(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

07 November 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 06 November 2024 it had purchased a total of 384,352 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 201,170 128,561 54,621 Highest price paid (per ordinary share) 371.80p 370.00p 370.00p Lowest price paid (per ordinary share) 357.60p 357.80p 357.80p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 362.82p 362.63p 362.18p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 373,756,761 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 373,756,761.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 06/11/2024 16:28:00 GBp 50 361.40 BATE xeaNQUCAFzt 06/11/2024 16:28:00 GBp 44 361.40 BATE xeaNQUCAFzv 06/11/2024 16:28:00 GBp 46 361.40 BATE xeaNQUCAFzC 06/11/2024 16:28:00 GBp 43 361.40 BATE xeaNQUCAFzE 06/11/2024 16:28:00 GBp 44 361.40 BATE xeaNQUCAFyW 06/11/2024 16:28:00 GBp 46 361.40 BATE xeaNQUCAFzU 06/11/2024 16:28:00 GBp 50 361.40 BATE xeaNQUCAF$X 06/11/2024 16:28:00 GBp 48 361.40 BATE xeaNQUCAFyT 06/11/2024 16:25:42 GBp 78 361.40 XLON xeaNQUCACRK 06/11/2024 16:25:38 GBp 1,008 361.40 BATE xeaNQUCADb1 06/11/2024 16:25:38 GBp 460 361.40 BATE xeaNQUCADb3 06/11/2024 16:25:38 GBp 544 361.40 BATE xeaNQUCADb5 06/11/2024 16:25:38 GBp 44 361.40 BATE xeaNQUCADb7 06/11/2024 16:25:38 GBp 46 361.40 BATE xeaNQUCADb9 06/11/2024 16:25:32 GBp 217 361.40 BATE xeaNQUCADZK 06/11/2024 16:25:32 GBp 251 361.40 BATE xeaNQUCADZQ 06/11/2024 16:25:32 GBp 46 361.40 BATE xeaNQUCADYg 06/11/2024 16:25:32 GBp 92 361.40 BATE xeaNQUCADY@ 06/11/2024 16:25:32 GBp 49 361.40 BATE xeaNQUCADY8 06/11/2024 16:25:32 GBp 42 361.40 BATE xeaNQUCADYA 06/11/2024 16:25:32 GBp 352 361.40 BATE xeaNQUCADYG 06/11/2024 16:25:32 GBp 667 361.40 BATE xeaNQUCADir 06/11/2024 16:25:32 GBp 43 361.40 BATE xeaNQUCADit 06/11/2024 16:25:32 GBp 41 361.40 BATE xeaNQUCADiv 06/11/2024 16:25:32 GBp 500 361.40 BATE xeaNQUCADi$ 06/11/2024 16:25:32 GBp 207 361.40 BATE xeaNQUCADi5 06/11/2024 16:25:32 GBp 562 361.40 BATE xeaNQUCADi7 06/11/2024 16:25:32 GBp 393 361.40 CHIX xeaNQUCADiJ 06/11/2024 16:25:32 GBp 58 361.40 CHIX xeaNQUCADiL 06/11/2024 16:25:32 GBp 61 361.40 CHIX xeaNQUCADiN 06/11/2024 16:25:32 GBp 221 361.40 CHIX xeaNQUCADiR 06/11/2024 16:25:32 GBp 369 361.20 CHIX xeaNQUCADla 06/11/2024 16:25:32 GBp 1,052 361.20 BATE xeaNQUCADlW 06/11/2024 16:25:32 GBp 1,052 361.20 XLON xeaNQUCADlY 06/11/2024 16:24:18 GBp 98 361.40 XLON xeaNQUCAAd6 06/11/2024 16:24:18 GBp 110 361.40 XLON xeaNQUCAAd8 06/11/2024 16:24:18 GBp 119 361.40 XLON xeaNQUCAAdA 06/11/2024 16:24:18 GBp 186 361.40 XLON xeaNQUCAAcb 06/11/2024 16:24:18 GBp 248 361.40 XLON xeaNQUCAAcX 06/11/2024 16:24:18 GBp 112 361.40 XLON xeaNQUCAAcZ 06/11/2024 16:24:18 GBp 62 361.40 CHIX xeaNQUCAAcc 06/11/2024 16:24:18 GBp 57 361.40 CHIX xeaNQUCAAce 06/11/2024 16:21:07 GBp 114 361.20 XLON xeaNQUCA9c$ 06/11/2024 16:21:07 GBp 5 361.40 XLON xeaNQUCA9cs 06/11/2024 16:21:07 GBp 102 361.20 XLON xeaNQUCA9cu 06/11/2024 16:21:07 GBp 106 361.20 XLON xeaNQUCA9cw 06/11/2024 16:21:07 GBp 212 361.20 CHIX xeaNQUCA9c2 06/11/2024 16:21:07 GBp 57 361.20 CHIX xeaNQUCA9c4 06/11/2024 16:21:07 GBp 63 361.20 CHIX xeaNQUCA9c6 06/11/2024 16:21:07 GBp 206 361.20 CHIX xeaNQUCA9c8 06/11/2024 16:21:07 GBp 292 361.00 CHIX xeaNQUCA9XW 06/11/2024 16:21:07 GBp 461 361.00 BATE xeaNQUCA9XY 06/11/2024 16:21:07 GBp 1,052 361.20 BATE xeaNQUCA9Xe 06/11/2024 16:21:07 GBp 422 361.20 CHIX xeaNQUCA9Xg 06/11/2024 16:21:07 GBp 461 361.00 XLON xeaNQUCA9Xa 06/11/2024 16:21:07 GBp 1,052 361.20 XLON xeaNQUCA9Xc 06/11/2024 16:19:22 GBp 352 361.20 XLON xeaNQUCBsGF 06/11/2024 16:19:22 GBp 1,100 361.20 XLON xeaNQUCBsGH 06/11/2024 16:19:22 GBp 1,730 361.20 BATE xeaNQUCBsGR 06/11/2024 16:19:22 GBp 25 361.20 BATE xeaNQUCBsGT 06/11/2024 16:19:22 GBp 995 361.20 XLON xeaNQUCBsGU 06/11/2024 16:19:22 GBp 1,130 361.20 CHIX xeaNQUCBsJd 06/11/2024 16:19:22 GBp 358 361.20 XLON xeaNQUCBsJW 06/11/2024 16:19:22 GBp 220 361.20 CHIX xeaNQUCBsJf 06/11/2024 16:13:38 GBp 755 360.20 XLON xeaNQUCBpuX 06/11/2024 16:13:38 GBp 688 360.20 XLON xeaNQUCBpvV 06/11/2024 16:12:52 GBp 240 360.20 XLON xeaNQUCBmkC 06/11/2024 16:12:52 GBp 399 360.20 XLON xeaNQUCBmkE 06/11/2024 16:11:08 GBp 364 360.20 XLON xeaNQUCBng$ 06/11/2024 16:11:08 GBp 54 360.20 CHIX xeaNQUCBng1 06/11/2024 16:11:08 GBp 529 360.20 BATE xeaNQUCBng3 06/11/2024 16:11:08 GBp 285 360.20 CHIX xeaNQUCBng5 06/11/2024 16:11:08 GBp 419 360.20 BATE xeaNQUCBng7 06/11/2024 16:11:08 GBp 103 360.20 XLON xeaNQUCBngz 06/11/2024 16:11:03 GBp 486 360.40 CHIX xeaNQUCBnmA 06/11/2024 16:11:03 GBp 1,171 360.60 XLON xeaNQUCBnmG 06/11/2024 16:11:03 GBp 318 360.60 XLON xeaNQUCBnmI 06/11/2024 16:11:03 GBp 104 360.60 XLON xeaNQUCBnmK 06/11/2024 16:11:03 GBp 106 360.60 XLON xeaNQUCBnmM 06/11/2024 16:11:03 GBp 97 360.60 XLON xeaNQUCBnmO 06/11/2024 16:11:03 GBp 50 360.60 XLON xeaNQUCBnmQ 06/11/2024 16:11:03 GBp 405 360.60 XLON xeaNQUCBnmS 06/11/2024 16:11:03 GBp 1,257 360.60 BATE xeaNQUCBnpe 06/11/2024 16:11:03 GBp 49 360.60 BATE xeaNQUCBnp$ 06/11/2024 16:11:03 GBp 500 360.60 BATE xeaNQUCBnpp 06/11/2024 16:11:03 GBp 500 360.60 BATE xeaNQUCBnpr 06/11/2024 16:11:03 GBp 1,000 360.60 BATE xeaNQUCBnpt 06/11/2024 16:11:03 GBp 500 360.60 BATE xeaNQUCBnpv 06/11/2024 16:11:03 GBp 41 360.60 BATE xeaNQUCBnpx 06/11/2024 16:11:03 GBp 567 360.60 BATE xeaNQUCBnpz 06/11/2024 16:11:03 GBp 275 360.60 CHIX xeaNQUCBnp9 06/11/2024 16:11:03 GBp 310 360.60 CHIX xeaNQUCBnpB 06/11/2024 16:11:03 GBp 292 360.40 CHIX xeaNQUCBnpJ 06/11/2024 16:11:03 GBp 370 360.40 BATE xeaNQUCBnpL 06/11/2024 16:11:03 GBp 461 360.40 XLON xeaNQUCBnpN 06/11/2024 16:11:03 GBp 1,052 360.60 XLON xeaNQUCBnpP 06/11/2024 16:11:03 GBp 422 360.60 CHIX xeaNQUCBnpT 06/11/2024 16:11:03 GBp 847 360.60 BATE xeaNQUCBnpR 06/11/2024 16:08:16 GBp 307 360.60 BATE xeaNQUCB$e1 06/11/2024 16:08:16 GBp 121 360.60 XLON xeaNQUCB$eS 06/11/2024 16:08:16 GBp 42 360.60 XLON xeaNQUCB$eU 06/11/2024 16:08:16 GBp 392 360.60 XLON xeaNQUCB$hW 06/11/2024 16:07:37 GBp 52 360.60 XLON xeaNQUCB$KB 06/11/2024 16:07:37 GBp 112 360.60 XLON xeaNQUCB$KD 06/11/2024 16:07:37 GBp 350 360.60 XLON xeaNQUCB$KF 06/11/2024 16:07:37 GBp 116 360.60 XLON xeaNQUCB$KH 06/11/2024 16:07:37 GBp 30 360.60 XLON xeaNQUCB$KJ 06/11/2024 16:07:37 GBp 68 360.60 XLON xeaNQUCB$NW 06/11/2024 16:07:37 GBp 117 360.60 XLON xeaNQUCB$NY 06/11/2024 16:07:37 GBp 330 360.40 BATE xeaNQUCB$Nf 06/11/2024 16:07:37 GBp 52 360.60 XLON xeaNQUCB$Ng 06/11/2024 16:07:37 GBp 2,194 360.60 XLON xeaNQUCB$N0 06/11/2024 16:07:37 GBp 52 360.60 XLON xeaNQUCB$N2 06/11/2024 16:07:37 GBp 696 360.60 XLON xeaNQUCB$NA 06/11/2024 16:07:37 GBp 84 360.60 XLON xeaNQUCB$NC 06/11/2024 16:07:37 GBp 107 360.60 XLON xeaNQUCB$NE 06/11/2024 16:07:37 GBp 864 360.60 XLON xeaNQUCB$Mm 06/11/2024 16:07:37 GBp 52 360.60 XLON xeaNQUCB$Mo 06/11/2024 16:07:37 GBp 166 360.60 XLON xeaNQUCB$MI 06/11/2024 16:07:37 GBp 350 360.60 XLON xeaNQUCB$MK 06/11/2024 16:07:37 GBp 29 360.60 XLON xeaNQUCB$MM 06/11/2024 16:07:37 GBp 81 360.60 XLON xeaNQUCB$HH 06/11/2024 16:07:37 GBp 101 360.60 XLON xeaNQUCB$HJ 06/11/2024 16:07:37 GBp 52 360.60 XLON xeaNQUCB$HP 06/11/2024 16:07:37 GBp 103 360.60 XLON xeaNQUCB$Ja 06/11/2024 16:07:37 GBp 100 360.60 XLON xeaNQUCB$JY 06/11/2024 16:07:36 GBp 114 360.60 XLON xeaNQUCB$I@ 06/11/2024 16:07:36 GBp 99 360.60 XLON xeaNQUCB$I0 06/11/2024 16:07:36 GBp 348 360.60 XLON xeaNQUCB$II 06/11/2024 16:07:32 GBp 435 360.40 BATE xeaNQUCB$Ps 06/11/2024 16:07:32 GBp 211 360.60 CHIX xeaNQUCB$OB 06/11/2024 16:07:32 GBp 107 360.60 XLON xeaNQUCB$OD 06/11/2024 16:07:32 GBp 180 360.60 CHIX xeaNQUCB$OF 06/11/2024 16:07:32 GBp 105 360.60 XLON xeaNQUCB$OH 06/11/2024 16:07:32 GBp 61 360.60 CHIX xeaNQUCB$OJ 06/11/2024 16:07:32 GBp 114 360.60 XLON xeaNQUCB$OL 06/11/2024 16:07:32 GBp 96 360.40 XLON xeaNQUCB$OM 06/11/2024 16:07:32 GBp 1,052 360.40 XLON xeaNQUCB$Ri 06/11/2024 16:07:32 GBp 1,117 360.40 XLON xeaNQUCB$Rp 06/11/2024 16:07:32 GBp 799 360.40 BATE xeaNQUCB$Rr 06/11/2024 16:07:32 GBp 422 360.40 CHIX xeaNQUCB$Rt 06/11/2024 16:01:11 GBp 16 360.60 XLON xeaNQUCBvzA 06/11/2024 16:01:11 GBp 115 360.60 XLON xeaNQUCBvzC 06/11/2024 16:01:11 GBp 98 360.60 XLON xeaNQUCBvzE 06/11/2024 16:01:11 GBp 245 360.60 XLON xeaNQUCBv@4 06/11/2024 16:01:11 GBp 111 360.60 XLON xeaNQUCBv@6 06/11/2024 16:01:11 GBp 108 360.60 XLON xeaNQUCBv@8 06/11/2024 16:01:11 GBp 99 360.60 XLON xeaNQUCBv@A 06/11/2024 16:01:11 GBp 45 360.60 BATE xeaNQUCBv@H 06/11/2024 16:01:11 GBp 42 360.60 BATE xeaNQUCBv@J 06/11/2024 16:01:11 GBp 223 360.60 XLON xeaNQUCBv@Q 06/11/2024 16:01:11 GBp 37 360.60 BATE xeaNQUCBv@S 06/11/2024 16:01:10 GBp 41 360.60 BATE xeaNQUCBvvl 06/11/2024 16:01:10 GBp 44 360.60 BATE xeaNQUCBvvn 06/11/2024 16:01:10 GBp 666 360.40 CHIX xeaNQUCBvvo 06/11/2024 16:01:10 GBp 47 360.60 BATE xeaNQUCBvv4 06/11/2024 16:01:10 GBp 48 360.60 BATE xeaNQUCBvv6 06/11/2024 16:01:10 GBp 97 360.60 XLON xeaNQUCBvvB 06/11/2024 16:01:10 GBp 118 360.60 XLON xeaNQUCBvvD 06/11/2024 16:01:10 GBp 103 360.60 XLON xeaNQUCBvvF 06/11/2024 16:01:10 GBp 145 360.60 BATE xeaNQUCBvxm 06/11/2024 16:01:10 GBp 393 360.60 XLON xeaNQUCBvx0 06/11/2024 16:01:10 GBp 114 360.60 XLON xeaNQUCBvx2 06/11/2024 16:01:10 GBp 380 360.60 XLON xeaNQUCBvx4 06/11/2024 16:01:10 GBp 471 360.60 BATE xeaNQUCBvxG 06/11/2024 16:01:10 GBp 43 360.60 BATE xeaNQUCBvxI 06/11/2024 16:01:10 GBp 27 360.60 BATE xeaNQUCBvxK 06/11/2024 16:01:10 GBp 48 360.60 BATE xeaNQUCBvxM 06/11/2024 16:01:10 GBp 164 360.60 BATE xeaNQUCBvxO 06/11/2024 16:01:10 GBp 236 360.40 XLON xeaNQUCBvxV 06/11/2024 16:01:10 GBp 95 360.40 BATE xeaNQUCBvwb 06/11/2024 16:01:10 GBp 565 360.40 BATE xeaNQUCBvwd 06/11/2024 16:01:10 GBp 422 360.40 CHIX xeaNQUCBvwf 06/11/2024 16:01:10 GBp 500 360.40 XLON xeaNQUCBvwX 06/11/2024 16:01:10 GBp 250 360.40 XLON xeaNQUCBvwZ 06/11/2024 15:56:07 GBp 249 360.20 BATE xeaNQUCBYdD 06/11/2024 15:56:07 GBp 214 360.20 BATE xeaNQUCBYdF 06/11/2024 15:56:07 GBp 426 360.00 XLON xeaNQUCBYdT 06/11/2024 15:56:07 GBp 500 360.00 XLON xeaNQUCBYdV 06/11/2024 15:56:07 GBp 437 360.00 CHIX xeaNQUCBYcX 06/11/2024 15:56:07 GBp 555 360.00 BATE xeaNQUCBYcZ 06/11/2024 15:53:55 GBp 139 360.20 XLON xeaNQUCBWMo 06/11/2024 15:53:55 GBp 174 360.20 XLON xeaNQUCBWMq 06/11/2024 15:53:55 GBp 363 360.20 CHIX xeaNQUCBWMs 06/11/2024 15:50:30 GBp 211 360.20 BATE xeaNQUCBgGd 06/11/2024 15:50:30 GBp 309 360.20 XLON xeaNQUCBgGr 06/11/2024 15:50:30 GBp 98 360.20 XLON xeaNQUCBgGt 06/11/2024 15:50:16 GBp 188 360.20 XLON xeaNQUCBhl9 06/11/2024 15:50:14 GBp 1,136 360.40 XLON xeaNQUCBheh 06/11/2024 15:50:14 GBp 108 360.40 BATE xeaNQUCBhej 06/11/2024 15:50:14 GBp 197 360.40 BATE xeaNQUCBhel 06/11/2024 15:50:11 GBp 929 361.20 BATE xeaNQUCBhtA 06/11/2024 15:50:11 GBp 349 361.00 BATE xeaNQUCBhtF 06/11/2024 15:50:11 GBp 35 361.00 BATE xeaNQUCBhtH 06/11/2024 15:50:11 GBp 370 361.00 CHIX xeaNQUCBhtL 06/11/2024 15:50:11 GBp 551 361.20 BATE xeaNQUCBhtP 06/11/2024 15:50:11 GBp 52 361.20 CHIX xeaNQUCBhsX 06/11/2024 15:50:11 GBp 52 361.20 CHIX xeaNQUCBhsZ 06/11/2024 15:50:11 GBp 300 361.20 CHIX xeaNQUCBhsb 06/11/2024 15:50:11 GBp 57 361.00 CHIX xeaNQUCBhsd 06/11/2024 15:50:11 GBp 62 361.00 CHIX xeaNQUCBhsf 06/11/2024 15:50:11 GBp 240 360.80 XLON xeaNQUCBhsg 06/11/2024 15:50:11 GBp 31 361.00 XLON xeaNQUCBhsn 06/11/2024 15:50:11 GBp 369 361.00 XLON xeaNQUCBhsp 06/11/2024 15:50:11 GBp 567 361.00 XLON xeaNQUCBhss 06/11/2024 15:50:11 GBp 347 361.00 XLON xeaNQUCBhsu 06/11/2024 15:50:11 GBp 233 360.80 XLON xeaNQUCBhsG 06/11/2024 15:50:11 GBp 292 361.00 CHIX xeaNQUCBhsQ 06/11/2024 15:50:11 GBp 363 361.00 BATE xeaNQUCBhsS 06/11/2024 15:50:11 GBp 388 361.00 XLON xeaNQUCBhsO 06/11/2024 15:50:11 GBp 219 361.20 CHIX xeaNQUCBhsU 06/11/2024 15:50:11 GBp 533 361.20 BATE xeaNQUCBhna 06/11/2024 15:50:11 GBp 118 361.20 CHIX xeaNQUCBhnc 06/11/2024 15:50:11 GBp 85 361.20 CHIX xeaNQUCBhnW 06/11/2024 15:50:11 GBp 886 361.20 XLON xeaNQUCBhnY 06/11/2024 15:46:18 GBp 871 361.20 XLON xeaNQUCBK21 06/11/2024 15:45:32 GBp 199 361.20 CHIX xeaNQUCBLxl 06/11/2024 15:45:14 GBp 256 361.20 XLON xeaNQUCBLRX 06/11/2024 15:45:13 GBp 114 361.20 XLON xeaNQUCBLQX 06/11/2024 15:45:13 GBp 204 361.20 XLON xeaNQUCBLRT 06/11/2024 15:45:13 GBp 116 361.20 XLON xeaNQUCBLRV 06/11/2024 15:45:13 GBp 786 361.20 XLON xeaNQUCBLQd 06/11/2024 15:45:13 GBp 331 361.20 XLON xeaNQUCBLQf 06/11/2024 15:45:13 GBp 99 361.20 XLON xeaNQUCBLQh 06/11/2024 15:45:13 GBp 64 361.20 XLON xeaNQUCBLQj 06/11/2024 15:45:13 GBp 108 361.20 XLON xeaNQUCBLQl 06/11/2024 15:45:13 GBp 107 361.20 XLON xeaNQUCBLQn 06/11/2024 15:45:10 GBp 943 361.20 BATE xeaNQUCBIcY 06/11/2024 15:45:10 GBp 1,151 361.20 BATE xeaNQUCBIdS 06/11/2024 15:45:10 GBp 336 361.20 XLON xeaNQUCBIcc 06/11/2024 15:45:10 GBp 2,365 361.20 XLON xeaNQUCBIcW 06/11/2024 15:45:10 GBp 329 361.20 BATE xeaNQUCBIcn 06/11/2024 15:45:10 GBp 522 361.20 BATE xeaNQUCBIcr 06/11/2024 15:45:10 GBp 34 361.20 BATE xeaNQUCBIct 06/11/2024 15:45:10 GBp 365 360.80 BATE xeaNQUCBIc0 06/11/2024 15:45:10 GBp 292 360.80 CHIX xeaNQUCBIc2 06/11/2024 15:45:10 GBp 866 361.00 XLON xeaNQUCBIc4 06/11/2024 15:45:10 GBp 45 361.00 BATE xeaNQUCBIc6 06/11/2024 15:45:10 GBp 478 361.00 BATE xeaNQUCBIc8 06/11/2024 15:45:10 GBp 118 361.00 CHIX xeaNQUCBIcA 06/11/2024 15:45:10 GBp 304 361.00 CHIX xeaNQUCBIcC 06/11/2024 15:38:27 GBp 238 361.00 CHIX xeaNQUCBRKe 06/11/2024 15:38:27 GBp 238 361.00 XLON xeaNQUCBRKy 06/11/2024 15:38:22 GBp 12 361.00 XLON xeaNQUCBRV0 06/11/2024 15:36:32 GBp 420 360.60 XLON xeaNQUCB6uK 06/11/2024 15:36:32 GBp 109 360.60 XLON xeaNQUCB6uM 06/11/2024 15:36:32 GBp 103 360.60 XLON xeaNQUCB6uO 06/11/2024 15:36:32 GBp 115 360.60 XLON xeaNQUCB6uQ 06/11/2024 15:36:32 GBp 122 360.60 XLON xeaNQUCB6uS 06/11/2024 15:36:32 GBp 720 360.60 BATE xeaNQUCB6xf 06/11/2024 15:36:32 GBp 41 360.60 BATE xeaNQUCB6xh 06/11/2024 15:36:32 GBp 44 360.60 BATE xeaNQUCB6xj 06/11/2024 15:36:32 GBp 243 360.60 BATE xeaNQUCB6x3 06/11/2024 15:36:32 GBp 50 360.00 BATE xeaNQUCB6w3 06/11/2024 15:36:32 GBp 41 360.00 BATE xeaNQUCB6w5 06/11/2024 15:36:32 GBp 795 359.80 BATE xeaNQUCB6w7 06/11/2024 15:36:32 GBp 329 359.80 XLON xeaNQUCB6wN 06/11/2024 15:36:32 GBp 327 359.80 XLON xeaNQUCB6wP 06/11/2024 15:36:32 GBp 1,100 359.80 XLON xeaNQUCB6wR 06/11/2024 15:36:32 GBp 449 359.60 CHIX xeaNQUCB65a 06/11/2024 15:36:32 GBp 5 359.60 CHIX xeaNQUCB65c 06/11/2024 15:36:32 GBp 332 359.60 BATE xeaNQUCB65e 06/11/2024 15:36:32 GBp 347 359.60 XLON xeaNQUCB65Y 06/11/2024 15:36:32 GBp 793 359.80 XLON xeaNQUCB65g 06/11/2024 15:36:32 GBp 477 359.80 BATE xeaNQUCB65i 06/11/2024 15:36:32 GBp 652 359.80 CHIX xeaNQUCB65k 06/11/2024 15:30:10 GBp 700 359.60 BATE xeaNQUCBFW9 06/11/2024 15:30:10 GBp 1,237 359.60 XLON xeaNQUCBFWG 06/11/2024 15:30:10 GBp 202 359.40 CHIX xeaNQUCBFZa 06/11/2024 15:30:10 GBp 320 359.40 BATE xeaNQUCBFZc 06/11/2024 15:30:10 GBp 759 359.60 XLON xeaNQUCBFZe 06/11/2024 15:30:10 GBp 289 359.60 CHIX xeaNQUCBFZg 06/11/2024 15:30:10 GBp 457 359.60 BATE xeaNQUCBFZi 06/11/2024 15:30:10 GBp 332 359.40 XLON xeaNQUCBFZY 06/11/2024 15:28:31 GBp 105 359.80 CHIX xeaNQUCBDgL 06/11/2024 15:28:31 GBp 201 359.80 CHIX xeaNQUCBDgN 06/11/2024 15:25:27 GBp 221 359.40 XLON xeaNQUCB8Up 06/11/2024 15:25:22 GBp 238 359.40 BATE xeaNQUCB9ax 06/11/2024 15:25:22 GBp 180 359.40 XLON xeaNQUCB9dB 06/11/2024 15:25:22 GBp 186 359.40 CHIX xeaNQUCB9dD 06/11/2024 15:25:22 GBp 257 359.40 XLON xeaNQUCB9dE 06/11/2024 15:25:22 GBp 300 359.40 BATE xeaNQUCB9dL 06/11/2024 15:25:02 GBp 308 359.60 XLON xeaNQUCB9Mk 06/11/2024 15:25:02 GBp 228 359.60 XLON xeaNQUCB9Mm 06/11/2024 15:25:02 GBp 596 359.60 XLON xeaNQUCB9M3 06/11/2024 15:25:02 GBp 366 359.60 XLON xeaNQUCB9M5 06/11/2024 15:25:02 GBp 269 359.60 CHIX xeaNQUCB9M7 06/11/2024 15:25:02 GBp 711 359.60 BATE xeaNQUCB9M9 06/11/2024 15:22:35 GBp 336 359.60 BATE xeaNQUC4qAf 06/11/2024 15:22:30 GBp 238 359.80 CHIX xeaNQUC4qG$ 06/11/2024 15:22:30 GBp 11 359.80 BATE xeaNQUC4qG4 06/11/2024 15:22:30 GBp 408 359.80 CHIX xeaNQUC4qG6 06/11/2024 15:22:30 GBp 406 359.80 BATE xeaNQUC4qG8 06/11/2024 15:22:30 GBp 304 360.00 BATE xeaNQUC4qJm 06/11/2024 15:22:29 GBp 304 360.00 CHIX xeaNQUC4qJB 06/11/2024 15:22:29 GBp 304 360.00 XLON xeaNQUC4qJG 06/11/2024 15:22:29 GBp 505 360.20 XLON xeaNQUC4qJL 06/11/2024 15:22:29 GBp 292 