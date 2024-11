(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Copenhagen

Date 11 November 2024 Share buyback programme - week 45 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the"Safe Harbour" rules. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 437.307 1,110.26 485,522,563 4 November 2024 4.400 1,142.97 5,029,068 5 November 2024 4.400 1,144.81 5,037,164 6 November 2024 4.500 1,156.80 5,205,600 7 November 2024 4.400 1,167.67 5,137,748 8 November 2024 4.400 1,163.91 5,121,204 Total under the share buyback programme, part II 459.407 1,112.42 511,053,347 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631.900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 1.091.307 1,155.50 1,261,006,747

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,091,307 shares under the above share buyback programme corresponding to 4.1 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 26 1145 XCSE 20241104 10:08:49.742000 2 1142 XCSE 20241104 10:09:09.556000 16 1142 XCSE 20241104 10:10:38.133000 7 1142 XCSE 20241104 10:20:16.102000 24 1142 XCSE 20241104 10:20:16.102000 29 1141 XCSE 20241104 10:27:25.273000 62 1141 XCSE 20241104 10:28:00.633000 12 1142 XCSE 20241104 10:29:04.455000 7 1142 XCSE 20241104 10:29:51.206000 7 1142 XCSE 20241104 10:30:49.436000 7 1142 XCSE 20241104 10:31:41.598000 7 1142 XCSE 20241104 10:32:40.212000 7 1142 XCSE 20241104 10:33:32.343000 7 1142 XCSE 20241104 10:34:32.599000 7 1142 XCSE 20241104 10:35:23.597000 7 1142 XCSE 20241104 10:36:12.598000 7 1142 XCSE 20241104 10:37:09.598000 29 1139 XCSE 20241104 10:41:00.246000 30 1137 XCSE 20241104 10:41:04.122000 37 1136 XCSE 20241104 10:55:03.754000 13 1136 XCSE 20241104 10:55:03.784000 27 1136 XCSE 20241104 10:55:03.784000 38 1134 XCSE 20241104 10:57:37.433000 5 1134 XCSE 20241104 10:57:37.433000 8 1137 XCSE 20241104 11:03:25.222000 20 1137 XCSE 20241104 11:03:25.223000 8 1137 XCSE 20241104 11:03:25.223000 7 1137 XCSE 20241104 11:04:02.140000 5 1137 XCSE 20241104 11:10:08.271000 15 1138 XCSE 20241104 11:11:35.043000 15 1137 XCSE 20241104 11:14:08.706000 7 1137 XCSE 20241104 11:14:08.706000 16 1136 XCSE 20241104 11:14:14.097000 30 1140 XCSE 20241104 11:20:15.020000 12 1140 XCSE 20241104 11:20:15.035000 17 1140 XCSE 20241104 11:20:15.035000 29 1139 XCSE 20241104 11:22:15.397000 30 1138 XCSE 20241104 11:29:37.427000 7 1138 XCSE 20241104 11:29:37.427000 2 1142 XCSE 20241104 11:35:39.708000 87 1142 XCSE 20241104 11:35:39.708000 35 1144 XCSE 20241104 11:39:31.005000 8 1144 XCSE 20241104 11:39:31.005000 10 1144 XCSE 20241104 11:39:31.005000 20 1144 XCSE 20241104 11:39:31.016000 7 1144 XCSE 20241104 11:40:01.365000 59 1145 XCSE 20241104 11:48:22.400000 16 1145 XCSE 20241104 11:53:09.806000 21 1145 XCSE 20241104 11:53:09.806000 64 1144 XCSE 20241104 11:56:01.106000 30 1146 XCSE 20241104 12:07:39.773000 7 1147 XCSE 20241104 12:08:45.222000 18 1147 XCSE 20241104 12:08:45.222000 9 1147 XCSE 20241104 12:08:45.222000 18 1147 XCSE 20241104 12:08:45.222000 7 1147 XCSE 20241104 12:09:41.598000 31 1145 XCSE 20241104 12:10:22.141000 7 1145 XCSE 20241104 12:10:22.141000 29 1144 XCSE 20241104 12:12:02.795000 7 1144 XCSE 20241104 12:12:02.795000 7 1145 XCSE 20241104 12:21:23.598000 50 1144 XCSE 20241104 12:21:45.856000 26 1144 XCSE 20241104 12:21:45.856000 46 1143 XCSE 20241104 12:22:41.994000 24 1143 XCSE 20241104 12:26:48.464000 2 1142 XCSE 20241104 12:27:58.182000 13 1142 XCSE 20241104 12:27:58.183000 9 1141 XCSE 20241104 12:28:07.288000 15 1142 XCSE 20241104 12:30:04.792000 1 1143 XCSE 20241104 12:44:07.100000 14 1143 XCSE 20241104 12:44:07.100000 8 1143 XCSE 20241104 12:44:07.100000 7 1143 XCSE 20241104 12:44:07.100000 8 1143 XCSE 20241104 12:44:07.100000 7 1143 XCSE 20241104 12:44:07.100000 8 1143 XCSE 20241104 12:44:07.100000 21 1142 XCSE 20241104 12:44:07.754000 1 1142 XCSE 20241104 12:44:07.863000 28 1142 XCSE 20241104 12:58:22.068000 14 1142 XCSE 20241104 12:58:22.068000 6 1144 XCSE 20241104 13:01:34.373000 1 1144 XCSE 20241104 13:01:34.373000 3 1144 XCSE 20241104 13:02:41.598000 4 1144 XCSE 20241104 13:02:41.598000 34 1143 XCSE 20241104 13:03:01.771000 19 1143 XCSE 20241104 13:03:01.791000 34 1143 XCSE 20241104 13:05:09.748000 11 1143 XCSE 20241104 13:05:09.748000 34 1144 XCSE 20241104 13:16:38.953000 19 1144 XCSE 20241104 13:16:38.953000 21 1143 XCSE 20241104 13:18:26.020000 26 1143 XCSE 20241104 13:18:26.045000 7 1143 XCSE 20241104 13:18:26.045000 8 1143 XCSE 20241104 13:18:26.045000 21 1143 XCSE 20241104 13:18:26.045000 36 1142 XCSE 20241104 13:33:38.244000 7 1142 XCSE 20241104 13:33:38.244000 7 1142 XCSE 20241104 13:33:38.244000 7 1142 XCSE 20241104 13:33:38.244000 47 1145 XCSE 20241104 13:45:56.915000 7 1145 XCSE 20241104 13:46:19.111000 7 1145 XCSE 20241104 13:46:33.679000 7 1145 XCSE 20241104 13:46:48.597000 7 1145 XCSE 20241104 13:47:14.598000 6 1145 XCSE 20241104 13:48:12.598000 1 1145 XCSE 20241104 13:48:12.598000 7 1145 XCSE 20241104 13:49:23.597000 7 1145 XCSE 20241104 13:50:30.125000 27 1145 XCSE 20241104 13:55:44.904000 19 1145 XCSE 20241104 13:55:44.909000 2 1145 XCSE 20241104 14:02:22.905000 63 1145 XCSE 20241104 14:02:22.905000 69 1144 XCSE 20241104 14:05:30.120000 2 1144 XCSE 20241104 14:09:17.877000 5 1144 XCSE 20241104 14:09:17.877000 7 1144 XCSE 20241104 14:10:27.364000 81 1145 XCSE 20241104 14:20:35.615000 67 1144 XCSE 20241104 14:27:26.429000 15 1144 XCSE 20241104 14:27:26.429000 81 1143 XCSE 20241104 14:27:45.092000 47 1144 XCSE 20241104 14:41:20.102000 40 1144 XCSE 20241104 14:41:20.102000 4 1144 XCSE 20241104 14:41:20.102000 72 1144 XCSE 20241104 14:41:20.215000 22 1143 XCSE 20241104 14:46:16.441000 7 1143 XCSE 20241104 14:46:16.441000 7 1143 XCSE 20241104 14:46:16.441000 7 1143 XCSE 20241104 14:46:16.441000 37 1143 XCSE 20241104 14:46:50.323000 51 1144 XCSE 20241104 15:27:20.798000 31 1144 XCSE 20241104 15:31:28.454000 45 1145 XCSE 20241104 15:33:58.602000 37 1144 XCSE 