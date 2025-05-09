مؤشر داكس الألماني يحقق مستوى قياسياً جديداً

MENAFN - Al-Bayan) حقق مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية مستوى قياسيًا جديدًا في بداية تعاملات اليوم الجمعة حيث وصل إلى نحو519ر23 نقطة، ليواصل بذلك موجة الارتفاع التي بدأها في أبريل الماضي بعد أول صدمة للرسوم الجمركية.

وكان مؤشر داكس ارتفع مؤخرًا بنسبة 7ر0% ليصل إلى 494ر23 نقطة.

في مطلع أبريل، تراجع مؤشر داكس إلى ما يقارب 18,490 نقطة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادات هائلة في الرسوم الجمركية، وردّ الصين بإجراءات مضادة. ومنذ ذلك الحين، استعاد المؤشر الألماني تعافيه وحقق ارتفاعًا قويًا بنسبة تجاوزت 27%، كما بلغ معدل ارتفاعه الإجمالي منذ بداية العام 18%.

في المقابل، لا يزال مؤشر "يورو ستوكس 50" الخاص بمنطقة اليورو دون مستواه القياسي الذي سجّله أيضًا في مارس الماضي، حيث ارتفع في تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 4ر0% أما مؤشر "إم داكس" للشركات الألمانية المتوسطة، فقد زاد بنسبة 27ر0% ليصل إلى29,635 نقطة، ولا يزال يفصله قدرٌ كبير عن أعلى مستوى له، والذي سجّله في عام 2021.

وتُعزى هذه الموجة الصاعدة في سوق الأسهم إلى الأمل بأن يعمل ترامب، بما هو معروف عنه كرجل صفقات، على إبرام اتفاقات تخفف من حدة التداعيات المترتبة على سياسته الجمركية. وكان ترامب أعلن أمس الخميس عن أول اتفاق تم التوصل إليه مع بريطانيا.

كما حمل الاتصال الهاتفي الأول بين ترامب والمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس بعض الإشارات الطفيفة على تهدئة التوتر.