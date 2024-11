(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

4 November 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 1 November 2024 it had purchased a total of 343,686 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 192,686 106,000 45,000 Highest price paid (per ordinary share) 358.00p 358.00p 357.60p Lowest price paid (per ordinary share) 348.60p 348.80p 349.00p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 354.13p 354.11p 354.11p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 374,879,166 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 374,879,166.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 01/11/2024 16:28:59 GBp 82 354.60 XLON xHaNPF1yXhw 01/11/2024 16:28:59 GBp 285 354.60 XLON xHaNPF1yXhy 01/11/2024 16:28:59 GBp 365 354.60 XLON xHaNPF1yXh4 01/11/2024 16:28:59 GBp 99 354.60 XLON xHaNPF1yXh6 01/11/2024 16:28:59 GBp 650 354.60 XLON xHaNPF1yXh8 01/11/2024 16:28:59 GBp 26 354.60 XLON xHaNPF1yXhA 01/11/2024 16:28:55 GBp 39 355.20 BATE xHaNPF1yXga 01/11/2024 16:28:55 GBp 592 355.20 BATE xHaNPF1yXgY 01/11/2024 16:28:55 GBp 545 355.00 XLON xHaNPF1yXgh 01/11/2024 16:28:55 GBp 185 355.00 XLON xHaNPF1yXgj 01/11/2024 16:28:55 GBp 350 355.00 BATE xHaNPF1yXgp 01/11/2024 16:28:55 GBp 730 355.00 XLON xHaNPF1yXgt 01/11/2024 16:28:55 GBp 471 355.20 BATE xHaNPF1yXgv 01/11/2024 16:28:55 GBp 666 355.00 XLON xHaNPF1yXg8 01/11/2024 16:27:25 GBp 98 355.00 XLON xHaNPF1yXsB 01/11/2024 16:27:25 GBp 85 355.00 XLON xHaNPF1yXsK 01/11/2024 16:27:22 GBp 101 355.00 BATE xHaNPF1yXnq 01/11/2024 16:27:20 GBp 37 355.00 BATE 