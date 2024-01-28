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أوباما لا يزال في المنصب .. ترامب يرد على انتقادات عمره وزلات لسانه

1/28/2024 5:20:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يشعر بأنه "أكثر تركيزا مما كان عليه قبل 20 عاما" وذلك ردا على انتقادات صدرت مؤخرا عن منافسته على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية نيكي هيلي بشأن عمره وزلات لسانه.

وأضاف ترامب أيضا أنه يتعين أن يخضع المرشحون للانتخابات الرئاسية لاختبارات لقياس الإدراك وهو ما بدا أنه رد على تحدٍ من هيلي التي دعت إلى الأمر ذاته، مشيرة إلى عمر ترامب (77 عاما) والرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 عاما).

جاءت تصريحات ترامب أمس السبت في تجمع انتخابي في ولاية نيفادا قبل التصويت في المؤتمر الحزبي المقبل في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري بالولاية في الثامن من فبراير. وفي الأيام القليلة الماضية، وصفت هيلي أداء ترامب بأنه مرتبك وشككت في قدرته على تولي مهام الرئاسة في هذا العمر.

وارتكب ترامب مؤخرا بعض زلات اللسان. وخلط بين هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي خلال خطاب ألقاه في 19 يناير كانون الثاني. وبدا في بعض الأحيان كأنه يغمغم بكلمات متداخلة كما بدا وكأنه يلمح أيضا إلى أن الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما لا يزال في المنصب.

ويكاد يكون ترامب متأكدا من الفوز بجميع أصوات مندوبي نيفادا البالغ عددهم 26 لأن هيلي لا تنافس في هذا المؤتمر الحزبي.

وضمن فوز ترامب المتتالي في انتخابات الحزب الجمهوري في ولايتي أيوا ونيوهامبشير ترشيح حزبه للسباق نحو البيت الأبيض. لكنه يشعر بالغضب لأن هيلي آخر منافسيه الجمهوريين رفضت الانسحاب.

وتعهدت هيلي بمواصلة حملتها الانتخابية في ولاية ساوث كارولينا وخارجها.

وبعد وقت قصير من خطاب ترامب، ظهرت هيلي في تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولينا. وجددت القول إن ترامب بدا مؤخرا "مرتبكا" وقالت إنه إذا كان يريد الخضوع لاختبار لقياس الإدراك "فلا ينبغي أن تكون لديه مشكلة في إجراء مناظرة معي لأن هذا هو الاختبار النهائي للكفاءة العقلية لأي شخص يترشح للرئاسة".

ورفض ترامب المشاركة في أي من مناظرات ترشيح الحزب الجمهوري ويرفض إجراء مناظرة مع هيلي.


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