360.20 CHIX xeaNQUC4qJN 06/11/2024 15:22:29 GBp 312 360.20 BATE xeaNQUC4qJP 06/11/2024 15:22:29 GBp 1,154 360.40 XLON xeaNQUC4qJR 06/11/2024 15:22:29 GBp 335 360.40 BATE xeaNQUC4qJT 06/11/2024 15:22:29 GBp 112 360.40 BATE xeaNQUC4qJV 06/11/2024 15:22:29 GBp 422 360.40 CHIX xeaNQUC4qIX 06/11/2024 15:20:37 GBp 500 360.60 BATE xeaNQUC4p$@ 06/11/2024 15:20:37 GBp 354 360.60 BATE xeaNQUC4p$y 06/11/2024 15:20:37 GBp 1,102 360.60 BATE xeaNQUC4p$E 06/11/2024 15:20:37 GBp 75 360.60 BATE xeaNQUC4p$K 06/11/2024 15:20:37 GBp 1,000 360.60 BATE xeaNQUC4p$M 06/11/2024 15:20:37 GBp 921 360.60 BATE xeaNQUC4p$S 06/11/2024 15:20:37 GBp 248 360.60 BATE xeaNQUC4p$U 06/11/2024 15:20:37 GBp 780 360.40 XLON xeaNQUC4p@a 06/11/2024 15:20:35 GBp 545 360.80 XLON xeaNQUC4puO 06/11/2024 15:20:35 GBp 98 360.80 XLON xeaNQUC4puT 06/11/2024 15:20:35 GBp 106 360.80 XLON xeaNQUC4puV 06/11/2024 15:20:35 GBp 178 360.80 XLON xeaNQUC4pxc 06/11/2024 15:20:35 GBp 328 360.80 XLON xeaNQUC4px1 06/11/2024 15:20:35 GBp 101 360.80 XLON xeaNQUC4px3 06/11/2024 15:20:35 GBp 3,734 360.80 XLON xeaNQUC4pxF 06/11/2024 15:20:35 GBp 275 360.80 XLON xeaNQUC4pxH 06/11/2024 15:20:35 GBp 285 360.80 XLON xeaNQUC4pxJ 06/11/2024 15:15:28 GBp 101 359.80 XLON xeaNQUC4yIF 06/11/2024 15:15:28 GBp 278 359.80 XLON xeaNQUC4yIP 06/11/2024 15:15:28 GBp 447 359.80 CHIX xeaNQUC4yTX 06/11/2024 15:15:28 GBp 118 359.80 CHIX xeaNQUC4yTZ 06/11/2024 15:15:28 GBp 704 359.80 XLON xeaNQUC4yIV 06/11/2024 15:11:34 GBp 110 359.40 XLON xeaNQUC4vpQ 06/11/2024 15:11:34 GBp 106 359.40 XLON xeaNQUC4vpS 06/11/2024 15:11:34 GBp 104 359.40 XLON xeaNQUC4vpU 06/11/2024 15:11:34 GBp 833 359.20 BATE xeaNQUC4voe 06/11/2024 15:11:34 GBp 570 359.20 CHIX xeaNQUC4vog 06/11/2024 15:11:33 GBp 517 359.40 XLON xeaNQUC4voU 06/11/2024 15:11:33 GBp 107 359.40 XLON xeaNQUC4vza 06/11/2024 15:11:33 GBp 191 359.40 XLON xeaNQUC4vzc 06/11/2024 15:11:33 GBp 108 359.40 XLON xeaNQUC4vzW 06/11/2024 15:11:33 GBp 678 359.20 XLON xeaNQUC4vzk 06/11/2024 15:11:33 GBp 23 359.20 CHIX xeaNQUC4vzm 06/11/2024 15:11:33 GBp 74 359.20 BATE xeaNQUC4vzo 06/11/2024 15:10:33 GBp 683 359.00 XLON xeaNQUC4cJt 06/11/2024 15:07:32 GBp 133 358.80 XLON xeaNQUC4Z5N 06/11/2024 15:07:32 GBp 346 358.80 XLON xeaNQUC4Z5P 06/11/2024 15:07:32 GBp 16 358.80 XLON xeaNQUC4Z4X 06/11/2024 15:07:20 GBp 238 358.80 CHIX xeaNQUC4ZLO 06/11/2024 15:07:20 GBp 222 358.80 XLON xeaNQUC4ZLM 06/11/2024 15:05:45 GBp 224 358.00 BATE xeaNQUC4X6g 06/11/2024 15:05:45 GBp 103 358.00 BATE xeaNQUC4X6@ 06/11/2024 15:05:45 GBp 205 358.00 BATE xeaNQUC4X1b 06/11/2024 15:05:45 GBp 451 358.00 XLON xeaNQUC4X1d 06/11/2024 15:05:43 GBp 190 358.20 XLON xeaNQUC4X0k 06/11/2024 15:05:43 GBp 119 358.20 BATE xeaNQUC4X0m 06/11/2024 15:05:43 GBp 119 358.20 BATE xeaNQUC4X0o 06/11/2024 15:05:42 GBp 9 358.80 BATE xeaNQUC4X2Z 06/11/2024 15:05:42 GBp 1,000 358.80 BATE xeaNQUC4X2b 06/11/2024 15:05:42 GBp 41 358.80 BATE xeaNQUC4X2d 06/11/2024 15:05:42 GBp 50 358.80 BATE xeaNQUC4X2f 06/11/2024 15:05:42 GBp 129 358.80 XLON xeaNQUC4X2i 06/11/2024 15:05:42 GBp 162 358.80 XLON xeaNQUC4X2k 06/11/2024 15:05:42 GBp 336 358.60 XLON xeaNQUC4X2m 06/11/2024 15:05:42 GBp 1,100 358.60 XLON xeaNQUC4X2o 06/11/2024 15:05:42 GBp 296 358.40 XLON xeaNQUC4X2y 06/11/2024 15:05:42 GBp 292 358.40 BATE xeaNQUC4X2@ 06/11/2024 15:05:42 GBp 373 358.40 CHIX xeaNQUC4X20 06/11/2024 15:05:42 GBp 422 358.60 BATE xeaNQUC4X24 06/11/2024 15:05:42 GBp 533 358.60 CHIX xeaNQUC4X26 06/11/2024 15:05:42 GBp 665 358.60 XLON xeaNQUC4X22 06/11/2024 15:00:48 GBp 344 358.00 XLON xeaNQUC4hZa 06/11/2024 15:00:48 GBp 110 358.00 BATE xeaNQUC4hZc 06/11/2024 15:00:48 GBp 350 358.00 BATE xeaNQUC4hZY 06/11/2024 15:00:48 GBp 100 358.20 BATE xeaNQUC4hZm 06/11/2024 15:00:48 GBp 288 358.20 CHIX xeaNQUC4hZo 06/11/2024 15:00:48 GBp 559 358.20 BATE xeaNQUC4hZq 06/11/2024 15:00:48 GBp 788 358.20 XLON xeaNQUC4hZk 06/11/2024 15:00:32 GBp 989 358.40 XLON xeaNQUC4hv6 06/11/2024 15:00:32 GBp 373 358.40 CHIX xeaNQUC4hv8 06/11/2024 15:00:32 GBp 422 358.40 BATE xeaNQUC4hvA 06/11/2024 14:57:41 GBp 215 358.60 XLON xeaNQUC4MGH 06/11/2024 14:57:41 GBp 309 358.80 XLON xeaNQUC4MGI 06/11/2024 14:57:41 GBp 468 358.60 XLON xeaNQUC4MJk 06/11/2024 14:57:41 GBp 448 358.60 BATE xeaNQUC4MJm 06/11/2024 14:57:41 GBp 667 358.80 XLON xeaNQUC4MJo 06/11/2024 14:57:41 GBp 425 358.80 CHIX xeaNQUC4MJq 06/11/2024 14:57:41 GBp 647 358.80 BATE xeaNQUC4MJs 06/11/2024 14:55:38 GBp 238 359.40 XLON xeaNQUC4L$D 06/11/2024 14:55:38 GBp 342 359.60 XLON xeaNQUC4L$F 06/11/2024 14:55:38 GBp 283 359.60 CHIX xeaNQUC4L$H 06/11/2024 14:54:51 GBp 202 359.80 XLON xeaNQUC4ISI 06/11/2024 14:54:51 GBp 99 360.00 XLON xeaNQUC4ISP 06/11/2024 14:54:51 GBp 99 360.00 XLON xeaNQUC4ISR 06/11/2024 14:54:51 GBp 140 360.00 XLON xeaNQUC4IST 06/11/2024 14:54:51 GBp 72 360.20 BATE xeaNQUC4IVa 06/11/2024 14:54:51 GBp 191 360.20 BATE xeaNQUC4IVY 06/11/2024 14:54:51 GBp 774 360.20 XLON xeaNQUC4IVn 06/11/2024 14:54:51 GBp 361 360.20 BATE xeaNQUC4IVr 06/11/2024 14:53:30 GBp 303 360.00 CHIX xeaNQUC4GEv 06/11/2024 14:53:28 GBp 343 360.00 BATE xeaNQUC4G8I 06/11/2024 14:53:28 GBp 434 360.00 XLON xeaNQUC4G8G 06/11/2024 14:53:27 GBp 533 360.20 XLON xeaNQUC4GBS 06/11/2024 14:53:27 GBp 403 360.20 BATE xeaNQUC4GAc 06/11/2024 14:52:41 GBp 473 360.20 XLON xeaNQUC4HDc 06/11/2024 14:52:41 GBp 165 360.20 XLON xeaNQUC4HDe 06/11/2024 14:52:13 GBp 190 360.60 XLON xeaNQUC4UYv 06/11/2024 14:52:13 GBp 265 360.80 BATE xeaNQUC4UYw 06/11/2024 14:52:13 GBp 316 360.80 XLON xeaNQUC4Ujv 06/11/2024 14:52:13 GBp 48 360.80 BATE xeaNQUC4Ujx 06/11/2024 14:52:12 GBp 299 361.00 BATE xeaNQUC4Uj@ 06/11/2024 14:52:12 GBp 299 361.00 XLON xeaNQUC4Ujy 06/11/2024 14:52:12 GBp 196 361.40 XLON xeaNQUC4UiZ 06/11/2024 14:52:12 GBp 87 361.40 XLON xeaNQUC4UiX 06/11/2024 14:52:12 GBp 76 361.40 XLON xeaNQUC4Uib 06/11/2024 14:52:12 GBp 560 361.40 BATE xeaNQUC4Uin 06/11/2024 14:52:12 GBp 47 361.40 BATE xeaNQUC4Uip 06/11/2024 14:52:12 GBp 43 361.40 BATE xeaNQUC4Uir 06/11/2024 14:52:12 GBp 9 361.40 BATE xeaNQUC4Uit 06/11/2024 14:52:12 GBp 292 361.00 BATE xeaNQUC4Ui@ 06/11/2024 14:52:12 GBp 440 361.00 CHIX xeaNQUC4Ui0 06/11/2024 14:52:12 GBp 629 361.20 CHIX xeaNQUC4Ui2 06/11/2024 14:52:12 GBp 422 361.20 BATE xeaNQUC4Ui4 06/11/2024 14:52:12 GBp 685 361.20 XLON xeaNQUC4Uiy 06/11/2024 14:50:50 GBp 222 361.40 XLON xeaNQUC4VTD 06/11/2024 14:50:50 GBp 219 361.40 XLON xeaNQUC4VTF 06/11/2024 14:50:26 GBp 197 361.40 XLON xeaNQUC4Sz9 06/11/2024 14:50:26 GBp 398 361.40 XLON xeaNQUC4SzN 06/11/2024 14:50:04 GBp 188 361.40 XLON xeaNQUC4SSB 06/11/2024 14:50:04 GBp 247 361.40 XLON xeaNQUC4SSD 06/11/2024 14:49:58 GBp 431 361.40 BATE xeaNQUC4Ta7 06/11/2024 14:49:58 GBp 425 361.40 BATE xeaNQUC4TaG 06/11/2024 14:46:47 GBp 181 361.20 XLON xeaNQUC4PpL 06/11/2024 14:46:47 GBp 315 361.40 XLON xeaNQUC4PpN 06/11/2024 14:46:47 GBp 373 361.40 BATE xeaNQUC4PpP 06/11/2024 14:46:46 GBp 721 361.60 XLON xeaNQUC4PzX 06/11/2024 14:46:46 GBp 669 361.60 BATE xeaNQUC4Pzo 06/11/2024 14:46:46 GBp 277 361.60 CHIX xeaNQUC4Pzq 06/11/2024 14:46:46 GBp 1,075 361.60 XLON xeaNQUC4Pzm 06/11/2024 14:46:14 GBp 249 361.80 CHIX xeaNQUC46Ws 06/11/2024 14:46:14 GBp 238 361.80 BATE xeaNQUC46Wu 06/11/2024 14:44:41 GBp 429 361.80 BATE xeaNQUC47Bl 06/11/2024 14:44:41 GBp 227 361.80 XLON xeaNQUC47Bj 06/11/2024 14:43:58 GBp 1,195 361.80 BATE xeaNQUC447h 06/11/2024 14:43:58 GBp 402 361.40 XLON xeaNQUC447m 06/11/2024 14:43:58 GBp 561 361.60 XLON xeaNQUC447o 06/11/2024 14:43:58 GBp 146 361.60 BATE xeaNQUC447q 06/11/2024 14:43:58 GBp 146 361.60 BATE xeaNQUC447s 06/11/2024 14:43:58 GBp 228 361.60 CHIX xeaNQUC447u 06/11/2024 14:43:54 GBp 414 362.20 XLON xeaNQUC44EJ 06/11/2024 14:43:54 GBp 114 362.20 XLON xeaNQUC44EL 06/11/2024 14:43:54 GBp 100 362.20 XLON xeaNQUC44EN 06/11/2024 14:43:54 GBp 114 362.20 XLON xeaNQUC44EP 06/11/2024 14:43:54 GBp 293 362.20 XLON xeaNQUC44EU 06/11/2024 14:43:54 GBp 111 362.20 XLON xeaNQUC449W 06/11/2024 14:43:54 GBp 115 362.20 XLON xeaNQUC449Y 06/11/2024 14:43:54 GBp 108 362.20 XLON xeaNQUC449a 06/11/2024 14:43:54 GBp 69 362.00 XLON xeaNQUC449c 06/11/2024 14:43:54 GBp 314 362.00 XLON xeaNQUC449e 06/11/2024 