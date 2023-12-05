المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب
التاريخ
12/5/2023 7:26:03 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب توفر فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 10:00 الأربعاء 06/12/2023.
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