20241104 15:35:59.289000 8 1144 XCSE 20241104 15:41:45.325000 7 1144 XCSE 20241104 15:41:45.325000 8 1144 XCSE 20241104 15:41:45.325000 7 1144 XCSE 20241104 15:41:45.325000 37 1144 XCSE 20241104 15:41:45.325000 15 1144 XCSE 20241104 15:41:45.325000 14 1144 XCSE 20241104 15:41:45.325000 66 1145 XCSE 20241104 15:42:58.201000 13 1145 XCSE 20241104 15:46:17.805000 45 1145 XCSE 20241104 15:46:17.805000 7 1144 XCSE 20241104 15:46:55.598000 7 1144 XCSE 20241104 15:47:49.599000 31 1144 XCSE 20241104 15:51:08.448000 30 1144 XCSE 20241104 15:51:11.964000 7 1143 XCSE 20241104 15:51:19.598000 24 1144 XCSE 20241104 15:59:08.629000 7 1144 XCSE 20241104 15:59:08.629000 8 1144 XCSE 20241104 15:59:08.629000 27 1143 XCSE 20241104 15:59:15.621000 7 1144 XCSE 20241104 16:00:07.598000 16 1144 XCSE 20241104 16:03:34.943000 7 1144 XCSE 20241104 16:03:34.943000 7 1144 XCSE 20241104 16:03:34.943000 7 1144 XCSE 20241104 16:10:40.599000 38 1144 XCSE 20241104 16:11:56.794000 31 1144 XCSE 20241104 16:11:57.593000 8 1145 XCSE 20241104 16:20:10.600000 30 1144 XCSE 20241104 16:21:03.378000 8 1144 XCSE 20241104 16:21:03.378000 7 1144 XCSE 20241104 16:21:03.378000 7 1144 XCSE 20241104 16:21:03.378000 44 1143 XCSE 20241104 16:21:03.906000 7 1145 XCSE 20241104 16:26:41.496000 1 1145 XCSE 20241104 16:26:52.598000 5 1145 XCSE 20241104 16:26:52.598000 1 1145 XCSE 20241104 16:26:52.598000 43 1144 XCSE 20241104 16:30:25.016000 7 1144 XCSE 20241104 16:30:25.016000 8 1144 XCSE 20241104 16:30:25.016000 7 1144 XCSE 20241104 16:30:25.016000 3 1144 XCSE 20241104 16:30:25.016000 11 1144 XCSE 20241104 16:30:25.016000 59 1144 XCSE 20241104 16:30:25.046000 8 1144 XCSE 20241104 16:31:15.627000 7 1145 XCSE 20241104 16:31:15.627000 1 1145 XCSE 20241104 16:31:23.602000 7 1145 XCSE 20241104 16:31:23.602000 8 1144 XCSE 20241104 16:31:23.603000 16 1146 XCSE 20241104 16:35:57.804000 8 1146 XCSE 20241104 16:35:57.804000 7 1146 XCSE 20241104 16:35:57.804000 8 1146 XCSE 20241104 16:35:57.804000 7 1146 XCSE 20241104 16:35:57.804000 4 1146 XCSE 20241104 16:35:57.804000 4 1146 XCSE 20241104 16:36:17.599000 3 1146 XCSE 20241104 16:36:17.599000 4 1146 XCSE 20241104 16:36:35.877000 3 1146 XCSE 20241104 16:36:35.877000 5 1146 XCSE 20241104 16:36:50.011000 2 1146 XCSE 20241104 16:36:50.011000 2 1146 XCSE 20241104 16:37:31.599000 5 1146 XCSE 20241104 16:37:31.599000 7 1145 XCSE 20241104 16:39:25.598000 15 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 26 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 7 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 7 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 1 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 8 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 11 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 3 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 14 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 14 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 7 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 7 1144 XCSE 20241104 16:39:30.492000 15 1143 XCSE 20241104 16:39:30.722000 8 1142 XCSE 20241104 16:39:50.034000 8 1142 XCSE 20241104 16:39:50.034000 7 1142 XCSE 20241104 16:39:50.034000 70 1143 XCSE 20241104 16:42:40.270000 7 1143 XCSE 20241104 16:48:30.861000 1 1143 XCSE 20241104 16:48:40.296000 1 1143 XCSE 20241104 16:48:40.296000 5 1143 XCSE 20241104 16:48:40.296000 4 1143 XCSE 20241104 16:49:11.119000 3 1143 XCSE 20241104 16:49:11.119000 7 1143 XCSE 20241104 16:50:10.597000 9 1142 XCSE 20241104 16:50:19.354000 20 1142 XCSE 20241104 16:50:19.354000 18 1142 XCSE 20241104 16:50:19.354000 11 1141 XCSE 20241104 16:51:56.197000 20 1141 XCSE 20241104 16:51:56.197000 6 1141 XCSE 20241104 16:51:56.197000 7 1141 XCSE 20241104 16:51:56.197000 6 1141 XCSE 20241104 16:51:56.197000 1 1141 XCSE 20241104 16:51:56.197000 36 1141 XCSE 20241104 16:52:37.615000 7 1141 XCSE 20241104 16:52:37.615000 35 1141 XCSE 20241104 17:00:32.989000 25 1141 XCSE 20241104 17:00:32.989000 29 1140 XCSE 20241104 17:05:46.738000 2 1140 XCSE 20241104 17:07:55.354000 8 1140 XCSE 20241104 17:07:55.354000 8 1140 XCSE 20241104 17:07:55.354000 7 1140 XCSE 20241104 17:07:55.354000 22 1140 XCSE 20241104 17:07:55.354000 50 1142 XCSE 20241104 17:14:55.208000 13 1142 XCSE 20241104 17:14:55.208000 7 1142 XCSE 20241104 17:15:17.597000 7 1142 XCSE 20241104 17:15:31.620000 14 1143 XCSE 20241104 17:16:22.289000 14 1142 XCSE 20241104 17:16:31.086000 10 1142 XCSE 20241104 17:16:31.086000 13 1142 XCSE 20241104 17:16:31.086000 8 1142 XCSE 20241104 17:16:31.086000 7 1142 XCSE 20241104 17:27:38.599618 20 1144 XCSE 20241104 17:33:27.132821 20 1144 XCSE 20241104 17:33:27.132836 20 1144 XCSE 20241104 17:33:27.147966 20 1144 XCSE 20241104 17:33:27.147989 20 1144 XCSE 20241104 17:33:27.148040 78 1144 XCSE 20241104 17:34:04.031303 7 1135 XCSE 20241105 10:01:12.881000 7 1135 XCSE 20241105 10:01:12.881000 15 1137 XCSE 20241105 10:05:56.936000 7 1137 XCSE 20241105 10:05:56.936000 8 1137 XCSE 20241105 10:05:56.936000 3 1134 XCSE 20241105 10:12:37.232000 31 1135 XCSE 20241105 10:13:15.494000 30 1137 XCSE 20241105 10:35:00.114000 29 1137 XCSE 20241105 10:39:20.199000 31 1137 XCSE 20241105 10:39:20.218000 3 1136 XCSE 20241105 10:46:21.010000 22 1137 XCSE 20241105 10:49:31.449000 15 1137 XCSE 20241105 10:49:31.451000 15 1137 XCSE 20241105 10:49:31.452000 8 1137 XCSE 20241105 10:49:31.454000 8 1138 XCSE 20241105 10:51:12.237000 7 1138 XCSE 20241105 10:51:12.255000 8 1138 XCSE 20241105 10:51:12.256000 8 1138 XCSE 20241105 10:53:27.237000 7 1139 XCSE 20241105 10:54:05.552000 2 1139 XCSE 20241105 10:54:05.563000 8 1139 XCSE 20241105 10:54:05.564000 8 1139 XCSE 20241105 10:54:05.576000 3 1140 XCSE 20241105 10:55:01.693000 1 1140 XCSE 20241105 10:55:03.303000 1 1140 XCSE 20241105 10:57:31.909000 8 1141 XCSE 20241105 11:01:40.455000 7 1141 XCSE 20241105 11:01:40.455000 8 1141 XCSE 20241105 11:01:40.455000 8 1141 XCSE 20241105 11:01:40.455000 7 1141 XCSE 20241105 11:01:40.455000 16 1141 XCSE 20241105 