:34 GBp 100 391.00 XLON xeaNHkbahZ4 20/12/2024 14:30:15 GBp 293 390.60 XLON xeaNHkbaeSz 20/12/2024 14:30:15 GBp 420 390.80 BATE xeaNHkbaeS3 20/12/2024 14:30:15 GBp 1 390.80 BATE xeaNHkbaeS5 20/12/2024 14:30:15 GBp 331 390.60 XLON xeaNHkbaeS8 20/12/2024 14:30:15 GBp 310 390.60 BATE xeaNHkbaeSA 20/12/2024 14:30:14 GBp 475 390.80 XLON xeaNHkbaePi 20/12/2024 14:29:52 GBp 158 390.60 XLON xeaNHkbaf6N 20/12/2024 14:29:27 GBp 96 390.80 XLON xeaNHkbaMZj 20/12/2024 14:29:27 GBp 22 390.80 XLON xeaNHkbaMZl 20/12/2024 14:29:27 GBp 13 390.80 XLON xeaNHkbaMZn 20/12/2024 14:29:01 GBp 131 390.80 XLON xeaNHkbaM6F 20/12/2024 14:29:00 GBp 152 390.80 XLON xeaNHkbaM1a 20/12/2024 14:29:00 GBp 121 390.80 XLON xeaNHkbaM1c 20/12/2024 14:28:03 GBp 46 390.40 BATE xeaNHkbaN1$ 20/12/2024 14:28:02 GBp 264 390.40 BATE xeaNHkbaN0v 20/12/2024 14:28:00 GBp 35 390.40 XLON xeaNHkbaN2L 20/12/2024 14:27:18 GBp 179 390.40 XLON xeaNHkbaKyf 20/12/2024 14:23:06 GBp 529 390.40 BATE xeaNHkbaHXg 20/12/2024 14:23:06 GBp 193 390.40 BATE xeaNHkbaHXO 20/12/2024 14:23:06 GBp 1 390.40 BATE xeaNHkbaHXU 20/12/2024 14:23:06 GBp 42 390.40 BATE xeaNHkbaHWW 20/12/2024 14:23:06 GBp 73 390.20 XLON xeaNHkbaHWf 20/12/2024 14:23:06 GBp 265 390.20 XLON xeaNHkbaHWh 20/12/2024 14:23:06 GBp 215 390.20 BATE xeaNHkbaHWj 20/12/2024 14:23:05 GBp 662 390.40 BATE xeaNHkbaHWP 20/12/2024 14:23:05 GBp 179 390.40 BATE xeaNHkbaHWR 20/12/2024 14:23:05 GBp 121 390.40 BATE xeaNHkbaHWT 20/12/2024 14:23:05 GBp 121 390.40 BATE xeaNHkbaHWV 20/12/2024 14:23:05 GBp 485 390.40 XLON xeaNHkbaHZb 20/12/2024 14:23:05 GBp 110 390.40 BATE xeaNHkbaHZf 20/12/2024 14:23:05 GBp 200 390.40 BATE xeaNHkbaHZh 20/12/2024 14:23:05 GBp 215 390.20 XLON xeaNHkbaHZu 20/12/2024 14:23:05 GBp 310 390.40 XLON xeaNHkbaHZw 20/12/2024 14:23:05 GBp 155 390.40 BATE xeaNHkbaHZy 20/12/2024 14:23:05 GBp 155 390.40 BATE xeaNHkbaHZ@ 20/12/2024 14:15:42 GBp 175 390.20 BATE xeaNHkbaO45 20/12/2024 14:14:51 GBp 318 390.00 XLON xeaNHkbaPmj 20/12/2024 14:14:51 GBp 548 390.00 BATE xeaNHkbaPmn 20/12/2024 14:14:46 GBp 1,493 390.60 BATE xeaNHkbaPz6 20/12/2024 14:14:45 GBp 200 390.60 BATE xeaNHkbaPzN 20/12/2024 14:14:45 GBp 88 390.60 XLON xeaNHkbaPyd 20/12/2024 14:14:45 GBp 410 390.60 XLON xeaNHkbaPyf 20/12/2024 14:14:45 GBp 52 390.60 XLON xeaNHkbaPyh 20/12/2024 14:14:45 GBp 177 390.60 XLON xeaNHkbaPyq 20/12/2024 14:14:45 GBp 784 390.60 BATE xeaNHkbaPyB 20/12/2024 14:14:45 GBp 784 390.60 BATE xeaNHkbaPyD 20/12/2024 14:14:45 GBp 118 390.60 XLON xeaNHkbaPy@ 