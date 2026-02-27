OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|81,275
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|613.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|606.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|610.07p
|-
|-
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,835,350 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,835,350.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|26-02-2026
|16:24:15
|GBp
|458
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lwGZ9
|26-02-2026
|16:24:11
|GBp
|193
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lwGib
|26-02-2026
|16:24:11
|GBp
|892
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lwGiX
|26-02-2026
|16:24:11
|GBp
|499
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lwGiZ
|26-02-2026
|16:24:11
|GBp
|938
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lwGio
|26-02-2026
|16:24:11
|GBp
|499
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lwGis
|26-02-2026
|16:20:06
|GBp
|772
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lwHQw
|26-02-2026
|16:20:06
|GBp
|10
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lwHQB
|26-02-2026
|16:20:06
|GBp
|210
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lwHQD
|26-02-2026
|16:20:06
|GBp
|266
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lwHQF
|26-02-2026
|16:18:53
|GBp
|1,045
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lwU5R
|26-02-2026
|16:17:51
|GBp
|1,110
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lwUTn
|26-02-2026
|16:17:50
|GBp
|1,011
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lwUTO
|26-02-2026
|16:14:47
|GBp
|1,045
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lwSgD
|26-02-2026
|16:12:48
|GBp
|208
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lwTch
|26-02-2026
|16:12:48
|GBp
|68
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lwTcj
|26-02-2026
|16:06:31
|GBp
|257
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lwRaY
|26-02-2026
|16:06:31
|GBp
|427
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lwRaa
|26-02-2026
|16:06:31
|GBp
|287
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lwRdl
|26-02-2026
|16:06:31
|GBp
|467
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lwRdn
|26-02-2026
|16:06:31
|GBp
|976
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lwRd0
|26-02-2026
|15:51:24
|GBp
|402
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lw4f3
|26-02-2026
|15:51:15
|GBp
|295
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lw4q@
|26-02-2026
|15:51:15
|GBp
|71
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lw4q6
|26-02-2026
|15:51:15
|GBp
|190
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lw4q8
|26-02-2026
|15:51:15
|GBp
|74
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lw4qA
|26-02-2026
|15:51:15
|GBp
|147
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lw4qC
|26-02-2026
|15:51:15
|GBp
|179
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lw4qE
|26-02-2026
|15:51:15
|GBp
|403
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lw4qG
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|548
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw54@
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|242
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw540
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|650
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw542
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|576
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw54p
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|290
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw54q
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|500
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw54s
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|431
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw54u
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|369
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw54w
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|455
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lw54y
|26-02-2026
|15:47:54
|GBp
|992
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lw54D
|26-02-2026
|15:35:45
|GBp
|678
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lwEbl
|26-02-2026
|15:35:45
|GBp
|32
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lwEbo
|26-02-2026
|15:27:56
|GBp
|200
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lwDja
|26-02-2026
|15:22:07
|GBp
|650
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lw8GF
|26-02-2026
|15:21:01
|GBp
|871
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lw9qn
|26-02-2026
|15:20:52
|GBp
|577
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lw9pi
|26-02-2026
|15:18:00
|GBp
|223
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs$u
|26-02-2026
|15:18:00
|GBp
|297
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs$w
|26-02-2026
|15:18:00
|GBp
|255
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs$9
|26-02-2026
|15:18:00
|GBp
|290
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs$B
|26-02-2026
|15:18:00
|GBp
|153
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs@e
|26-02-2026
|15:18:00
|GBp
|320
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs@g
|26-02-2026
|15:18:00
