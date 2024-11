(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

1 November 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 31 October 2024 it had purchased a total of 317,700 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 180,700 95,000 42,000 Highest price paid (per ordinary share) 372.20p 370.80p 370.80p Lowest price paid (per ordinary share) 354.40p 354.20p 354.60p Volume weighted average price paid (per ordinary share) 361.83p 361.85p 361.99p

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 375,222,852 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 375,222,852 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 31/10/2024 16:28:14 GBp 356 354.80 XLON xeaNPRmH2M3 31/10/2024 16:28:03 GBp 98 355.00 CHIX xeaNPRmH3a$ 31/10/2024 16:28:03 GBp 152 355.00 BATE xeaNPRmH3a5 31/10/2024 16:27:46 GBp 14 354.60 XLON xeaNPRmH3qw 31/10/2024 16:27:18 GBp 362 354.60 XLON xeaNPRmH39X 31/10/2024 16:26:47 GBp 867 354.60 XLON xeaNPRmH0q0 31/10/2024 16:26:47 GBp 224 354.60 BATE xeaNPRmH0q2 31/10/2024 16:26:19 GBp 408 354.60 XLON xeaNPRmH0BS 31/10/2024 16:26:19 GBp 296 354.60 BATE xeaNPRmH0BU 31/10/2024 16:25:48 GBp 1,378 354.60 XLON xeaNPRmH1u5 31/10/2024 16:25:48 GBp 939 354.60 BATE xeaNPRmH1uB 31/10/2024 16:25:48 GBp 315 354.60 CHIX xeaNPRmH1uD 31/10/2024 16:24:18 GBp 409 354.60 XLON xeaNPRmHFX9 31/10/2024 16:24:18 GBp 262 354.60 CHIX xeaNPRmHFXB 31/10/2024 16:24:18 GBp 430 354.60 BATE xeaNPRmHFXD 31/10/2024 16:23:29 GBp 143 354.60 BATE xeaNPRmHFQF 31/10/2024 16:23:29 GBp 379 354.60 XLON xeaNPRmHFQH 31/10/2024 16:23:22 GBp 79 354.80 XLON xeaNPRmHCY0 31/10/2024 16:23:22 GBp 79 354.80 XLON xeaNPRmHCY2 31/10/2024 16:23:22 GBp 209 354.80 BATE xeaNPRmHCY6 31/10/2024 16:23:22 GBp 746 354.80 XLON xeaNPRmHCY4 31/10/2024 16:23:19 GBp 1,123 355.00 XLON xeaNPRmHCkk 31/10/2024 16:23:19 GBp 302 355.00 BATE xeaNPRmHCkm 31/10/2024 16:22:51 GBp 670 355.00 BATE xeaNPRmHCCk 31/10/2024 16:22:51 GBp 462 355.00 CHIX xeaNPRmHCCm 31/10/2024 16:21:21 GBp 255 354.80 XLON xeaNPRmHAfa 31/10/2024 16:21:03 GBp 490 354.80 XLON xeaNPRmHA43 31/10/2024 16:20:54 GBp 386 354.80 XLON xeaNPRmHAKe 31/10/2024 16:20:49 GBp 303 354.80 BATE xeaNPRmHAGl 31/10/2024 16:20:41 GBp 230 355.00 CHIX xeaNPRmHAO@ 31/10/2024 16:20:41 GBp 40 355.00 BATE xeaNPRmHAO0 31/10/2024 16:20:41 GBp 400 355.00 BATE xeaNPRmHAO2 31/10/2024 16:20:41 GBp 260 355.00 XLON xeaNPRmHAOh 31/10/2024 16:20:41 GBp 354 355.00 XLON xeaNPRmHAOj 31/10/2024 16:20:07 GBp 228 355.20 CHIX xeaNPRmHBuB 31/10/2024 16:19:24 GBp 254 354.80 XLON xeaNPRmH8nm 31/10/2024 16:19:24 GBp 180 354.80 BATE xeaNPRmH8no 31/10/2024 16:19:20 GBp 43 354.80 BATE xeaNPRmH8oL 31/10/2024 16:19:19 GBp 514 355.00 XLON xeaNPRmH8yW 31/10/2024 16:19:19 GBp 323 355.00 BATE xeaNPRmH8yY 31/10/2024 16:19:11 GBp 291 355.20 XLON xeaNPRmH81W 31/10/2024 16:19:11 GBp 249 355.20 CHIX xeaNPRmH81Y 31/10/2024 16:19:11 GBp 320 355.20 BATE xeaNPRmH81a 31/10/2024 16:18:23 GBp 365 355.20 XLON xeaNPRmH9se 31/10/2024 16:18:21 GBp 522 355.40 XLON xeaNPRmH9nB 31/10/2024 16:17:37 GBp 293 355.00 BATE xeaNPRmIsaO 31/10/2024 16:17:37 GBp 199 355.00 CHIX xeaNPRmIsaQ 31/10/2024 16:17:33 GBp 214 355.00 XLON xeaNPRmIsYl 31/10/2024 16:17:23 GBp 414 355.20 XLON xeaNPRmIsrp 31/10/2024 16:17:09 GBp 688 355.40 XLON xeaNPRmIsxg 31/10/2024 16:17:09 GBp 218 355.40 BATE xeaNPRmIsxi 31/10/2024 16:17:01 GBp 1,571 355.60 XLON xeaNPRmIsER 31/10/2024 16:17:01 GBp 248 355.60 BATE xeaNPRmIsET 31/10/2024 16:17:01 GBp 224 355.60 CHIX xeaNPRmIsEV 31/10/2024 16:16:35 GBp 117 355.00 XLON xeaNPRmIthY 31/10/2024 16:16:35 GBp 429 355.00 BATE xeaNPRmItha 31/10/2024 16:16:35 GBp 224 355.00 CHIX xeaNPRmIthc 31/10/2024 16:16:04 GBp 295 355.00 BATE xeaNPRmItGi 31/10/2024 16:15:10 GBp 445 355.00 XLON xeaNPRmIqDH 31/10/2024 16:15:06 GBp 73 355.00 BATE xeaNPRmIqB0 31/10/2024 16:15:02 GBp 250 355.00 BATE xeaNPRmIqGW 31/10/2024 16:15:02 GBp 273 355.00 CHIX xeaNPRmIqGY 31/10/2024 16:15:02 GBp 37 355.00 XLON xeaNPRmIqHU 31/10/2024 16:14:35 GBp 255 355.00 XLON xeaNPRmIrqL 31/10/2024 16:14:33 GBp 922 355.00 XLON xeaNPRmIrmB 31/10/2024 16:14:33 GBp 344 355.00 BATE xeaNPRmIrmD 31/10/2024 16:14:02 GBp 402 355.00 BATE xeaNPRmIrSb 31/10/2024 16:13:02 GBp 400 355.20 BATE xeaNPRmIpd$ 31/10/2024 16:13:02 GBp 40 355.20 XLON xeaNPRmIpdp 31/10/2024 16:13:02 GBp 1,640 355.20 XLON xeaNPRmIpdr 31/10/2024 16:13:02 GBp 12 355.20 XLON xeaNPRmIpdt 31/10/2024 16:13:02 GBp 107 355.20 CHIX xeaNPRmIpdv 31/10/2024 16:13:02 GBp 215 355.20 BATE xeaNPRmIpdx 31/10/2024 16:13:02 GBp 185 355.20 CHIX xeaNPRmIpdz 31/10/2024 16:12:40 GBp 430 355.40 XLON xeaNPRmIpzo 31/10/2024 16:12:37 GBp 284 355.20 CHIX xeaNPRmIp$r 31/10/2024 16:12:05 GBp 245 355.40 XLON xeaNPRmIpVd 31/10/2024 16:10:56 GBp 71 355.00 BATE xeaNPRmImHg 31/10/2024 16:09:54 GBp 66 354.80 CHIX xeaNPRmInKd 31/10/2024 16:09:54 GBp 583 354.80 BATE xeaNPRmInKf 31/10/2024 16:08:26 GBp 465 355.00 XLON xeaNPRmI$eL 31/10/2024 16:08:26 GBp 241 355.00 XLON xeaNPRmI$eN 31/10/2024 16:08:26 GBp 212 355.00 CHIX xeaNPRmI$eP 31/10/2024 16:07:40 GBp 637 355.20 XLON xeaNPRmIyZB 31/10/2024 16:07:28 GBp 337 355.40 BATE xeaNPRmIyn$ 31/10/2024 16:07:28 GBp 438 355.40 CHIX xeaNPRmIyn2 31/10/2024 16:07:28 GBp 1,454 355.40 XLON xeaNPRmIyn8 31/10/2024 16:07:28 GBp 274 355.40 BATE xeaNPRmIynA 31/10/2024 16:06:47 GBp 162 355.40 BATE xeaNPRmIzYk 31/10/2024 16:06:47 GBp 263 355.40 BATE xeaNPRmIzY6 31/10/2024 16:06:46 GBp 69 355.40 XLON xeaNPRmIzi2 31/10/2024 16:06:46 GBp 488 355.40 XLON xeaNPRmIzi8 31/10/2024 16:06:23 GBp 334 355.00 BATE xeaNPRmIz5q 31/10/2024 16:06:23 GBp 326 355.00 CHIX xeaNPRmIz5s 31/10/2024 16:04:56 GBp 374 354.20 BATE xeaNPRmIwOU 31/10/2024 16:04:26 GBp 157 354.40 XLON xeaNPRmIxzg 31/10/2024 16:04:26 GBp 157 354.40 XLON xeaNPRmIxzi 31/10/2024 16:04:26 GBp 19 354.40 XLON xeaNPRmIxzk 31/10/2024 16:04:26 GBp 293 354.40 BATE xeaNPRmIxzm 31/10/2024 16:03:26 GBp 261 354.40 XLON xeaNPRmIu$T 31/10/2024 16:02:58 GBp 267 354.60 XLON xeaNPRmIuP2 31/10/2024 16:02:58 GBp 222 354.60 XLON xeaNPRmIuP4 31/10/2024 16:02:58 GBp 369 354.60 BATE xeaNPRmIuP6 31/10/2024 16:02:58 GBp 149 354.60 CHIX xeaNPRmIuP8 31/10/2024 16:02:58 GBp 83 354.60 CHIX xeaNPRmIuPA 31/10/2024 16:02:55 GBp 1,093 354.80 XLON xeaNPRmIuR9 31/10/2024 16:02:55 GBp 334 354.80 CHIX xeaNPRmIuRB 31/10/2024 16:02:55 GBp 298 354.80 BATE xeaNPRmIuRD 31/10/2024 16:02:55 GBp 233 354.80 BATE xeaNPRmIuRF 31/10/2024 16:01:55 GBp 116 354.80 BATE xeaNPRmIvP9 31/10/2024 16:00:57 GBp 817 354.40 XLON xeaNPRmIdW7 31/10/2024 15:59:57 GBp 309 