14:43:54 GBp 375 361.80 BATE xeaNQUC449l 06/11/2024 14:43:54 GBp 4 362.20 XLON xeaNQUC449z 06/11/2024 14:43:54 GBp 111 362.20 XLON xeaNQUC449$ 06/11/2024 14:43:54 GBp 106 362.20 XLON xeaNQUC4493 06/11/2024 14:43:54 GBp 599 362.20 XLON xeaNQUC4495 06/11/2024 14:43:54 GBp 338 362.20 XLON xeaNQUC4497 06/11/2024 14:43:54 GBp 1,100 362.20 XLON xeaNQUC4499 06/11/2024 14:43:54 GBp 386 361.80 XLON xeaNQUC449K 06/11/2024 14:43:54 GBp 453 361.80 CHIX xeaNQUC449M 06/11/2024 14:43:54 GBp 292 361.80 BATE xeaNQUC449O 06/11/2024 14:43:54 GBp 612 362.00 XLON xeaNQUC449Q 06/11/2024 14:43:54 GBp 650 362.00 CHIX xeaNQUC449S 06/11/2024 14:43:54 GBp 422 362.00 BATE xeaNQUC449U 06/11/2024 14:36:52 GBp 319 361.20 BATE xeaNQUC4C@q 06/11/2024 14:36:52 GBp 394 361.40 XLON xeaNQUC4C@0 06/11/2024 14:36:52 GBp 292 361.40 BATE xeaNQUC4C@2 06/11/2024 14:36:51 GBp 238 361.60 XLON xeaNQUC4Cva 06/11/2024 14:36:51 GBp 584 361.80 BATE xeaNQUC4Cvw 06/11/2024 14:36:51 GBp 192 361.80 XLON xeaNQUC4Cv0 06/11/2024 14:36:51 GBp 109 361.80 XLON xeaNQUC4Cv2 06/11/2024 14:36:51 GBp 99 361.80 XLON xeaNQUC4Cv4 06/11/2024 14:36:51 GBp 113 361.80 XLON xeaNQUC4Cv6 06/11/2024 14:36:51 GBp 102 361.80 XLON xeaNQUC4Cv8 06/11/2024 14:36:51 GBp 200 361.80 XLON xeaNQUC4CvJ 06/11/2024 14:36:51 GBp 231 361.80 XLON xeaNQUC4CvL 06/11/2024 14:36:51 GBp 292 361.60 BATE xeaNQUC4CvO 06/11/2024 14:36:51 GBp 575 362.00 XLON xeaNQUC4CvT 06/11/2024 14:36:51 GBp 398 361.60 XLON xeaNQUC4CuW 06/11/2024 14:36:51 GBp 571 361.80 XLON xeaNQUC4Cud 06/11/2024 14:36:51 GBp 422 361.80 BATE xeaNQUC4Cuf 06/11/2024 14:36:51 GBp 304 361.80 CHIX xeaNQUC4Cuh 06/11/2024 14:36:51 GBp 439 362.00 CHIX xeaNQUC4Cui 06/11/2024 14:33:58 GBp 229 361.00 XLON xeaNQUC48sk 06/11/2024 14:33:58 GBp 283 361.00 XLON xeaNQUC48sm 06/11/2024 14:32:47 GBp 394 359.80 XLON xeaNQUC49Dw 06/11/2024 14:32:47 GBp 469 359.80 BATE xeaNQUC49Dy 06/11/2024 14:32:47 GBp 107 360.00 XLON xeaNQUC49D@ 06/11/2024 14:32:47 GBp 457 360.00 XLON xeaNQUC49D0 06/11/2024 14:32:47 GBp 671 360.00 BATE xeaNQUC49D2 06/11/2024 14:32:47 GBp 353 360.00 CHIX xeaNQUC49D4 06/11/2024 14:31:29 GBp 765 360.20 XLON xeaNQUC5tXK 06/11/2024 14:31:29 GBp 576 360.20 BATE xeaNQUC5tXM 06/11/2024 14:31:29 GBp 244 360.20 CHIX xeaNQUC5tXO 06/11/2024 14:30:12 GBp 473 360.20 BATE xeaNQUC5qP@ 06/11/2024 14:30:12 GBp 44 360.20 BATE xeaNQUC5qP0 06/11/2024 14:30:12 GBp 41 360.20 BATE xeaNQUC5qP2 06/11/2024 14:30:12 GBp 40 360.20 XLON xeaNQUC5qPD 06/11/2024 14:30:12 GBp 239 360.20 XLON xeaNQUC5qPF 06/11/2024 14:30:12 GBp 664 360.20 XLON xeaNQUC5qPJ 06/11/2024 14:30:12 GBp 239 360.20 CHIX xeaNQUC5qPT 06/11/2024 14:30:12 GBp 60 360.20 CHIX xeaNQUC5qPV 06/11/2024 14:30:12 GBp 61 360.20 CHIX xeaNQUC5qOX 06/11/2024 14:30:12 GBp 292 360.00 BATE xeaNQUC5qOd 06/11/2024 14:30:12 GBp 340 360.00 CHIX xeaNQUC5qOf 06/11/2024 14:30:12 GBp 373 360.00 XLON xeaNQUC5qOh 06/11/2024 14:30:12 GBp 464 360.20 XLON xeaNQUC5qOs 06/11/2024 14:30:12 GBp 119 360.20 CHIX xeaNQUC5qOu 06/11/2024 14:30:12 GBp 403 360.20 BATE xeaNQUC5qOw 06/11/2024 14:30:12 GBp 119 360.20 CHIX xeaNQUC5qOy 06/11/2024 14:30:00 GBp 295 360.40 BATE xeaNQUC5rmh 06/11/2024 14:30:00 GBp 360 360.40 XLON xeaNQUC5roW 06/11/2024 14:25:00 GBp 190 359.80 BATE xeaNQUC5nsX 06/11/2024 14:25:00 GBp 217 359.80 XLON xeaNQUC5ntV 06/11/2024 14:25:00 GBp 230 360.00 BATE xeaNQUC5ns4 06/11/2024 14:25:00 GBp 314 360.00 XLON xeaNQUC5ns0 06/11/2024 14:25:00 GBp 185 360.00 CHIX xeaNQUC5ns2 06/11/2024 14:23:42 GBp 227 360.60 XLON xeaNQUC5@4R 06/11/2024 14:23:42 GBp 336 360.60 XLON xeaNQUC5@7b 06/11/2024 14:23:42 GBp 214 360.60 BATE xeaNQUC5@7d 06/11/2024 14:22:57 GBp 105 361.20 CHIX xeaNQUC5$iA 06/11/2024 14:22:57 GBp 487 361.20 BATE xeaNQUC5$iC 06/11/2024 14:22:57 GBp 238 361.20 CHIX xeaNQUC5$iE 06/11/2024 14:22:57 GBp 340 361.00 BATE xeaNQUC5$i8 06/11/2024 14:22:57 GBp 430 361.00 XLON xeaNQUC5$i4 06/11/2024 14:22:57 GBp 615 361.20 XLON xeaNQUC5$i6 06/11/2024 14:20:15 GBp 146 361.40 XLON xeaNQUC5zqv 06/11/2024 14:20:08 GBp 340 361.60 BATE xeaNQUC5zog 06/11/2024 14:20:08 GBp 371 361.60 XLON xeaNQUC5zoe 06/11/2024 14:20:08 GBp 141 361.80 XLON xeaNQUC5zoJ 06/11/2024 14:20:08 GBp 141 361.80 XLON xeaNQUC5zoL 06/11/2024 14:20:08 GBp 109 361.80 XLON xeaNQUC5zoN 06/11/2024 14:20:08 GBp 391 361.80 BATE xeaNQUC5zoP 06/11/2024 14:20:07 GBp 447 362.00 XLON xeaNQUC5zya 06/11/2024 14:20:07 GBp 638 362.20 XLON xeaNQUC5zyc 06/11/2024 14:20:07 GBp 292 362.00 BATE xeaNQUC5zye 06/11/2024 14:20:07 GBp 422 362.20 BATE xeaNQUC5zyg 06/11/2024 14:20:07 GBp 243 362.20 CHIX xeaNQUC5zyi 06/11/2024 14:19:27 GBp 238 362.40 XLON xeaNQUC5zTw 06/11/2024 14:19:21 GBp 71 362.40 BATE xeaNQUC5zPn 06/11/2024 14:19:21 GBp 221 362.40 BATE xeaNQUC5zPp 06/11/2024 14:19:21 GBp 358 362.40 XLON xeaNQUC5zPr 06/11/2024 14:19:21 GBp 422 362.60 BATE xeaNQUC5zPv 06/11/2024 14:19:21 GBp 512 362.60 XLON xeaNQUC5zPt 06/11/2024 14:17:57 GBp 204 362.80 CHIX xeaNQUC5xZC 06/11/2024 14:17:57 GBp 157 362.80 CHIX xeaNQUC5xZE 06/11/2024 14:16:00 GBp 294 361.80 CHIX xeaNQUC5uD1 06/11/2024 14:16:00 GBp 303 362.00 XLON xeaNQUC5uD8 06/11/2024 14:16:00 GBp 93 362.00 XLON xeaNQUC5uDA 06/11/2024 14:11:05 GBp 265 361.20 XLON xeaNQUC5aQd 06/11/2024 14:11:03 GBp 380 361.40 XLON xeaNQUC5bdq 06/11/2024 14:11:03 GBp 154 361.40 CHIX xeaNQUC5bds 06/11/2024 14:11:03 GBp 138 361.40 CHIX xeaNQUC5bdu 06/11/2024 14:11:03 GBp 356 361.40 BATE xeaNQUC5bdw 06/11/2024 14:09:21 GBp 54 361.60 CHIX xeaNQUC5YoI 06/11/2024 14:09:21 GBp 61 361.60 CHIX xeaNQUC5YoK 06/11/2024 14:09:21 GBp 61 361.60 XLON xeaNQUC5YzW 06/11/2024 14:09:21 GBp 177 361.60 XLON xeaNQUC5YzY 06/11/2024 14:09:21 GBp 226 361.40 XLON xeaNQUC5Yzi 06/11/2024 14:09:21 GBp 135 361.60 BATE xeaNQUC5Yzk 06/11/2024 14:09:21 GBp 24 361.60 CHIX xeaNQUC5Yzm 06/11/2024 14:09:21 GBp 24 361.60 CHIX xeaNQUC5Yzo 06/11/2024 14:09:20 GBp 130 361.60 CHIX xeaNQUC5Y$K 06/11/2024 14:09:19 GBp 376 361.60 XLON xeaNQUC5Ywa 06/11/2024 14:09:19 GBp 200 361.60 BATE xeaNQUC5Yw8 06/11/2024 14:09:18 GBp 860 361.80 XLON xeaNQUC5Y7d 06/11/2024 14:09:17 GBp 482 361.80 BATE xeaNQUC5Y7s 06/11/2024 14:08:16 GBp 238 361.80 BATE xeaNQUC5Z$@ 06/11/2024 14:04:55 GBp 196 361.40 XLON xeaNQUC5kqS 06/11/2024 14:04:55 GBp 326 361.60 XLON xeaNQUC5kt2 06/11/2024 14:04:54 GBp 191 361.80 CHIX xeaNQUC5kt8 06/11/2024 14:04:54 GBp 164 361.80 BATE xeaNQUC5ktA 06/11/2024 14:04:54 GBp 152 361.80 BATE xeaNQUC5ktC 06/11/2024 14:04:54 GBp 744 361.80 XLON xeaNQUC5kt6 06/11/2024 14:03:37 GBp 217 361.80 XLON xeaNQUC5lpn 06/11/2024 14:03:37 GBp 362 362.00 XLON xeaNQUC5lpq 06/11/2024 14:03:37 GBp 286 362.20 XLON xeaNQUC5lps 06/11/2024 14:03:37 GBp 456 362.20 BATE xeaNQUC5lpu 06/11/2024 14:03:37 GBp 317 362.00 BATE xeaNQUC5lpw 06/11/2024 14:03:03 GBp 195 362.40 XLON xeaNQUC5lS3 06/11/2024 14:03:03 GBp 238 362.20 XLON xeaNQUC5lS6 06/11/2024 14:03:03 GBp 414 362.20 BATE xeaNQUC5lS8 06/11/2024 14:03:03 GBp 238 362.20 CHIX xeaNQUC5lSA 06/11/2024 14:00:33 GBp 620 361.40 BATE xeaNQUC5jMw 06/11/2024 14:00:32 GBp 193 361.60 CHIX xeaNQUC5jM5 06/11/2024 14:00:32 GBp 848 361.60 XLON xeaNQUC5jM3 06/11/2024 14:00:11 GBp 178 362.00 XLON xeaNQUC5gaY 06/11/2024 13:59:58 GBp 260 361.40 CHIX xeaNQUC5gg1 06/11/2024 13:59:58 GBp 448 361.40 XLON xeaNQUC5grc 06/11/2024 13:55:04 GBp 353 360.20 XLON xeaNQUC5fTF 06/11/2024 13:55:04 GBp 259 360.20 BATE xeaNQUC5fTH 06/11/2024 13:55:04 GBp 225 360.20 CHIX xeaNQUC5fTJ 06/11/2024 13:55:03 GBp 295 360.40 XLON xeaNQUC5fVj 06/11/2024 13:55:03 GBp 619 360.80 XLON xeaNQUC5fVl 06/11/2024 13:55:03 GBp 441 360.40 BATE xeaNQUC5fVm 06/11/2024 13:55:03 GBp 326 360.40 CHIX xeaNQUC5fVo 06/11/2024 13:55:03 GBp 449 360.60 XLON xeaNQUC5fV$ 06/11/2024 13:55:03 GBp 632 360.60 BATE xeaNQUC5fV1 06/11/2024 13:55:03 GBp 633 360.60 CHIX xeaNQUC5fV3 06/11/2024 13:53:51 GBp 58 361.00 CHIX xeaNQUC5MHR 06/11/2024 13:53:51 GBp 56 361.00 CHIX xeaNQUC5MHT 06/11/2024 13:53:51 GBp 220 361.00 CHIX xeaNQUC5MHV 06/11/2024 13:53:51 GBp 100 361.00 XLON xeaNQUC5MGa 06/11/2024 13:53:51 GBp 100 361.00 XLON xeaNQUC5MGc 06/11/2024 13:53:51 GBp 1,691 361.00 XLON xeaNQUC5MGe 06/11/2024 13:53:51 GBp 410 361.00 BATE xeaNQUC5MGn 