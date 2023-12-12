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59 ألف 693 ميجا وات إجمالى قدرة الشبكة الكهربائية المصرية

12/12/2023 11:57:29 PM
(MENAFN- Youm7) تعتمد مصر على مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59 الف 693 ميجاوات.



وتعمل الدولة المصرية على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك لتحقيق الاستدامة من الطاقة الكهربائية، ، وفي سبيل ذلك اتُخذت عدة إجراءات مثل :



1- قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس " من خلال موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.



2- زيادة القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح وذلك من خلال الحاق بعض المحطات الجديدة للعمل خلال عام 2023 .



3- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باعتبارها مصدر متجدد ومستدام، كما تعتبر الطاقة الشمسية نظيفة وغير ملوثة حيث لا تنتج أية انبعاثات ضارة للهواء أو البيئة، كما أن استخدام الألواح الشمسية يعتبر مصدر موفر وأقل تكلفة.
















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