354.20 BATE xeaNPRmIajm 31/10/2024 15:59:06 GBp 203 354.40 BATE xeaNPRmIbjM 31/10/2024 15:59:06 GBp 75 354.40 XLON xeaNPRmIbjO 31/10/2024 15:59:05 GBp 223 354.40 XLON xeaNPRmIbis 31/10/2024 15:59:05 GBp 626 354.60 XLON xeaNPRmIbi1 31/10/2024 15:59:05 GBp 135 354.60 CHIX xeaNPRmIbi3 31/10/2024 15:59:05 GBp 84 354.60 CHIX xeaNPRmIbi5 31/10/2024 15:58:57 GBp 292 354.60 BATE xeaNPRmIbnH 31/10/2024 15:56:56 GBp 297 355.00 XLON xeaNPRmIZkI 31/10/2024 15:56:56 GBp 364 355.20 BATE xeaNPRmIZfa 31/10/2024 15:56:56 GBp 360 355.20 XLON xeaNPRmIZfX 31/10/2024 15:56:56 GBp 219 355.20 CHIX xeaNPRmIZfZ 31/10/2024 15:56:14 GBp 330 355.40 XLON xeaNPRmIZMk 31/10/2024 15:55:17 GBp 94 355.40 CHIX xeaNPRmIWC8 31/10/2024 15:55:17 GBp 319 355.40 XLON xeaNPRmIWCA 31/10/2024 15:55:17 GBp 132 355.40 CHIX xeaNPRmIWCC 31/10/2024 15:55:17 GBp 255 355.60 XLON xeaNPRmIWCE 31/10/2024 15:55:12 GBp 340 355.80 BATE xeaNPRmIWAg 31/10/2024 15:55:12 GBp 28 355.80 BATE xeaNPRmIWAi 31/10/2024 15:55:12 GBp 31 355.80 BATE xeaNPRmIWAk 31/10/2024 15:55:12 GBp 32 355.80 BATE xeaNPRmIWAm 31/10/2024 15:55:12 GBp 558 355.60 XLON xeaNPRmIWAs 31/10/2024 15:55:12 GBp 193 355.60 BATE xeaNPRmIWAu 31/10/2024 15:55:12 GBp 448 355.60 XLON xeaNPRmIWAw 31/10/2024 15:55:12 GBp 238 355.60 BATE xeaNPRmIWAy 31/10/2024 15:55:12 GBp 81 355.60 CHIX xeaNPRmIWA@ 31/10/2024 15:55:12 GBp 246 355.60 CHIX xeaNPRmIWA0 31/10/2024 15:54:06 GBp 847 355.80 XLON xeaNPRmIXP0 31/10/2024 15:54:06 GBp 489 355.80 XLON xeaNPRmIXP2 31/10/2024 15:54:06 GBp 260 355.80 CHIX xeaNPRmIXP4 31/10/2024 15:54:06 GBp 367 355.80 CHIX xeaNPRmIXP6 31/10/2024 15:54:06 GBp 673 355.80 BATE xeaNPRmIXP8 31/10/2024 15:53:00 GBp 91 355.80 XLON xeaNPRmIlof 31/10/2024 15:53:00 GBp 503 355.80 XLON xeaNPRmIloh 31/10/2024 15:53:00 GBp 820 355.80 BATE xeaNPRmIloj 31/10/2024 15:53:00 GBp 86 355.80 BATE xeaNPRmIlol 31/10/2024 15:53:00 GBp 383 355.80 XLON xeaNPRmIlom 31/10/2024 15:52:01 GBp 236 355.80 XLON xeaNPRmIipj 31/10/2024 15:52:01 GBp 251 355.80 XLON xeaNPRmIipk 31/10/2024 15:48:46 GBp 234 355.40 BATE xeaNPRmIgQ3 31/10/2024 15:48:46 GBp 422 355.40 XLON xeaNPRmIgQ8 31/10/2024 15:48:46 GBp 271 355.60 XLON xeaNPRmIgQA 31/10/2024 15:48:46 GBp 271 355.60 XLON xeaNPRmIgQC 31/10/2024 15:48:46 GBp 422 355.60 XLON xeaNPRmIgQE 31/10/2024 15:48:46 GBp 297 355.60 CHIX xeaNPRmIgQG 31/10/2024 15:48:46 GBp 484 355.60 BATE xeaNPRmIgQI 31/10/2024 15:48:03 GBp 364 355.80 XLON xeaNPRmIh0R 31/10/2024 15:48:03 GBp 315 355.80 BATE xeaNPRmIh0V 31/10/2024 15:43:41 GBp 255 355.80 XLON xeaNPRmINn9 31/10/2024 15:43:41 GBp 519 355.80 XLON xeaNPRmINnL 31/10/2024 15:43:41 GBp 519 355.80 XLON xeaNPRmINnN 31/10/2024 15:43:41 GBp 278 355.80 CHIX xeaNPRmINnP 31/10/2024 15:43:41 GBp 628 355.80 BATE xeaNPRmINnR 31/10/2024 15:39:44 GBp 131 355.60 CHIX xeaNPRmIIQb 31/10/2024 15:39:44 GBp 583 355.60 BATE xeaNPRmIIQd 31/10/2024 15:39:44 GBp 44 355.60 BATE xeaNPRmIIQf 31/10/2024 15:39:44 GBp 224 355.60 XLON xeaNPRmIIQX 31/10/2024 15:39:44 GBp 147 355.60 CHIX xeaNPRmIIQZ 31/10/2024 15:39:44 GBp 854 355.60 XLON xeaNPRmIIRV 31/10/2024 15:39:14 GBp 249 355.80 XLON xeaNPRmIJ@q 31/10/2024 15:39:14 GBp 365 355.80 XLON xeaNPRmIJ@s 31/10/2024 15:35:46 GBp 340 355.60 XLON xeaNPRmIU1y 31/10/2024 15:35:46 GBp 67 355.60 BATE xeaNPRmIU1@ 31/10/2024 15:35:46 GBp 230 355.60 BATE xeaNPRmIU10 31/10/2024 15:35:46 GBp 214 355.60 CHIX xeaNPRmIU12 31/10/2024 15:34:15 GBp 94 355.60 BATE xeaNPRmIVIc 31/10/2024 15:34:15 GBp 94 355.60 BATE xeaNPRmIVIe 31/10/2024 15:34:15 GBp 338 355.60 XLON xeaNPRmIVIa 31/10/2024 15:34:13 GBp 493 355.80 XLON xeaNPRmIVS7 31/10/2024 15:34:13 GBp 351 355.80 BATE xeaNPRmIVS9 31/10/2024 15:34:13 GBp 362 356.00 XLON xeaNPRmIVSB 31/10/2024 15:34:13 GBp 332 356.00 XLON xeaNPRmIVSD 31/10/2024 15:34:13 GBp 353 356.00 CHIX xeaNPRmIVSF 31/10/2024 15:34:13 GBp 64 356.00 BATE xeaNPRmIVSH 31/10/2024 15:34:13 GBp 438 356.00 BATE xeaNPRmIVSJ 31/10/2024 15:33:20 GBp 125 356.20 XLON xeaNPRmISF2 31/10/2024 15:33:20 GBp 400 356.20 XLON xeaNPRmISF4 31/10/2024 15:33:20 GBp 658 356.20 XLON xeaNPRmISF6 31/10/2024 15:32:29 GBp 250 356.20 XLON xeaNPRmIToq 31/10/2024 15:32:29 GBp 142 356.20 XLON xeaNPRmITo3 31/10/2024 15:32:29 GBp 49 356.20 XLON xeaNPRmITo5 31/10/2024 15:31:40 GBp 122 356.00 BATE xeaNPRmIQZB 31/10/2024 15:31:40 GBp 365 356.00 XLON xeaNPRmIQZ5 31/10/2024 15:31:40 GBp 243 356.00 BATE xeaNPRmIQZ9 31/10/2024 15:29:57 GBp 222 356.00 XLON xeaNPRmIR9H 31/10/2024 15:29:57 GBp 456 356.00 XLON xeaNPRmIR9J 31/10/2024 15:29:57 GBp 191 356.00 CHIX xeaNPRmIR9L 31/10/2024 15:29:57 GBp 53 356.00 BATE xeaNPRmIR9N 31/10/2024 15:29:57 GBp 53 356.00 BATE xeaNPRmIR9P 31/10/2024 15:29:57 GBp 494 356.00 BATE xeaNPRmIR9R 31/10/2024 15:29:35 GBp 276 356.20 CHIX xeaNPRmIObr 31/10/2024 15:28:25 GBp 506 355.80 BATE xeaNPRmIPaY 31/10/2024 15:27:14 GBp 685 355.80 XLON xeaNPRmI6bI 31/10/2024 15:27:14 GBp 315 355.80 BATE xeaNPRmI6bK 31/10/2024 15:27:14 GBp 185 355.80 CHIX xeaNPRmI6bM 31/10/2024 15:27:13 GBp 627 356.20 BATE xeaNPRmI6ai 31/10/2024 15:27:13 GBp 392 356.20 BATE xeaNPRmI6ak 31/10/2024 15:27:13 GBp 1,562 356.00 XLON xeaNPRmI6a4 31/10/2024 15:27:13 GBp 475 356.00 CHIX xeaNPRmI6aB 31/10/2024 15:27:13 GBp 232 356.00 BATE xeaNPRmI6aD 31/10/2024 15:27:13 GBp 218 356.00 BATE xeaNPRmI6aF 31/10/2024 15:27:13 GBp 1,080 356.40 XLON xeaNPRmI6aH 31/10/2024 15:27:13 GBp 134 356.40 XLON xeaNPRmI6aN 31/10/2024 15:27:13 GBp 1,100 356.40 XLON xeaNPRmI6aP 31/10/2024 15:27:13 GBp 146 356.40 XLON xeaNPRmI6aR 31/10/2024 15:27:13 GBp 16 356.40 XLON xeaNPRmI6aJ 31/10/2024 15:27:13 GBp 713 356.20 XLON xeaNPRmI6da 31/10/2024 15:27:13 GBp 118 356.20 BATE xeaNPRmI6dc 31/10/2024 15:27:13 GBp 679 356.20 CHIX xeaNPRmI6de 31/10/2024 15:27:13 GBp 332 356.20 BATE xeaNPRmI6dg 31/10/2024 15:23:08 GBp 220 356.00 XLON xeaNPRmI2MB 31/10/2024 15:23:08 GBp 268 356.00 XLON xeaNPRmI2MI 31/10/2024 15:23:08 GBp 336 356.00 XLON xeaNPRmI2HD 31/10/2024 15:23:08 GBp 301 356.00 XLON xeaNPRmI2HM 31/10/2024 15:23:08 GBp 721 356.00 XLON xeaNPRmI2Gb 31/10/2024 15:23:08 GBp 759 356.00 BATE xeaNPRmI2Gd 31/10/2024 15:23:08 GBp 55 356.00 CHIX xeaNPRmI2Gf 31/10/2024 15:23:08 GBp 488 356.00 CHIX xeaNPRmI2Gh 31/10/2024 15:21:32 GBp 522 356.20 BATE xeaNPRmI0@k 31/10/2024 15:15:57 GBp 66 355.60 XLON xeaNPRmIDQO 31/10/2024 15:15:57 GBp 316 355.60 XLON xeaNPRmIDQQ 31/10/2024 15:15:42 GBp 469 355.80 XLON xeaNPRmIAhF 31/10/2024 15:15:42 GBp 111 355.80 BATE xeaNPRmIAhH 31/10/2024 15:15:42 GBp 111 355.80 BATE xeaNPRmIAhJ 31/10/2024 15:15:42 GBp 63 355.80 BATE xeaNPRmIAhL 31/10/2024 15:15:19 GBp 1,072 356.00 XLON xeaNPRmIA14 31/10/2024 15:15:19 GBp 319 