بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالانحياز لإسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- اتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بـالانحياز التام لإسرائيل، بعد السياسة التي انتهجتها في حرب إسرائيل على غزة.
ووفقاً ل(يورو نيوز)، في حوار أجراه مع صحيفة الباييس الإسبانية، قال بوريل إن "رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل"، حيث سبق أن عبرت علانية عن دعم الاتحاد غير المشروط للحرب الإسرائيلية على غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن بوريل أن "المسؤولة الأوروبية التي زارت إسرائيل أواخر 2023، باتخاذها موقفا حازما مؤيدا لإسرائيل، لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا".
وأضاف بأن "حماس فكرة، والفكرة لا يمكن محاربتها إلا بفكرة أخرى"، مشيراً إلى أن خطط نتنياهو بشأن غزة غير مقبولة، فهي تزرع بذور الكراهية لأجيال قادمة.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
27/02/2024 22:02:59
MENAFN27022024000117011021ID1107907444
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