|GBp
|1
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs@i
|26-02-2026
|15:18:00
|GBp
|297
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs@k
|26-02-2026
|15:17:59
|GBp
|227
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs@7
|26-02-2026
|15:17:59
|GBp
|286
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs@9
|26-02-2026
|15:17:59
|GBp
|277
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxs@F
|26-02-2026
|15:17:59
|GBp
|621
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxs@N
|26-02-2026
|15:14:11
|GBp
|7
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxq7$
|26-02-2026
|15:08:07
|GBp
|658
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxoUE
|26-02-2026
|15:01:47
|GBp
|230
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxnXs
|26-02-2026
|15:01:46
|GBp
|684
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxnXK
|26-02-2026
|14:58:23
|GBp
|303
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lx@0V
|26-02-2026
|14:58:23
|GBp
|846
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lx@3X
|26-02-2026
|14:58:23
|GBp
|238
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lx@3Z
|26-02-2026
|14:51:02
|GBp
|318
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxzB3
|26-02-2026
|14:50:54
|GBp
|804
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxzGD
|26-02-2026
|14:45:33
|GBp
|294
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lxuM@
|26-02-2026
|14:45:30
|GBp
|424
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxuI0
|26-02-2026
|14:45:00
|GBp
|711
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lxvtB
|26-02-2026
|14:42:07
|GBp
|703
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxdmo
|26-02-2026
|14:38:13
|GBp
|378
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxYys
|26-02-2026
|14:38:13
|GBp
|539
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxYyz
|26-02-2026
|14:35:53
|GBp
|285
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lxWiN
|26-02-2026
|14:35:51
|GBp
|505
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lxWkD
|26-02-2026
|14:35:51
|GBp
|1,003
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxWfZ
|26-02-2026
|14:35:02
|GBp
|376
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxWQt
|26-02-2026
|14:32:39
|GBp
|301
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lxkGw
|26-02-2026
|14:32:39
|GBp
|159
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lxkGy
|26-02-2026
|14:32:17
|GBp
|172
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxlXe
|26-02-2026
|14:32:17
|GBp
|29
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxlXg
|26-02-2026
|14:32:17
|GBp
|344
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxlXm
|26-02-2026
|14:32:17
|GBp
|215
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxlXw
|26-02-2026
|14:32:17
|GBp
|373
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxlXy
|26-02-2026
|14:32:17
|GBp
|251
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxlX5
|26-02-2026
|14:32:17
|GBp
|257
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxlX7
|26-02-2026
|14:32:17
|GBp
|256
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxlXI
|26-02-2026
|14:31:45
|GBp
|670
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lxl1H
|26-02-2026
|14:14:41
|GBp
|361
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lxLPm
|26-02-2026
|14:12:43
|GBp
|246
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lxIO$
|26-02-2026
|14:11:06
|GBp
|4
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lxJGr
|26-02-2026
|14:11:06
|GBp
|422
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lxJGt
|26-02-2026
|14:11:06
|GBp
|501
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lxJGD
|26-02-2026
|14:09:30
|GBp
|356
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lxGHx
|26-02-2026
|14:06:00
|GBp
|358
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lxVXn
|26-02-2026
|14:05:40
|GBp
|330
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lxVh@
|26-02-2026
|14:05:40
|GBp
|252
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lxVhy
|26-02-2026
|14:05:37
|GBp
|531
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lxVgY
|26-02-2026
|14:05:37
|GBp
|287
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lxVga
|26-02-2026
|14:05:37
|GBp
|206
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lxVgc
|26-02-2026
|14:05:37
|GBp
|260
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lxVge
|26-02-2026
|14:05:37
|GBp
|650
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lxVgg
|26-02-2026
|14:05:37
|GBp
|488
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lxVgr
|26-02-2026
|13:50:04
|GBp
|338
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lx72j
|26-02-2026
|13:40:12
|GBp
|681
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lx0cx
|26-02-2026
|13:40:10
|GBp
|21
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lx0W9
|26-02-2026
|13:40:10
|GBp
|250
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lx0WB
|26-02-2026
|13:37:45
|GBp
|216
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lx1y3
|26-02-2026
|13:37:45
|GBp
|44
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lx1y5
|26-02-2026
|13:37:45
|GBp
|52
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lx1y7
|26-02-2026
|13:35:49
|GBp
|197
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lxExf
|26-02-2026
|13:35:49
|GBp
|3
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lxExh