20/12/2024 14:14:45 GBp 282 390.60 BATE xeaNHkbaPy0 20/12/2024 14:14:45 GBp 2,875 390.60 XLON xeaNHkbaPy2 20/12/2024 14:14:45 GBp 187 390.60 XLON xeaNHkbaPy4 20/12/2024 14:14:45 GBp 315 390.60 BATE xeaNHkbaPyR 20/12/2024 14:14:45 GBp 118 390.60 XLON xeaNHkbaPyI 20/12/2024 14:14:45 GBp 205 390.60 XLON xeaNHkbaPyG 20/12/2024 14:14:45 GBp 200 390.60 BATE xeaNHkbaPyT 20/12/2024 13:59:38 GBp 1,174 390.60 XLON xeaNHkbaAkQ 20/12/2024 13:59:38 GBp 176 390.60 BATE xeaNHkbaAfe 20/12/2024 13:59:38 GBp 474 390.60 BATE xeaNHkbaAfg 20/12/2024 13:59:38 GBp 200 390.60 BATE xeaNHkbaAfi 20/12/2024 13:59:38 GBp 200 390.60 BATE xeaNHkbaAfk 20/12/2024 13:59:38 GBp 146 390.60 BATE xeaNHkbaAfm 20/12/2024 13:50:50 GBp 310 390.00 XLON xeaNHkbbry6 20/12/2024 13:50:50 GBp 424 390.00 BATE xeaNHkbbry8 20/12/2024 13:50:10 GBp 140 390.00 BATE xeaNHkbbrUP 20/12/2024 13:50:10 GBp 310 390.00 XLON xeaNHkbbrUJ 20/12/2024 13:50:10 GBp 86 390.00 BATE xeaNHkbbrUL 20/12/2024 13:50:10 GBp 200 390.00 BATE xeaNHkbbrUN 20/12/2024 13:49:50 GBp 283 390.60 BATE xeaNHkbbos2 20/12/2024 13:43:13 GBp 144 390.20 XLON xeaNHkbbyHG 20/12/2024 13:43:13 GBp 192 390.20 BATE xeaNHkbbyHI 20/12/2024 13:43:03 GBp 212 390.40 XLON xeaNHkbbzdq 20/12/2024 13:43:03 GBp 362 390.40 BATE xeaNHkbbzds 20/12/2024 13:42:37 GBp 19 390.40 BATE xeaNHkbbzxi 20/12/2024 13:41:19 GBp 175 390.60 BATE xeaNHkbbwEU 20/12/2024 13:40:45 GBp 215 390.80 BATE xeaNHkbbxs0 20/12/2024 13:40:32 GBp 241 391.00 BATE xeaNHkbbx2t 20/12/2024 13:40:32 GBp 217 391.00 XLON xeaNHkbbx2w 20/12/2024 13:40:32 GBp 310 391.00 BATE xeaNHkbbx2y 20/12/2024 13:38:29 GBp 133 391.20 XLON xeaNHkbbvxK 20/12/2024 13:38:24 GBp 196 391.40 XLON xeaNHkbbv6X 20/12/2024 13:38:23 GBp 362 391.60 XLON xeaNHkbbv6h 20/12/2024 13:37:31 GBp 544 392.00 XLON xeaNHkbbczg 20/12/2024 13:37:31 GBp 340 392.00 XLON xeaNHkbbczu 20/12/2024 13:37:31 GBp 150 392.00 XLON xeaNHkbbczy 20/12/2024 13:37:31 GBp 2 392.00 XLON xeaNHkbbcz@ 20/12/2024 13:37:31 GBp 310 391.80 XLON xeaNHkbbcz7 20/12/2024 13:30:54 GBp 21 391.20 XLON xeaNHkbbkWi 20/12/2024 13:29:30 GBp 8 390.80 BATE xeaNHkbblFw 20/12/2024 13:29:30 GBp 242 390.80 BATE xeaNHkbblF0 20/12/2024 13:29:26 GBp 494 390.80 XLON xeaNHkbbl87 20/12/2024 13:29:26 GBp 121 390.80 BATE xeaNHkbbl8B 20/12/2024 13:29:26 GBp 376 390.80 BATE xeaNHkbbl8F 20/12/2024 13:29:00 GBp 471 390.80 XLON xeaNHkbbijE 20/12/2024 13:29:00 GBp 66 390.80 XLON xeaNHkbbijG 20/12/2024 13:29:00 GBp 68 390.80 XLON xeaNHkbbijI 20/12/2024 13:29:00 GBp 