11:01:40.455000 13 1141 XCSE 20241105 11:01:40.455000 15 1141 XCSE 20241105 11:01:40.456000 8 1141 XCSE 20241105 11:01:40.475000 8 1141 XCSE 20241105 11:01:40.477000 3 1141 XCSE 20241105 11:01:40.492000 7 1141 XCSE 20241105 11:01:40.494000 7 1141 XCSE 20241105 11:01:49.192000 20 1140 XCSE 20241105 11:02:07.745000 3 1140 XCSE 20241105 11:02:07.745000 51 1141 XCSE 20241105 11:10:53.237000 15 1141 XCSE 20241105 11:10:53.258000 44 1142 XCSE 20241105 11:11:38.943000 23 1141 XCSE 20241105 11:17:53.107000 15 1143 XCSE 20241105 11:25:18.679000 15 1143 XCSE 20241105 11:25:18.681000 15 1143 XCSE 20241105 11:25:27.387000 22 1144 XCSE 20241105 11:32:52.240000 22 1144 XCSE 20241105 11:32:52.241000 45 1145 XCSE 20241105 11:53:10.539000 37 1145 XCSE 20241105 11:53:10.542000 53 1145 XCSE 20241105 12:02:31.072000 30 1145 XCSE 20241105 12:02:31.082000 16 1145 XCSE 20241105 12:02:31.090000 16 1145 XCSE 20241105 12:02:31.097000 21 1145 XCSE 20241105 12:02:31.097000 21 1145 XCSE 20241105 12:02:31.098000 50 1144 XCSE 20241105 12:11:46.486000 37 1144 XCSE 20241105 12:12:28.750000 7 1144 XCSE 20241105 12:12:30.130000 16 1144 XCSE 20241105 12:13:11.468000 7 1144 XCSE 20241105 12:13:29.236000 7 1144 XCSE 20241105 12:14:06.236000 8 1145 XCSE 20241105 12:15:11.290000 8 1145 XCSE 20241105 12:15:42.074000 36 1144 XCSE 20241105 12:16:04.266000 29 1143 XCSE 20241105 12:17:42.356000 7 1143 XCSE 20241105 12:17:42.356000 7 1143 XCSE 20241105 12:34:55.254000 7 1143 XCSE 20241105 12:35:50.067000 8 1143 XCSE 20241105 12:35:51.113000 7 1143 XCSE 20241105 12:35:51.113000 7 1143 XCSE 20241105 12:35:51.113000 21 1144 XCSE 20241105 12:35:55.995000 35 1144 XCSE 20241105 12:35:55.995000 4 1144 XCSE 20241105 12:36:13.200000 3 1144 XCSE 20241105 12:36:13.200000 7 1144 XCSE 20241105 12:36:31.236000 7 1144 XCSE 20241105 12:36:48.237000 3 1144 XCSE 20241105 12:37:37.236000 4 1144 XCSE 20241105 12:37:37.236000 12 1143 XCSE 20241105 12:37:42.269000 10 1143 XCSE 20241105 12:37:42.269000 22 1143 XCSE 20241105 12:37:42.273000 7 1143 XCSE 20241105 12:44:27.236000 15 1142 XCSE 20241105 12:48:46.633000 7 1142 XCSE 20241105 12:48:46.633000 7 1142 XCSE 20241105 12:48:46.633000 8 1142 XCSE 20241105 12:48:46.633000 7 1142 XCSE 20241105 12:48:46.633000 7 1142 XCSE 20241105 12:48:46.633000 7 1142 XCSE 20241105 12:48:46.633000 19 1143 XCSE 20241105 12:55:21.511000 8 1145 XCSE 20241105 13:03:22.832000 7 1145 XCSE 20241105 13:03:22.832000 7 1145 XCSE 20241105 13:03:22.832000 2 1145 XCSE 20241105 13:03:22.832000 38 1145 XCSE 20241105 13:03:22.832000 17 1145 XCSE 20241105 13:03:22.832000 7 1145 XCSE 20241105 13:03:23.957000 7 1145 XCSE 20241105 13:03:48.427000 7 1145 XCSE 20241105 13:04:13.236000 2 1145 XCSE 20241105 13:05:00.163000 5 1145 XCSE 20241105 13:05:00.163000 2 1145 XCSE 20241105 13:06:15.822000 5 1145 XCSE 20241105 13:06:15.822000 2 1145 XCSE 20241105 13:07:33.823000 5 1145 XCSE 20241105 13:07:33.823000 2 1145 XCSE 20241105 13:08:51.826000 5 1145 XCSE 20241105 13:08:51.826000 26 1145 XCSE 20241105 13:17:37.790000 3 1145 XCSE 20241105 13:17:37.790000 16 1145 XCSE 20241105 13:17:37.808000 31 1143 XCSE 20241105 13:33:22.122000 7 1143 XCSE 20241105 13:33:22.122000 8 1143 XCSE 20241105 13:33:22.122000 7 1143 XCSE 20241105 13:33:22.122000 8 1143 XCSE 20241105 13:33:22.122000 8 1143 XCSE 20241105 13:33:22.122000 15 1143 XCSE 20241105 13:33:22.122000 13 1145 XCSE 20241105 13:34:32.725000 14 1146 XCSE 20241105 13:46:16.829000 21 1146 XCSE 20241105 13:46:16.829000 57 1146 XCSE 20241105 13:46:16.829000 52 1146 XCSE 20241105 13:59:35.810000 40 1146 XCSE 20241105 13:59:35.810000 47 1146 XCSE 20241105 13:59:35.825000 44 1146 XCSE 20241105 13:59:35.825000 76 1145 XCSE 20241105 14:10:25.377000 54 1143 XCSE 20241105 14:20:13.885000 8 1143 XCSE 20241105 14:20:13.885000 8 1143 XCSE 20241105 14:20:13.885000 45 1144 XCSE 20241105 14:35:03.419000 7 1144 XCSE 20241105 14:35:03.419000 2 1143 XCSE 20241105 14:49:35.236000 4 1146 XCSE 20241105 14:58:48.622000 7 1146 XCSE 20241105 14:58:48.622000 53 1146 XCSE 20241105 14:58:48.623000 37 1146 XCSE 20241105 15:01:49.859000 21 1146 XCSE 20241105 15:01:49.859000 75 1146 XCSE 20241105 15:01:49.860000 21 1146 XCSE 20241105 15:01:49.860000 1 1145 XCSE 20241105 15:09:49.389000 44 1145 XCSE 20241105 15:23:56.274000 1 1145 XCSE 20241105 15:23:56.274000 13 1145 XCSE 20241105 15:29:02.019000 8 1145 XCSE 20241105 15:29:02.019000 7 1145 XCSE 20241105 15:29:02.019000 6 1145 XCSE 20241105 15:29:02.019000 40 1145 XCSE 20241105 15:29:02.019000 15 1145 XCSE 20241105 15:29:02.019000 7 1145 XCSE 20241105 15:29:05.224000 7 1145 XCSE 20241105 15:29:12.279000 18 1145 XCSE 20241105 15:35:46.900000 26 1145 XCSE 20241105 15:35:46.900000 21 1145 XCSE 20241105 15:35:46.921000 28 1145 XCSE 20241105 15:35:46.921000 15 1145 XCSE 20241105 15:36:04.032000 7 1145 XCSE 20241105 15:36:11.125000 8 1145 XCSE 20241105 15:36:16.643000 8 1145 XCSE 20241105 15:36:24.238000 7 1145 XCSE 20241105 15:36:30.238000 1 1145 XCSE 20241105 15:36:36.237000 6 1145 XCSE 20241105 15:36:36.237000 7 1145 XCSE 20241105 15:36:41.287000 2 1145 XCSE 20241105 15:36:48.238000 5 1145 XCSE 20241105 15:36:48.238000 3 1145 XCSE 20241105 15:37:08.238000 4 1145 XCSE 20241105 15:37:08.238000 4 1145 XCSE 20241105 15:37:40.236000 3 1145 XCSE 20241105 15:37:40.236000 4 1145 XCSE 20241105 15:39:31.041000 4 1145 XCSE 20241105 15:39:31.041000 39 1144 XCSE 20241105 15:39:40.232000 33 1143 XCSE 20241105 15:40:31.262000 38 1144 XCSE 20241105 15:42:08.812000 31 1145 XCSE 20241105 15:43:12.369000 2 1144 XCSE 20241105 15:48:17.168000 1 1144 XCSE 20241105 15:53:18.086000 141 1145 XCSE 20241105 15:55:34.024000 71 1145 XCSE 20241105 15:55:34.113000 12 1145 XCSE 20241105 15:56:17.239000 3 1145 XCSE 20241105 15:56:17.239000 7 1145 XCSE 20241105 15:56:17.239000 7 1145 XCSE 20241105 15:56:17.239000 7 1145 XCSE 20241105 15:56:17.239000 7 1145 XCSE 20241105 15:56:17.239000 7 1145 XCSE 20241105 15:56:17.239000 8 1145 XCSE 20241105 16:01:26.340000 7 1145 XCSE 20241105 16:01:26.340000 7 