|26-02-2026
|13:33:25
|GBp
|474
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lxCqB
|26-02-2026
|13:33:25
|GBp
|43
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lxCqD
|26-02-2026
|13:33:25
|GBp
|193
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lxCqF
|26-02-2026
|13:33:25
|GBp
|211
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lxCqH
|26-02-2026
|13:33:25
|GBp
|23
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lxCqJ
|26-02-2026
|13:33:25
|GBp
|467
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lxCqP
|26-02-2026
|13:18:02
|GBp
|289
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lqsyU
|26-02-2026
|13:16:31
|GBp
|244
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lqtjT
|26-02-2026
|13:16:30
|GBp
|238
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lqtih
|26-02-2026
|13:16:30
|GBp
|250
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lqtij
|26-02-2026
|13:13:36
|GBp
|72
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lqtQ2
|26-02-2026
|13:13:36
|GBp
|410
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lqtQ4
|26-02-2026
|13:13:36
|GBp
|250
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lqtQ6
|26-02-2026
|13:13:36
|GBp
|215
|613.00
|XLON
|xHaMJ3lqtQ8
|26-02-2026
|13:13:36
|GBp
|18
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lqtQJ
|26-02-2026
|13:13:36
|GBp
|2
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lqtQL
|26-02-2026
|13:13:36
|GBp
|7
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lqtQT
|26-02-2026
|13:13:36
|GBp
|7
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lqtQV
|26-02-2026
|13:06:20
|GBp
|135
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqomD
|26-02-2026
|13:06:20
|GBp
|42
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqomF
|26-02-2026
|13:05:51
|GBp
|42
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqoxQ
|26-02-2026
|13:02:37
|GBp
|811
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqp6s
|26-02-2026
|13:02:37
|GBp
|807
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqp63
|26-02-2026
|12:57:43
|GBp
|285
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqn@n
|26-02-2026
|12:57:43
|GBp
|261
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqn@l
|26-02-2026
|12:47:17
|GBp
|417
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqzp8
|26-02-2026
|12:46:42
|GBp
|53
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqz3i
|26-02-2026
|12:46:42
|GBp
|183
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqz3k
|26-02-2026
|12:46:42
|GBp
|320
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqz3m
|26-02-2026
|12:46:42
|GBp
|17
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqz3q
|26-02-2026
|12:46:42
|GBp
|650
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqz3s
|26-02-2026
|12:46:42
|GBp
|417
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqz3$
|26-02-2026
|12:17:52
|GBp
|941
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqWOM
|26-02-2026
|12:17:52
|GBp
|14
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqWOO
|26-02-2026
|12:17:03
|GBp
|171
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqXsI
|26-02-2026
|12:17:03
|GBp
|138
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqXsK
|26-02-2026
|12:17:03
|GBp
|251
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqXnb
|26-02-2026
|12:17:03
|GBp
|41
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqXnd
|26-02-2026
|12:17:03
|GBp
|708
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqXng
|26-02-2026
|12:16:58
|GBp
|255
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqXpB
|26-02-2026
|12:16:58
|GBp
|379
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqXpH
|26-02-2026
|12:16:58
|GBp
|38
|611.50
|XLON
|xHaMJ3lqXpJ
|26-02-2026
|12:10:03
|GBp
|321
|612.00
|XLON
|xHaMJ3lqluG
|26-02-2026
|12:10:03
|GBp
|61
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lqluL
|26-02-2026
|12:10:03
|GBp
|255
|612.50
|XLON
|xHaMJ3lqluN
|26-02-2026
|11:35:44
|GBp
|54
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lqVvm
|26-02-2026
|11:35:44
|GBp
|418
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lqVvo
|26-02-2026
|11:35:42
|GBp
|351
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqVvT
|26-02-2026
|11:35:42
|GBp
|195
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqVvV
|26-02-2026
|11:35:42
|GBp
|154
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqVub
|26-02-2026
|11:35:42
|GBp
|650
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqVud
|26-02-2026
|11:35:42
|GBp
|500
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqVuX
|26-02-2026
|11:35:42
|GBp
|223
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqVuZ
|26-02-2026
|11:35:42
|GBp
|417
|610.50
|XLON
|xHaMJ3lqVui
|26-02-2026
|11:35:35
|GBp
|172
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqVw2
|26-02-2026
|11:35:35
|GBp
|41
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lqVw4
|26-02-2026
|11:18:00
|GBp
|248
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq7ho
|26-02-2026
|11:09:48
|GBp
|230
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lq2n$
|26-02-2026
|11:07:50
|GBp
|160
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq3WT
|26-02-2026
|11:07:50
|GBp
|31
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq3WV
|26-02-2026
|11:05:52
|GBp
|180
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq3Hg
|26-02-2026
|11:03:54
|GBp
|173
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq06t