77 390.80 XLON xeaNHkbbijK 20/12/2024 13:28:47 GBp 69 390.60 BATE xeaNHkbbisc 20/12/2024 13:28:38 GBp 55 390.60 BATE xeaNHkbbivJ 20/12/2024 13:28:38 GBp 200 390.60 BATE xeaNHkbbivL 20/12/2024 13:28:38 GBp 310 390.40 XLON xeaNHkbbivR 20/12/2024 13:28:38 GBp 310 390.40 BATE xeaNHkbbivT 20/12/2024 13:22:20 GBp 461 390.60 XLON xeaNHkbbfYb 20/12/2024 13:22:20 GBp 339 390.60 XLON xeaNHkbbfYe 20/12/2024 13:10:41 GBp 142 391.00 XLON xeaNHkbbHf3 20/12/2024 13:10:41 GBp 207 391.20 XLON xeaNHkbbHf5 20/12/2024 13:10:41 GBp 152 391.00 BATE xeaNHkbbHf7 20/12/2024 13:05:54 GBp 187 392.20 XLON xeaNHkbbSx5 20/12/2024 13:05:54 GBp 272 392.40 XLON xeaNHkbbSx7 20/12/2024 13:04:51 GBp 50 392.60 XLON xeaNHkbbTr6 20/12/2024 13:04:51 GBp 200 392.40 XLON xeaNHkbbTrC 20/12/2024 13:04:51 GBp 161 392.40 XLON xeaNHkbbTrE 20/12/2024 13:02:30 GBp 175 392.60 XLON xeaNHkbbRgW 20/12/2024 13:01:51 GBp 79 393.00 XLON xeaNHkbbOdf 20/12/2024 13:01:51 GBp 722 393.00 XLON xeaNHkbbOdh 20/12/2024 13:01:51 GBp 71 393.00 XLON xeaNHkbbOdj 20/12/2024 13:01:51 GBp 16 393.00 XLON xeaNHkbbOdl 20/12/2024 13:01:51 GBp 310 392.60 XLON xeaNHkbbOdq 20/12/2024 12:54:18 GBp 482 393.00 XLON xeaNHkbb2dq 20/12/2024 12:54:18 GBp 53 393.00 XLON xeaNHkbb2ds 20/12/2024 12:54:18 GBp 247 393.00 XLON xeaNHkbb2dy 20/12/2024 12:53:45 GBp 476 393.00 XLON xeaNHkbb2DV 20/12/2024 12:50:55 GBp 482 393.00 XLON xeaNHkbb0S@ 20/12/2024 12:46:11 GBp 57 393.00 XLON xeaNHkbbCQ8 20/12/2024 12:46:11 GBp 563 393.00 XLON xeaNHkbbCQC 20/12/2024 12:42:40 GBp 21 392.80 XLON xeaNHkbbBH0 20/12/2024 12:42:40 GBp 474 392.80 XLON xeaNHkbbBHB 20/12/2024 12:30:33 GBp 171 392.00 XLON xeaNHkbcmea 20/12/2024 12:23:25 GBp 174 392.00 XLON xeaNHkbcw5j 20/12/2024 12:22:38 GBp 252 392.20 XLON xeaNHkbcxa3 20/12/2024 12:22:21 GBp 163 392.40 XLON xeaNHkbcxsm 20/12/2024 12:22:20 GBp 200 392.40 XLON xeaNHkbcxsU 20/12/2024 12:22:20 GBp 231 392.80 XLON xeaNHkbcxnj 20/12/2024 12:22:20 GBp 191 392.60 XLON xeaNHkbcxnl 20/12/2024 12:15:50 GBp 300 392.80 XLON xeaNHkbcbxZ 20/12/2024 12:15:50 GBp 433 393.00 XLON xeaNHkbcbxc 20/12/2024 12:00:09 GBp 231 392.80 XLON xeaNHkbcfjW 20/12/2024 11:58:58 GBp 467 393.00 XLON xeaNHkbcM@B 20/12/2024 11:58:58 GBp 187 393.00 XLON xeaNHkbcM@E 20/12/2024 11:58:58 GBp 123 393.00 XLON xeaNHkbcM@G 20/12/2024 11:54:33 GBp 318 393.20 XLON xeaNHkbcLV5 20/12/2024 11:54:25 GBp 10 393.40 XLON xeaNHkbcLRO 20/12/2024 11:54:25 GBp 158 393.40 XLON xeaNHkbcLRS 20/12/2024 11:54:25 GBp 78 393.40 XLON xeaNHkbcLQ$ 20/12/2024 