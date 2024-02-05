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إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول إيران

2/5/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل قرار إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول إلى إيران, حيز التنفيذ اليوم ضمن 33 دولة شملها القرار.
ويأتي إلغاء التأشيرة من جانب واحد فقط وبموجب القرار ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جوا ، وليس عبر المعابر الحدودية البرية.

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