06/11/2024 13:53:51 GBp 17 361.00 XLON xeaNQUC5MGq 06/11/2024 13:53:51 GBp 105 361.00 XLON xeaNQUC5MGs 06/11/2024 13:53:51 GBp 254 361.00 XLON xeaNQUC5MGu 06/11/2024 13:52:55 GBp 104 360.40 BATE xeaNQUC5NBv 06/11/2024 13:52:55 GBp 74 360.40 BATE xeaNQUC5NBw 06/11/2024 13:45:20 GBp 102 360.00 XLON xeaNQUC5HNU 06/11/2024 13:45:20 GBp 234 360.00 XLON xeaNQUC5HMW 06/11/2024 13:45:20 GBp 178 359.80 CHIX xeaNQUC5HMY 06/11/2024 13:45:19 GBp 390 360.00 BATE xeaNQUC5HMv 06/11/2024 13:45:19 GBp 298 360.00 CHIX xeaNQUC5HMx 06/11/2024 13:45:19 GBp 38 360.20 XLON xeaNQUC5HMz 06/11/2024 13:45:19 GBp 559 360.20 BATE xeaNQUC5HM$ 06/11/2024 13:45:18 GBp 178 360.60 XLON xeaNQUC5HHS 06/11/2024 13:45:18 GBp 9 360.20 XLON xeaNQUC5HGc 06/11/2024 13:40:42 GBp 183 358.60 BATE xeaNQUC5ThZ 06/11/2024 13:40:42 GBp 79 358.60 CHIX xeaNQUC5Thb 06/11/2024 13:40:42 GBp 395 358.60 CHIX xeaNQUC5Thf 06/11/2024 13:40:42 GBp 184 358.60 XLON xeaNQUC5Thd 06/11/2024 13:39:45 GBp 311 360.20 BATE xeaNQUC5TPE 06/11/2024 13:39:45 GBp 190 360.80 BATE xeaNQUC5TPK 06/11/2024 13:39:45 GBp 190 360.80 BATE xeaNQUC5TPM 06/11/2024 13:39:45 GBp 290 361.00 XLON xeaNQUC5TPV 06/11/2024 13:39:45 GBp 238 361.00 BATE xeaNQUC5TOX 06/11/2024 13:39:45 GBp 422 361.40 BATE xeaNQUC5TOy 06/11/2024 13:39:45 GBp 292 361.20 BATE xeaNQUC5TOw 06/11/2024 13:39:45 GBp 391 361.40 CHIX xeaNQUC5TO@ 06/11/2024 13:39:45 GBp 372 361.20 XLON xeaNQUC5TOo 06/11/2024 13:39:45 GBp 349 361.40 XLON xeaNQUC5TOq 06/11/2024 13:39:45 GBp 500 361.40 XLON xeaNQUC5TOs 06/11/2024 13:39:45 GBp 272 361.20 CHIX xeaNQUC5TOu 06/11/2024 13:38:02 GBp 73 361.40 BATE xeaNQUC5RtG 06/11/2024 13:38:00 GBp 485 362.00 XLON xeaNQUC5RmZ 06/11/2024 13:38:00 GBp 260 362.00 XLON xeaNQUC5Rmd 06/11/2024 13:36:28 GBp 454 362.00 XLON xeaNQUC5ORX 06/11/2024 13:32:36 GBp 472 361.80 CHIX xeaNQUC546R 06/11/2024 13:32:36 GBp 673 362.00 CHIX xeaNQUC541k 06/11/2024 13:32:35 GBp 422 362.00 CHIX xeaNQUC541I 06/11/2024 13:31:50 GBp 268 362.00 XLON xeaNQUC55sY 06/11/2024 13:31:50 GBp 304 362.00 XLON xeaNQUC55nk 06/11/2024 13:31:50 GBp 164 362.00 BATE xeaNQUC55nm 06/11/2024 13:31:50 GBp 99 362.00 BATE xeaNQUC55no 06/11/2024 13:31:04 GBp 191 362.00 CHIX xeaNQUC52ao 06/11/2024 13:30:41 GBp 238 362.20 CHIX xeaNQUC52pE 06/11/2024 13:30:16 GBp 87 362.80 XLON xeaNQUC52G0 06/11/2024 13:30:16 GBp 109 362.80 XLON xeaNQUC52G2 06/11/2024 13:30:16 GBp 109 362.80 XLON xeaNQUC52G4 06/11/2024 13:30:16 GBp 190 362.60 XLON xeaNQUC52GL 06/11/2024 13:30:16 GBp 316 362.80 XLON xeaNQUC52GM 06/11/2024 13:30:16 GBp 343 362.80 BATE xeaNQUC52GO 06/11/2024 13:30:16 GBp 493 363.00 BATE xeaNQUC52GT 06/11/2024 13:30:16 GBp 295 363.00 CHIX xeaNQUC52JY 06/11/2024 13:30:16 GBp 724 363.00 XLON xeaNQUC52Jf 06/11/2024 13:30:16 GBp 369 363.00 CHIX xeaNQUC52Jh 06/11/2024 13:30:16 GBp 194 363.00 BATE xeaNQUC52Jj 06/11/2024 13:30:16 GBp 400 363.00 BATE xeaNQUC52Jl 06/11/2024 13:30:15 GBp 38 363.00 XLON xeaNQUC52Vs 06/11/2024 13:28:29 GBp 440 363.60 XLON xeaNQUC50eE 06/11/2024 13:28:29 GBp 185 363.60 XLON xeaNQUC50eG 06/11/2024 13:28:25 GBp 2,818 364.00 XLON xeaNQUC50gC 06/11/2024 13:28:25 GBp 103 364.00 XLON xeaNQUC50gI 06/11/2024 13:28:25 GBp 100 364.00 XLON xeaNQUC50gK 06/11/2024 13:28:25 GBp 107 364.00 XLON xeaNQUC50gM 06/11/2024 13:28:25 GBp 240 364.20 BATE xeaNQUC50gS 06/11/2024 13:28:25 GBp 45 364.20 BATE xeaNQUC50gU 06/11/2024 13:28:25 GBp 42 364.20 BATE xeaNQUC50rW 06/11/2024 13:28:25 GBp 117 364.00 XLON xeaNQUC50rc 06/11/2024 13:28:25 GBp 111 364.00 XLON xeaNQUC50re 06/11/2024 13:28:25 GBp 103 364.00 XLON xeaNQUC50rg 06/11/2024 13:28:25 GBp 97 364.00 XLON xeaNQUC50ri 06/11/2024 13:28:25 GBp 30 364.20 XLON xeaNQUC50rx 06/11/2024 13:28:25 GBp 370 364.00 XLON xeaNQUC50rz 06/11/2024 13:28:25 GBp 686 364.20 BATE xeaNQUC50rC 06/11/2024 13:28:25 GBp 42 364.20 BATE xeaNQUC50rG 06/11/2024 13:28:25 GBp 44 364.20 BATE xeaNQUC50rE 06/11/2024 13:28:25 GBp 292 363.80 XLON xeaNQUC50rP 06/11/2024 13:28:25 GBp 146 363.80 BATE xeaNQUC50rR 06/11/2024 13:28:25 GBp 146 363.80 BATE xeaNQUC50rT 06/11/2024 13:28:25 GBp 182 363.80 CHIX xeaNQUC50rV 06/11/2024 13:28:25 GBp 151 364.00 CHIX xeaNQUC50qb 06/11/2024 13:28:25 GBp 422 364.00 XLON xeaNQUC50qX 06/11/2024 13:28:25 GBp 422 364.00 BATE xeaNQUC50qZ 06/11/2024 13:28:25 GBp 137 364.00 CHIX xeaNQUC50qd 06/11/2024 13:28:12 GBp 4 364.00 CHIX xeaNQUC50vl 06/11/2024 13:28:12 GBp 18 364.00 CHIX xeaNQUC50vn 06/11/2024 13:25:26 GBp 177 364.20 XLON xeaNQUC5Eu5 06/11/2024 13:25:23 GBp 629 364.20 BATE xeaNQUC5Ew7 06/11/2024 13:25:23 GBp 1 364.20 BATE xeaNQUC5Ew9 06/11/2024 13:25:23 GBp 315 364.20 XLON xeaNQUC5EwC 06/11/2024 13:25:23 GBp 422 364.00 XLON xeaNQUC5EwJ 06/11/2024 13:25:23 GBp 422 364.00 BATE xeaNQUC5EwL 06/11/2024 13:25:15 GBp 422 364.20 XLON xeaNQUC5EBt 06/11/2024 13:25:15 GBp 422 364.20 BATE xeaNQUC5EBv 06/11/2024 13:25:08 GBp 242 364.20 BATE xeaNQUC5EGu 06/11/2024 13:25:08 GBp 326 364.20 CHIX xeaNQUC5EGw 06/11/2024 13:23:11 GBp 55 364.40 BATE xeaNQUC5Cdn 06/11/2024 13:23:11 GBp 237 364.40 BATE xeaNQUC5Cdr 06/11/2024 13:23:11 GBp 331 364.40 CHIX xeaNQUC5Cdt 06/11/2024 13:23:11 GBp 292 364.40 XLON xeaNQUC5Cdv 06/11/2024 13:23:11 GBp 422 364.60 XLON xeaNQUC5Cdx 06/11/2024 13:23:11 GBp 211 364.60 BATE xeaNQUC5Cdz 06/11/2024 13:23:11 GBp 211 364.60 BATE xeaNQUC5Cd$ 06/11/2024 13:23:11 GBp 475 364.60 CHIX xeaNQUC5Cd1 06/11/2024 13:17:00 GBp 211 363.60 XLON xeaNQUC5Bul 06/11/2024 13:17:00 GBp 211 363.60 XLON xeaNQUC5Bun 06/11/2024 13:17:00 GBp 113 363.60 CHIX xeaNQUC5Bup 06/11/2024 13:17:00 GBp 422 363.60 BATE xeaNQUC5Bur 06/11/2024 13:17:00 GBp 131 363.60 CHIX xeaNQUC5But 06/11/2024 13:16:36 GBp 238 363.80 BATE xeaNQUC5BES 06/11/2024 13:16:36 GBp 238 363.80 XLON xeaNQUC5BEU 06/11/2024 13:16:36 GBp 238 363.80 CHIX xeaNQUC5B9f 06/11/2024 13:16:36 GBp 422 363.80 XLON xeaNQUC5B9l 06/11/2024 13:16:36 GBp 422 363.80 BATE xeaNQUC5B9n 06/11/2024 13:16:36 GBp 356 363.80 CHIX xeaNQUC5B9o 06/11/2024 13:11:24 GBp 292 364.00 XLON xeaNQUC6sKT 06/11/2024 13:11:24 GBp 292 364.00 BATE xeaNQUC6sKV 06/11/2024 13:11:23 GBp 320 364.20 XLON xeaNQUC6sNd 06/11/2024 13:11:23 GBp 422 364.20 BATE xeaNQUC6sNf 06/11/2024 13:11:23 GBp 180 364.20 CHIX xeaNQUC6sNh 06/11/2024 13:11:22 GBp 179 364.20 CHIX xeaNQUC6sHR 06/11/2024 13:11:22 GBp 378 364.60 CHIX xeaNQUC6sGf 06/11/2024 13:11:22 GBp 61 364.60 CHIX xeaNQUC6sGh 06/11/2024 13:11:22 GBp 55 364.60 CHIX xeaNQUC6sGj 06/11/2024 13:11:22 GBp 53 364.60 CHIX xeaNQUC6sGl 06/11/2024 13:11:22 GBp 220 364.60 CHIX xeaNQUC6sGn 06/11/2024 13:11:22 GBp 136 364.20 XLON xeaNQUC6sGq 06/11/2024 13:11:22 GBp 286 364.20 XLON xeaNQUC6sGs 06/11/2024 13:11:22 GBp 422 364.20 BATE xeaNQUC6sGu 06/11/2024 13:11:22 GBp 422 364.20 CHIX xeaNQUC6sGw 06/11/2024 13:03:12 GBp 600 364.60 CHIX xeaNQUC6p$@ 06/11/2024 13:03:12 GBp 288 364.40 XLON xeaNQUC6p$P 06/11/2024 12:58:07 GBp 260 363.80 BATE xeaNQUC6@io 06/11/2024 12:58:07 GBp 103 363.80 XLON xeaNQUC6@i7 06/11/2024 12:58:07 GBp 101 363.80 XLON xeaNQUC6@i9 06/11/2024 12:58:07 GBp 117 363.80 XLON xeaNQUC6@iB 06/11/2024 12:58:07 GBp 957 363.80 XLON xeaNQUC6@iM 06/11/2024 12:58:07 GBp 27 363.80 XLON xeaNQUC6@iQ 06/11/2024 12:58:07 GBp 600 363.80 XLON xeaNQUC6@iS 06/11/2024 12:58:07 GBp 390 363.20 CHIX xeaNQUC6@lY 06/11/2024 12:51:25 GBp 321 363.80 XLON xeaNQUC6wrK 06/11/2024 12:51:25 GBp 273 363.80 XLON xeaNQUC6wqn 06/11/2024 12:51:25 GBp 273 363.80 BATE xeaNQUC6wqp 06/11/2024 12:51:25 GBp 238 364.00 XLON xeaNQUC6wqq 06/11/2024 12:51:22 GBp 84 364.00 BATE xeaNQUC6wsp 06/11/2024 12:51:22 GBp 292 364.00 XLON xeaNQUC6wst 06/11/2024 12:51:22 GBp 408 364.00 CHIX xeaNQUC6wsv 06/11/2024 12:51:22 GBp 208 364.00 BATE xeaNQUC6wsx 06/11/2024 12:51:22 GBp 422 364.20 BATE xeaNQUC6ws$ 06/11/2024 12:51:22 GBp 585 364.20 CHIX xeaNQUC6ws1 06/11/2024 12:51:22 GBp 422 364.20 XLON xeaNQUC6wsz 06/11/2024 12:44:08 GBp 226 364.60 XLON xeaNQUC6d93 06/11/2024 12:44:08 GBp 226 364.60 XLON xeaNQUC6d99 06/11/2024 12:44:08 GBp 225 364.60 XLON xeaNQUC6d9K 06/11/2024 12:44:08 GBp 224 364.60 XLON xeaNQUC6d8l 06/11/2024 12:42:26 GBp 352 364.00 BATE xeaNQUC6bbm 06/11/2024 12:42:26 GBp 286 364.00 BATE xeaNQUC6bbo 06/11/2024 