1145 XCSE 20241105 16:01:26.340000 7 1145 XCSE 20241105 16:01:26.340000 7 1145 XCSE 20241105 16:01:26.340000 8 1145 XCSE 20241105 16:01:26.340000 7 1145 XCSE 20241105 16:01:26.340000 7 1145 XCSE 20241105 16:01:26.340000 8 1145 XCSE 20241105 16:02:22.887000 14 1145 XCSE 20241105 16:06:23.067000 7 1145 XCSE 20241105 16:06:23.067000 7 1145 XCSE 20241105 16:06:23.067000 7 1145 XCSE 20241105 16:06:23.067000 7 1145 XCSE 20241105 16:06:23.067000 7 1145 XCSE 20241105 16:06:23.067000 1 1145 XCSE 20241105 16:06:23.067000 43 1145 XCSE 20241105 16:11:31.229000 7 1145 XCSE 20241105 16:11:31.229000 30 1147 XCSE 20241105 16:18:49.948000 8 1147 XCSE 20241105 16:18:49.949000 15 1147 XCSE 20241105 16:23:58.119000 40 1147 XCSE 20241105 16:23:58.120000 20 1147 XCSE 20241105 16:23:58.120000 12 1147 XCSE 20241105 16:30:08.822000 14 1147 XCSE 20241105 16:30:09.181000 18 1147 XCSE 20241105 16:30:09.181000 4 1147 XCSE 20241105 16:30:09.181000 7 1146 XCSE 20241105 16:30:14.925000 30 1147 XCSE 20241105 16:36:19.630000 7 1147 XCSE 20241105 16:36:24.237000 22 1148 XCSE 20241105 16:37:58.100000 13 1148 XCSE 20241105 16:37:58.102000 27 1149 XCSE 20241105 16:41:05.622000 50 1149 XCSE 20241105 16:44:11.973000 29 1149 XCSE 20241105 16:44:11.974000 7 1149 XCSE 20241105 16:44:27.340000 7 1149 XCSE 20241105 16:44:38.283000 7 1149 XCSE 20241105 16:44:52.644000 7 1149 XCSE 20241105 16:45:03.824000 7 1149 XCSE 20241105 16:45:14.995000 57 1149 XCSE 20241105 16:45:36.182000 65 1149 XCSE 20241105 16:45:36.182000 15 1149 XCSE 20241105 16:45:44.498000 8 1148 XCSE 20241105 16:49:15.239000 7 1148 XCSE 20241105 16:49:15.239000 8 1148 XCSE 20241105 16:49:15.239000 7 1148 XCSE 20241105 16:49:15.239000 7 1148 XCSE 20241105 16:49:15.239000 8 1148 XCSE 20241105 16:49:15.239000 7 1148 XCSE 20241105 16:49:15.239000 4 1148 XCSE 20241105 16:49:15.239000 3 1148 XCSE 20241105 16:49:23.939000 8 1148 XCSE 20241105 16:49:23.939000 14 1148 XCSE 20241105 16:49:23.939000 5 1148 XCSE 20241105 16:49:23.939000 7 1148 XCSE 20241105 16:49:28.237000 7 1147 XCSE 20241105 16:49:41.282000 8 1147 XCSE 20241105 16:49:55.857000 8 1146 XCSE 20241105 16:54:58.038000 8 1146 XCSE 20241105 16:54:58.038000 7 1146 XCSE 20241105 16:54:58.038000 8 1146 XCSE 20241105 16:54:58.038000 7 1146 XCSE 20241105 16:54:58.038000 1 1146 XCSE 20241105 16:56:37.789000 2 1146 XCSE 20241105 16:56:37.789000 77 1147 XCSE 20241105 17:02:47.085000 15 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 1 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 7 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 8 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 2 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 6 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 7 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 7 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 1 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 7 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 8 1147 XCSE 20241105 17:04:21.641000 7 1147 XCSE 20241105 17:04:37.403000 8 1146 XCSE 20241105 17:05:56.181000 8 1146 XCSE 20241105 17:08:56.921000 90 1149 XCSE 20241105 17:26:27.347000 7 1148 XCSE 20241105 17:27:00.237000 39 1148 XCSE 20241105 17:27:00.237000 212 1148 XCSE 20241105 17:30:29.956479 14 1167 XCSE 20241106 10:01:11.143000 13 1160 XCSE 20241106 10:04:36.429000 3 1160 XCSE 20241106 10:04:36.429000 1 1166 XCSE 20241106 10:16:09.584000 1 1166 XCSE 20241106 10:16:09.584000 20 1166 XCSE 20241106 10:16:09.584000 23 1166 XCSE 20241106 10:18:37.810000 32 1167 XCSE 20241106 10:20:19.646000 1 1168 XCSE 20241106 10:20:19.752000 75 1168 XCSE 20241106 10:20:30.945000 8 1163 XCSE 20241106 10:21:38.453000 8 1163 XCSE 20241106 10:21:38.499000 1 1164 XCSE 20241106 10:34:33.892000 1 1164 XCSE 20241106 10:34:33.892000 6 1164 XCSE 20241106 10:34:39.110000 4 1164 XCSE 20241106 10:34:39.110000 3 1164 XCSE 20241106 10:34:39.110000 2 1164 XCSE 20241106 10:34:39.110000 38 1165 XCSE 20241106 10:52:45.165000 14 1164 XCSE 20241106 10:53:14.176000 20 1164 XCSE 20241106 10:53:14.176000 2 1164 XCSE 20241106 10:53:14.176000 36 1163 XCSE 20241106 10:53:53.426000 6 1164 XCSE 20241106 10:54:09.434000 10 1164 XCSE 20241106 10:54:09.434000 6 1164 XCSE 20241106 10:54:09.434000 19 1164 XCSE 20241106 10:55:17.842000 11 1164 XCSE 20241106 10:55:17.842000 1 1166 XCSE 20241106 11:00:12.881000 10 1166 XCSE 20241106 11:00:17.610000 4 1165 XCSE 20241106 11:00:17.801000 8 1165 XCSE 20241106 11:00:17.801000 26 1165 XCSE 20241106 11:00:17.801000 52 1166 XCSE 20241106 11:08:31.006000 4 1166 XCSE 20241106 11:09:06.403000 20 1166 XCSE 20241106 11:09:06.403000 26 1166 XCSE 20241106 11:09:06.403000 38 1168 XCSE 20241106 11:13:41.320000 7 1168 XCSE 20241106 11:13:41.320000 8 1168 XCSE 20241106 11:13:41.320000 7 1168 XCSE 20241106 11:13:41.330000 8 1168 XCSE 20241106 11:13:41.330000 45 1168 XCSE 20241106 11:13:41.330000 15 1168 XCSE 20241106 11:14:09.536000 7 1168 XCSE 20241106 11:16:05.186000 1 1168 XCSE 20241106 11:16:05.186000 7 1168 XCSE 20241106 11:16:05.186000 7 1168 XCSE 20241106 11:16:05.186000 7 1168 XCSE 20241106 11:16:05.186000 8 1166 XCSE 20241106 11:20:19.979000 7 1166 XCSE 20241106 11:20:19.979000 7 1166 XCSE 20241106 11:20:19.979000 7 1166 XCSE 20241106 11:20:19.979000 7 1166 XCSE 20241106 11:20:19.979000 1 1167 XCSE 20241106 11:20:48.696000 7 1167 XCSE 20241106 11:21:12.501000 1 1167 XCSE 20241106 11:21:12.501000 8 1166 XCSE 20241106 11:23:44.219000 7 1166 XCSE 20241106 11:23:44.219000 8 1166 XCSE 20241106 11:23:44.219000 8 1165 XCSE 20241106 11:28:38.528000 7 1165 XCSE 20241106 11:28:38.528000 7 1165 XCSE 20241106 11:28:38.528000 7 1165 XCSE 20241106 11:28:38.528000 23 1164 XCSE 20241106 11:35:01.492000 7 1164 XCSE 20241106 11:35:01.492000 30 1163 XCSE 20241106 11:37:44.511000 7 1163 XCSE 20241106 11:37:44.511000 20 1163 XCSE 20241106 11:38:50.309000 17 1163 XCSE 20241106 11:39:15.911000 20 1163 XCSE 20241106 11:39:15.911000 16 1162 XCSE 20241106 11:39:40.935000 8 1159 XCSE 20241106 11:39:50.214000 