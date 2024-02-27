بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالانحياز لإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- اتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بـالانحياز التام لإسرائيل، بعد السياسة التي انتهجتها في حرب إسرائيل على غزة.

ووفقاً ل(يورو نيوز)، في حوار أجراه مع صحيفة الباييس الإسبانية، قال بوريل إن "رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل"، حيث سبق أن عبرت علانية عن دعم الاتحاد غير المشروط للحرب الإسرائيلية على غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن بوريل أن "المسؤولة الأوروبية التي زارت إسرائيل أواخر 2023، باتخاذها موقفا حازما مؤيدا لإسرائيل، لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا".

وأضاف بأن "حماس فكرة، والفكرة لا يمكن محاربتها إلا بفكرة أخرى"، مشيراً إلى أن خطط نتنياهو بشأن غزة غير مقبولة، فهي تزرع بذور الكراهية لأجيال قادمة.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

27/02/2024 22:02:59