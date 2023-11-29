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الأشغال تجري ممارسة لصيانة خزائن الملفات الكهربائية

11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الاشغال العامة تجري ممارسة لأعمال صيانة خزائن الملفات الكهربائية طبقا لشروط ومواصفات وأن آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة يوم 4 ديسمبر المقبل. وقالت المصادر ان مدة تنفيذ عقد الممارسة عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ فتح ظروف العطاءات وان هذه الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2023.

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