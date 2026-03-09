  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الهلال يشعل الميركاتو الصيفي

الهلال يشعل الميركاتو الصيفي

2026-03-09 11:11:00
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن الهلال يستعد للدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حسم مبكرا أولى صفقاته استعدادا للموسم الجديد، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في تعزيز الزعيم بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق خلال السنوات المقبلة.
وكشفت أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع لاعب الفتح الشاب، عبد الله العنزي، للانضمام إلى صفوف الزعيم بعقد يمتد لخمسة مواسم، على أن يبدأ اعتبارًا من الصيف المقبل.
استثمار فني
جاء تحرك الهلال لحسم الصفقة بعد دخول اللاعب، الفترة الحرة من عقده مع الفتح منذ يناير الماضي، وهو ما أتاح للإدارة الهلالية التفاوض معه مباشرة دون الحاجة إلى الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه الحالي. وتنظر إدارة الهلال إلى الصفقة بوصفها استثمارا فنيا للمستقبل، في ظل الإمكانات التي يمتلكها اللاعب وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي. ويجيد العنزي اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، كما يستطيع أداء دور صانع الألعاب خلف المهاجم، وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية قد تكون مفيدة للجهاز الفني.
بداية نصراوية
بدأ عبد الله العنزي مسيرته الكروية داخل النصر قبل أن ينتقل إلى الفتح في صيف 2021، حيث واصل رحلة تطوره من خلال فرق الفئات السنية للنادي، قبل أن ينجح في شق طريقه إلى الفريق الأول.
ومنذ تصعيده إلى الفريق الأول للفتح في صيف 2023، خاض العنزي 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وخلال الموسم الحالي تحديدا، شارك اللاعب في 14 مباراة بقميص النموذجي، خاض خلالها 694 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد، إلى جانب صناعة هدف آخر.
امتداد للنجاحات
تعيد الصفقة إلى الأذهان عددا من اللاعبين الذين انتقلوا من الفتح إلى الهلال وتركوا بصمتهم بقميص الزعيم، يتقدمهم المدافع علي البليهي الذي أسهم في تحقيق العديد من البطولات مع الفريق، إلى جانب الحارس حبيب الوطيان، واللاعب فيصل الجمعان.
وتأتي صفقة العنزي ضمن إستراتيجية الهلال الهادفة إلى تدعيم الفريق بعناصر شابة تمثل امتدادا فنيًا للمستقبل، حيث تحرك النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لضم عدد من المواهب، من بينهم مراد هوساوي وريان الدوسري، إلى جانب حسم صفقة لاعب الفيحاء صبري دهل، الذي من المنتظر أن ينضم إلى الفريق في الصيف المقبل برفقة عبد الله العنزي.
-الهلال اتفق مع العنزي بعدما دخل الفترة الحرة
-اللاعب دخل الفترة الحرة خلال يناير الماضي
-إدارة الهلال تعمل على تدعيم صفوفه بلاعبين شبان
-الصفقة امتداد للصفقات الناجحة التي خطفها الهلال من الفتح
-العنزي ودهل سينضمان للزعيم خلال الصيف المقبل
-تعتبر صفقة العنزي بمثابة الاستثمار الفني للهلال

MENAFN09032026000089011017ID1110839485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث