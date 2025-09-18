  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها

2025-09-18 03:08:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سيُعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، وذلك فور انتهاء الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.
ووفقًا للصحيفة، فقد أجّل ستارمر الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب، تجنّبًا لأن يطغى الموضوع على المؤتمر الصحفي المشترك المقرّر عقده الخميس معه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقّع أن تسبق بريطانيا انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك بهذه الخطوة، حيث تستعد دول أخرى مثل فرنسا وكندا وأستراليا لاتخاذ موقف مماثل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