356.00 BATE xeaNPRmIA16 31/10/2024 15:15:19 GBp 295 356.20 XLON xeaNPRmIA1K 31/10/2024 15:15:19 GBp 398 356.20 XLON xeaNPRmIA1M 31/10/2024 15:15:19 GBp 52 356.20 BATE xeaNPRmIA1O 31/10/2024 15:15:19 GBp 52 356.20 BATE xeaNPRmIA1Q 31/10/2024 15:15:19 GBp 400 356.20 BATE xeaNPRmIA1S 31/10/2024 15:15:19 GBp 433 356.20 CHIX xeaNPRmIA1U 31/10/2024 15:14:18 GBp 53 356.40 XLON xeaNPRmIBDE 31/10/2024 15:14:18 GBp 4 356.40 CHIX xeaNPRmIBDG 31/10/2024 15:14:18 GBp 4 356.40 CHIX xeaNPRmIBDI 31/10/2024 15:14:18 GBp 247 356.40 CHIX xeaNPRmIBDK 31/10/2024 15:14:12 GBp 603 356.40 XLON xeaNPRmIBBg 31/10/2024 15:14:12 GBp 320 356.40 BATE xeaNPRmIBBk 31/10/2024 15:14:12 GBp 400 356.40 BATE xeaNPRmIBBm 31/10/2024 15:10:54 GBp 255 356.20 XLON xeaNPRmJsI5 31/10/2024 15:10:19 GBp 206 356.60 XLON xeaNPRmJtni 31/10/2024 15:10:19 GBp 238 356.60 BATE xeaNPRmJtnk 31/10/2024 15:10:19 GBp 347 356.60 XLON xeaNPRmJtnv 31/10/2024 15:10:19 GBp 281 356.80 XLON xeaNPRmJtn7 31/10/2024 15:10:19 GBp 115 356.80 CHIX xeaNPRmJtnC 31/10/2024 15:10:19 GBp 84 356.80 CHIX xeaNPRmJtnE 31/10/2024 15:10:19 GBp 281 356.80 BATE xeaNPRmJtnK 31/10/2024 15:10:19 GBp 461 356.60 XLON xeaNPRmJtnQ 31/10/2024 15:10:19 GBp 409 356.60 BATE xeaNPRmJtnS 31/10/2024 15:10:19 GBp 255 356.80 XLON xeaNPRmJtnU 31/10/2024 15:10:19 GBp 255 356.80 CHIX xeaNPRmJtmW 31/10/2024 15:08:48 GBp 670 356.80 XLON xeaNPRmJqNH 31/10/2024 15:08:48 GBp 82 356.80 XLON xeaNPRmJqNJ 31/10/2024 15:08:48 GBp 529 356.80 BATE xeaNPRmJqNL 31/10/2024 15:08:48 GBp 298 356.80 CHIX xeaNPRmJqNN 31/10/2024 15:08:45 GBp 328 357.00 XLON xeaNPRmJqGG 31/10/2024 15:08:45 GBp 408 357.00 XLON xeaNPRmJqGI 31/10/2024 15:08:45 GBp 200 357.00 XLON xeaNPRmJqGK 31/10/2024 15:04:37 GBp 245 356.80 BATE xeaNPRmJnhY 31/10/2024 15:04:37 GBp 568 356.80 XLON xeaNPRmJnh5 31/10/2024 15:04:37 GBp 14 356.80 BATE xeaNPRmJnh7 31/10/2024 15:04:36 GBp 425 356.80 XLON xeaNPRmJnrc 31/10/2024 15:04:36 GBp 127 356.80 BATE xeaNPRmJnrm 31/10/2024 15:04:36 GBp 216 356.80 BATE xeaNPRmJnrg 31/10/2024 15:04:36 GBp 421 356.80 CHIX xeaNPRmJnri 31/10/2024 15:04:36 GBp 235 356.80 XLON xeaNPRmJnrk 31/10/2024 15:04:36 GBp 400 356.80 XLON xeaNPRmJnre 31/10/2024 15:04:04 GBp 510 356.80 BATE xeaNPRmJnKq 31/10/2024 15:04:00 GBp 220 357.20 XLON xeaNPRmJnJO 31/10/2024 15:04:00 GBp 153 357.20 XLON xeaNPRmJnJQ 31/10/2024 15:04:00 GBp 110 357.20 XLON xeaNPRmJnJS 31/10/2024 15:02:02 GBp 201 356.60 BATE xeaNPRmJ$Au 31/10/2024 15:02:02 GBp 255 356.60 XLON xeaNPRmJ$Aw 31/10/2024 15:02:00 GBp 46 356.80 BATE xeaNPRmJ$N@ 31/10/2024 15:02:00 GBp 199 356.80 CHIX xeaNPRmJ$N0 31/10/2024 15:02:00 GBp 471 356.80 XLON xeaNPRmJ$Nw 31/10/2024 15:02:00 GBp 213 356.80 BATE xeaNPRmJ$Ny 31/10/2024 15:01:55 GBp 186 357.20 XLON xeaNPRmJ$TK 31/10/2024 15:01:55 GBp 98 357.20 XLON xeaNPRmJ$TM 31/10/2024 15:01:55 GBp 600 357.20 XLON xeaNPRmJ$TO 31/10/2024 15:01:55 GBp 240 357.20 XLON xeaNPRmJ$TQ 31/10/2024 15:01:55 GBp 112 357.20 XLON xeaNPRmJ$TS 31/10/2024 15:01:55 GBp 1,100 357.20 XLON xeaNPRmJ$TU 31/10/2024 15:01:55 GBp 311 357.00 XLON xeaNPRmJ$Sb 31/10/2024 15:01:55 GBp 362 357.00 XLON xeaNPRmJ$Sd 31/10/2024 15:01:49 GBp 986 357.20 BATE xeaNPRmJya0 31/10/2024 15:01:49 GBp 411 357.00 CHIX xeaNPRmJya5 31/10/2024 15:01:49 GBp 315 357.00 BATE xeaNPRmJyaB 31/10/2024 15:01:49 GBp 270 357.40 BATE xeaNPRmJyaD 31/10/2024 15:01:49 GBp 410 357.40 BATE xeaNPRmJyaF 31/10/2024 15:01:49 GBp 10 357.40 BATE xeaNPRmJyaH 31/10/2024 15:01:49 GBp 460 357.00 XLON xeaNPRmJyaM 31/10/2024 15:01:49 GBp 694 357.20 XLON xeaNPRmJyaO 31/10/2024 15:01:49 GBp 450 357.20 BATE xeaNPRmJyaQ 31/10/2024 15:01:49 GBp 590 357.20 CHIX xeaNPRmJyaS 31/10/2024 14:54:14 GBp 510 357.00 XLON xeaNPRmJbib 31/10/2024 14:53:54 GBp 336 357.00 BATE xeaNPRmJb2M 31/10/2024 14:53:53 GBp 254 357.20 XLON xeaNPRmJbDH 31/10/2024 14:53:53 GBp 627 357.20 BATE xeaNPRmJbDJ 31/10/2024 14:53:53 GBp 586 357.20 XLON xeaNPRmJbDL 31/10/2024 14:53:53 GBp 183 357.20 CHIX xeaNPRmJbDN 31/10/2024 14:53:53 GBp 13 357.20 CHIX xeaNPRmJbDP 31/10/2024 14:50:59 GBp 669 357.00 BATE xeaNPRmJWG5 31/10/2024 14:50:59 GBp 76 357.00 CHIX xeaNPRmJWG7 31/10/2024 14:50:59 GBp 808 357.00 XLON xeaNPRmJWG1 31/10/2024 14:50:59 GBp 193 357.00 CHIX xeaNPRmJWG3 31/10/2024 14:47:52 GBp 301 357.00 CHIX xeaNPRmJiA@ 31/10/2024 14:47:52 GBp 343 357.00 XLON xeaNPRmJiAy 31/10/2024 14:47:50 GBp 468 357.20 XLON xeaNPRmJiKr 31/10/2024 14:47:50 GBp 318 357.20 XLON xeaNPRmJiKt 31/10/2024 14:45:00 GBp 333 357.00 XLON xeaNPRmJeFJ 31/10/2024 14:44:57 GBp 474 357.00 BATE xeaNPRmJeKc 31/10/2024 14:44:57 GBp 395 357.00 XLON xeaNPRmJeKY 31/10/2024 14:44:57 GBp 870 357.20 XLON xeaNPRmJeKj 31/10/2024 14:44:57 GBp 678 357.20 BATE xeaNPRmJeKl 31/10/2024 14:44:57 GBp 253 357.20 CHIX xeaNPRmJeKn 31/10/2024 14:43:18 GBp 255 357.40 XLON xeaNPRmJNb0 31/10/2024 14:43:18 GBp 255 357.40 CHIX xeaNPRmJNb2 31/10/2024 14:43:18 GBp 617 357.60 XLON xeaNPRmJNbI 31/10/2024 14:43:18 GBp 12 357.60 XLON xeaNPRmJNbK 31/10/2024 14:43:18 GBp 101 357.60 XLON xeaNPRmJNbM 31/10/2024 14:43:18 GBp 328 357.60 XLON xeaNPRmJNbO 31/10/2024 14:43:18 GBp 168 357.60 XLON xeaNPRmJNbQ 31/10/2024 14:43:18 GBp 255 357.40 BATE xeaNPRmJNbU 31/10/2024 14:43:18 GBp 579 357.40 XLON xeaNPRmJNaf 31/10/2024 14:43:18 GBp 450 357.40 BATE xeaNPRmJNah 31/10/2024 14:43:18 GBp 524 357.40 CHIX xeaNPRmJNaj 31/10/2024 14:38:48 GBp 192 356.80 XLON xeaNPRmJGzX 31/10/2024 14:38:48 GBp 238 356.80 BATE xeaNPRmJGzZ 31/10/2024 14:37:50 GBp 276 357.40 XLON xeaNPRmJHzN 31/10/2024 14:37:50 GBp 37 357.40 XLON xeaNPRmJHye 31/10/2024 14:37:50 GBp 327 357.40 XLON xeaNPRmJHyg 31/10/2024 14:37:50 GBp 70 357.40 XLON xeaNPRmJHyi 31/10/2024 14:37:50 GBp 239 357.40 BATE xeaNPRmJHyk 31/10/2024 14:36:58 GBp 349 357.60 XLON xeaNPRmJU3y 31/10/2024 14:36:55 GBp 500 357.80 XLON xeaNPRmJUFO 31/10/2024 14:36:55 GBp 143 357.80 BATE xeaNPRmJUFQ 31/10/2024 14:36:55 GBp 211 357.80 CHIX xeaNPRmJUFS 31/10/2024 14:36:55 GBp 282 357.80 BATE xeaNPRmJUFU 31/10/2024 14:34:48 GBp 220 358.00 BATE xeaNPRmJTp8 31/10/2024 14:34:48 GBp 240 358.00 XLON xeaNPRmJTpC 31/10/2024 14:34:48 GBp 48 358.00 XLON xeaNPRmJTpT 31/10/2024 14:34:48 GBp 255 358.20 XLON xeaNPRmJToa 31/10/2024 14:34:48 GBp 255 358.20 BATE xeaNPRmJTog 31/10/2024 14:34:48 GBp 606 358.20 BATE xeaNPRmJTon 31/10/2024 14:34:48 GBp 180 358.20 CHIX xeaNPRmJTop 31/10/2024 14:34:48 GBp 696 358.20 XLON xeaNPRmJTor 31/10/2024 14:34:48 GBp 278 358.20 CHIX xeaNPRmJTot 31/10/2024 14:33:13 GBp 666 358.40 XLON xeaNPRmJRZA 31/10/2024 14:33:13 GBp 497 358.40 BATE xeaNPRmJRZR 31/10/2024 14:33:13 GBp 787 358.40 XLON xeaNPRmJRZP 31/10/2024 14:31:23 GBp 410 358.60 CHIX xeaNPRmJPtw 31/10/2024 14:31:23 GBp 331 358.60 XLON xeaNPRmJPt2 31/10/2024 14:31:23 GBp 655 358.60 BATE xeaNPRmJPt6 31/10/2024 14:31:23 GBp 259 358.60 XLON xeaNPRmJPso 31/10/2024 14:31:23 GBp 362 358.60 XLON xeaNPRmJPs$ 31/10/2024 14:31:23 GBp 178 358.60 XLON xeaNPRmJPs1 31/10/2024 14:31:23 GBp 303 358.60 XLON xeaNPRmJPs3 31/10/2024 14:28:52 GBp 435 358.40 XLON xeaNPRmJ4hF 31/10/2024 14:28:52 GBp 312 358.40 BATE xeaNPRmJ4hH 31/10/2024 14:28:52 GBp 313 358.40 CHIX xeaNPRmJ4hJ 31/10/2024 14:26:18 GBp 232 358.80 XLON xeaNPRmJ2Ft 31/10/2024 14:26:18 GBp 348 359.00 XLON xeaNPRmJ2Fw 31/10/2024 14:25:38 GBp 430 359.20 XLON xeaNPRmJ3@E 31/10/2024 14:25:38 GBp 426 359.20 BATE xeaNPRmJ3@G 31/10/2024 14:24:57 GBp 564 359.40 XLON xeaNPRmJ0b1 31/10/2024 14:24:57 GBp 359 359.40 BATE xeaNPRmJ0b3 31/10/2024 14:24:57 GBp 268 359.40 CHIX xeaNPRmJ0b5 31/10/2024 14:21:13 GBp 274 359.40 XLON xeaNPRmJF$w 31/10/2024 14:20:13 GBp 287 359.60 XLON xeaNPRmJCu2 31/10/2024 14:20:13 GBp 489 359.60 XLON xeaNPRmJCuB 31/10/2024 14:20:13 GBp 239 359.60 BATE xeaNPRmJCuD 31/10/2024 14:20:13 GBp 266 359.60 CHIX xeaNPRmJCuF 31/10/2024 14:17:38 GBp 1 359.80 XLON xeaNPRmJAU9 31/10/2024 14:17:38 GBp 130 359.80 XLON xeaNPRmJAUB 31/10/2024 14:17:38 GBp 124 359.80 XLON xeaNPRmJAUD 31/10/2024 14:17:38 GBp 270 359.80 BATE xeaNPRmJAUF 31/10/2024 14:15:27 GBp 255 360.20 XLON xeaNPRmJ9L2 31/10/2024 14:15:27 GBp 191 360.20 BATE xeaNPRmJ9L4 31/10/2024 14:15:24 GBp 316 360.20 XLON xeaNPRmJ9Mg 31/10/2024 14:15:24 GBp 247 360.20 BATE xeaNPRmJ9Mi 31/10/2024 14:15:22 GBp 255 360.40 XLON xeaNPRmJ9Jr 31/10/2024 14:15:22 GBp 203 360.40 CHIX xeaNPRmJ9Jt 31/10/2024 14:15:22 GBp 255 360.40 BATE xeaNPRmJ9Jv 31/10/2024 14:13:06 GBp 289 360.40 BATE xeaNPRmCqga 31/10/2024 14:12:55 GBp 403 360.60 BATE xeaNPRmCq7F 31/10/2024 14:12:55 GBp 177 360.80 XLON xeaNPRmCq7H 31/10/2024 14:12:55 GBp 315 360.80 XLON xeaNPRmCq7J 31/10/2024 14:12:55 GBp 626 360.80 BATE xeaNPRmCq7L 31/10/2024 14:12:54 GBp 716 361.00 XLON xeaNPRmCq64 31/10/2024 14:12:54 GBp 209 360.80 CHIX xeaNPRmCq6L 31/10/2024 14:12:54 GBp 404 360.80 XLON xeaNPRmCq6N 31/10/2024 14:12:54 GBp 357 361.00 XLON xeaNPRmCq6P 31/10/2024 14:12:54 GBp 134 361.00 XLON xeaNPRmCq6R 31/10/2024 14:12:54 GBp 135 361.00 CHIX xeaNPRmCq6T 31/10/2024 14:12:54 GBp 168 361.00 CHIX xeaNPRmCq6V 31/10/2024 14:09:57 GBp 793 360.40 XLON xeaNPRmCp7K 31/10/2024 14:09:57 GBp 274 360.40 CHIX xeaNPRmCp7M 31/10/2024 14:05:55 GBp 285 361.20 XLON xeaNPRmC$I2 31/10/2024 14:05:55 GBp 360 361.40 XLON xeaNPRmC$IR 31/10/2024 14:05:55 GBp 318 361.40 BATE xeaNPRmC$IT 31/10/2024 14:04:07 GBp 255 361.60 XLON xeaNPRmCwjw 31/10/2024 14:03:58 GBp 204 361.80 XLON xeaNPRmCwy@ 31/10/2024 14:03:58 GBp 338 362.00 XLON xeaNPRmCwy0 31/10/2024 14:03:58 GBp 272 362.00 BATE xeaNPRmCwy2 31/10/2024 14:03:54 GBp 62 362.20 CHIX xeaNPRmCwwW 31/10/2024 14:03:54 GBp 773 362.20 XLON xeaNPRmCwxQ 31/10/2024 14:03:54 GBp 231 362.20 CHIX xeaNPRmCwxS 31/10/2024 14:03:54 GBp 390 362.20 BATE xeaNPRmCwxU 31/10/2024 14:01:50 GBp 221 362.40 BATE xeaNPRmCu8$ 31/10/2024 14:01:50 GBp 257 362.40 CHIX xeaNPRmCu81 31/10/2024 14:01:50 GBp 559 362.40 XLON xeaNPRmCu8z 31/10/2024 14:00:45 GBp 555 362.60 XLON xeaNPRmCv9E 31/10/2024 14:00:45 GBp 307 362.60 BATE xeaNPRmCv9G 31/10/2024 13:58:17 GBp 512 362.80 XLON xeaNPRmCarE 31/10/2024 13:58:17 GBp 307 362.80 BATE xeaNPRmCarG 31/10/2024 13:58:17 GBp 115 362.80 BATE xeaNPRmCarI 31/10/2024 13:58:16 GBp 89 363.00 XLON xeaNPRmCarS 31/10/2024 13:58:16 GBp 586 363.00 XLON xeaNPRmCarU 31/10/2024 13:58:16 GBp 529 363.00 BATE xeaNPRmCaqW 31/10/2024 13:58:16 GBp 458 363.00 CHIX xeaNPRmCaqY 31/10/2024 13:53:42 GBp 205 361.80 XLON xeaNPRmCXsa 31/10/2024 13:53:42 GBp 58 361.80 XLON xeaNPRmCXsc 31/10/2024 13:52:29 GBp 299 362.20 BATE xeaNPRmCkTx 31/10/2024 13:52:29 GBp 487 362.20 XLON xeaNPRmCkTz 31/10/2024 13:52:28 GBp 199 362.40 BATE xeaNPRmCkSi 31/10/2024 13:52:28 GBp 209 362.40 BATE xeaNPRmCkSk 31/10/2024 13:52:28 GBp 10 362.40 BATE xeaNPRmCkSm 31/10/2024 13:52:28 GBp 11 362.40 BATE xeaNPRmCkSo 31/10/2024 13:52:28 GBp 602 362.40 XLON xeaNPRmCkSq 31/10/2024 13:52:01 GBp 192 362.40 CHIX xeaNPRmClpD 31/10/2024 13:48:32 GBp 206 363.00 CHIX xeaNPRmChWz 31/10/2024 13:48:32 GBp 296 363.00 XLON xeaNPRmChWx 31/10/2024 13:47:09 GBp 405 363.20 XLON xeaNPRmCe0i 31/10/2024 13:47:09 GBp 441 363.20 BATE xeaNPRmCe0k 31/10/2024 13:47:09 GBp 328 363.40 XLON xeaNPRmCe0o 31/10/2024 13:47:09 GBp 250 363.40 XLON xeaNPRmCe0q 31/10/2024 13:47:09 GBp 212 363.40 BATE xeaNPRmCe0u 31/10/2024 13:47:09 GBp 419 363.40 BATE xeaNPRmCe0w 31/10/2024 13:46:00 GBp 561 363.40 XLON xeaNPRmCfOo 31/10/2024 13:46:00 GBp 244 363.40 CHIX xeaNPRmCfOq 31/10/2024 13:41:22 GBp 382 362.60 XLON xeaNPRmCI2J 31/10/2024 13:41:21 GBp 57 362.80 XLON xeaNPRmCICc 31/10/2024 13:41:21 GBp 492 362.80 XLON xeaNPRmCICg 31/10/2024 13:41:17 GBp 305 362.60 BATE xeaNPRmCI9s 31/10/2024 13:41:17 GBp 393 362.60 CHIX xeaNPRmCI9u 31/10/2024 13:37:55 GBp 217 362.80 XLON xeaNPRmCH7l 31/10/2024 13:37:33 GBp 318 363.00 XLON xeaNPRmCHHu 31/10/2024 13:37:33 GBp 268 363.00 BATE xeaNPRmCHGf 31/10/2024 13:37:33 GBp 684 363.00 XLON xeaNPRmCHGh 31/10/2024 13:35:41 GBp 131 363.20 BATE xeaNPRmCV9I 31/10/2024 13:35:41 GBp 203 363.20 BATE xeaNPRmCV9K 31/10/2024 13:35:11 GBp 150 363.20 CHIX xeaNPRmCSYg 31/10/2024 13:35:11 GBp 160 363.20 CHIX xeaNPRmCSYi 31/10/2024 13:35:11 GBp 7 363.20 CHIX xeaNPRmCSYk 31/10/2024 13:35:11 GBp 633 363.20 XLON xeaNPRmCSYm 31/10/2024 13:35:11 GBp 333 363.20 BATE xeaNPRmCSYo 31/10/2024 13:32:05 GBp 291 363.40 XLON xeaNPRmCRvH 31/10/2024 13:32:01 GBp 116 363.60 XLON xeaNPRmCR4x 31/10/2024 13:32:01 GBp 284 363.60 XLON xeaNPRmCR4z 31/10/2024 13:32:01 GBp 400 363.60 BATE xeaNPRmCR4$ 31/10/2024 13:32:01 GBp 572 363.80 XLON xeaNPRmCR45 31/10/2024 13:32:01 GBp 107 363.80 BATE xeaNPRmCR47 31/10/2024 13:32:01 GBp 223 363.80 BATE xeaNPRmCR49 31/10/2024 13:32:01 GBp 210 363.80 CHIX xeaNPRmCR4B 31/10/2024 13:29:30 GBp 234 363.80 XLON xeaNPRmC6F4 31/10/2024 13:29:30 GBp 468 363.80 XLON xeaNPRmC6FD 31/10/2024 13:29:30 GBp 76 364.00 CHIX xeaNPRmC6FL 31/10/2024 13:29:30 GBp 440 364.00 XLON xeaNPRmC6FH 31/10/2024 13:29:29 GBp 315 364.20 XLON xeaNPRmC6E4 31/10/2024 13:29:29 GBp 450 364.40 XLON xeaNPRmC6E6 31/10/2024 13:29:29 GBp 412 364.20 CHIX xeaNPRmC6E8 31/10/2024 13:29:29 GBp 238 364.20 BATE xeaNPRmC6EA 31/10/2024 13:29:29 GBp 587 364.40 CHIX xeaNPRmC6EC 31/10/2024 13:29:29 GBp 341 364.40 BATE xeaNPRmC6EE 31/10/2024 13:28:59 GBp 450 364.60 XLON xeaNPRmC7lO 31/10/2024 13:28:59 GBp 701 364.60 BATE xeaNPRmC7lQ 31/10/2024 13:23:57 GBp 663 363.00 XLON xeaNPRmC3zD 31/10/2024 13:23:57 GBp 466 363.00 BATE xeaNPRmC3zF 31/10/2024 13:22:33 GBp 450 363.20 XLON xeaNPRmC0sq 31/10/2024 13:22:33 GBp 138 363.00 XLON xeaNPRmC0sv 31/10/2024 13:22:33 GBp 255 363.20 BATE xeaNPRmC0s@ 31/10/2024 13:22:33 GBp 255 363.20 CHIX xeaNPRmC0s2 31/10/2024 13:22:33 GBp 120 363.40 BATE xeaNPRmC0sH 31/10/2024 13:22:33 GBp 305 363.40 BATE xeaNPRmC0sJ 31/10/2024 13:19:00 GBp 469 363.20 XLON xeaNPRmCEL@ 31/10/2024 13:19:00 GBp 301 363.20 BATE xeaNPRmCEL0 31/10/2024 13:18:54 GBp 98 363.20 BATE xeaNPRmCEGy 31/10/2024 13:18:52 GBp 303 363.40 XLON xeaNPRmCEJs 31/10/2024 13:18:52 GBp 516 363.40 XLON xeaNPRmCEJu 31/10/2024 13:18:52 GBp 420 363.40 XLON xeaNPRmCEJ5 31/10/2024 13:12:36 GBp 255 363.40 XLON xeaNPRmCBfL 31/10/2024 13:10:35 GBp 346 364.00 BATE xeaNPRmC86n 31/10/2024 13:10:31 GBp 400 364.20 XLON xeaNPRmC82b 31/10/2024 13:10:31 GBp 19 364.20 XLON xeaNPRmC82Z 31/10/2024 13:10:31 GBp 182 364.00 XLON xeaNPRmC82@ 31/10/2024 13:10:31 GBp 272 364.20 CHIX xeaNPRmC825 31/10/2024 13:10:31 GBp 373 364.20 BATE xeaNPRmC827 31/10/2024 13:10:31 GBp 628 364.20 XLON xeaNPRmC829 31/10/2024 13:10:31 GBp 159 364.20 CHIX xeaNPRmC82B 31/10/2024 13:03:37 GBp 469 364.80 XLON xeaNPRmDrZn 31/10/2024 13:03:30 GBp 477 365.00 XLON xeaNPRmDrk8 31/10/2024 13:03:30 GBp 402 365.00 BATE xeaNPRmDrkA 31/10/2024 13:00:42 GBp 664 365.20 XLON xeaNPRmDplC 31/10/2024 13:00:42 GBp 367 365.20 BATE xeaNPRmDplE 31/10/2024 13:00:42 GBp 105 365.00 BATE xeaNPRmDplG 31/10/2024 13:00:41 GBp 104 365.60 XLON xeaNPRmDpkg 31/10/2024 13:00:41 GBp 184 365.60 XLON xeaNPRmDpki 31/10/2024 13:00:41 GBp 255 365.40 XLON xeaNPRmDpkp 31/10/2024 13:00:41 GBp 23 365.40 BATE xeaNPRmDpkr 31/10/2024 13:00:41 GBp 456 365.40 BATE xeaNPRmDpkt 31/10/2024 13:00:40 GBp 294 365.60 XLON xeaNPRmDpf8 31/10/2024 13:00:40 GBp 102 365.60 XLON xeaNPRmDpfG 31/10/2024 13:00:40 GBp 110 365.60 XLON xeaNPRmDpfP 31/10/2024 13:00:40 GBp 166 365.60 XLON xeaNPRmDpfR 31/10/2024 13:00:40 GBp 108 365.60 XLON xeaNPRmDpeW 31/10/2024 13:00:40 GBp 99 365.60 XLON xeaNPRmDpeh 31/10/2024 13:00:40 GBp 100 365.60 XLON xeaNPRmDpen 31/10/2024 13:00:40 GBp 269 365.60 XLON xeaNPRmDpez 31/10/2024 13:00:40 GBp 304 365.60 XLON xeaNPRmDpe$ 31/10/2024 13:00:39 GBp 250 365.80 XLON xeaNPRmDpeO 31/10/2024 13:00:39 GBp 211 365.80 XLON xeaNPRmDpeS 31/10/2024 13:00:39 GBp 501 365.80 XLON xeaNPRmDpeK 31/10/2024 13:00:39 GBp 103 365.80 XLON xeaNPRmDpeM 31/10/2024 13:00:39 GBp 315 365.60 XLON xeaNPRmDphh 31/10/2024 13:00:39 GBp 315 365.60 BATE xeaNPRmDphl 31/10/2024 13:00:39 GBp 450 365.80 XLON xeaNPRmDphp 31/10/2024 13:00:39 GBp 197 365.80 CHIX xeaNPRmDphr 31/10/2024 13:00:39 GBp 450 365.80 BATE xeaNPRmDpht 31/10/2024 13:00:39 GBp 217 365.80 CHIX xeaNPRmDphv 31/10/2024 13:00:39 GBp 20 365.80 CHIX xeaNPRmDphx 31/10/2024 12:56:25 GBp 143 365.80 BATE xeaNPRmD@5q 31/10/2024 12:52:52 GBp 412 365.80 CHIX xeaNPRmDyHq 31/10/2024 12:48:31 GBp 258 365.60 BATE xeaNPRmDxr0 31/10/2024 12:48:31 GBp 167 365.60 CHIX xeaNPRmDxr2 31/10/2024 12:48:31 GBp 167 365.60 CHIX xeaNPRmDxr4 31/10/2024 12:48:31 GBp 385 365.60 XLON xeaNPRmDxr6 31/10/2024 12:48:31 GBp 62 365.60 XLON xeaNPRmDxr@ 31/10/2024 12:47:25 GBp 377 365.80 XLON xeaNPRmDuZ1 31/10/2024 12:47:25 GBp 255 366.00 XLON xeaNPRmDuZ3 31/10/2024 12:47:11 GBp 191 366.20 XLON xeaNPRmDuez 31/10/2024 12:47:11 GBp 450 366.00 XLON xeaNPRmDue0 31/10/2024 12:47:05 GBp 450 366.20 XLON xeaNPRmDut9 31/10/2024 12:47:05 GBp 91 366.20 BATE xeaNPRmDutD 31/10/2024 12:47:05 GBp 21 366.20 BATE xeaNPRmDutF 31/10/2024 12:47:05 GBp 400 366.20 BATE xeaNPRmDutJ 31/10/2024 12:47:05 GBp 294 366.00 XLON xeaNPRmDutK 31/10/2024 12:47:05 GBp 494 366.00 BATE xeaNPRmDutQ 31/10/2024 12:47:05 GBp 229 366.00 CHIX xeaNPRmDutS 31/10/2024 12:47:05 GBp 21 366.00 XLON xeaNPRmDutM 31/10/2024 12:47:05 GBp 231 366.20 XLON xeaNPRmDusb 31/10/2024 12:47:05 GBp 179 366.20 CHIX xeaNPRmDusd 31/10/2024 12:47:05 GBp 421 366.20 BATE xeaNPRmDusf 31/10/2024 12:47:05 GBp 152 366.20 CHIX xeaNPRmDush 31/10/2024 12:47:05 GBp 219 366.20 XLON xeaNPRmDusZ 31/10/2024 12:47:05 GBp 285 366.20 BATE xeaNPRmDusj 31/10/2024 12:38:38 GBp 394 366.40 CHIX xeaNPRmDbo4 31/10/2024 12:38:38 GBp 290 366.40 BATE xeaNPRmDbo6 31/10/2024 12:38:38 GBp 74 366.40 BATE xeaNPRmDbo8 31/10/2024 12:38:38 GBp 330 366.40 XLON xeaNPRmDbo2 31/10/2024 12:38:37 GBp 755 366.60 XLON xeaNPRmDboV 31/10/2024 12:38:37 GBp 521 366.60 BATE xeaNPRmDbzX 31/10/2024 12:35:15 GBp 52 366.20 BATE xeaNPRmDZZN 31/10/2024 12:34:02 GBp 355 366.40 XLON xeaNPRmDZBi 31/10/2024 12:34:00 GBp 279 366.60 XLON xeaNPRmDZBO 31/10/2024 12:33:09 GBp 55 366.60 XLON xeaNPRmDWl@ 31/10/2024 12:33:09 GBp 395 366.80 XLON xeaNPRmDWl0 31/10/2024 12:33:09 GBp 350 366.80 BATE xeaNPRmDWl2 31/10/2024 12:33:09 GBp 451 366.80 CHIX xeaNPRmDWl4 31/10/2024 12:31:38 GBp 312 366.80 BATE xeaNPRmDXdd 31/10/2024 12:30:00 GBp 193 366.40 BATE xeaNPRmDkWu 31/10/2024 12:29:51 GBp 431 366.40 XLON xeaNPRmDkhC 31/10/2024 12:29:47 GBp 642 366.60 XLON xeaNPRmDkrI 31/10/2024 12:29:47 GBp 95 366.60 CHIX xeaNPRmDkrK 31/10/2024 12:29:47 GBp 654 366.60 BATE xeaNPRmDkrM 31/10/2024 12:29:47 GBp 95 366.60 CHIX xeaNPRmDkrO 31/10/2024 12:29:47 GBp 204 366.60 CHIX xeaNPRmDkrQ 31/10/2024 12:29:27 GBp 379 367.00 XLON xeaNPRmDk@N 31/10/2024 12:29:27 GBp 3 367.00 XLON xeaNPRmDk@P 31/10/2024 12:29:27 GBp 119 367.00 XLON xeaNPRmDk@R 31/10/2024 12:28:28 GBp 188 367.00 XLON xeaNPRmDkTu 31/10/2024 12:28:28 GBp 34 367.00 XLON xeaNPRmDkTw 31/10/2024 12:26:30 GBp 367 367.00 XLON xeaNPRmDlE4 31/10/2024 12:26:30 GBp 441 367.00 XLON xeaNPRmDlE6 31/10/2024 12:24:08 GBp 1,032 367.00 XLON xeaNPRmDiFO 31/10/2024 12:21:24 GBp 170 366.80 BATE xeaNPRmDgcH 31/10/2024 12:21:24 GBp 170 366.80 BATE xeaNPRmDgcJ 31/10/2024 12:21:24 GBp 63 366.80 BATE xeaNPRmDgcL 31/10/2024 12:21:24 GBp 3 366.80 XLON xeaNPRmDgcQ 31/10/2024 12:21:24 GBp 400 366.80 XLON xeaNPRmDgcS 31/10/2024 12:17:49 GBp 82 366.80 XLON xeaNPRmDhJ9 31/10/2024 12:17:49 GBp 233 366.80 XLON xeaNPRmDhJB 31/10/2024 12:17:49 GBp 213 367.00 XLON xeaNPRmDhJF 31/10/2024 12:17:49 GBp 237 367.00 XLON xeaNPRmDhJH 31/10/2024 12:17:49 GBp 249 367.00 BATE xeaNPRmDhJJ 31/10/2024 12:17:49 GBp 202 367.00 BATE xeaNPRmDhJL 31/10/2024 12:17:49 GBp 130 367.00 CHIX xeaNPRmDhJN 31/10/2024 12:17:49 GBp 130 367.00 CHIX xeaNPRmDhJP 31/10/2024 12:17:40 GBp 315 367.20 XLON xeaNPRmDhOn 31/10/2024 12:17:40 GBp 373 367.20 CHIX xeaNPRmDhOp 31/10/2024 12:17:40 GBp 346 367.20 BATE xeaNPRmDhOr 31/10/2024 12:17:40 GBp 300 367.20 BATE xeaNPRmDhOt 31/10/2024 12:17:39 GBp 400 367.40 XLON xeaNPRmDhRZ 31/10/2024 12:17:39 GBp 168 367.80 BATE