9 1159 XCSE 20241106 11:41:31.070000 21 1159 XCSE 20241106 11:42:00.065000 9 1159 XCSE 20241106 11:42:00.065000 16 1157 XCSE 20241106 11:46:39.234000 22 1156 XCSE 20241106 11:47:43.803000 12 1157 XCSE 20241106 11:50:28.230000 22 1155 XCSE 20241106 11:53:13.106000 29 1156 XCSE 20241106 12:01:28.032000 16 1155 XCSE 20241106 12:11:50.540000 7 1155 XCSE 20241106 12:11:50.540000 8 1155 XCSE 20241106 12:11:50.540000 3 1155 XCSE 20241106 12:11:50.540000 4 1155 XCSE 20241106 12:11:50.540000 7 1154 XCSE 20241106 12:11:51.915000 15 1158 XCSE 20241106 12:20:07.639000 29 1157 XCSE 20241106 12:23:09.518000 30 1156 XCSE 20241106 12:26:58.485000 30 1156 XCSE 20241106 12:26:59.237000 7 1158 XCSE 20241106 12:33:49.754000 8 1158 XCSE 20241106 12:33:49.754000 16 1157 XCSE 20241106 12:41:23.704000 7 1157 XCSE 20241106 12:41:23.704000 8 1157 XCSE 20241106 12:41:23.704000 30 1156 XCSE 20241106 12:41:28.891000 31 1155 XCSE 20241106 12:45:50.033000 29 1155 XCSE 20241106 12:52:21.912000 7 1155 XCSE 20241106 12:52:21.912000 7 1155 XCSE 20241106 12:52:21.912000 31 1154 XCSE 20241106 13:02:47.940000 8 1154 XCSE 20241106 13:02:47.940000 1 1154 XCSE 20241106 13:21:39.724000 10 1154 XCSE 20241106 13:21:39.727000 9 1154 XCSE 20241106 13:21:39.727000 8 1154 XCSE 20241106 13:21:39.727000 23 1153 XCSE 20241106 13:23:09.339000 8 1153 XCSE 20241106 13:23:09.339000 16 1153 XCSE 20241106 13:25:49.513000 7 1153 XCSE 20241106 13:25:49.513000 15 1152 XCSE 20241106 13:31:25.108000 8 1152 XCSE 20241106 13:31:25.108000 3 1154 XCSE 20241106 13:37:37.532000 6 1154 XCSE 20241106 13:37:37.532000 29 1154 XCSE 20241106 13:40:34.370000 44 1154 XCSE 20241106 13:49:37.575000 7 1154 XCSE 20241106 13:49:37.575000 8 1154 XCSE 20241106 13:49:59.928000 43 1154 XCSE 20241106 13:49:59.928000 46 1154 XCSE 20241106 13:50:04.116000 18 1153 XCSE 20241106 13:50:04.880000 25 1153 XCSE 20241106 13:50:04.880000 39 1152 XCSE 20241106 13:50:08.053000 29 1153 XCSE 20241106 13:56:37.757000 31 1152 XCSE 20241106 13:58:36.068000 29 1152 XCSE 20241106 14:00:03.721000 16 1151 XCSE 20241106 14:02:23.800000 7 1151 XCSE 20241106 14:02:23.800000 37 1153 XCSE 20241106 14:06:01.516000 69 1155 XCSE 20241106 14:25:46.843000 1 1156 XCSE 20241106 14:29:19.818000 38 1156 XCSE 20241106 14:29:19.818000 38 1158 XCSE 20241106 14:49:37.645000 3 1158 XCSE 20241106 14:56:26.103000 33 1158 XCSE 20241106 14:56:33.796000 7 1158 XCSE 20241106 14:56:33.796000 8 1158 XCSE 20241106 15:01:27.033000 8 1158 XCSE 20241106 15:01:27.033000 15 1157 XCSE 20241106 15:05:10.366000 7 1157 XCSE 20241106 15:05:10.366000 22 1156 XCSE 20241106 15:11:36.238000 8 1156 XCSE 20241106 15:11:36.238000 7 1156 XCSE 20241106 15:11:36.238000 22 1156 XCSE 20241106 15:16:13.860000 23 1155 XCSE 20241106 15:16:27.069000 22 1154 XCSE 20241106 15:16:27.080000 22 1153 XCSE 20241106 15:16:28.028000 8 1159 XCSE 20241106 15:43:11.812000 29 1159 XCSE 20241106 15:43:11.826000 35 1158 XCSE 20241106 15:43:16.365000 8 1158 XCSE 20241106 15:43:16.365000 8 1158 XCSE 20241106 15:43:16.380000 12 1157 XCSE 20241106 15:44:09.766000 32 1157 XCSE 20241106 15:44:09.766000 46 1157 XCSE 20241106 15:44:09.793000 1 1156 XCSE 20241106 15:47:16.729000 20 1156 XCSE 20241106 15:47:16.729000 17 1156 XCSE 20241106 15:47:16.729000 38 1155 XCSE 20241106 15:52:48.574000 1 1155 XCSE 20241106 15:52:48.574000 1 1155 XCSE 20241106 15:52:48.574000 6 1155 XCSE 20241106 15:52:48.574000 7 1155 XCSE 20241106 15:52:48.574000 1 1155 XCSE 20241106 15:54:22.175000 37 1155 XCSE 20241106 15:54:31.482000 23 1155 XCSE 20241106 15:55:26.811000 23 1156 XCSE 20241106 15:59:52.845000 8 1156 XCSE 20241106 15:59:52.845000 10 1156 XCSE 20241106 16:00:03.810000 12 1156 XCSE 20241106 16:00:03.810000 7 1155 XCSE 20241106 16:02:58.852000 15 1155 XCSE 20241106 16:02:58.854000 7 1155 XCSE 20241106 16:02:58.854000 7 1155 XCSE 20241106 16:02:58.854000 15 1155 XCSE 20241106 16:03:46.985000 47 1155 XCSE 20241106 16:09:19.937000 36 1154 XCSE 20241106 16:11:30.508000 30 1154 XCSE 20241106 16:11:51.012000 36 1156 XCSE 20241106 16:23:22.770000 7 1156 XCSE 20241106 16:23:22.770000 7 1156 XCSE 20241106 16:23:22.770000 7 1156 XCSE 20241106 16:23:22.770000 53 1155 XCSE 20241106 16:23:22.903000 7 1155 XCSE 20241106 16:24:27.811000 7 1155 XCSE 20241106 16:24:33.811000 7 1155 XCSE 20241106 16:24:39.810000 7 1155 XCSE 20241106 16:24:43.810000 7 1155 XCSE 20241106 16:24:48.753000 7 1155 XCSE 20241106 16:24:54.288000 7 1155 XCSE 20241106 16:24:59.057000 10 1155 XCSE 20241106 16:25:03.815000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:06.666000 7 1155 XCSE 20241106 16:25:10.105000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:13.424000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:18.398000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:20.811000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:24.835000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:28.811000 9 1155 XCSE 20241106 16:25:32.810000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:36.810000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:40.817000 7 1155 XCSE 20241106 16:25:44.810000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:49.116000 8 1155 XCSE 20241106 16:25:52.528000 7 1155 XCSE 20241106 16:25:56.810000 7 1155 XCSE 20241106 16:26:01.194000 7 1155 XCSE 20241106 16:26:09.293000 7 1155 XCSE 20241106 16:26:24.810000 29 1154 XCSE 20241106 16:26:49.513000 30 1154 XCSE 20241106 16:28:02.571000 23 1153 XCSE 20241106 16:29:27.241000 7 1153 XCSE 20241106 16:29:27.241000 8 1153 XCSE 20241106 16:29:27.241000 36 1152 XCSE 20241106 16:29:27.301000 44 1153 XCSE 20241106 16:31:55.053000 17 1152 XCSE 20241106 16:32:17.106000 19 1152 XCSE 20241106 16:32:17.116000 7 1152 XCSE 20241106 16:32:17.116000 10 1152 XCSE 20241106 16:32:17.116000 44 1154 XCSE 20241106 16:35:56.195000 11 1155 XCSE 20241106 16:38:11.383000 7 1155 XCSE 20241106 16:38:20.810000 7 1155 XCSE 20241106 16:38:26.693000 7 1155 XCSE 20241106 16:38:34.295000 7 1155 XCSE 20241106 16:38:39.810000 