11:54:25 GBp 3,254 393.40 XLON xeaNHkbcLQt 20/12/2024 11:54:25 GBp 340 393.40 XLON xeaNHkbcLQv 20/12/2024 11:54:25 GBp 400 393.40 XLON xeaNHkbcLQx 20/12/2024 11:54:25 GBp 400 393.40 XLON xeaNHkbcLQz 20/12/2024 11:54:25 GBp 285 393.20 XLON xeaNHkbcLQ9 20/12/2024 11:53:33 GBp 27 393.40 XLON xeaNHkbcIM2 20/12/2024 11:53:31 GBp 910 393.40 XLON xeaNHkbcIJk 20/12/2024 11:53:31 GBp 310 393.20 XLON xeaNHkbcIJt 20/12/2024 11:37:20 GBp 310 393.40 XLON xeaNHkbc5rN 20/12/2024 11:31:52 GBp 310 392.60 XLON xeaNHkbc19q 20/12/2024 11:30:15 GBp 310 392.80 XLON xeaNHkbcES7 20/12/2024 11:24:39 GBp 62 392.80 XLON xeaNHkbcAck 20/12/2024 11:22:41 GBp 110 392.80 XLON xeaNHkbcBXR 20/12/2024 11:22:41 GBp 200 392.80 XLON xeaNHkbcBXT 20/12/2024 11:20:43 GBp 310 392.80 XLON xeaNHkbc80s 20/12/2024 11:07:21 GBp 184 392.40 XLON xeaNHkbdn3Z 20/12/2024 11:07:09 GBp 267 392.60 XLON xeaNHkbdnA$ 20/12/2024 11:07:09 GBp 1 392.60 XLON xeaNHkbdnA1 20/12/2024 11:04:07 GBp 162 392.00 XLON xeaNHkbdyVy 20/12/2024 11:04:07 GBp 270 392.20 XLON xeaNHkbdyV1 20/12/2024 11:04:04 GBp 224 392.40 XLON xeaNHkbdzbN 20/12/2024 11:04:04 GBp 394 392.40 XLON xeaNHkbdzbP 20/12/2024 11:04:04 GBp 447 392.60 XLON xeaNHkbdzaX 20/12/2024 11:04:04 GBp 215 392.60 XLON xeaNHkbdzah 20/12/2024 11:04:04 GBp 287 392.80 XLON xeaNHkbdzaj 20/12/2024 11:00:06 GBp 146 391.80 XLON xeaNHkbduMz 20/12/2024 11:00:06 GBp 72 391.80 XLON xeaNHkbduM$ 20/12/2024 11:00:05 GBp 110 391.80 XLON xeaNHkbduMC 20/12/2024 11:00:05 GBp 69 391.80 XLON xeaNHkbduME 20/12/2024 11:00:05 GBp 50 391.80 XLON xeaNHkbduMG 20/12/2024 11:00:05 GBp 7,647 392.00 XLON xeaNHkbduHr 20/12/2024 11:00:05 GBp 200 392.00 XLON xeaNHkbduHt 20/12/2024 11:00:05 GBp 2,000 392.00 XLON xeaNHkbduHv 20/12/2024 11:00:05 GBp 200 392.00 XLON xeaNHkbduHx 20/12/2024 11:00:05 GBp 1,209 392.00 XLON xeaNHkbduHz 20/12/2024 11:00:05 GBp 1,000 392.00 XLON xeaNHkbduH$ 20/12/2024 11:00:05 GBp 459 392.00 XLON xeaNHkbduH1 20/12/2024 11:00:05 GBp 1,899 392.00 XLON xeaNHkbduH3 20/12/2024 11:00:05 GBp 75 392.00 XLON xeaNHkbduH5 20/12/2024 11:00:05 GBp 310 391.60 XLON xeaNHkbduHB 20/12/2024 10:53:52 GBp 554 392.00 XLON xeaNHkbdh6M 20/12/2024 10:53:52 GBp 215 391.80 XLON xeaNHkbdh6S 20/12/2024 10:53:52 GBp 175 392.00 XLON xeaNHkbdh1X 20/12/2024 10:53:52 GBp 310 391.80 XLON xeaNHkbdh1p 20/12/2024 10:41:57 GBp 171 391.00 XLON xeaNHkbd6rv 20/12/2024 10:41:57 GBp 482 391.00 XLON xeaNHkbd6r$ 20/12/2024 10:41:57 GBp 215 390.80 XLON xeaNHkbd6r2 20/12/2024 10:41:57 GBp 310 