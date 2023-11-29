الأشغال تجري ممارسة لصيانة خزائن الملفات الكهربائية

الأشغال تجري ممارسة لصيانة خزائن الملفات الكهربائية
التاريخ
11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الاشغال العامة تجري ممارسة لأعمال صيانة خزائن الملفات الكهربائية طبقا لشروط ومواصفات وأن آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة يوم 4 ديسمبر المقبل. وقالت المصادر ان مدة تنفيذ عقد الممارسة عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ فتح ظروف العطاءات وان هذه الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2023.
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