xeaNPRmDhRj 31/10/2024 12:17:39 GBp 186 367.80 BATE xeaNPRmDhRl 31/10/2024 12:04:06 GBp 217 367.40 XLON xeaNPRmDIxz 31/10/2024 12:04:04 GBp 255 367.80 BATE xeaNPRmDI51 31/10/2024 12:04:04 GBp 290 367.80 CHIX xeaNPRmDI53 31/10/2024 12:04:04 GBp 278 367.60 XLON xeaNPRmDI5x 31/10/2024 12:04:04 GBp 203 367.60 CHIX xeaNPRmDI5z 31/10/2024 12:04:04 GBp 255 367.80 XLON xeaNPRmDI5$ 31/10/2024 12:03:34 GBp 359 367.40 XLON xeaNPRmDIB6 31/10/2024 12:03:34 GBp 537 367.40 BATE xeaNPRmDIB8 31/10/2024 12:02:33 GBp 255 367.40 XLON xeaNPRmDJkF 31/10/2024 12:00:43 GBp 196 367.20 BATE xeaNPRmDGin 31/10/2024 11:59:12 GBp 25 367.20 XLON xeaNPRmDGSB 31/10/2024 11:59:12 GBp 696 367.20 XLON xeaNPRmDGSD 31/10/2024 11:54:45 GBp 75 367.60 BATE xeaNPRmDURF 31/10/2024 11:54:45 GBp 116 367.60 XLON xeaNPRmDURD 31/10/2024 11:54:43 GBp 285 367.80 XLON xeaNPRmDVbk 31/10/2024 11:54:43 GBp 195 367.80 BATE xeaNPRmDVbm 31/10/2024 11:54:21 GBp 37 368.00 BATE xeaNPRmDVhP 31/10/2024 11:54:21 GBp 229 368.00 BATE xeaNPRmDVhR 31/10/2024 11:54:20 GBp 202 368.00 CHIX xeaNPRmDVgr 31/10/2024 11:54:20 GBp 615 368.00 BATE xeaNPRmDVgt 31/10/2024 11:54:20 GBp 107 368.00 CHIX xeaNPRmDVgv 31/10/2024 11:54:20 GBp 275 368.00 XLON xeaNPRmDVgx 31/10/2024 11:53:20 GBp 658 368.00 XLON xeaNPRmDVLO 31/10/2024 11:53:04 GBp 130 368.20 XLON xeaNPRmDVU4 31/10/2024 11:53:04 GBp 535 368.20 XLON xeaNPRmDVU6 31/10/2024 11:52:13 GBp 213 368.00 BATE xeaNPRmDStB 31/10/2024 11:52:13 GBp 119 368.00 BATE xeaNPRmDStF 31/10/2024 11:52:13 GBp 265 368.00 BATE xeaNPRmDStH 31/10/2024 11:52:13 GBp 258 368.00 BATE xeaNPRmDStJ 31/10/2024 11:52:13 GBp 52 368.00 BATE xeaNPRmDStL 31/10/2024 11:52:13 GBp 315 367.60 XLON xeaNPRmDStQ 31/10/2024 11:52:13 GBp 315 367.60 BATE xeaNPRmDStS 31/10/2024 11:52:13 GBp 257 367.60 CHIX xeaNPRmDStU 31/10/2024 11:52:03 GBp 2,434 368.00 XLON xeaNPRmDSzp 31/10/2024 11:52:03 GBp 255 367.80 CHIX xeaNPRmDSzs 31/10/2024 11:52:03 GBp 257 367.80 XLON xeaNPRmDSzu 31/10/2024 11:52:03 GBp 255 367.80 BATE xeaNPRmDSzw 31/10/2024 11:46:41 GBp 190 367.60 CHIX xeaNPRmDQPe 31/10/2024 11:46:39 GBp 21 367.80 XLON xeaNPRmDQPB 31/10/2024 11:46:39 GBp 232 367.80 BATE xeaNPRmDQPJ 31/10/2024 11:40:17 GBp 143 367.40 XLON xeaNPRmD6k7 31/10/2024 11:36:01 GBp 146 367.60 BATE xeaNPRmD4@p 31/10/2024 11:36:01 GBp 672 367.60 XLON xeaNPRmD4@r 31/10/2024 11:36:01 GBp 570 367.60 BATE xeaNPRmD4@v 31/10/2024 11:36:01 GBp 363 367.60 XLON xeaNPRmD4@@ 31/10/2024 11:36:01 GBp 87 367.60 XLON xeaNPRmD4@0 31/10/2024 11:36:01 GBp 450 367.60 BATE xeaNPRmD4@2 31/10/2024 11:36:01 GBp 277 367.60 CHIX xeaNPRmD4@4 31/10/2024 11:35:20 GBp 1,411 367.80 XLON xeaNPRmD4NG 31/10/2024 11:35:20 GBp 1,600 367.80 XLON xeaNPRmD4NI 31/10/2024 11:31:50 GBp 332 367.60 XLON xeaNPRmD2E9 31/10/2024 11:31:49 GBp 321 367.60 XLON xeaNPRmD2EN 31/10/2024 11:31:49 GBp 315 367.40 XLON xeaNPRmD2EV 31/10/2024 11:31:49 GBp 25 367.40 BATE xeaNPRmD29b 31/10/2024 11:31:49 GBp 400 367.40 BATE xeaNPRmD29d 31/10/2024 11:31:49 GBp 135 367.40 XLON xeaNPRmD29X 31/10/2024 11:31:49 GBp 25 367.40 BATE xeaNPRmD29Z 31/10/2024 11:30:49 GBp 261 367.40 CHIX xeaNPRmD3i0 31/10/2024 11:30:49 GBp 56 367.40 BATE xeaNPRmD3iL 31/10/2024 11:30:49 GBp 3 367.40 BATE xeaNPRmD3iN 31/10/2024 11:30:49 GBp 448 367.20 CHIX xeaNPRmD3iQ 31/10/2024 11:30:49 GBp 121 367.20 BATE xeaNPRmD3iS 31/10/2024 11:30:49 GBp 329 367.20 BATE xeaNPRmD3iU 31/10/2024 11:30:49 GBp 450 367.20 XLON xeaNPRmD3lW 31/10/2024 11:11:05 GBp 584 367.20 XLON xeaNPRmD9zl 31/10/2024 11:11:05 GBp 276 367.00 XLON xeaNPRmD9zt 31/10/2024 11:11:05 GBp 174 367.00 XLON xeaNPRmD9zv 31/10/2024 11:11:05 GBp 298 367.00 CHIX xeaNPRmD9zx 31/10/2024 11:11:05 GBp 155 367.00 BATE xeaNPRmD9zz 31/10/2024 11:11:05 GBp 155 367.00 BATE xeaNPRmD9z$ 31/10/2024 11:11:05 GBp 200 367.00 BATE xeaNPRmD9z1 31/10/2024 11:08:08 GBp 255 367.20 XLON xeaNPRmEtcg 31/10/2024 11:08:08 GBp 255 367.20 BATE xeaNPRmEtci 31/10/2024 11:08:05 GBp 450 367.20 XLON xeaNPRmEtjb 31/10/2024 11:08:05 GBp 598 367.20 BATE xeaNPRmEtjd 31/10/2024 11:05:08 GBp 255 367.40 XLON xeaNPRmEraR 31/10/2024 11:05:08 GBp 496 367.80 BATE xeaNPRmErdc 31/10/2024 11:05:08 GBp 30 367.80 BATE xeaNPRmErde 31/10/2024 11:05:08 GBp 315 367.20 XLON xeaNPRmErdl 31/10/2024 11:05:08 GBp 242 367.20 CHIX xeaNPRmErdn 31/10/2024 11:05:08 GBp 450 367.40 XLON xeaNPRmErdp 31/10/2024 11:05:08 GBp 225 367.40 BATE xeaNPRmErdr 31/10/2024 11:05:08 GBp 225 367.40 BATE xeaNPRmErdt 31/10/2024 11:05:08 GBp 164 367.40 CHIX xeaNPRmErdv 31/10/2024 11:05:08 GBp 230 367.40 CHIX xeaNPRmErdx 31/10/2024 11:00:49 GBp 450 367.40 XLON xeaNPRmEp$s 31/10/2024 10:56:33 GBp 1,764 367.80 XLON xeaNPRmE@l0 31/10/2024 10:56:33 GBp 630 367.80 XLON xeaNPRmE@l2 31/10/2024 10:56:33 GBp 492 367.80 XLON xeaNPRmE@l4 31/10/2024 10:56:33 GBp 1,019 367.80 BATE xeaNPRmE@l8 31/10/2024 10:56:33 GBp 479 367.60 XLON xeaNPRmE@lL 31/10/2024 10:56:33 GBp 315 367.60 BATE xeaNPRmE@lN 31/10/2024 10:56:33 GBp 504 367.60 CHIX xeaNPRmE@lP 31/10/2024 10:56:32 GBp 719 367.80 CHIX xeaNPRmE@ke 31/10/2024 10:56:32 GBp 450 367.80 BATE xeaNPRmE@kg 31/10/2024 10:40:23 GBp 359 367.00 XLON xeaNPRmEdLp 31/10/2024 10:40:23 GBp 412 367.20 XLON xeaNPRmEdL2 31/10/2024 10:40:23 GBp 193 367.20 BATE xeaNPRmEdL4 31/10/2024 10:40:12 GBp 593 367.40 XLON xeaNPRmEdSC 31/10/2024 10:40:12 GBp 319 367.40 BATE xeaNPRmEdSE 31/10/2024 10:36:08 GBp 486 366.80 XLON xeaNPRmEYeS 31/10/2024 10:36:08 GBp 44 367.00 XLON xeaNPRmEYeU 31/10/2024 10:36:08 GBp 44 367.00 XLON xeaNPRmEYhW 31/10/2024 10:36:08 GBp 167 367.00 XLON xeaNPRmEYhY 31/10/2024 10:36:06 GBp 64 367.40 XLON xeaNPRmEYqr 31/10/2024 10:36:06 GBp 21 367.40 XLON xeaNPRmEYqt 31/10/2024 10:36:06 GBp 100 367.40 XLON xeaNPRmEYqv 31/10/2024 10:36:06 GBp 105 367.40 XLON xeaNPRmEYqx 31/10/2024 10:36:06 GBp 315 367.20 XLON xeaNPRmEYqB 31/10/2024 10:36:06 GBp 245 367.40 XLON xeaNPRmEYqJ 31/10/2024 10:36:06 GBp 97 367.40 XLON xeaNPRmEYqL 31/10/2024 10:36:06 GBp 108 367.40 XLON xeaNPRmEYqN 31/10/2024 10:36:06 GBp 315 367.20 XLON xeaNPRmEYtq 31/10/2024 10:36:06 GBp 503 367.20 BATE xeaNPRmEYts 31/10/2024 10:36:06 GBp 239 367.20 CHIX xeaNPRmEYtu 31/10/2024 10:36:06 GBp 450 367.40 XLON xeaNPRmEYtw 31/10/2024 10:36:06 GBp 344 367.40 CHIX xeaNPRmEYty 31/10/2024 10:36:06 GBp 202 367.40 BATE xeaNPRmEYt@ 31/10/2024 10:36:06 GBp 517 367.40 BATE xeaNPRmEYt0 31/10/2024 10:27:20 GBp 76 365.80 XLON xeaNPRmElNp 31/10/2024 10:27:20 GBp 374 365.80 XLON xeaNPRmElNr 31/10/2024 10:27:20 GBp 32 365.80 CHIX xeaNPRmElNt 31/10/2024 10:27:20 GBp 312 365.80 BATE xeaNPRmElNv 31/10/2024 10:27:20 GBp 314 365.80 CHIX xeaNPRmElNx 31/10/2024 10:27:20 GBp 366 365.80 