12:42:26 GBp 356 364.00 CHIX xeaNQUC6bb$ 06/11/2024 12:37:13 GBp 222 363.80 BATE xeaNQUC6Ww4 06/11/2024 12:37:13 GBp 1 364.00 CHIX xeaNQUC6WwB 06/11/2024 12:37:13 GBp 210 364.00 BATE xeaNQUC6WwD 06/11/2024 12:37:13 GBp 290 364.00 CHIX xeaNQUC6WwF 06/11/2024 12:36:10 GBp 238 364.40 BATE xeaNQUC6Xcn 06/11/2024 12:36:10 GBp 313 364.40 BATE xeaNQUC6XcU 06/11/2024 12:36:10 GBp 237 364.40 XLON xeaNQUC6XXb 06/11/2024 12:36:10 GBp 340 364.60 XLON xeaNQUC6XXf 06/11/2024 12:36:10 GBp 20 364.60 XLON xeaNQUC6XXG 06/11/2024 12:36:10 GBp 500 364.60 XLON xeaNQUC6XXI 06/11/2024 12:36:10 GBp 699 364.60 BATE xeaNQUC6XXK 06/11/2024 12:36:10 GBp 377 364.60 CHIX xeaNQUC6XXM 06/11/2024 12:36:10 GBp 363 364.40 XLON xeaNQUC6XXC 06/11/2024 12:36:10 GBp 397 364.40 BATE xeaNQUC6XXE 06/11/2024 12:35:01 GBp 7 364.80 XLON xeaNQUC6XBs 06/11/2024 12:35:01 GBp 7 364.80 XLON xeaNQUC6XBu 06/11/2024 12:35:01 GBp 243 364.80 XLON xeaNQUC6XBw 06/11/2024 12:29:46 GBp 339 363.00 XLON xeaNQUC6iyz 06/11/2024 12:29:03 GBp 221 364.40 BATE xeaNQUC6iNs 06/11/2024 12:29:02 GBp 238 364.40 BATE xeaNQUC6iN4 06/11/2024 12:29:02 GBp 266 364.60 XLON xeaNQUC6iNB 06/11/2024 12:29:02 GBp 442 364.80 XLON xeaNQUC6iND 06/11/2024 12:29:02 GBp 203 364.80 BATE xeaNQUC6iNF 06/11/2024 12:29:01 GBp 346 365.40 XLON xeaNQUC6iM6 06/11/2024 12:29:01 GBp 112 365.40 XLON xeaNQUC6iM8 06/11/2024 12:29:01 GBp 107 365.40 XLON xeaNQUC6iMA 06/11/2024 12:29:01 GBp 31 365.40 XLON xeaNQUC6iMC 06/11/2024 12:29:01 GBp 291 365.00 BATE xeaNQUC6iMJ 06/11/2024 12:29:01 GBp 814 365.40 XLON xeaNQUC6iMK 06/11/2024 12:29:01 GBp 107 365.40 XLON xeaNQUC6iMM 06/11/2024 12:29:01 GBp 15 365.40 XLON xeaNQUC6iMO 06/11/2024 12:29:01 GBp 91 365.40 XLON xeaNQUC6iHi 06/11/2024 12:29:01 GBp 112 365.40 XLON xeaNQUC6iHk 06/11/2024 12:29:01 GBp 109 365.40 XLON xeaNQUC6iHm 06/11/2024 12:29:01 GBp 32 365.40 XLON xeaNQUC6iHo 06/11/2024 12:29:01 GBp 422 365.00 XLON xeaNQUC6iHu 06/11/2024 12:29:01 GBp 604 365.00 BATE xeaNQUC6iHw 06/11/2024 12:26:50 GBp 315 365.40 XLON xeaNQUC6jJO 06/11/2024 12:26:50 GBp 448 365.00 BATE xeaNQUC6jIY 06/11/2024 12:22:26 GBp 200 365.40 XLON xeaNQUC6eZq 06/11/2024 12:22:26 GBp 97 365.40 XLON xeaNQUC6eZs 06/11/2024 12:22:26 GBp 32 365.40 XLON xeaNQUC6eZu 06/11/2024 12:22:26 GBp 422 365.00 XLON xeaNQUC6eZ1 06/11/2024 12:22:26 GBp 17 365.00 BATE xeaNQUC6eZ3 06/11/2024 12:22:26 GBp 388 365.00 CHIX xeaNQUC6eZ5 06/11/2024 12:22:26 GBp 322 365.00 BATE xeaNQUC6eZ7 06/11/2024 12:20:36 GBp 146 365.40 XLON xeaNQUC6ePb 06/11/2024 12:20:36 GBp 146 365.40 XLON xeaNQUC6ePd 06/11/2024 12:20:36 GBp 51 365.40 BATE xeaNQUC6ePf 06/11/2024 12:20:36 GBp 51 365.40 BATE xeaNQUC6ePh 06/11/2024 12:20:36 GBp 292 365.40 BATE xeaNQUC6ePj 06/11/2024 12:20:33 GBp 561 365.60 BATE xeaNQUC6eO1 06/11/2024 12:20:33 GBp 422 365.60 XLON xeaNQUC6eO$ 06/11/2024 12:20:20 GBp 1,018 366.00 BATE xeaNQUC6fcK 06/11/2024 12:20:20 GBp 44 366.00 BATE xeaNQUC6fcM 06/11/2024 12:20:20 GBp 422 365.80 XLON xeaNQUC6fcT 06/11/2024 12:20:20 GBp 274 365.80 BATE xeaNQUC6fcV 06/11/2024 12:20:20 GBp 148 365.80 BATE xeaNQUC6fXX 06/11/2024 12:13:54 GBp 194 366.00 BATE xeaNQUC6Khk 06/11/2024 12:13:54 GBp 42 366.00 BATE xeaNQUC6Khm 06/11/2024 12:13:54 GBp 422 365.60 XLON xeaNQUC6Khv 06/11/2024 12:13:54 GBp 422 365.60 BATE xeaNQUC6Khx 06/11/2024 12:09:39 GBp 199 366.00 XLON xeaNQUC6IzG 06/11/2024 12:09:39 GBp 292 366.00 BATE xeaNQUC6IzI 06/11/2024 12:09:29 GBp 332 366.20 XLON xeaNQUC6Ixm 06/11/2024 12:09:29 GBp 24 366.20 BATE xeaNQUC6Ixo 06/11/2024 12:09:29 GBp 398 366.20 BATE xeaNQUC6Ixq 06/11/2024 12:09:28 GBp 483 366.40 XLON xeaNQUC6Iwx 06/11/2024 12:09:28 GBp 422 366.40 BATE xeaNQUC6Iwz 06/11/2024 12:09:04 GBp 38 367.00 XLON xeaNQUC6IDS 06/11/2024 12:09:04 GBp 140 367.00 XLON xeaNQUC6IDU 06/11/2024 12:08:23 GBp 94 367.00 XLON xeaNQUC6IOM 06/11/2024 12:08:23 GBp 84 367.00 XLON xeaNQUC6IOO 06/11/2024 12:08:23 GBp 4 367.00 XLON xeaNQUC6IRZ 06/11/2024 12:08:23 GBp 4 367.00 XLON xeaNQUC6IRb 06/11/2024 12:08:23 GBp 150 367.00 XLON xeaNQUC6IRd 06/11/2024 12:08:23 GBp 53 367.00 XLON xeaNQUC6IRf 06/11/2024 12:08:22 GBp 3 366.80 BATE xeaNQUC6IR$ 06/11/2024 12:06:00 GBp 297 366.60 XLON xeaNQUC6G$q 06/11/2024 12:06:00 GBp 64 366.60 XLON xeaNQUC6G$s 06/11/2024 12:04:57 GBp 48 366.60 XLON xeaNQUC6HkQ 06/11/2024 12:04:57 GBp 117 366.60 XLON xeaNQUC6HkS 06/11/2024 12:04:57 GBp 92 366.60 XLON xeaNQUC6HkU 06/11/2024 12:04:57 GBp 133 366.60 XLON xeaNQUC6Hfd 06/11/2024 12:04:57 GBp 192 366.60 XLON xeaNQUC6Hff 06/11/2024 12:03:42 GBp 43 365.00 XLON xeaNQUC6UgN 06/11/2024 12:02:56 GBp 22 365.00 XLON xeaNQUC6U9O 06/11/2024 12:02:56 GBp 69 364.80 XLON xeaNQUC6U9Q 06/11/2024 12:02:56 GBp 102 364.80 XLON xeaNQUC6U9S 06/11/2024 11:59:11 GBp 238 364.80 CHIX xeaNQUC6SQ$ 06/11/2024 11:59:11 GBp 297 364.60 CHIX xeaNQUC6SQz 06/11/2024 11:59:03 GBp 238 364.80 BATE xeaNQUC6TWg 06/11/2024 11:58:58 GBp 92 364.80 BATE xeaNQUC6TiX 06/11/2024 11:58:58 GBp 408 364.80 CHIX xeaNQUC6TiZ 06/11/2024 11:58:56 GBp 643 364.80 XLON xeaNQUC6Tlo 06/11/2024 11:58:56 GBp 133 364.80 BATE xeaNQUC6Tlq 06/11/2024 11:58:51 GBp 658 365.00 XLON xeaNQUC6Tfp 06/11/2024 11:58:51 GBp 323 365.00 BATE xeaNQUC6Tfr 06/11/2024 11:58:51 GBp 453 365.00 CHIX xeaNQUC6Tft 06/11/2024 11:58:51 GBp 3 365.00 XLON xeaNQUC6Tfv 06/11/2024 11:58:20 GBp 283 365.20 XLON xeaNQUC6Tw9 06/11/2024 11:58:20 GBp 462 365.20 BATE xeaNQUC6TwB 06/11/2024 11:58:20 GBp 431 365.40 XLON xeaNQUC6TwD 06/11/2024 11:58:20 GBp 661 365.40 BATE xeaNQUC6TwF 06/11/2024 11:51:38 GBp 367 366.20 XLON xeaNQUC6P6u 06/11/2024 11:51:38 GBp 356 366.20 BATE xeaNQUC6P6w 06/11/2024 11:49:54 GBp 371 366.40 XLON xeaNQUC66FW 06/11/2024 11:49:54 GBp 231 366.40 BATE xeaNQUC66Fd 06/11/2024 11:49:54 GBp 295 366.60 XLON xeaNQUC66Ff 06/11/2024 11:49:54 GBp 333 366.60 BATE xeaNQUC66Fh 06/11/2024 11:49:54 GBp 238 366.80 XLON xeaNQUC66Fi 06/11/2024 11:46:26 GBp 328 367.40 BATE xeaNQUC64OH 06/11/2024 11:46:26 GBp 17 367.40 BATE xeaNQUC64OJ 06/11/2024 11:46:26 GBp 147 367.60 XLON xeaNQUC64OO 06/11/2024 11:46:26 GBp 32 367.60 XLON xeaNQUC64OQ 06/11/2024 11:46:26 GBp 161 367.60 BATE xeaNQUC64OS 06/11/2024 11:46:26 GBp 161 367.60 BATE xeaNQUC64OU 06/11/2024 11:46:26 GBp 173 367.60 BATE xeaNQUC64RW 06/11/2024 11:45:57 GBp 245 367.80 BATE xeaNQUC65rS 06/11/2024 11:45:57 GBp 111 367.80 BATE xeaNQUC65rU 06/11/2024 11:45:57 GBp 190 368.00 XLON xeaNQUC65qW 06/11/2024 11:44:57 GBp 263 369.00 BATE xeaNQUC65VY 06/11/2024 11:44:57 GBp 652 369.20 XLON xeaNQUC65Va 06/11/2024 11:44:57 GBp 381 369.20 BATE xeaNQUC65Vc 06/11/2024 11:44:57 GBp 455 369.00 XLON xeaNQUC65VW 06/11/2024 11:40:30 GBp 242 369.60 XLON xeaNQUC60sa 06/11/2024 11:40:30 GBp 350 369.80 XLON xeaNQUC60sc 06/11/2024 11:40:30 GBp 394 369.80 BATE xeaNQUC60se 06/11/2024 11:38:04 GBp 561 370.00 BATE xeaNQUC617K 06/11/2024 11:37:37 GBp 173 370.40 XLON xeaNQUC61KW 06/11/2024 11:37:33 GBp 319 370.60 XLON xeaNQUC61Mb 06/11/2024 11:37:33 GBp 455 370.80 XLON xeaNQUC61Mc 06/11/2024 11:34:44 GBp 292 370.80 XLON xeaNQUC6Fim 06/11/2024 11:34:44 GBp 422 371.00 XLON xeaNQUC6Fio 06/11/2024 11:34:44 GBp 290 371.20 XLON xeaNQUC6Fi2 06/11/2024 11:34:44 GBp 424 371.40 XLON xeaNQUC6Fi4 06/11/2024 11:32:33 GBp 292 371.20 XLON xeaNQUC6Cv@ 06/11/2024 11:32:33 GBp 335 371.40 XLON xeaNQUC6Cv0 06/11/2024 11:32:33 GBp 87 371.40 XLON xeaNQUC6Cv2 06/11/2024 11:31:26 GBp 439 371.60 XLON xeaNQUC6DaX 06/11/2024 11:28:24 GBp 122 371.60 XLON xeaNQUC6AFR 06/11/2024 11:28:24 GBp 190 371.60 XLON xeaNQUC6AFT 06/11/2024 11:26:08 GBp 238 371.60 XLON xeaNQUC6BQ6 06/11/2024 11:26:08 GBp 196 371.80 XLON xeaNQUC6BQN 06/11/2024 11:25:23 GBp 196 371.80 XLON xeaNQUC685O 06/11/2024 11:25:23 GBp 178 371.80 XLON xeaNQUC684g 06/11/2024 11:25:20 GBp 91 371.80 XLON xeaNQUC680j 06/11/2024 11:25:20 GBp 331 371.80 XLON xeaNQUC680l 06/11/2024 11:21:16 GBp 455 371.20 XLON xeaNQUC7sMb 06/11/2024 11:21:16 GBp 106 371.20 XLON xeaNQUC7sMd 06/11/2024 11:21:16 GBp 108 371.20 XLON xeaNQUC7sMf 06/11/2024 11:21:16 GBp 103 371.20 XLON xeaNQUC7sMh 06/11/2024 11:20:23 GBp 275 370.40 XLON xeaNQUC7tsg 06/11/2024 11:20:22 GBp 70 370.40 XLON xeaNQUC7tst 06/11/2024 11:20:22 GBp 