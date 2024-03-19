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استبعاد مؤقت لرونالدو من منتخب البرتغال

3/19/2024 7:18:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، استبعاد 8 نجوم من قائمته، التي تستعد لمواجهة السويد الودية، الخميس المقبل.

وكان مارتينيز أعلن من قبل، قائمة منتخب البرتغال لمعسكر مارس الجاري، وشهدت تواجد كريستيانو رونالدو، على رأسها، لكن بحسب شبكة "ESPN"، فإن مارتينيز قرر استبعاد 8 لاعبين من مباراة السويد.

وتضم قائمة المستبعدين كل من ديوجو دالوت، وجواو كانسيلو، ودانيلو بيريرا، وأوتافيو، وروبن نيفيز، وفيتينيا، وجواو فيليكس، بالإضافة إلى رونالدو.

وأوضحت الشبكة، أن هؤلاء اللاعبين سيكون استبعادهم بشكل مؤقت من مباراة السويد فقط، على أن
يتواجدون بشكل طبيعي
في مباراة سلوفينيا الودية المقرر إقامتها 26 مارس الجاري.

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