391.00 XLON xeaNHkbd6r7 20/12/2024 10:41:57 GBp 215 390.80 XLON xeaNHkbd6rC 20/12/2024 10:41:57 GBp 310 391.00 XLON xeaNHkbd6rE 20/12/2024 10:41:57 GBp 342 390.80 BATE xeaNHkbd6rG 20/12/2024 10:41:57 GBp 490 391.00 BATE xeaNHkbd6rI 20/12/2024 10:35:13 GBp 558 391.40 XLON xeaNHkbd2IU 20/12/2024 10:35:13 GBp 300 391.40 XLON xeaNHkbd2TW 20/12/2024 10:35:13 GBp 357 391.40 XLON xeaNHkbd2TT 20/12/2024 10:35:12 GBp 359 391.40 XLON xeaNHkbd2Sg 20/12/2024 10:35:12 GBp 365 391.40 XLON xeaNHkbd2S$ 20/12/2024 10:35:12 GBp 141 391.40 XLON xeaNHkbd2SD 20/12/2024 10:35:12 GBp 205 391.40 XLON xeaNHkbd2SF 20/12/2024 10:35:12 GBp 43 391.40 XLON xeaNHkbd2SH 20/12/2024 10:32:39 GBp 220 391.20 XLON xeaNHkbd0Js 20/12/2024 10:32:33 GBp 194 391.40 XLON xeaNHkbd0Rt 20/12/2024 10:32:33 GBp 189 391.40 XLON xeaNHkbd0R4 20/12/2024 10:30:01 GBp 141 391.40 XLON xeaNHkbdFdR 20/12/2024 10:23:02 GBp 215 391.20 XLON xeaNHkbd8fD 20/12/2024 10:22:45 GBp 191 391.60 XLON xeaNHkbd8@t 20/12/2024 10:22:45 GBp 535 391.60 XLON xeaNHkbd8@3 20/12/2024 10:22:45 GBp 5 391.60 XLON xeaNHkbd8@5 20/12/2024 10:22:45 GBp 526 391.60 XLON xeaNHkbd8@J 20/12/2024 10:22:45 GBp 113 391.60 XLON xeaNHkbd8@L 20/12/2024 10:22:45 GBp 1,100 391.60 XLON xeaNHkbd8@N 20/12/2024 10:22:45 GBp 310 391.40 XLON xeaNHkbd8vf 20/12/2024 10:20:40 GBp 310 391.60 XLON xeaNHkbd9Ke 20/12/2024 10:19:26 GBp 110 391.80 XLON xeaNHkbWsNr 20/12/2024 10:19:26 GBp 200 391.80 XLON xeaNHkbWsNt 20/12/2024 10:15:36 GBp 376 392.20 XLON xeaNHkbWorb 20/12/2024 10:15:36 GBp 140 392.20 XLON xeaNHkbWord 20/12/2024 10:15:36 GBp 2,194 392.20 XLON xeaNHkbWorl 20/12/2024 10:15:36 GBp 215 392.00 XLON xeaNHkbWorx 20/12/2024 10:15:36 GBp 310 392.20 XLON xeaNHkbWorz 20/12/2024 10:15:28 GBp 72 392.60 XLON xeaNHkbWo@R 20/12/2024 10:15:28 GBp 200 392.60 XLON xeaNHkbWo@T 20/12/2024 10:15:28 GBp 200 392.60 XLON xeaNHkbWo@V 20/12/2024 10:07:06 GBp 310 393.20 XLON xeaNHkbW$9N 20/12/2024 10:07:04 GBp 310 393.20 XLON xeaNHkbW$Kw 20/12/2024 10:01:13 GBp 215 393.00 XLON xeaNHkbWxXo 20/12/2024 10:01:13 GBp 310 393.20 XLON xeaNHkbWxXq 20/12/2024 09:58:53 GBp 95 393.60 XLON xeaNHkbWuDb 20/12/2024 09:57:48 GBp 75 393.80 XLON xeaNHkbWvm9 20/12/2024 09:57:48 GBp 66 393.80 XLON xeaNHkbWvmB 20/12/2024 09:57:48 GBp 74 393.80 XLON xeaNHkbWvmD 20/12/2024 09:57:48 GBp 76 393.80 XLON xeaNHkbWvmF 20/12/2024 09:57:47 GBp 72 393.60 XLON xeaNHkbWvmR 20/12/2024 09:56:25 GBp 235 393.20 XLON xeaNHkbWc1o 20/12/2024 09:56:25 GBp 75 393.20 XLON xeaNHkbWc1q 