BATE xeaNPRmElNz 31/10/2024 10:15:18 GBp 255 365.40 XLON xeaNPRmEMqb 31/10/2024 10:15:18 GBp 289 365.40 XLON xeaNPRmEMqg 31/10/2024 10:14:31 GBp 6 365.40 XLON xeaNPRmEMBm 31/10/2024 10:14:19 GBp 379 365.60 XLON xeaNPRmEMJ7 31/10/2024 10:14:19 GBp 252 365.60 XLON xeaNPRmEMJ9 31/10/2024 10:14:19 GBp 100 365.60 BATE xeaNPRmEMJB 31/10/2024 10:14:19 GBp 365 365.60 BATE xeaNPRmEMJD 31/10/2024 10:14:17 GBp 270 365.80 CHIX xeaNPRmEMT$ 31/10/2024 10:14:17 GBp 54 365.80 BATE xeaNPRmEMT1 31/10/2024 10:14:17 GBp 493 365.80 BATE xeaNPRmEMT3 31/10/2024 10:14:17 GBp 575 365.80 XLON xeaNPRmEMTz 31/10/2024 10:09:49 GBp 467 366.00 XLON xeaNPRmELZd 31/10/2024 10:09:49 GBp 146 366.00 CHIX xeaNPRmELZf 31/10/2024 10:09:49 GBp 146 366.00 CHIX xeaNPRmELZh 31/10/2024 10:09:49 GBp 456 366.00 BATE xeaNPRmELZj 31/10/2024 10:09:49 GBp 115 366.20 XLON xeaNPRmELZ1 31/10/2024 10:09:49 GBp 53 366.20 XLON xeaNPRmELZ3 31/10/2024 10:09:49 GBp 125 366.20 XLON xeaNPRmELZ5 31/10/2024 10:09:49 GBp 163 366.20 XLON xeaNPRmELZ6 31/10/2024 10:09:49 GBp 356 366.20 XLON xeaNPRmELZ8 31/10/2024 10:07:51 GBp 280 366.20 XLON xeaNPRmEIan 31/10/2024 10:04:34 GBp 255 366.00 XLON xeaNPRmEJN$ 31/10/2024 10:04:34 GBp 248 366.00 CHIX xeaNPRmEJN1 31/10/2024 10:04:34 GBp 878 366.20 XLON xeaNPRmEJN7 31/10/2024 10:04:34 GBp 44 366.20 XLON xeaNPRmEJN9 31/10/2024 10:04:34 GBp 104 366.20 XLON xeaNPRmEJNB 31/10/2024 10:04:34 GBp 201 366.20 XLON xeaNPRmEJND 31/10/2024 10:02:13 GBp 450 365.80 XLON xeaNPRmEHcJ 31/10/2024 10:02:13 GBp 134 365.60 XLON xeaNPRmEHcO 31/10/2024 10:02:13 GBp 181 365.60 XLON xeaNPRmEHcQ 31/10/2024 10:02:13 GBp 398 365.80 BATE xeaNPRmEHcV 31/10/2024 10:02:13 GBp 73 365.80 XLON xeaNPRmEHXb 31/10/2024 10:02:13 GBp 377 365.80 XLON xeaNPRmEHXd 31/10/2024 10:02:13 GBp 53 365.80 BATE xeaNPRmEHXf 31/10/2024 10:02:13 GBp 400 365.80 BATE xeaNPRmEHXh 31/10/2024 09:54:08 GBp 450 365.80 XLON xeaNPRmESso 31/10/2024 09:54:08 GBp 577 365.80 BATE xeaNPRmESsq 31/10/2024 09:54:08 GBp 304 365.80 CHIX xeaNPRmESss 31/10/2024 09:53:45 GBp 66 366.20 XLON xeaNPRmESvS 31/10/2024 09:48:38 GBp 703 365.80 XLON xeaNPRmERe1 31/10/2024 09:48:38 GBp 67 365.60 XLON xeaNPRmERe6 31/10/2024 09:48:38 GBp 248 365.60 XLON xeaNPRmERe8 31/10/2024 09:48:38 GBp 198 365.60 CHIX xeaNPRmEReA 31/10/2024 09:48:38 GBp 343 365.60 BATE xeaNPRmEReC 31/10/2024 09:48:38 GBp 450 365.80 XLON xeaNPRmEReK 31/10/2024 09:48:38 GBp 287 365.80 CHIX xeaNPRmEReM 31/10/2024 09:48:38 GBp 699 365.80 BATE xeaNPRmEReO 31/10/2024 09:37:50 GBp 477 365.80 XLON xeaNPRmE48b 31/10/2024 09:37:50 GBp 290 365.80 XLON xeaNPRmE48d 31/10/2024 09:37:50 GBp 132 365.60 XLON xeaNPRmE48l 31/10/2024 09:37:50 GBp 318 365.60 XLON xeaNPRmE48n 31/10/2024 09:37:50 GBp 343 365.60 BATE xeaNPRmE48p 31/10/2024 09:37:50 GBp 261 365.60 CHIX xeaNPRmE48r 31/10/2024 09:37:50 GBp 148 365.60 CHIX xeaNPRmE48t 31/10/2024 09:34:50 GBp 112 365.80 XLON xeaNPRmE2ts 31/10/2024 09:34:50 GBp 79 365.80 XLON xeaNPRmE2tu 31/10/2024 09:34:50 GBp 438 365.80 XLON xeaNPRmE2t3 31/10/2024 09:34:50 GBp 54 365.80 XLON xeaNPRmE2t5 31/10/2024 09:31:50 GBp 29 365.00 XLON xeaNPRmE0c3 31/10/2024 09:31:50 GBp 627 365.00 XLON xeaNPRmE0cB 31/10/2024 09:31:50 GBp 90 364.80 XLON xeaNPRmE0cG 31/10/2024 09:31:50 GBp 329 364.80 XLON xeaNPRmE0cI 31/10/2024 09:30:47 GBp 360 365.00 XLON xeaNPRmE0DD 31/10/2024 09:30:47 GBp 90 365.00 XLON xeaNPRmE0DF 31/10/2024 09:30:47 GBp 375 365.00 BATE xeaNPRmE0DH 31/10/2024 09:29:44 GBp 450 365.20 XLON xeaNPRmE1aD 31/10/2024 09:29:44 GBp 27 365.20 BATE xeaNPRmE1aF 31/10/2024 09:29:44 GBp 400 365.20 BATE xeaNPRmE1aH 31/10/2024 09:26:25 GBp 479 365.20 XLON xeaNPRmEE5h 31/10/2024 09:26:25 GBp 721 365.40 BATE xeaNPRmEE5l 31/10/2024 09:26:25 GBp 450 365.40 XLON xeaNPRmEE5q 31/10/2024 09:26:25 GBp 450 365.40 BATE xeaNPRmEE5s 31/10/2024 09:25:24 GBp 450 365.60 XLON xeaNPRmEEQO 31/10/2024 09:25:24 GBp 450 365.60 BATE xeaNPRmEEQQ 31/10/2024 09:25:04 GBp 450 365.80 XLON xeaNPRmEFjo 31/10/2024 09:25:04 GBp 450 365.80 BATE xeaNPRmEFjq 31/10/2024 09:25:04 GBp 49 365.80 CHIX xeaNPRmEFjs 31/10/2024 09:25:04 GBp 372 365.80 CHIX xeaNPRmEFju 31/10/2024 09:24:48 GBp 450 365.80 XLON xeaNPRmEFq4 31/10/2024 09:24:48 GBp 332 365.80 BATE xeaNPRmEFq6 31/10/2024 09:24:48 GBp 118 365.80 BATE xeaNPRmEFq8 31/10/2024 09:24:48 GBp 333 365.80 CHIX xeaNPRmEFqA 31/10/2024 09:24:48 GBp 210 365.80 CHIX xeaNPRmEFqC 31/10/2024 09:17:50 GBp 400 365.80 XLON xeaNPRmEAA2 31/10/2024 09:17:50 GBp 517 365.80 CHIX xeaNPRmEAA4 31/10/2024 09:09:14 GBp 203 365.40 XLON xeaNPRmFsAE 31/10/2024 09:09:13 GBp 406 365.80 BATE xeaNPRmFsL@ 31/10/2024 09:09:13 GBp 323 365.60 XLON xeaNPRmFsLw 31/10/2024 09:09:13 GBp 461 365.80 XLON xeaNPRmFsLy 31/10/2024 09:09:00 GBp 243 365.80 BATE xeaNPRmFsSI 31/10/2024 09:08:51 GBp 134 365.80 XLON xeaNPRmFtb@ 31/10/2024 09:08:51 GBp 299 365.80 XLON xeaNPRmFtb0 31/10/2024 09:08:51 GBp 390 365.80 XLON xeaNPRmFtby 31/10/2024 09:08:04 GBp 1,307 365.80 XLON xeaNPRmFt@j 31/10/2024 09:08:04 GBp 273 365.60 BATE xeaNPRmFt@r 31/10/2024 09:08:04 GBp 74 365.60 CHIX xeaNPRmFt@t 31/10/2024 09:08:04 GBp 74 365.60 CHIX xeaNPRmFt@v 31/10/2024 09:08:04 GBp 180 365.60 BATE xeaNPRmFt@x 31/10/2024 09:08:04 GBp 97 365.60 CHIX xeaNPRmFt@$ 31/10/2024 09:08:04 GBp 450 365.60 XLON xeaNPRmFt@z 31/10/2024 09:06:34 GBp 289 365.80 BATE xeaNPRmFqn@ 31/10/2024 09:06:34 GBp 118 365.80 CHIX xeaNPRmFqn0 31/10/2024 09:06:34 GBp 86 365.80 CHIX xeaNPRmFqn2 31/10/2024 09:06:34 GBp 327 365.80 XLON xeaNPRmFqnw 31/10/2024 09:06:34 GBp 123 365.80 XLON xeaNPRmFqny 31/10/2024 09:05:59 GBp 159 366.00 CHIX xeaNPRmFqF@ 31/10/2024 09:05:59 GBp 136 366.00 CHIX xeaNPRmFqF0 31/10/2024 09:05:59 GBp 25 366.00 XLON xeaNPRmFqFs 31/10/2024 09:05:59 GBp 25 366.00 XLON xeaNPRmFqFu 31/10/2024 09:05:59 GBp 400 366.00 XLON xeaNPRmFqFw 31/10/2024 09:05:59 GBp 665 366.00 BATE xeaNPRmFqFy 31/10/2024 09:00:03 GBp 167 366.00 XLON xeaNPRmFpDK 31/10/2024 09:00:03 GBp 207 366.20 BATE xeaNPRmFpCZ 31/10/2024 09:00:03 GBp 400 366.20 XLON xeaNPRmFpCX 31/10/2024 09:00:03 GBp 47 366.20 XLON xeaNPRmFpDT 31/10/2024 09:00:03 GBp 47 366.20 XLON xeaNPRmFpDV 31/10/2024 09:00:01 GBp 478 366.40 XLON xeaNPRmFpEg 31/10/2024 09:00:01 GBp 298 366.40 BATE xeaNPRmFpEi 31/10/2024 09:00:01 GBp 310 366.40 CHIX xeaNPRmFpEk 31/10/2024 08:59:30 GBp 450 366.60 XLON xeaNPRmFpQr 31/10/2024 08:59:30 GBp 306 366.60 BATE xeaNPRmFpQt 31/10/2024 08:59:30 GBp 203 366.60 BATE xeaNPRmFpQv 31/10/2024 08:58:02 GBp 97 366.80 XLON xeaNPRmFmF7 31/10/2024 08:56:14 GBp 196 365.80 XLON xeaNPRmFnyS 31/10/2024 08:56:14 GBp 88 365.80 XLON xeaNPRmFn$Y 31/10/2024 08:56:14 GBp 103 365.80 XLON xeaNPRmFn$a 