8 1155 XCSE 20241106 16:38:45.838000 11 1155 XCSE 20241106 16:40:19.102000 50 1156 XCSE 20241106 16:43:31.181000 50 1155 XCSE 20241106 16:46:36.771000 8 1155 XCSE 20241106 16:46:36.771000 7 1155 XCSE 20241106 16:46:36.771000 68 1154 XCSE 20241106 16:46:40.696000 45 1153 XCSE 20241106 16:49:45.708000 7 1153 XCSE 20241106 16:49:45.708000 1 1153 XCSE 20241106 16:49:45.709000 7 1153 XCSE 20241106 16:49:45.709000 8 1153 XCSE 20241106 16:49:45.709000 25 1153 XCSE 20241106 16:54:51.157000 20 1153 XCSE 20241106 16:54:51.157000 20 1153 XCSE 20241106 16:54:51.157000 3 1153 XCSE 20241106 16:54:51.157000 43 1152 XCSE 20241106 16:55:55.793000 7 1152 XCSE 20241106 16:55:55.793000 7 1152 XCSE 20241106 16:55:55.793000 7 1152 XCSE 20241106 16:55:55.793000 46 1153 XCSE 20241106 16:59:49.276000 7 1153 XCSE 20241106 16:59:49.276000 8 1152 XCSE 20241106 17:00:46.015000 7 1152 XCSE 20241106 17:00:46.015000 7 1152 XCSE 20241106 17:00:46.015000 7 1152 XCSE 20241106 17:00:46.015000 2 1152 XCSE 20241106 17:00:46.015000 38 1153 XCSE 20241106 17:04:30.380000 1 1153 XCSE 20241106 17:04:30.380000 17 1150 XCSE 20241106 17:08:23.313000 44 1151 XCSE 20241106 17:15:04.134000 7 1151 XCSE 20241106 17:15:04.134000 7 1151 XCSE 20241106 17:15:04.134000 8 1151 XCSE 20241106 17:15:04.134000 7 1155 XCSE 20241106 17:22:26.792000 7 1155 XCSE 20241106 17:23:19.657000 275 1154 XCSE 20241106 17:24:29.522756 2 1154 XCSE 20241106 17:24:29.522756 9 1154 XCSE 20241106 17:24:29.522756 9 1154 XCSE 20241106 17:24:29.522756 9 1154 XCSE 20241106 17:24:29.522756 130 1154 XCSE 20241106 17:30:07.148177 29 1165 XCSE 20241107 10:11:20.257000 1 1164 XCSE 20241107 10:11:51.185000 1 1164 XCSE 20241107 10:11:51.185000 29 1164 XCSE 20241107 10:12:54.771000 30 1162 XCSE 20241107 10:14:16.260000 17 1161 XCSE 20241107 10:15:40.205000 12 1161 XCSE 20241107 10:15:40.222000 5 1161 XCSE 20241107 10:15:40.224000 6 1162 XCSE 20241107 10:15:56.595000 22 1163 XCSE 20241107 10:17:43.609000 8 1161 XCSE 20241107 10:22:21.272000 7 1161 XCSE 20241107 10:22:21.272000 8 1161 XCSE 20241107 10:22:21.272000 7 1161 XCSE 20241107 10:22:21.272000 8 1160 XCSE 20241107 10:30:10.124000 7 1160 XCSE 20241107 10:30:10.124000 7 1160 XCSE 20241107 10:30:10.124000 7 1160 XCSE 20241107 10:30:10.124000 7 1160 XCSE 20241107 10:30:10.124000 29 1159 XCSE 20241107 10:30:10.814000 29 1161 XCSE 20241107 10:38:22.269000 7 1161 XCSE 20241107 10:38:22.269000 6 1162 XCSE 20241107 10:44:12.576000 46 1162 XCSE 20241107 10:44:12.576000 45 1163 XCSE 20241107 10:50:00.696000 38 1161 XCSE 20241107 10:51:21.919000 8 1161 XCSE 20241107 10:51:21.919000 32 1160 XCSE 20241107 10:51:27.477000 30 1159 XCSE 20241107 10:56:06.168000 8 1159 XCSE 20241107 10:56:06.168000 15 1158 XCSE 20241107 10:56:06.185000 7 1160 XCSE 20241107 11:08:24.365000 7 1160 XCSE 20241107 11:08:36.365000 12 1161 XCSE 20241107 11:08:37.482000 33 1166 XCSE 20241107 11:26:33.575000 8 1166 XCSE 20241107 11:26:33.575000 8 1166 XCSE 20241107 11:26:33.575000 9 1166 XCSE 20241107 11:26:33.575000 8 1165 XCSE 20241107 11:26:33.691000 8 1165 XCSE 20241107 11:26:33.692000 9 1165 XCSE 20241107 11:26:33.692000 8 1168 XCSE 20241107 11:35:20.849000 8 1168 XCSE 20241107 11:35:20.849000 8 1168 XCSE 20241107 11:35:20.849000 61 1168 XCSE 20241107 11:35:20.849000 30 1167 XCSE 20241107 11:38:23.207000 8 1167 XCSE 20241107 11:38:23.207000 9 1172 XCSE 20241107 11:40:14.324000 9 1172 XCSE 20241107 11:40:14.324000 32 1172 XCSE 20241107 11:40:14.324000 8 1172 XCSE 20241107 11:40:14.348000 4 1172 XCSE 20241107 11:40:14.348000 37 1171 XCSE 20241107 11:43:19.146000 7 1171 XCSE 20241107 11:43:19.146000 50 1172 XCSE 20241107 11:43:59.190000 12 1171 XCSE 20241107 11:55:15.924000 11 1171 XCSE 20241107 11:55:15.924000 8 1171 XCSE 20241107 12:00:19.408000 8 1171 XCSE 20241107 12:00:19.408000 44 1171 XCSE 20241107 12:05:00.471000 38 1171 XCSE 20241107 12:07:23.751000 38 1170 XCSE 20241107 12:09:25.492000 8 1170 XCSE 20241107 12:09:25.492000 45 1169 XCSE 20241107 12:14:15.869000 19 1168 XCSE 20241107 12:17:23.437000 20 1168 XCSE 20241107 12:17:23.437000 7 1168 XCSE 20241107 12:17:23.437000 37 1167 XCSE 20241107 12:17:46.905000 31 1168 XCSE 20241107 12:25:30.787000 7 1168 XCSE 20241107 12:25:30.787000 14 1167 XCSE 20241107 12:26:01.910000 54 1167 XCSE 20241107 12:35:49.216000 38 1168 XCSE 20241107 12:43:47.420000 8 1168 XCSE 20241107 12:43:47.420000 88 1169 XCSE 20241107 12:57:30.784000 68 1168 XCSE 20241107 12:57:31.025000 22 1167 XCSE 20241107 13:02:17.146000 6 1167 XCSE 20241107 13:04:59.681000 57 1168 XCSE 20241107 13:06:16.168000 43 1167 XCSE 20241107 13:12:06.133000 46 1166 XCSE 20241107 13:23:46.940000 23 1167 XCSE 20241107 13:25:47.804000 31 1167 XCSE 20241107 13:41:42.931000 7 1167 XCSE 20241107 13:41:42.931000 8 1167 XCSE 20241107 13:41:42.931000 39 1166 XCSE 20241107 13:42:06.717000 7 1166 XCSE 20241107 13:42:06.717000 6 1166 XCSE 20241107 13:55:06.213000 25 1166 XCSE 20241107 13:55:06.213000 25 1166 XCSE 20241107 14:03:12.851000 2 1169 XCSE 20241107 14:16:52.857000 41 1169 XCSE 20241107 14:16:52.857000 39 1169 XCSE 20241107 14:17:42.805000 7 1170 XCSE 20241107 14:32:46.732000 2 1170 XCSE 20241107 14:35:15.062000 5 1170 XCSE 20241107 14:35:15.062000 31 1169 XCSE 20241107 14:37:23.215000 8 1169 XCSE 20241107 14:45:30.059000 22 1168 XCSE 20241107 14:53:31.890000 7 1168 XCSE 20241107 14:53:31.890000 7 1168 XCSE 20241107 14:53:31.890000 7 1168 XCSE 20241107 14:53:31.890000 8 1168 XCSE 20241107 14:53:31.890000 7 1168 XCSE 20241107 14:53:31.890000 7 1168 XCSE 20241107 14:53:31.890000 7 1169 XCSE 20241107 14:54:36.614000 2 1169 XCSE 20241107 14:54:49.365000 5 1169 XCSE 20241107 14:54:49.365000 4 1169 XCSE 20241107 14:55:03.298000 3 1169 XCSE 20241107 14:55:03.298000 5 1169 XCSE 20241107 14:56:14.365000 2 1169 XCSE 20241107 14:56:14.365000 7 1169 XCSE 20241107 14:57:59.224000 7 1169 XCSE 20241107 14:59:44.368000 7 1169 XCSE 20241107 15:01:30.364000 1 1169 XCSE 20241107 15:03:16.366000 6 1169 XCSE 20241107 15:03:16.366000 6 1169 XCSE 