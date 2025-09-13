البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان

403
البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 9 (كونا) -- دانت مملكة البحرين اليوم السبت واستنكرت بشدة حادث الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف قافلة عسكرية شمال غربي باكستان وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب الباكستاني ولأهالي وذوي الضحايا ورفضها المطلق لأعمال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
