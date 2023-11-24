اتحاد الكرة المصري يكشف موقف الثلاثي المعاقب من كأس أمم إفريقيا

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، قد يستدعي الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، إلى معسكر الفراعنة المقبل.

وقال الكومي عبر برنامج "ملعب البلد"، الذي يبث عبر قناة "صدى البلد" الفضائية، إنه من غير المستبعد، انضمام الثلاثي لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف: "استبعاد الثلاثي يقتصر فقط على مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم، وبالتالي إمكانية انضمامهم إلى منتخب مصر مرة أخرى، في يد المدرب البرتغالي".

واستبعد روي فيتوريا، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، قبل مواجهة سيراليون، لعدم التزامهم باستكمال التدريب الخاص بالمستبعدين من مواجهة جيبوتي في الجولة الأولى للتصفيات.

ونوه الكومي أن ما تردد عن إقالة محمد غرابة مدير منتخب مصر وتعيين سيد عبد الحفيظ بدلاً منه، غير صحيح، قائلاً: "سيد عبد الحفيظ قيمة كبيرة في كرة القدم، لكن محمد غرابة لم يقصر في عمله مع منتخب مصر".

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