31/10/2024 08:56:13 GBp 115 365.80 XLON xeaNPRmFn$s 31/10/2024 08:56:13 GBp 100 365.80 XLON xeaNPRmFn$y 31/10/2024 08:56:13 GBp 110 365.80 XLON xeaNPRmFn$2 31/10/2024 08:56:13 GBp 492 365.80 XLON xeaNPRmFn$8 31/10/2024 08:56:13 GBp 102 365.80 XLON xeaNPRmFn$A 31/10/2024 08:55:51 GBp 450 365.00 XLON xeaNPRmFnEc 31/10/2024 08:55:51 GBp 414 365.00 CHIX xeaNPRmFnEe 31/10/2024 08:55:51 GBp 49 365.00 BATE xeaNPRmFnEg 31/10/2024 08:55:51 GBp 400 365.00 BATE xeaNPRmFnEi 31/10/2024 08:52:48 GBp 336 365.00 BATE xeaNPRmF$ht 31/10/2024 08:52:48 GBp 773 365.00 XLON xeaNPRmF$hx 31/10/2024 08:52:48 GBp 373 365.80 XLON xeaNPRmF$h1 31/10/2024 08:52:48 GBp 211 365.80 XLON xeaNPRmF$h5 31/10/2024 08:52:48 GBp 22 365.80 XLON xeaNPRmF$h7 31/10/2024 08:52:48 GBp 315 365.20 XLON xeaNPRmF$hJ 31/10/2024 08:52:48 GBp 450 365.40 XLON xeaNPRmF$hL 31/10/2024 08:52:48 GBp 178 365.20 BATE xeaNPRmF$hN 31/10/2024 08:52:48 GBp 318 365.20 BATE xeaNPRmF$hP 31/10/2024 08:52:48 GBp 263 365.20 CHIX xeaNPRmF$hR 31/10/2024 08:52:48 GBp 711 365.40 BATE xeaNPRmF$hT 31/10/2024 08:52:48 GBp 261 365.40 CHIX xeaNPRmF$gX 31/10/2024 08:52:48 GBp 120 365.40 CHIX xeaNPRmF$hV 31/10/2024 08:45:05 GBp 263 365.00 XLON xeaNPRmFxzu 31/10/2024 08:45:05 GBp 205 365.00 XLON xeaNPRmFxzw 31/10/2024 08:45:05 GBp 5 365.20 XLON xeaNPRmFxyE 31/10/2024 08:45:05 GBp 320 365.20 XLON xeaNPRmFxyG 31/10/2024 08:45:02 GBp 315 365.80 XLON xeaNPRmFx$T 31/10/2024 08:45:02 GBp 228 366.00 XLON xeaNPRmFx$V 31/10/2024 08:45:02 GBp 87 366.00 BATE xeaNPRmFx@Z 31/10/2024 08:45:02 GBp 156 366.00 XLON xeaNPRmFx@X 31/10/2024 08:45:00 GBp 315 366.20 XLON xeaNPRmFxv@ 31/10/2024 08:45:00 GBp 450 366.40 XLON xeaNPRmFxv0 31/10/2024 08:45:00 GBp 384 366.20 BATE xeaNPRmFxv2 31/10/2024 08:45:00 GBp 551 366.40 BATE xeaNPRmFxv4 31/10/2024 08:45:00 GBp 278 366.40 CHIX xeaNPRmFxv6 31/10/2024 08:41:41 GBp 1,146 366.20 XLON xeaNPRmFuQK 31/10/2024 08:41:41 GBp 450 366.00 XLON xeaNPRmFuQS 31/10/2024 08:41:41 GBp 460 366.00 BATE xeaNPRmFuQU 31/10/2024 08:41:41 GBp 377 366.00 CHIX xeaNPRmFvbW 31/10/2024 08:41:04 GBp 450 366.20 XLON xeaNPRmFvhB 31/10/2024 08:41:04 GBp 370 366.20 BATE xeaNPRmFvhD 31/10/2024 08:41:04 GBp 378 366.20 BATE xeaNPRmFvhF 31/10/2024 08:41:04 GBp 447 366.20 CHIX xeaNPRmFvhH 31/10/2024 08:33:35 GBp 80 366.20 CHIX xeaNPRmFbhc 31/10/2024 08:33:35 GBp 255 366.20 XLON xeaNPRmFbhe 31/10/2024 08:33:35 GBp 175 366.20 CHIX xeaNPRmFbhp 31/10/2024 08:33:35 GBp 400 366.20 BATE xeaNPRmFbhx 31/10/2024 08:33:35 GBp 178 366.20 BATE xeaNPRmFbhz 31/10/2024 08:32:47 GBp 23 366.00 CHIX xeaNPRmFbKv 31/10/2024 08:32:24 GBp 435 366.00 XLON xeaNPRmFYcA 31/10/2024 08:32:24 GBp 400 366.00 BATE xeaNPRmFYcC 31/10/2024 08:30:18 GBp 196 366.80 XLON xeaNPRmFZxe 31/10/2024 08:30:18 GBp 255 367.00 XLON xeaNPRmFZxg 31/10/2024 08:30:18 GBp 255 367.20 XLON xeaNPRmFZx2 31/10/2024 08:29:13 GBp 199 367.80 XLON xeaNPRmFWjC 31/10/2024 08:28:34 GBp 288 368.00 XLON xeaNPRmFW69 31/10/2024 08:28:32 GBp 367 368.20 BATE xeaNPRmFW0m 31/10/2024 08:28:32 GBp 275 368.20 CHIX xeaNPRmFW0o 31/10/2024 08:28:32 GBp 103 368.20 XLON xeaNPRmFW0i 31/10/2024 08:28:32 GBp 580 368.20 XLON xeaNPRmFW0k 31/10/2024 08:28:32 GBp 239 368.80 XLON xeaNPRmFW0v 31/10/2024 08:27:19 GBp 255 368.40 BATE xeaNPRmFXmh 31/10/2024 08:24:01 GBp 174 368.80 XLON xeaNPRmFlJB 31/10/2024 08:24:01 GBp 300 368.80 XLON xeaNPRmFlJD 31/10/2024 08:24:01 GBp 702 369.00 XLON xeaNPRmFlJF 31/10/2024 08:24:01 GBp 358 368.80 BATE xeaNPRmFlJH 31/10/2024 08:24:01 GBp 204 368.80 CHIX xeaNPRmFlJJ 31/10/2024 08:24:01 GBp 512 369.00 BATE xeaNPRmFlJL 31/10/2024 08:24:01 GBp 293 369.00 CHIX xeaNPRmFlJN 31/10/2024 08:17:01 GBp 197 368.60 XLON xeaNPRmFeJL 31/10/2024 08:17:01 GBp 255 368.80 XLON xeaNPRmFeJN 31/10/2024 08:17:01 GBp 255 368.80 BATE xeaNPRmFeJP 31/10/2024 08:14:31 GBp 198 369.00 XLON xeaNPRmFM6@ 31/10/2024 08:14:31 GBp 255 369.20 XLON xeaNPRmFM60 31/10/2024 08:14:31 GBp 395 369.20 XLON xeaNPRmFM68 31/10/2024 08:14:31 GBp 214 369.20 BATE xeaNPRmFM6A 31/10/2024 08:14:30 GBp 400 369.40 XLON xeaNPRmFM6V 31/10/2024 08:14:30 GBp 309 369.40 BATE xeaNPRmFM1W 31/10/2024 08:14:30 GBp 301 369.40 CHIX xeaNPRmFM1Y 31/10/2024 08:12:09 GBp 255 369.20 BATE xeaNPRmFNTx 31/10/2024 08:12:02 GBp 315 369.80 BATE xeaNPRmFNQj 31/10/2024 08:12:02 GBp 398 370.60 BATE xeaNPRmFNQE 31/10/2024 08:12:02 GBp 227 370.00 BATE xeaNPRmFNQL 31/10/2024 08:12:02 GBp 223 370.00 BATE xeaNPRmFNQN 31/10/2024 08:12:02 GBp 211 370.60 BATE xeaNPRmFNQO 31/10/2024 08:12:02 GBp 110 370.60 BATE xeaNPRmFNQQ 31/10/2024 08:12:00 GBp 315 370.60 XLON xeaNPRmFKas 31/10/2024 08:12:00 GBp 315 370.60 BATE xeaNPRmFKau 31/10/2024 08:12:00 GBp 369 370.60 CHIX xeaNPRmFKaw 31/10/2024 08:12:00 GBp 450 370.80 XLON xeaNPRmFKa$ 31/10/2024 08:12:00 GBp 450 370.80 BATE xeaNPRmFKa1 31/10/2024 08:12:00 GBp 531 370.80 CHIX xeaNPRmFKa3 31/10/2024 08:11:48 GBp 29 372.20 XLON xeaNPRmFKi1 31/10/2024 08:11:48 GBp 219 372.20 XLON xeaNPRmFKi3 31/10/2024 08:11:48 GBp 218 372.00 XLON xeaNPRmFKi5 31/10/2024 08:11:48 GBp 208 372.00 XLON xeaNPRmFKi7 31/10/2024 08:11:48 GBp 996 372.20 XLON xeaNPRmFKiD 31/10/2024 08:11:48 GBp 91 372.20 XLON xeaNPRmFKiJ 31/10/2024 08:11:48 GBp 243 372.20 XLON xeaNPRmFKiL 31/10/2024 08:08:25 GBp 919 370.20 XLON xeaNPRmFJc8 31/10/2024 08:04:09 GBp 516 366.20 XLON xeaNPRmFV3@ 31/10/2024 08:04:09 GBp 2,656 366.20 XLON xeaNPRmFV3E 31/10/2024 08:04:09 GBp 81 366.20 XLON xeaNPRmFV3G 31/10/2024 08:02:42 GBp 187 365.80 XLON xeaNPRmFS70 31/10/2024 08:02:42 GBp 68 365.80 XLON xeaNPRmFS72 31/10/2024 08:02:42 GBp 97 365.80 CHIX xeaNPRmFS77 31/10/2024 08:02:42 GBp 97 365.80 CHIX xeaNPRmFS79 31/10/2024 08:02:42 GBp 255 365.80 BATE xeaNPRmFS7D 31/10/2024 08:02:30 GBp 222 366.00 XLON xeaNPRmFS9D 31/10/2024 08:02:30 GBp 79 366.00 BATE xeaNPRmFS9F 31/10/2024 08:02:30 GBp 178 366.00 BATE xeaNPRmFS9H 31/10/2024 08:02:30 GBp 109 366.00 BATE xeaNPRmFS9J 31/10/2024 08:02:30 GBp 93 366.00 XLON xeaNPRmFS9L 31/10/2024 08:02:30 GBp 233 366.20 XLON xeaNPRmFS9N 31/10/2024 08:02:30 GBp 219 366.20 BATE xeaNPRmFS9P 31/10/2024 08:02:30 GBp 16 366.20 CHIX xeaNPRmFS9R 31/10/2024 08:02:27 GBp 38 366.20 XLON xeaNPRmFSAt 31/10/2024 08:02:27 GBp 36 366.20 BATE xeaNPRmFSAv 31/10/2024 08:02:23 GBp 315 366.20 BATE xeaNPRmFSKU 31/10/2024 08:02:23 GBp 400 366.40 CHIX xeaNPRmFSNa 31/10/2024 08:02:23 GBp 245 366.40 CHIX xeaNPRmFSNc 31/10/2024 08:02:23 GBp 450 366.40 BATE xeaNPRmFSNe 31/10/2024 08:02:23 GBp 488 366.20 CHIX xeaNPRmFSNW 31/10/2024 08:02:23 GBp 75 366.40 CHIX xeaNPRmFSNY 31/10/2024 08:02:12 GBp 289 366.80 BATE xeaNPRmFSU3 31/10/2024 08:02:12 GBp 2 366.80 BATE xeaNPRmFSU5