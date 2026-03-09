403
الهلال يشعل الميركاتو الصيفي
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن الهلال يستعد للدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حسم مبكرا أولى صفقاته استعدادا للموسم الجديد، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في تعزيز الزعيم بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق خلال السنوات المقبلة.
وكشفت أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع لاعب الفتح الشاب، عبد الله العنزي، للانضمام إلى صفوف الزعيم بعقد يمتد لخمسة مواسم، على أن يبدأ اعتبارًا من الصيف المقبل.
استثمار فني
جاء تحرك الهلال لحسم الصفقة بعد دخول اللاعب، الفترة الحرة من عقده مع الفتح منذ يناير الماضي، وهو ما أتاح للإدارة الهلالية التفاوض معه مباشرة دون الحاجة إلى الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه الحالي. وتنظر إدارة الهلال إلى الصفقة بوصفها استثمارا فنيا للمستقبل، في ظل الإمكانات التي يمتلكها اللاعب وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي. ويجيد العنزي اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، كما يستطيع أداء دور صانع الألعاب خلف المهاجم، وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية قد تكون مفيدة للجهاز الفني.
بداية نصراوية
بدأ عبد الله العنزي مسيرته الكروية داخل النصر قبل أن ينتقل إلى الفتح في صيف 2021، حيث واصل رحلة تطوره من خلال فرق الفئات السنية للنادي، قبل أن ينجح في شق طريقه إلى الفريق الأول.
ومنذ تصعيده إلى الفريق الأول للفتح في صيف 2023، خاض العنزي 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وخلال الموسم الحالي تحديدا، شارك اللاعب في 14 مباراة بقميص النموذجي، خاض خلالها 694 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد، إلى جانب صناعة هدف آخر.
امتداد للنجاحات
تعيد الصفقة إلى الأذهان عددا من اللاعبين الذين انتقلوا من الفتح إلى الهلال وتركوا بصمتهم بقميص الزعيم، يتقدمهم المدافع علي البليهي الذي أسهم في تحقيق العديد من البطولات مع الفريق، إلى جانب الحارس حبيب الوطيان، واللاعب فيصل الجمعان.
وتأتي صفقة العنزي ضمن إستراتيجية الهلال الهادفة إلى تدعيم الفريق بعناصر شابة تمثل امتدادا فنيًا للمستقبل، حيث تحرك النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لضم عدد من المواهب، من بينهم مراد هوساوي وريان الدوسري، إلى جانب حسم صفقة لاعب الفيحاء صبري دهل، الذي من المنتظر أن ينضم إلى الفريق في الصيف المقبل برفقة عبد الله العنزي.
-الهلال اتفق مع العنزي بعدما دخل الفترة الحرة
-اللاعب دخل الفترة الحرة خلال يناير الماضي
-إدارة الهلال تعمل على تدعيم صفوفه بلاعبين شبان
-الصفقة امتداد للصفقات الناجحة التي خطفها الهلال من الفتح
-العنزي ودهل سينضمان للزعيم خلال الصيف المقبل
-تعتبر صفقة العنزي بمثابة الاستثمار الفني للهلال
