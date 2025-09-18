403
التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سيُعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، وذلك فور انتهاء الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.
ووفقًا للصحيفة، فقد أجّل ستارمر الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب، تجنّبًا لأن يطغى الموضوع على المؤتمر الصحفي المشترك المقرّر عقده الخميس معه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقّع أن تسبق بريطانيا انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك بهذه الخطوة، حيث تستعد دول أخرى مثل فرنسا وكندا وأستراليا لاتخاذ موقف مماثل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