20241107 15:04:27.365000 1 1169 XCSE 20241107 15:04:27.365000 27 1169 XCSE 20241107 15:10:02.706000 7 1169 XCSE 20241107 15:11:49.368000 7 1169 XCSE 20241107 15:13:54.364000 7 1169 XCSE 20241107 15:15:43.364000 1 1169 XCSE 20241107 15:16:41.526000 6 1169 XCSE 20241107 15:16:41.526000 3 1169 XCSE 20241107 15:19:11.365000 4 1169 XCSE 20241107 15:19:11.365000 7 1169 XCSE 20241107 15:21:05.365000 1 1169 XCSE 20241107 15:22:23.366000 6 1169 XCSE 20241107 15:22:23.366000 7 1169 XCSE 20241107 15:23:41.687000 4 1168 XCSE 20241107 15:23:55.357000 1 1168 XCSE 20241107 15:23:55.377000 11 1168 XCSE 20241107 15:23:55.377000 7 1168 XCSE 20241107 15:23:55.377000 4 1168 XCSE 20241107 15:23:55.377000 16 1168 XCSE 20241107 15:26:00.329000 40 1168 XCSE 20241107 15:30:02.442000 3 1168 XCSE 20241107 15:30:02.442000 16 1168 XCSE 20241107 15:30:02.442000 7 1168 XCSE 20241107 15:30:02.442000 8 1168 XCSE 20241107 15:30:02.459000 51 1168 XCSE 20241107 15:30:02.459000 8 1168 XCSE 20241107 15:33:14.445000 1 1168 XCSE 20241107 15:36:27.478000 1 1168 XCSE 20241107 15:36:27.478000 57 1168 XCSE 20241107 15:36:27.478000 37 1168 XCSE 20241107 15:38:18.367000 29 1169 XCSE 20241107 15:59:07.261000 7 1169 XCSE 20241107 15:59:22.068000 2 1169 XCSE 20241107 15:59:35.364000 5 1169 XCSE 20241107 15:59:35.364000 3 1169 XCSE 20241107 15:59:46.494000 4 1169 XCSE 20241107 15:59:46.494000 5 1169 XCSE 20241107 15:59:59.185000 2 1169 XCSE 20241107 15:59:59.185000 7 1169 XCSE 20241107 16:00:29.365000 1 1168 XCSE 20241107 16:01:08.537000 1 1168 XCSE 20241107 16:01:08.537000 49 1168 XCSE 20241107 16:01:08.558000 45 1168 XCSE 20241107 16:02:52.207000 36 1168 XCSE 20241107 16:05:14.789000 6 1168 XCSE 20241107 16:06:42.801000 23 1168 XCSE 20241107 16:10:50.335000 3 1168 XCSE 20241107 16:10:50.335000 5 1168 XCSE 20241107 16:13:28.287000 7 1168 XCSE 20241107 16:13:28.287000 26 1168 XCSE 20241107 16:13:28.287000 1 1168 XCSE 20241107 16:23:14.503000 18 1170 XCSE 20241107 16:23:47.042000 62 1170 XCSE 20241107 16:23:47.042000 78 1169 XCSE 20241107 16:27:43.977000 93 1168 XCSE 20241107 16:32:19.420000 53 1167 XCSE 20241107 16:33:39.679000 28 1167 XCSE 20241107 16:33:39.679000 123 1167 XCSE 20241107 16:42:22.158000 1 1168 XCSE 20241107 16:43:44.751000 8 1168 XCSE 20241107 16:43:44.751000 8 1168 XCSE 20241107 16:43:44.751000 1 1168 XCSE 20241107 16:43:44.751000 7 1168 XCSE 20241107 16:44:01.365000 7 1168 XCSE 20241107 16:44:17.423000 18 1167 XCSE 20241107 16:44:22.161000 95 1167 XCSE 20241107 16:44:22.161000 38 1168 XCSE 20241107 16:50:23.517000 27 1168 XCSE 20241107 16:50:23.517000 11 1170 XCSE 20241107 16:56:20.349000 20 1170 XCSE 20241107 16:56:20.349000 34 1170 XCSE 20241107 16:56:20.349000 81 1170 XCSE 20241107 17:02:06.455000 67 1169 XCSE 20241107 17:04:07.340000 14 1169 XCSE 20241107 17:04:07.340000 66 1168 XCSE 20241107 17:06:01.215000 20 1168 XCSE 20241107 17:15:00.444000 61 1168 XCSE 20241107 17:15:00.444000 7 1169 XCSE 20241107 17:16:35.443000 22 1168 XCSE 20241107 17:16:48.661000 8 1168 XCSE 20241107 17:16:48.661000 7 1168 XCSE 20241107 17:16:48.661000 7 1168 XCSE 20241107 17:16:48.661000 8 1168 XCSE 20241107 17:16:48.661000 7 1168 XCSE 20241107 17:16:48.661000 7 1168 XCSE 20241107 17:16:48.661000 7 1168 XCSE 20241107 17:16:48.661000 337 1170 XCSE 20241107 17:31:31.190964 212 1170 XCSE 20241107 17:31:31.191000 3 1169 XCSE 20241108 10:02:35.159000 21 1170 XCSE 20241108 10:06:22.114000 7 1170 XCSE 20241108 10:06:22.114000 29 1169 XCSE 20241108 10:08:30.969000 16 1168 XCSE 20241108 10:09:55.247000 8 1168 XCSE 20241108 10:09:55.247000 7 1168 XCSE 20241108 10:09:55.247000 7 1172 XCSE 20241108 10:19:45.008000 22 1171 XCSE 20241108 10:23:35.113000 22 1171 XCSE 20241108 10:25:05.771000 7 1171 XCSE 20241108 10:25:05.771000 1 1172 XCSE 20241108 10:36:20.989000 22 1172 XCSE 20241108 10:36:20.989000 19 1172 XCSE 20241108 10:36:32.497000 46 1173 XCSE 20241108 10:39:33.872000 31 1172 XCSE 20241108 10:40:07.108000 1 1171 XCSE 20241108 10:40:24.926000 1 1171 XCSE 20241108 10:40:24.926000 20 1171 XCSE 20241108 10:40:24.941000 23 1170 XCSE 20241108 10:45:18.601000 3 1170 XCSE 20241108 10:45:18.620000 15 1170 XCSE 20241108 10:45:23.158000 15 1170 XCSE 20241108 10:56:33.335000 8 1170 XCSE 20241108 10:56:33.335000 9 1172 XCSE 20241108 11:01:02.451000 7 1172 XCSE 20241108 11:01:02.451000 15 1171 XCSE 20241108 11:02:34.459000 15 1170 XCSE 20241108 11:06:04.344000 7 1170 XCSE 20241108 11:06:04.344000 8 1170 XCSE 20241108 11:06:04.344000 7 1170 XCSE 20241108 11:06:04.344000 37 1170 XCSE 20241108 11:10:21.509000 35 1171 XCSE 20241108 11:16:43.528000 24 1171 XCSE 20241108 11:16:43.528000 9 1171 XCSE 20241108 11:16:43.528000 52 1170 XCSE 20241108 11:16:53.476000 26 1169 XCSE 20241108 11:16:54.073000 11 1169 XCSE 20241108 11:16:54.073000 36 1167 XCSE 20241108 11:21:31.246000 29 1166 XCSE 20241108 11:25:07.070000 29 1165 XCSE 20241108 11:25:20.638000 30 1165 XCSE 20241108 11:25:22.105000 29 1164 XCSE 20241108 11:31:35.930000 7 1164 XCSE 20241108 11:31:35.930000 7 1164 XCSE 20241108 11:31:35.930000 3 1162 XCSE 20241108 11:37:33.584000 6 1163 XCSE 20241108 11:41:51.309000 25 1163 XCSE 20241108 11:41:51.309000 7 1162 XCSE 20241108 11:44:26.251000 20 1162 XCSE 20241108 11:44:26.251000 2 1162 XCSE 20241108 11:44:26.251000 29 1161 XCSE 20241108 11:48:45.277000 7 1161 XCSE 20241108 11:48:45.277000 26 1162 XCSE 20241108 11:48:45.278000 10 1162 XCSE 20241108 11:48:45.278000 29 1161 XCSE 20241108 11:55:00.921000 7 1161 XCSE 20241108 11:55:00.921000 31 1160 XCSE 20241108 11:56:18.848000 8 1160 XCSE 20241108 11:56:18.848000 22 1161 XCSE 20241108 12:00:30.400000 37 1160 XCSE 20241108 12:28:00.100000 1 1160 XCSE 20241108 12:28:00.100000 7 1160 XCSE 20241108 12:28:00.100000 8 1160 XCSE 20241108 12:28:00.100000 7 1160 XCSE 20241108 12:28:00.100000 8 1160 XCSE 20241108 12:28:00.100000 18 1160 XCSE 20241108 12:28:00.107000 20 1160 XCSE 20241108 12:28:00.107000 19 1160 XCSE 20241108 12:28:00.107000 50 1159 XCSE 20241108 12:28:03.582000 8 1158 XCSE 20241108 