118 370.40 XLON xeaNQUC7tsv 06/11/2024 11:20:22 GBp 467 370.00 BATE xeaNQUC7ts2 06/11/2024 11:20:22 GBp 422 370.20 XLON xeaNQUC7ts4 06/11/2024 11:20:22 GBp 292 370.00 XLON xeaNQUC7ts0 06/11/2024 11:19:25 GBp 13 370.60 XLON xeaNQUC7tAk 06/11/2024 11:19:25 GBp 279 370.60 XLON xeaNQUC7tAm 06/11/2024 11:19:24 GBp 422 370.80 XLON xeaNQUC7tLg 06/11/2024 11:19:24 GBp 292 370.60 XLON xeaNQUC7tLp 06/11/2024 11:19:24 GBp 422 370.80 XLON xeaNQUC7tLr 06/11/2024 11:15:56 GBp 292 370.60 XLON xeaNQUC7oc6 06/11/2024 11:15:56 GBp 422 370.80 XLON xeaNQUC7oc8 06/11/2024 11:06:32 GBp 370 370.60 XLON xeaNQUC7$Jg 06/11/2024 11:03:04 GBp 181 368.60 XLON xeaNQUC7wbN 06/11/2024 11:03:03 GBp 189 368.60 XLON xeaNQUC7waj 06/11/2024 11:03:03 GBp 189 368.60 XLON xeaNQUC7was 06/11/2024 11:03:03 GBp 186 368.00 BATE xeaNQUC7wa5 06/11/2024 11:03:03 GBp 292 368.40 XLON xeaNQUC7waD 06/11/2024 11:03:03 GBp 238 368.60 XLON xeaNQUC7waE 06/11/2024 11:03:03 GBp 412 368.40 BATE xeaNQUC7waM 06/11/2024 11:03:03 GBp 700 368.60 BATE xeaNQUC7waO 06/11/2024 11:03:03 GBp 292 368.60 XLON xeaNQUC7waQ 06/11/2024 11:03:03 GBp 422 368.80 XLON xeaNQUC7waS 06/11/2024 10:55:44 GBp 245 367.80 XLON xeaNQUC7ddV 06/11/2024 10:55:44 GBp 517 369.40 XLON xeaNQUC7dca 06/11/2024 10:55:44 GBp 362 369.20 XLON xeaNQUC7dcY 06/11/2024 10:55:44 GBp 258 369.20 BATE xeaNQUC7dcc 06/11/2024 10:55:44 GBp 373 369.40 BATE xeaNQUC7dce 06/11/2024 10:52:01 GBp 427 369.00 XLON xeaNQUC7YlG 06/11/2024 10:51:53 GBp 361 369.40 BATE xeaNQUC7Yg5 06/11/2024 10:48:59 GBp 119 368.40 BATE xeaNQUC7Wyk 06/11/2024 10:48:59 GBp 119 368.40 BATE xeaNQUC7Wym 06/11/2024 10:47:26 GBp 424 368.80 XLON xeaNQUC7XCZ 06/11/2024 10:47:26 GBp 95 368.40 XLON xeaNQUC7XCd 06/11/2024 10:47:26 GBp 200 368.40 XLON xeaNQUC7XCf 06/11/2024 10:47:26 GBp 293 368.40 BATE xeaNQUC7XCg 06/11/2024 10:47:26 GBp 424 368.60 XLON xeaNQUC7XCk 06/11/2024 10:47:26 GBp 422 368.60 BATE xeaNQUC7XCm 06/11/2024 10:45:18 GBp 398 369.00 XLON xeaNQUC7lrD 06/11/2024 10:45:18 GBp 398 369.00 BATE xeaNQUC7lrF 06/11/2024 10:45:18 GBp 476 369.20 XLON xeaNQUC7lrM 06/11/2024 10:41:03 GBp 128 368.80 XLON xeaNQUC7gfK 06/11/2024 10:41:03 GBp 110 368.80 XLON xeaNQUC7gfM 06/11/2024 10:41:03 GBp 144 368.40 XLON xeaNQUC7gfS 06/11/2024 10:41:03 GBp 144 368.40 XLON xeaNQUC7gfU 06/11/2024 10:41:03 GBp 483 368.60 XLON xeaNQUC7geW 06/11/2024 10:41:03 GBp 217 368.40 BATE xeaNQUC7geY 06/11/2024 10:41:03 GBp 364 368.60 BATE xeaNQUC7gea 06/11/2024 10:37:03 GBp 180 368.80 XLON xeaNQUC7eMr 06/11/2024 10:37:02 GBp 460 369.60 XLON xeaNQUC7eHm 06/11/2024 10:37:02 GBp 658 369.80 XLON xeaNQUC7eHo 06/11/2024 10:37:02 GBp 793 369.20 BATE xeaNQUC7eHq 06/11/2024 10:31:52 GBp 762 366.80 XLON xeaNQUC7KWk 06/11/2024 10:31:52 GBp 353 367.20 BATE xeaNQUC7KWm 06/11/2024 10:28:59 GBp 238 363.60 BATE xeaNQUC7Iyn 06/11/2024 10:28:38 GBp 199 363.80 XLON xeaNQUC7I20 06/11/2024 10:28:05 GBp 243 363.60 XLON xeaNQUC7IS4 06/11/2024 10:28:05 GBp 238 363.60 BATE xeaNQUC7IS6 06/11/2024 10:28:05 GBp 212 363.80 CHIX xeaNQUC7IS8 06/11/2024 10:27:06 GBp 193 363.80 XLON xeaNQUC7J01 06/11/2024 10:26:36 GBp 365 363.60 BATE xeaNQUC7JG8 06/11/2024 10:26:36 GBp 290 364.00 XLON xeaNQUC7JGF 06/11/2024 10:26:36 GBp 368 364.20 XLON xeaNQUC7JGH 06/11/2024 10:24:55 GBp 238 363.00 XLON xeaNQUC7HXk 06/11/2024 10:24:34 GBp 243 362.80 CHIX xeaNQUC7Hq6 06/11/2024 10:24:14 GBp 463 363.20 XLON xeaNQUC7Hwr 06/11/2024 10:24:14 GBp 57 363.00 XLON xeaNQUC7Hwt 06/11/2024 10:24:14 GBp 307 362.60 CHIX xeaNQUC7Hww 06/11/2024 10:24:14 GBp 268 362.80 XLON xeaNQUC7Hwy 06/11/2024 10:24:14 GBp 44 362.80 BATE xeaNQUC7Hw@ 06/11/2024 10:24:14 GBp 333 362.80 BATE xeaNQUC7Hw0 06/11/2024 10:24:14 GBp 238 362.80 CHIX xeaNQUC7Hw2 06/11/2024 10:24:14 GBp 542 363.00 BATE xeaNQUC7Hw6 06/11/2024 10:24:14 GBp 446 363.00 XLON xeaNQUC7Hw4 06/11/2024 10:24:04 GBp 1,034 364.60 BATE xeaNQUC7HDj 06/11/2024 10:24:04 GBp 90 364.40 XLON xeaNQUC7HDo 06/11/2024 10:24:04 GBp 97 364.40 XLON xeaNQUC7HDq 06/11/2024 10:24:04 GBp 829 364.40 XLON xeaNQUC7HDs 06/11/2024 10:18:55 GBp 336 361.80 XLON xeaNQUC7SM4 06/11/2024 10:13:35 GBp 199 357.80 XLON xeaNQUC7OYo 06/11/2024 10:13:31 GBp 238 358.00 XLON xeaNQUC7OjL 06/11/2024 10:13:31 GBp 192 358.00 CHIX xeaNQUC7OjN 06/11/2024 10:11:52 GBp 423 358.00 BATE xeaNQUC7OQx 06/11/2024 10:11:52 GBp 440 358.00 XLON xeaNQUC7OQ@ 06/11/2024 10:11:52 GBp 496 358.20 BATE xeaNQUC7OQ5 06/11/2024 10:11:52 GBp 630 358.20 XLON xeaNQUC7OQ7 06/11/2024 10:10:44 GBp 292 358.40 XLON xeaNQUC7P0J 06/11/2024 10:10:44 GBp 41 358.40 BATE xeaNQUC7P0L 06/11/2024 10:10:38 GBp 69 359.00 XLON xeaNQUC7PC@ 06/11/2024 10:10:38 GBp 104 359.00 XLON xeaNQUC7PC0 06/11/2024 10:10:38 GBp 101 359.00 XLON xeaNQUC7PC2 06/11/2024 10:10:38 GBp 52 359.00 XLON xeaNQUC7PC4 06/11/2024 10:10:37 GBp 400 358.60 XLON xeaNQUC7PCL 06/11/2024 10:10:37 GBp 673 358.60 BATE xeaNQUC7PCN 06/11/2024 10:10:37 GBp 223 358.60 CHIX xeaNQUC7PCP 06/11/2024 10:10:37 GBp 321 358.80 CHIX xeaNQUC7PCR 06/11/2024 10:07:56 GBp 196 358.60 XLON xeaNQUC77dJ 06/11/2024 10:07:56 GBp 47 358.60 XLON xeaNQUC77cg 06/11/2024 10:07:56 GBp 131 358.60 XLON xeaNQUC77ci 06/11/2024 10:07:10 GBp 213 358.60 XLON xeaNQUC777l 06/11/2024 10:02:55 GBp 319 357.60 XLON xeaNQUC72Y7 06/11/2024 10:02:49 GBp 654 357.80 XLON xeaNQUC72lQ 06/11/2024 10:02:49 GBp 381 357.80 BATE xeaNQUC72lS 06/11/2024 10:02:49 GBp 184 357.80 CHIX xeaNQUC72lU 06/11/2024 10:00:10 GBp 319 358.00 BATE xeaNQUC73Ij 06/11/2024 09:59:52 GBp 294 357.80 BATE xeaNQUC70cG 06/11/2024 09:59:51 GBp 401 358.00 CHIX xeaNQUC70X0 06/11/2024 09:59:49 GBp 495 358.00 CHIX xeaNQUC70Yc 06/11/2024 09:59:49 GBp 130 358.00 BATE xeaNQUC70Ye 06/11/2024 09:59:49 GBp 459 358.00 BATE xeaNQUC70Yg 06/11/2024 09:59:02 GBp 312 358.60 XLON xeaNQUC70CX 06/11/2024 09:59:02 GBp 217 358.40 XLON xeaNQUC70DV 06/11/2024 09:59:01 GBp 631 358.80 XLON xeaNQUC70Ed 06/11/2024 09:58:06 GBp 238 359.00 XLON xeaNQUC71lc 06/11/2024 09:57:51 GBp 222 359.40 XLON xeaNQUC71tK 06/11/2024 09:57:04 GBp 312 359.60 XLON xeaNQUC71A8 06/11/2024 09:57:04 GBp 447 359.80 XLON xeaNQUC71AA 06/11/2024 09:57:04 GBp 309 359.80 BATE xeaNQUC71AC 06/11/2024 09:57:04 GBp 185 359.60 BATE xeaNQUC71AE 06/11/2024 09:57:04 GBp 486 360.00 XLON xeaNQUC71AP 06/11/2024 09:57:04 GBp 295 359.80 XLON xeaNQUC71AS 06/11/2024 09:56:52 GBp 238 360.00 XLON xeaNQUC71S@ 06/11/2024 09:56:52 GBp 38 360.00 BATE xeaNQUC71S0 06/11/2024 09:56:50 GBp 274 360.00 BATE xeaNQUC71Uc 06/11/2024 09:56:49 GBp 181 360.00 CHIX xeaNQUC71Pb 06/11/2024 09:54:04 GBp 549 360.00 XLON xeaNQUC7Fur 06/11/2024 09:54:03 GBp 431 360.00 XLON xeaNQUC7FxX 06/11/2024 09:53:06 GBp 209 361.40 XLON xeaNQUC7FR@ 06/11/2024 09:53:06 GBp 76 362.60 XLON xeaNQUC7FR3 06/11/2024 09:53:06 GBp 101 362.60 XLON xeaNQUC7FR5 06/11/2024 09:53:06 GBp 152 362.40 XLON xeaNQUC7FR7 06/11/2024 09:53:06 GBp 292 361.60 XLON xeaNQUC7FRE 06/11/2024 09:53:06 GBp 422 361.80 XLON xeaNQUC7FRG 06/11/2024 09:53:06 GBp 323 361.60 BATE xeaNQUC7FRK 06/11/2024 09:53:06 GBp 463 361.80 BATE xeaNQUC7FRO 06/11/2024 09:53:06 GBp 302 361.80 CHIX xeaNQUC7FRQ 06/11/2024 09:48:21 GBp 391 362.80 XLON xeaNQUC7AM0 06/11/2024 09:48:21 GBp 561 363.00 XLON xeaNQUC7AM5 06/11/2024 09:48:21 GBp 292 362.80 XLON xeaNQUC7AMA 06/11/2024 09:48:21 GBp 422 363.00 XLON xeaNQUC7AMF 06/11/2024 09:48:21 GBp 432 362.80 BATE xeaNQUC7AMH 06/11/2024 09:48:21 GBp 619 363.00 BATE xeaNQUC7AMJ 06/11/2024 09:48:21 GBp 348 363.00 CHIX xeaNQUC7AML 06/11/2024 09:44:10 GBp 265 363.20 BATE xeaNQUC0sZP 06/11/2024 09:44:10 GBp 381 363.40 BATE xeaNQUC0sZR 06/11/2024 09:44:10 GBp 254 363.40 CHIX xeaNQUC0sZT 06/11/2024 09:44:10 GBp 470 363.20 XLON xeaNQUC0sZJ 06/11/2024 09:44:10 GBp 171 363.40 XLON xeaNQUC0sZL 06/11/2024 09:44:10 GBp 500 363.40 XLON xeaNQUC0sZN 06/11/2024 09:40:47 GBp 295 363.40 XLON xeaNQUC0q$Q 06/11/2024 09:40:44 GBp 248 363.60 XLON xeaNQUC0q6M 06/11/2024 09:40:44 GBp 337 363.40 XLON xeaNQUC0q1h 06/11/2024 09:40:44 GBp 238 363.60 XLON xeaNQUC0q1j 06/11/2024 09:40:30 GBp 188 363.60 BATE xeaNQUC0qNy 06/11/2024 09:40:30 GBp 238 363.60 BATE xeaNQUC0qN9 06/11/2024 09:40:10 GBp 238 363.60 XLON xeaNQUC0rdx 06/11/2024 