|26-02-2026
|11:03:54
|GBp
|21
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq06v
|26-02-2026
|11:01:56
|GBp
|9
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq1hr
|26-02-2026
|11:01:56
|GBp
|1
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq1ht
|26-02-2026
|11:01:56
|GBp
|178
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lq1hv
|26-02-2026
|10:56:16
|GBp
|464
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lqFkt
|26-02-2026
|10:56:16
|GBp
|370
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lqFkv
|26-02-2026
|10:56:16
|GBp
|200
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lqFkx
|26-02-2026
|10:56:16
|GBp
|630
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lqFkz
|26-02-2026
|10:56:16
|GBp
|6
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lqFk$
|26-02-2026
|10:56:16
|GBp
|42
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lqFk9
|26-02-2026
|10:56:16
|GBp
|317
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lqFkB
|26-02-2026
|10:56:16
|GBp
|400
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lqFkF
|26-02-2026
|10:30:17
|GBp
|361
|607.50
|XLON
|xHaMJ3lrtJ2
|26-02-2026
|10:29:51
|GBp
|305
|607.50
|XLON
|xHaMJ3lrqbb
|26-02-2026
|10:29:50
|GBp
|386
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrqb0
|26-02-2026
|10:29:50
|GBp
|426
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrqbB
|26-02-2026
|10:20:36
|GBp
|520
|607.50
|XLON
|xHaMJ3lrmpm
|26-02-2026
|10:20:35
|GBp
|417
|607.50
|XLON
|xHaMJ3lrmpF
|26-02-2026
|10:03:21
|GBp
|329
|607.50
|XLON
|xHaMJ3lrwbz
|26-02-2026
|10:03:20
|GBp
|171
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lrwbJ
|26-02-2026
|10:03:20
|GBp
|213
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lrwbL
|26-02-2026
|10:03:20
|GBp
|190
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lrwbN
|26-02-2026
|10:03:20
|GBp
|471
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrwbV
|26-02-2026
|09:53:12
|GBp
|407
|607.50
|XLON
|xHaMJ3lrvIj
|26-02-2026
|09:47:40
|GBp
|166
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrdT4
|26-02-2026
|09:47:40
|GBp
|79
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrdT6
|26-02-2026
|09:47:23
|GBp
|2
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrdPB
|26-02-2026
|09:47:01
|GBp
|95
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrac@
|26-02-2026
|09:46:50
|GBp
|138
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrajj
|26-02-2026
|09:44:53
|GBp
|116
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrbbu
|26-02-2026
|09:44:53
|GBp
|162
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrbbw
|26-02-2026
|09:44:17
|GBp
|635
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrbj4
|26-02-2026
|09:44:15
|GBp
|190
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrbi$
|26-02-2026
|09:38:56
|GBp
|328
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrYJ9
|26-02-2026
|09:38:56
|GBp
|365
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrYJB
|26-02-2026
|09:38:56
|GBp
|313
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrYJD
|26-02-2026
|09:38:56
|GBp
|551
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrYJK
|26-02-2026
|09:38:56
|GBp
|226
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrYJM
|26-02-2026
|09:38:56
|GBp
|73
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrYJO
|26-02-2026
|09:18:18
|GBp
|476
|607.50
|XLON
|xHaMJ3lrha3
|26-02-2026
|09:11:22
|GBp
|181
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lrfpt
|26-02-2026
|09:10:47
|GBp
|262
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lrf4O
|26-02-2026
|09:10:45
|GBp
|489
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrf7J
|26-02-2026
|09:06:48
|GBp
|291
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lrNdE
|26-02-2026
|09:06:16
|GBp
|417
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lrN$J
|26-02-2026
|09:06:13
|GBp
|660
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lrN5w
|26-02-2026
|09:06:13
|GBp
|207
|611.00
|XLON
|xHaMJ3lrN5y
|26-02-2026
|09:06:02
|GBp
|417
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lrN8H
|26-02-2026
|08:58:11
|GBp
|644
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lrGzt
|26-02-2026
|08:55:38
|GBp
|417
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrHiD
|26-02-2026
|08:37:23
|GBp
|377
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lrO$z
|26-02-2026
|08:36:22
|GBp
|542
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lrOOA
|26-02-2026
|08:36:21
|GBp
|291
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lrOOI
|26-02-2026
|08:35:56
|GBp
|417
|610.00
|XLON
|xHaMJ3lrP$x
|26-02-2026
|08:24:36
|GBp
|295
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lr0vR
|26-02-2026
|08:22:51
|GBp
|44
|608.00
|XLON
|xHaMJ3lr1Fv
|26-02-2026
|08:22:24
|GBp
|234
|608.50
|XLON
|xHaMJ3lr1NL
|26-02-2026
|08:22:06
|GBp
|284
|609.00
|XLON
|xHaMJ3lr1T8
|26-02-2026
|08:21:50
|GBp
|650
|609.50
|XLON
|xHaMJ3lrEar
|26-02-2026
|08:16:58
|GBp
|522
|606.00
|XLON
|xHaMJ3lrC7s
|26-02-2026
|08:15:45
|GBp
|291
|606.00
|XLON
|xHaMJ3lrDq6
|26-02-2026
|08:15:45
|GBp
|417
|606.50
|XLON
|xHaMJ3lrDq4
|26-02-2026
|08:10:00
|GBp
|650
|606.50
|XLON
|xHaMJ3lr8nL
|26-02-2026
|08:05:32
|GBp
|423
|606.50
|XLON
|xHaMJ3lsslf
|26-02-2026
|08:05:32
|GBp
|606
|607.00
|XLON
|xHaMJ3lsslh
|26-02-2026
|08:02:58
|GBp
|264
|607.00
|XLON
|xHaMJ3lstEh
|26-02-2026
|08:02:58
|GBp
|517
|607.00
|XLON
|xHaMJ3lstEj