12:30:37.874000 7 1158 XCSE 20241108 12:30:37.874000 2 1158 XCSE 20241108 12:30:37.874000 6 1158 XCSE 20241108 12:30:37.874000 7 1158 XCSE 20241108 12:30:37.874000 8 1158 XCSE 20241108 12:30:37.874000 31 1159 XCSE 20241108 12:41:48.121000 22 1158 XCSE 20241108 12:45:16.291000 18 1159 XCSE 20241108 12:51:12.364000 5 1159 XCSE 20241108 12:51:12.365000 22 1159 XCSE 20241108 12:51:12.383000 15 1159 XCSE 20241108 12:59:21.010000 7 1159 XCSE 20241108 12:59:21.010000 30 1160 XCSE 20241108 12:59:32.550000 22 1159 XCSE 20241108 13:01:55.350000 8 1159 XCSE 20241108 13:01:55.350000 7 1159 XCSE 20241108 13:01:55.350000 37 1158 XCSE 20241108 13:01:55.367000 37 1161 XCSE 20241108 13:26:12.696000 7 1161 XCSE 20241108 13:26:12.696000 45 1161 XCSE 20241108 13:26:12.697000 8 1160 XCSE 20241108 13:26:30.358000 9 1161 XCSE 20241108 13:30:21.288000 8 1161 XCSE 20241108 13:30:51.796000 14 1161 XCSE 20241108 13:34:15.705000 2 1161 XCSE 20241108 13:34:15.705000 23 1165 XCSE 20241108 13:40:03.014000 15 1165 XCSE 20241108 13:42:01.987000 7 1165 XCSE 20241108 13:42:01.987000 16 1164 XCSE 20241108 13:42:51.869000 16 1163 XCSE 20241108 13:46:17.801000 7 1163 XCSE 20241108 13:46:17.801000 16 1163 XCSE 20241108 13:54:51.031000 7 1163 XCSE 20241108 13:54:51.031000 22 1162 XCSE 20241108 13:55:17.505000 23 1162 XCSE 20241108 13:56:47.777000 28 1165 XCSE 20241108 14:19:31.856000 38 1164 XCSE 20241108 14:24:15.930000 39 1164 XCSE 20241108 14:24:15.934000 7 1164 XCSE 20241108 14:24:54.157000 7 1164 XCSE 20241108 14:25:09.157000 31 1163 XCSE 20241108 14:29:56.425000 8 1163 XCSE 20241108 14:29:56.425000 30 1164 XCSE 20241108 14:35:32.634000 18 1164 XCSE 20241108 14:46:08.677000 12 1164 XCSE 20241108 14:46:08.677000 14 1164 XCSE 20241108 14:46:08.677000 7 1164 XCSE 20241108 14:46:08.677000 1 1164 XCSE 20241108 14:46:08.677000 45 1163 XCSE 20241108 14:46:08.696000 21 1162 XCSE 20241108 14:51:59.279000 44 1163 XCSE 20241108 14:52:31.620000 16 1163 XCSE 20241108 14:52:31.620000 53 1163 XCSE 20241108 14:54:50.060000 43 1164 XCSE 20241108 15:02:33.993000 4 1165 XCSE 20241108 15:26:09.157000 7 1165 XCSE 20241108 15:27:57.156000 2 1165 XCSE 20241108 15:29:40.157000 5 1165 XCSE 20241108 15:29:40.157000 39 1163 XCSE 20241108 15:31:11.443000 8 1163 XCSE 20241108 15:31:11.443000 7 1163 XCSE 20241108 15:31:11.443000 8 1163 XCSE 20241108 15:31:11.443000 8 1163 XCSE 20241108 15:31:11.443000 52 1162 XCSE 20241108 15:34:55.664000 44 1163 XCSE 20241108 15:37:58.145000 8 1163 XCSE 20241108 15:37:58.145000 43 1163 XCSE 20241108 15:37:58.148000 43 1162 XCSE 20241108 15:37:59.853000 39 1163 XCSE 20241108 15:39:30.383000 8 1163 XCSE 20241108 15:39:30.439000 29 1163 XCSE 20241108 15:39:30.439000 20 1165 XCSE 20241108 15:47:48.963000 18 1165 XCSE 20241108 15:47:48.963000 24 1165 XCSE 20241108 15:48:42.459000 22 1165 XCSE 20241108 15:51:04.615000 45 1166 XCSE 20241108 16:05:24.857000 31 1166 XCSE 20241108 16:06:52.989000 7 1165 XCSE 20241108 16:07:34.157000 7 1165 XCSE 20241108 16:07:40.470000 7 1165 XCSE 20241108 16:07:47.541000 7 1165 XCSE 20241108 16:07:55.537000 7 1165 XCSE 20241108 16:08:07.469000 7 1165 XCSE 20241108 16:08:20.157000 7 1165 XCSE 20241108 16:08:31.096000 7 1165 XCSE 20241108 16:09:13.156000 7 1165 XCSE 20241108 16:11:23.157000 7 1165 XCSE 20241108 16:12:13.156000 7 1165 XCSE 20241108 16:12:40.512000 7 1165 XCSE 20241108 16:13:26.406000 7 1165 XCSE 20241108 16:14:52.156000 7 1165 XCSE 20241108 16:16:25.609000 7 1165 XCSE 20241108 16:18:20.158000 7 1165 XCSE 20241108 16:20:12.156000 7 1165 XCSE 20241108 16:21:22.695000 7 1165 XCSE 20241108 16:22:49.157000 7 1165 XCSE 20241108 16:23:47.158000 8 1165 XCSE 20241108 16:24:34.157000 7 1165 XCSE 20241108 16:25:02.156000 7 1165 XCSE 20241108 16:25:53.156000 37 1164 XCSE 20241108 16:27:03.719000 8 1164 XCSE 20241108 16:27:03.719000 7 1164 XCSE 20241108 16:27:03.719000 7 1164 XCSE 20241108 16:27:03.719000 52 1163 XCSE 20241108 16:32:05.171000 1 1163 XCSE 20241108 16:32:05.171000 8 1163 XCSE 20241108 16:32:05.171000 3 1161 XCSE 20241108 16:34:52.736000 38 1163 XCSE 20241108 16:35:02.435000 1 1163 XCSE 20241108 16:35:19.157000 6 1163 XCSE 20241108 16:35:19.157000 6 1163 XCSE 20241108 16:35:26.517000 1 1163 XCSE 20241108 16:35:26.517000 7 1163 XCSE 20241108 16:35:33.150000 1 1163 XCSE 20241108 16:35:39.804000 6 1163 XCSE 20241108 16:35:39.804000 2 1163 XCSE 20241108 16:38:16.706000 13 1163 XCSE 20241108 16:38:16.706000 17 1163 XCSE 20241108 16:38:16.706000 50 1162 XCSE 20241108 16:38:16.724000 13 1161 XCSE 20241108 16:42:09.208000 40 1161 XCSE 20241108 16:42:09.231000 8 1161 XCSE 20241108 16:42:09.231000 13 1161 XCSE 20241108 16:42:09.231000 50 1161 XCSE 20241108 16:42:09.232000 58 1161 XCSE 20241108 16:42:09.249000 6 1162 XCSE 20241108 16:44:35.365000 43 1162 XCSE 20241108 16:44:35.365000 3 1162 XCSE 20241108 16:44:35.365000 1 1162 XCSE 20241108 16:44:35.365000 10 1162 XCSE 20241108 16:44:35.365000 33 1162 XCSE 20241108 16:44:35.365000 7 1162 XCSE 20241108 16:44:35.365000 4 1162 XCSE 20241108 16:44:52.157000 3 1162 XCSE 20241108 16:44:52.157000 7 1162 XCSE 20241108 16:45:02.077000 7 1162 XCSE 20241108 16:45:09.894000 7 1162 XCSE 20241108 16:45:20.158000 7 1162 XCSE 20241108 16:45:29.224000 7 1162 XCSE 20241108 16:45:38.157000 7 1162 XCSE 20241108 16:46:14.156000 36 1162 XCSE 20241108 16:53:57.654000 7 1162 XCSE 20241108 16:53:57.654000 7 1162 XCSE 20241108 16:53:57.654000 7 1162 XCSE 20241108 16:53:57.654000 8 1162 XCSE 20241108 16:53:57.654000 40 1162 XCSE 20241108 16:53:57.658000 12 1162 XCSE 20241108 16:53:57.677000 10 1161 XCSE 20241108 16:53:59.042000 39 1162 XCSE 20241108 17:17:17.028000 40 1162 XCSE 20241108 17:17:17.028000 14 1162 XCSE 20241108 17:17:17.028000 80 1162 XCSE 20241108 17:17:17.032000 9 1163 XCSE 20241108 17:19:18.800000 10 1163 XCSE 20241108 17:19:18.813000 9 1163 XCSE 20241108 17:19:18.819000 52 1164 XCSE 20241108 17:25:56.746800 35 1165 XCSE 20241108 17:31:51.387357 515 1165 XCSE 20241108 17:31:51.387357

UK Aktieopkøbsprogram 2024 - week 45