09:40:10 GBp 218 363.80 XLON xeaNQUC0rdy 06/11/2024 09:40:10 GBp 292 363.60 XLON xeaNQUC0rd7 06/11/2024 09:40:10 GBp 108 363.80 XLON xeaNQUC0rd9 06/11/2024 09:40:10 GBp 314 363.80 XLON xeaNQUC0rdB 06/11/2024 09:40:10 GBp 436 363.60 BATE xeaNQUC0rdD 06/11/2024 09:40:10 GBp 276 363.80 CHIX xeaNQUC0rdF 06/11/2024 09:40:10 GBp 622 363.80 BATE xeaNQUC0rdH 06/11/2024 09:37:22 GBp 237 364.60 XLON xeaNQUC0oPm 06/11/2024 09:36:02 GBp 286 365.00 XLON xeaNQUC0p8n 06/11/2024 09:36:02 GBp 535 365.00 XLON xeaNQUC0p8p 06/11/2024 09:36:02 GBp 317 365.00 XLON xeaNQUC0p89 06/11/2024 09:36:02 GBp 422 364.60 XLON xeaNQUC0p8R 06/11/2024 09:36:02 GBp 292 364.40 XLON xeaNQUC0p8P 06/11/2024 09:36:02 GBp 464 364.40 BATE xeaNQUC0p8T 06/11/2024 09:36:02 GBp 344 364.60 CHIX xeaNQUC0p8V 06/11/2024 09:36:02 GBp 672 364.60 BATE xeaNQUC0pBX 06/11/2024 09:34:46 GBp 337 364.40 BATE xeaNQUC0m0n 06/11/2024 09:30:42 GBp 349 365.00 XLON xeaNQUC0$hi 06/11/2024 09:30:42 GBp 160 365.00 BATE xeaNQUC0$hk 06/11/2024 09:30:40 GBp 294 365.20 BATE xeaNQUC0$gd 06/11/2024 09:30:40 GBp 418 365.20 XLON xeaNQUC0$gf 06/11/2024 09:30:40 GBp 194 365.20 CHIX xeaNQUC0$gh 06/11/2024 09:27:58 GBp 155 366.40 XLON xeaNQUC0zaN 06/11/2024 09:27:58 GBp 106 366.40 XLON xeaNQUC0zaP 06/11/2024 09:27:58 GBp 407 366.40 BATE xeaNQUC0zaR 06/11/2024 09:27:56 GBp 414 366.60 BATE xeaNQUC0zdN 06/11/2024 09:27:56 GBp 245 366.60 XLON xeaNQUC0zdP 06/11/2024 09:27:56 GBp 175 366.80 XLON xeaNQUC0zca 06/11/2024 09:27:56 GBp 455 366.80 BATE xeaNQUC0zcc 06/11/2024 09:27:56 GBp 228 366.80 BATE xeaNQUC0zce 06/11/2024 09:27:56 GBp 175 366.80 XLON xeaNQUC0zcY 06/11/2024 09:27:52 GBp 629 367.00 XLON xeaNQUC0zZo 06/11/2024 09:27:52 GBp 311 367.00 CHIX xeaNQUC0zZq 06/11/2024 09:27:32 GBp 27 367.60 XLON xeaNQUC0zo4 06/11/2024 09:27:32 GBp 164 367.40 XLON xeaNQUC0zo6 06/11/2024 09:26:33 GBp 342 367.60 XLON xeaNQUC0wnK 06/11/2024 09:26:33 GBp 27 367.60 XLON xeaNQUC0wnM 06/11/2024 09:26:08 GBp 98 367.60 XLON xeaNQUC0w4H 06/11/2024 09:26:08 GBp 137 367.60 XLON xeaNQUC0w4J 06/11/2024 09:23:07 GBp 418 367.60 XLON xeaNQUC0u7D 06/11/2024 09:23:07 GBp 599 367.80 XLON xeaNQUC0u7F 06/11/2024 09:23:07 GBp 438 367.60 BATE xeaNQUC0u7H 06/11/2024 09:23:07 GBp 313 367.80 BATE xeaNQUC0u7J 06/11/2024 09:23:07 GBp 313 367.80 BATE xeaNQUC0u7L 06/11/2024 09:23:07 GBp 387 367.80 CHIX xeaNQUC0u7N 06/11/2024 09:23:07 GBp 37 367.80 CHIX xeaNQUC0u7P 06/11/2024 09:18:58 GBp 214 368.40 XLON xeaNQUC0d2j 06/11/2024 09:18:58 GBp 420 368.60 XLON xeaNQUC0d2o 06/11/2024 09:18:58 GBp 238 368.60 BATE xeaNQUC0d2q 06/11/2024 09:18:58 GBp 308 368.80 XLON xeaNQUC0d2s 06/11/2024 09:18:58 GBp 393 368.80 XLON xeaNQUC0d2u 06/11/2024 09:18:58 GBp 342 368.80 BATE xeaNQUC0d2w 06/11/2024 09:18:19 GBp 296 368.80 BATE xeaNQUC0aa$ 06/11/2024 09:17:06 GBp 370 368.80 XLON xeaNQUC0aGg 06/11/2024 09:17:06 GBp 271 368.80 BATE xeaNQUC0aGi 06/11/2024 09:17:01 GBp 531 369.00 XLON xeaNQUC0aS6 06/11/2024 09:17:01 GBp 17 369.00 CHIX xeaNQUC0aS8 06/11/2024 09:17:01 GBp 389 369.00 CHIX xeaNQUC0aSA 06/11/2024 09:16:53 GBp 320 369.00 CHIX xeaNQUC0aQ$ 06/11/2024 09:16:53 GBp 345 369.00 BATE xeaNQUC0aQ1 06/11/2024 09:15:09 GBp 323 369.20 XLON xeaNQUC0YXP 06/11/2024 09:15:09 GBp 462 369.40 XLON xeaNQUC0YXR 06/11/2024 09:15:09 GBp 444 369.20 CHIX xeaNQUC0YXT 06/11/2024 09:15:09 GBp 274 369.20 BATE xeaNQUC0YXV 06/11/2024 09:15:09 GBp 395 369.40 BATE xeaNQUC0YWX 06/11/2024 09:15:09 GBp 635 369.40 CHIX xeaNQUC0YWZ 06/11/2024 09:14:26 GBp 573 369.60 XLON xeaNQUC0Y0Y 06/11/2024 09:14:26 GBp 583 369.60 XLON xeaNQUC0Y0f 06/11/2024 09:14:26 GBp 491 369.60 BATE xeaNQUC0Y0h 06/11/2024 09:14:26 GBp 422 369.60 CHIX xeaNQUC0Y0j 06/11/2024 09:11:27 GBp 66 368.80 XLON xeaNQUC0WDK 06/11/2024 09:11:27 GBp 312 368.80 XLON xeaNQUC0WDM 06/11/2024 09:11:27 GBp 207 368.80 BATE xeaNQUC0WDO 06/11/2024 09:11:23 GBp 545 369.00 XLON xeaNQUC0WEV 06/11/2024 09:11:23 GBp 238 369.00 BATE xeaNQUC0W9a 06/11/2024 09:11:23 GBp 183 369.00 XLON xeaNQUC0W9j 06/11/2024 09:11:23 GBp 266 369.20 XLON xeaNQUC0W9m 06/11/2024 09:11:23 GBp 275 369.20 BATE xeaNQUC0W9o 06/11/2024 09:08:57 GBp 195 370.00 BATE xeaNQUC0khs 06/11/2024 09:08:57 GBp 351 370.00 XLON xeaNQUC0khq 06/11/2024 09:08:03 GBp 501 370.00 XLON xeaNQUC0kJV 06/11/2024 09:08:03 GBp 244 370.00 CHIX xeaNQUC0kIb 06/11/2024 09:08:03 GBp 180 370.00 BATE xeaNQUC0kIX 06/11/2024 09:08:03 GBp 147 370.00 BATE xeaNQUC0kIZ 06/11/2024 09:00:01 GBp 238 369.40 CHIX xeaNQUC0eXc 06/11/2024 09:00:00 GBp 339 369.80 XLON xeaNQUC0eW4 06/11/2024 09:00:00 GBp 439 369.80 CHIX xeaNQUC0eW6 06/11/2024 09:00:00 GBp 295 369.80 BATE xeaNQUC0eW8 06/11/2024 09:00:00 GBp 72 369.80 BATE xeaNQUC0eWA 06/11/2024 09:00:00 GBp 486 370.00 XLON xeaNQUC0eWC 06/11/2024 09:00:00 GBp 264 370.00 BATE xeaNQUC0eWE 06/11/2024 09:00:00 GBp 628 370.00 CHIX xeaNQUC0eWG 06/11/2024 09:00:00 GBp 264 370.00 BATE xeaNQUC0eWI 06/11/2024 08:59:01 GBp 358 370.00 BATE xeaNQUC0e0S 06/11/2024 08:26:48 GBp 656 370.00 XLON xeaNQUC00Lc 06/11/2024 08:26:48 GBp 713 369.80 BATE xeaNQUC00Le 06/11/2024 08:26:48 GBp 556 370.00 CHIX xeaNQUC00Lg 06/11/2024 08:20:21 GBp 278 370.00 XLON xeaNQUC0A@J 06/11/2024 08:20:21 GBp 220 369.80 BATE xeaNQUC0A@L 06/11/2024 08:20:21 GBp 803 370.00 BATE xeaNQUC0A@N 06/11/2024 08:18:47 GBp 407 370.00 XLON xeaNQUC0B9L 06/11/2024 08:17:50 GBp 289 368.40 BATE xeaNQUC08vh 06/11/2024 08:17:48 GBp 457 369.20 CHIX xeaNQUC08uM 06/11/2024 08:17:48 GBp 110 369.40 XLON xeaNQUC08uO 06/11/2024 08:17:48 GBp 174 369.40 XLON xeaNQUC08uQ 06/11/2024 08:17:48 GBp 346 369.60 XLON xeaNQUC08uS 06/11/2024 08:16:12 GBp 394 366.80 XLON xeaNQUC09OT 06/11/2024 08:16:12 GBp 564 367.00 XLON xeaNQUC09Rd 06/11/2024 08:13:16 GBp 238 361.00 XLON xeaNQUC1qDe 06/11/2024 08:13:16 GBp 493 361.20 CHIX xeaNQUC1qDv 06/11/2024 08:13:16 GBp 215 361.60 XLON xeaNQUC1qD0 06/11/2024 08:13:16 GBp 431 361.80 BATE xeaNQUC1qD2 06/11/2024 08:13:16 GBp 417 361.60 XLON xeaNQUC1qDA 06/11/2024 08:13:16 GBp 385 361.80 BATE xeaNQUC1qDC 06/11/2024 08:13:16 GBp 598 361.80 XLON xeaNQUC1qDE 06/11/2024 08:13:16 GBp 238 362.00 BATE xeaNQUC1qDG 06/11/2024 08:09:16 GBp 181 359.40 XLON xeaNQUC1pGg 06/11/2024 08:09:16 GBp 181 359.60 XLON xeaNQUC1pGp 06/11/2024 08:09:16 GBp 123 359.80 XLON xeaNQUC1pGr 06/11/2024 08:09:16 GBp 139 359.80 XLON xeaNQUC1pGt 06/11/2024 08:09:16 GBp 227 359.80 BATE xeaNQUC1pGv 06/11/2024 08:08:02 GBp 183 361.00 BATE xeaNQUC1nmh 06/11/2024 08:08:02 GBp 267 361.20 BATE xeaNQUC1nmj 06/11/2024 08:08:02 GBp 190 361.20 CHIX xeaNQUC1nml 06/11/2024 08:08:02 GBp 302 361.40 XLON xeaNQUC1nmn 06/11/2024 08:08:02 GBp 362 361.60 XLON xeaNQUC1nmp 06/11/2024 08:06:18 GBp 199 360.00 XLON xeaNQUC1$Yy 06/11/2024 08:06:18 GBp 225 360.00 BATE xeaNQUC1$Y@ 06/11/2024 08:06:18 GBp 191 360.00 CHIX xeaNQUC1$Y0 06/11/2024 08:05:26 GBp 180 360.80 XLON xeaNQUC1ynl 06/11/2024 08:05:26 GBp 238 361.00 XLON xeaNQUC1yno 06/11/2024 08:05:26 GBp 162 360.80 XLON xeaNQUC1yn9 06/11/2024 08:05:26 GBp 204 360.80 XLON xeaNQUC1ynB 06/11/2024 08:05:26 GBp 10 360.80 XLON xeaNQUC1ynD 06/11/2024 08:05:20 GBp 288 360.80 XLON xeaNQUC1yxR 06/11/2024 08:05:19 GBp 201 361.00 BATE xeaNQUC1y53 06/11/2024 08:04:05 GBp 214 359.80 XLON xeaNQUC1weX 06/11/2024 08:04:05 GBp 320 360.00 BATE xeaNQUC1weZ 06/11/2024 08:04:05 GBp 309 360.00 XLON xeaNQUC1wec 06/11/2024 08:04:05 GBp 320 360.00 BATE xeaNQUC1wee 06/11/2024 08:04:02 GBp 260 360.40 CHIX xeaNQUC1won 06/11/2024 08:02:15 GBp 398 360.40 XLON xeaNQUC1vYs 06/11/2024 08:02:14 GBp 320 360.60 BATE xeaNQUC1vYT 06/11/2024 08:02:14 GBp 204 360.60 CHIX xeaNQUC1vYV 06/11/2024 08:02:14 GBp 569 360.60 XLON xeaNQUC1vYR 06/11/2024 08:01:35 GBp 156 360.00 XLON xeaNQUC1v8S 06/11/2024 08:01:35 GBp 345 360.00 XLON xeaNQUC1v8U 06/11/2024 08:01:31 GBp 259 360.00 CHIX xeaNQUC1vHI 06/11/2024 08:01:30 GBp 238 360.20 CHIX xeaNQUC1vOG 06/11/2024 08:01:30 GBp 168 360.20 XLON xeaNQUC1vOE 06/11/2024 08:01:28 GBp 81 360.20 XLON xeaNQUC1cb7 06/11/2024 08:01:28 GBp 414 360.40 XLON xeaNQUC1cb9 06/11/2024 08:01:28 GBp 487 360.20 BATE xeaNQUC1cbB 06/11/2024 08:01:28 GBp 812 360.40 BATE xeaNQUC1cbD 06/11/2024 08:01:28 GBp 395 360.40 CHIX xeaNQUC1cbF