20/12/2024 09:55:29 GBp 89 393.60 XLON xeaNHkbWdzM 20/12/2024 09:55:29 GBp 474 393.60 XLON xeaNHkbWdzT 20/12/2024 09:53:18 GBp 462 392.40 XLON xeaNHkbWbmj 20/12/2024 09:53:18 GBp 150 392.40 XLON xeaNHkbWbml 20/12/2024 09:53:18 GBp 113 392.40 XLON xeaNHkbWbmn 20/12/2024 09:53:18 GBp 142 392.40 XLON xeaNHkbWbmp 20/12/2024 09:53:18 GBp 273 392.40 XLON xeaNHkbWbmx 20/12/2024 09:53:18 GBp 146 392.40 XLON xeaNHkbWbmz 20/12/2024 09:53:16 GBp 310 392.20 XLON xeaNHkbWbo$ 20/12/2024 09:50:26 GBp 98 392.60 XLON xeaNHkbWX5P 20/12/2024 09:50:26 GBp 388 392.60 XLON xeaNHkbWX5R 20/12/2024 09:50:23 GBp 3,083 392.60 XLON xeaNHkbWXCW 20/12/2024 09:50:23 GBp 69 392.60 XLON xeaNHkbWXCo 20/12/2024 09:50:23 GBp 75 392.60 XLON xeaNHkbWXCq 20/12/2024 09:50:23 GBp 78 392.60 XLON xeaNHkbWXCs 20/12/2024 09:50:23 GBp 25 392.60 XLON xeaNHkbWXCA 20/12/2024 09:50:23 GBp 610 392.60 XLON xeaNHkbWXCE 20/12/2024 09:50:23 GBp 19 392.60 XLON xeaNHkbWXCL 20/12/2024 09:50:23 GBp 59 392.60 XLON xeaNHkbWXCN 20/12/2024 09:50:23 GBp 20 392.60 XLON xeaNHkbWXCP 20/12/2024 09:47:36 GBp 492 392.00 XLON xeaNHkbWlUY 20/12/2024 09:47:36 GBp 525 392.20 XLON xeaNHkbWlUf 20/12/2024 09:47:32 GBp 484 392.40 XLON xeaNHkbWlOz 20/12/2024 09:47:32 GBp 1 392.80 XLON xeaNHkbWlO@ 20/12/2024 09:47:32 GBp 200 392.80 XLON xeaNHkbWlO4 20/12/2024 09:47:32 GBp 199 392.80 XLON xeaNHkbWlOG 20/12/2024 09:47:31 GBp 197 392.80 XLON xeaNHkbWlOR 20/12/2024 09:47:31 GBp 200 392.80 XLON xeaNHkbWlRd 20/12/2024 09:47:31 GBp 201 392.80 XLON xeaNHkbWlRr 20/12/2024 09:36:15 GBp 175 392.00 XLON xeaNHkbWf2F 20/12/2024 09:35:47 GBp 310 392.00 XLON xeaNHkbWfIy 20/12/2024 09:23:23 GBp 99 391.80 XLON xeaNHkbWGvn 20/12/2024 09:23:23 GBp 600 391.80 XLON xeaNHkbWGvp 20/12/2024 09:23:23 GBp 447 391.80 XLON xeaNHkbWGvr 20/12/2024 09:23:23 GBp 934 391.80 XLON xeaNHkbWGvt 20/12/2024 09:23:23 GBp 166 391.80 XLON xeaNHkbWGvA 20/12/2024 09:23:23 GBp 310 391.60 XLON xeaNHkbWGvH 20/12/2024 09:23:23 GBp 215 391.80 XLON xeaNHkbWGvV 20/12/2024 09:23:23 GBp 310 392.00 XLON xeaNHkbWGuh 20/12/2024 09:23:23 GBp 310 392.00 XLON xeaNHkbWGuk 20/12/2024 09:20:48 GBp 310 391.40 XLON xeaNHkbWUWU 20/12/2024 09:15:27 GBp 400 391.40 XLON xeaNHkbWT5b 20/12/2024 09:06:47 GBp 215 390.80 XLON xeaNHkbW77s 20/12/2024 09:06:38 GBp 200 390.80 BATE xeaNHkbW73P 20/12/2024 09:06:38 GBp 312 391.00 XLON xeaNHkbW73R 20/12/2024 09:06:38 GBp 111 391.00 BATE xeaNHkbW73T 20/12/2024 09:06:38 GBp 111 391.00 BATE xeaNHkbW73V 20/12/2024 09:06:38 GBp 74 391.00 BATE