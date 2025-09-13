  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان

البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان

2025-09-13 11:15:34
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 9 (كونا) -- دانت مملكة البحرين اليوم السبت واستنكرت بشدة حادث الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف قافلة عسكرية شمال غربي باكستان وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب الباكستاني ولأهالي وذوي الضحايا ورفضها المطلق لأعمال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. (النهاية)

خ ن ع / ر ج


MENAFN13092025000071011013ID1110057875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث