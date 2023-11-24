اتحاد الكرة المصري يكشف موقف الثلاثي المعاقب من كأس أمم إفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، قد يستدعي الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، إلى معسكر الفراعنة المقبل.
وقال الكومي عبر برنامج "ملعب البلد"، الذي يبث عبر قناة "صدى البلد" الفضائية، إنه من غير المستبعد، انضمام الثلاثي لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.
وأضاف: "استبعاد الثلاثي يقتصر فقط على مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم، وبالتالي إمكانية انضمامهم إلى منتخب مصر مرة أخرى، في يد المدرب البرتغالي".
واستبعد روي فيتوريا، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، قبل مواجهة سيراليون، لعدم التزامهم باستكمال التدريب الخاص بالمستبعدين من مواجهة جيبوتي في الجولة الأولى للتصفيات.
ونوه الكومي أن ما تردد عن إقالة محمد غرابة مدير منتخب مصر وتعيين سيد عبد الحفيظ بدلاً منه، غير صحيح، قائلاً: "سيد عبد الحفيظ قيمة كبيرة في كرة القدم، لكن محمد غرابة لم يقصر في عمله مع منتخب مصر".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN24112023000110011019ID1107481183
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.