xeaNHkbW72X 20/12/2024 09:06:38 GBp 402 391.40 XLON xeaNHkbW72d 20/12/2024 09:06:38 GBp 205 391.40 XLON xeaNHkbW72f 20/12/2024 09:02:47 GBp 269 390.80 XLON xeaNHkbW24P 20/12/2024 09:02:47 GBp 151 390.80 XLON xeaNHkbW24R 20/12/2024 09:02:47 GBp 329 390.80 BATE xeaNHkbW24T 20/12/2024 09:02:16 GBp 100 390.60 XLON xeaNHkbW2U@ 20/12/2024 09:02:16 GBp 577 390.60 XLON xeaNHkbW2U0 20/12/2024 09:02:16 GBp 11 390.60 XLON xeaNHkbW2U4 20/12/2024 09:02:16 GBp 205 390.60 XLON xeaNHkbW2Um 20/12/2024 09:02:16 GBp 46 390.60 XLON xeaNHkbW2Uo 20/12/2024 09:02:16 GBp 102 390.60 XLON xeaNHkbW2Ux 20/12/2024 08:58:52 GBp 489 390.20 XLON xeaNHkbW17S 20/12/2024 08:58:52 GBp 329 390.20 XLON xeaNHkbW16Y 20/12/2024 08:58:52 GBp 170 390.20 BATE xeaNHkbW16a 20/12/2024 08:58:52 GBp 300 390.20 BATE xeaNHkbW16c 20/12/2024 08:53:20 GBp 23 390.40 XLON xeaNHkbWD41 20/12/2024 08:52:23 GBp 103 390.40 XLON xeaNHkbWAZq 20/12/2024 08:52:23 GBp 22 390.40 XLON xeaNHkbWAZs 20/12/2024 08:52:23 GBp 23 390.40 XLON xeaNHkbWAZu 20/12/2024 08:51:59 GBp 43 390.40 XLON xeaNHkbWA@b 20/12/2024 08:51:59 GBp 158 390.40 XLON xeaNHkbWA@Z 20/12/2024 08:51:56 GBp 168 390.40 XLON xeaNHkbWA5f 20/12/2024 08:51:55 GBp 474 390.40 XLON xeaNHkbWA5@ 20/12/2024 08:51:55 GBp 310 390.20 XLON xeaNHkbWA54 20/12/2024 08:51:55 GBp 185 390.20 BATE xeaNHkbWA56 20/12/2024 08:51:55 GBp 202 390.20 BATE xeaNHkbWA58 20/12/2024 08:49:15 GBp 110 390.40 XLON xeaNHkbW8pF 20/12/2024 08:49:15 GBp 200 390.40 XLON xeaNHkbW8pH 20/12/2024 08:49:15 GBp 349 390.40 BATE xeaNHkbW8pJ 20/12/2024 08:49:15 GBp 8 390.40 BATE xeaNHkbW8pL 20/12/2024 08:44:58 GBp 195 390.40 XLON xeaNHkbXt7I 20/12/2024 08:44:58 GBp 15 390.40 BATE xeaNHkbXt7K 20/12/2024 08:44:58 GBp 122 390.40 BATE xeaNHkbXt7M 20/12/2024 08:44:58 GBp 107 390.40 BATE xeaNHkbXt7O 20/12/2024 08:44:18 GBp 280 390.60 XLON xeaNHkbXqXS 20/12/2024 08:44:18 GBp 417 390.60 BATE xeaNHkbXqXU 20/12/2024 08:44:16 GBp 104 391.00 BATE xeaNHkbXqZ2 20/12/2024 08:44:16 GBp 200 391.00 BATE xeaNHkbXqZ4 20/12/2024 08:44:16 GBp 197 390.80 XLON xeaNHkbXqZF 20/12/2024 08:44:16 GBp 104 390.80 XLON xeaNHkbXqZH 20/12/2024 08:44:16 GBp 177 390.80 XLON xeaNHkbXqZJ 20/12/2024 08:44:16 GBp 110 390.80 BATE xeaNHkbXqZN 20/12/2024 08:44:16 GBp 200 390.80 BATE xeaNHkbXqZP 20/12/2024 08:43:50 GBp 151 391.20 XLON xeaNHkbXqyT 20/12/2024 08:41:43 GBp 520 390.60 BATE xeaNHkbXodM 20/12/2024 08:41:43 GBp 175 390.20 XLON xeaNHkbXodV 20/12/2024 08:40:58 GBp 153 390.60 BATE xeaNHkbXoCw 20/12/2024 08:40:58 GBp 10 390.60 BATE xeaNHkbXoCy 20/12/2024 08:40:58 GBp 215 390.20 BATE xeaNHkbXoC3 20/12/2024 08:40:58 GBp 310 390.40 BATE xeaNHkbXoC4 20/12/2024 08:40:02 GBp 269 390.40 XLON xeaNHkbXprB 20/12/2024 08:40:01 GBp 310 390.60 BATE xeaNHkbXpqa 20/12/2024 08:39:15 GBp 196 390.60 XLON xeaNHkbXpE4 20/12/2024 08:39:15 GBp 96 390.60 BATE xeaNHkbXpE6 20/12/2024 08:39:14 GBp 100 390.60 BATE xeaNHkbXp98 20/12/2024 08:39:14 GBp 215 390.80 XLON xeaNHkbXp9E 20/12/2024 08:39:14 GBp 329 390.80 BATE xeaNHkbXp9G 20/12/2024 08:39:14 GBp 83 391.00 XLON xeaNHkbXp9I 20/12/2024 08:39:14 GBp 227 391.00 XLON xeaNHkbXp9K 20/12/2024 08:39:11 GBp 640 391.40 XLON xeaNHkbXpBk 20/12/2024 08:39:11 GBp 630 391.40 XLON xeaNHkbXpBF 20/12/2024 08:39:11 GBp 618 391.40 XLON xeaNHkbXpAl 20/12/2024 08:39:11 GBp 629 391.40 XLON xeaNHkbXpA1 20/12/2024 08:39:11 GBp 623 391.40 XLON xeaNHkbXpA8 20/12/2024 08:39:10 GBp 587 391.40 XLON xeaNHkbXpAM 20/12/2024 08:39:10 GBp 228 391.40 XLON xeaNHkbXpAO 20/12/2024 08:39:10 GBp 619 391.40 XLON xeaNHkbXpLb 20/12/2024 08:39:10 GBp 567 391.40 XLON xeaNHkbXpLn 20/12/2024 08:39:08 GBp 221 391.40 XLON xeaNHkbXpNa 20/12/2024 08:39:08 GBp 50 391.40 XLON xeaNHkbXpNe 20/12/2024 08:39:08 GBp 559 391.40 XLON xeaNHkbXpN$ 20/12/2024 08:33:32 GBp 21 390.60 XLON xeaNHkbX$Q@ 20/12/2024 08:33:32 GBp 21 390.60 XLON xeaNHkbX$Q0 20/12/2024 08:29:31 GBp 288 390.20 XLON xeaNHkbXxdp 20/12/2024 08:29:31 GBp 22 390.20 XLON xeaNHkbXxdr 20/12/2024 08:13:06 GBp 196 387.00 XLON xeaNHkbXXBz 20/12/2024 08:13:06 GBp 335 387.20 XLON xeaNHkbXXB3 20/12/2024 08:13:06 GBp 429 387.40 XLON xeaNHkbXXBE 20/12/2024 08:11:36 GBp 360 387.40 XLON xeaNHkbXkUV 20/12/2024 08:09:55 GBp 119 387.60 XLON xeaNHkbXiiE 20/12/2024 08:09:55 GBp 200 387.60 XLON xeaNHkbXiiG 20/12/2024 08:08:25 GBp 100 387.60 XLON xeaNHkbXjn1 20/12/2024 08:05:33 GBp 175 388.00 XLON xeaNHkbXhNo 20/12/2024 08:05:31 GBp 261 388.60 XLON xeaNHkbXhMQ 20/12/2024 08:05:31 GBp 175 388.80 XLON xeaNHkbXhMV 20/12/2024 08:05:16 GBp 262 389.20 XLON xeaNHkbXea2 20/12/2024 08:05:16 GBp 66 389.20 XLON xeaNHkbXea4 20/12/2024 08:05:16 GBp 69 389.20 XLON xeaNHkbXea6 20/12/2024 08:05:16 GBp 69 389.20 XLON xeaNHkbXea8 20/12/2024 08:05:16 GBp 292 389.20 XLON xeaNHkbXeaO 20/12/2024 08:05:16 GBp 400 389.20 XLON xeaNHkbXeaQ 20/12/2024 08:05:16 GBp 200 389.20 XLON xeaNHkbXeaS 20/12/2024 08:05:16 GBp 20 389.20 XLON xeaNHkbXeaU 20/12/2024 08:03:57 GBp 215 389.00 XLON xeaNHkbXfDC 20/12/2024 08:03:57 GBp 175 389.20 XLON xeaNHkbXfDE