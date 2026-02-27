Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2026-02-27 02:02:08
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
27 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 26 February 2026 it had purchased a total of 81,275 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 81,275 - -
Highest price paid (per ordinary share) 613.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 606.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 610.07p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,835,350 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,835,350.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
26-02-2026 16:24:15 GBp 458 611.00 XLON xHaMJ3lwGZ9
26-02-2026 16:24:11 GBp 193 611.50 XLON xHaMJ3lwGib
26-02-2026 16:24:11 GBp 892 611.50 XLON xHaMJ3lwGiX
26-02-2026 16:24:11 GBp 499 611.50 XLON xHaMJ3lwGiZ
26-02-2026 16:24:11 GBp 938 611.50 XLON xHaMJ3lwGio
26-02-2026 16:24:11 GBp 499 611.50 XLON xHaMJ3lwGis
26-02-2026 16:20:06 GBp 772 610.50 XLON xHaMJ3lwHQw
26-02-2026 16:20:06 GBp 10 610.50 XLON xHaMJ3lwHQB
26-02-2026 16:20:06 GBp 210 610.50 XLON xHaMJ3lwHQD
26-02-2026 16:20:06 GBp 266 610.50 XLON xHaMJ3lwHQF
26-02-2026 16:18:53 GBp 1,045 609.50 XLON xHaMJ3lwU5R
26-02-2026 16:17:51 GBp 1,110 610.00 XLON xHaMJ3lwUTn
26-02-2026 16:17:50 GBp 1,011 610.50 XLON xHaMJ3lwUTO
26-02-2026 16:14:47 GBp 1,045 610.00 XLON xHaMJ3lwSgD
26-02-2026 16:12:48 GBp 208 610.00 XLON xHaMJ3lwTch
26-02-2026 16:12:48 GBp 68 610.00 XLON xHaMJ3lwTcj
26-02-2026 16:06:31 GBp 257 608.50 XLON xHaMJ3lwRaY
26-02-2026 16:06:31 GBp 427 609.00 XLON xHaMJ3lwRaa
26-02-2026 16:06:31 GBp 287 609.50 XLON xHaMJ3lwRdl
26-02-2026 16:06:31 GBp 467 609.50 XLON xHaMJ3lwRdn
26-02-2026 16:06:31 GBp 976 609.50 XLON xHaMJ3lwRd0
26-02-2026 15:51:24 GBp 402 609.50 XLON xHaMJ3lw4f3
26-02-2026 15:51:15 GBp 295 610.00 XLON xHaMJ3lw4q@
26-02-2026 15:51:15 GBp 71 610.00 XLON xHaMJ3lw4q6
26-02-2026 15:51:15 GBp 190 610.00 XLON xHaMJ3lw4q8
26-02-2026 15:51:15 GBp 74 610.00 XLON xHaMJ3lw4qA
26-02-2026 15:51:15 GBp 147 610.00 XLON xHaMJ3lw4qC
26-02-2026 15:51:15 GBp 179 610.00 XLON xHaMJ3lw4qE
26-02-2026 15:51:15 GBp 403 610.00 XLON xHaMJ3lw4qG
26-02-2026 15:47:54 GBp 548 611.00 XLON xHaMJ3lw54@
26-02-2026 15:47:54 GBp 242 611.00 XLON xHaMJ3lw540
26-02-2026 15:47:54 GBp 650 611.00 XLON xHaMJ3lw542
26-02-2026 15:47:54 GBp 576 611.00 XLON xHaMJ3lw54p
26-02-2026 15:47:54 GBp 290 611.00 XLON xHaMJ3lw54q
26-02-2026 15:47:54 GBp 500 611.00 XLON xHaMJ3lw54s
26-02-2026 15:47:54 GBp 431 611.00 XLON xHaMJ3lw54u
26-02-2026 15:47:54 GBp 369 611.00 XLON xHaMJ3lw54w
26-02-2026 15:47:54 GBp 455 611.00 XLON xHaMJ3lw54y
26-02-2026 15:47:54 GBp 992 610.50 XLON xHaMJ3lw54D
26-02-2026 15:35:45 GBp 678 610.50 XLON xHaMJ3lwEbl
26-02-2026 15:35:45 GBp 32 610.50 XLON xHaMJ3lwEbo
26-02-2026 15:27:56 GBp 200 609.00 XLON xHaMJ3lwDja
26-02-2026 15:22:07 GBp 650 609.00 XLON xHaMJ3lw8GF
26-02-2026 15:21:01 GBp 871 609.50 XLON xHaMJ3lw9qn
26-02-2026 15:20:52 GBp 577 609.50 XLON xHaMJ3lw9pi
26-02-2026 15:18:00 GBp 223 610.00 XLON xHaMJ3lxs$u
26-02-2026 15:18:00 GBp 297 610.00 XLON xHaMJ3lxs$w
26-02-2026 15:18:00 GBp 255 610.00 XLON xHaMJ3lxs$9
26-02-2026 15:18:00 GBp 290 610.00 XLON xHaMJ3lxs$B
26-02-2026 15:18:00 GBp 153 610.00 XLON xHaMJ3lxs@e
26-02-2026 15:18:00 GBp 320 610.00 XLON xHaMJ3lxs@g
26-02-2026 15:18:00 GBp 1 610.00 XLON xHaMJ3lxs@i
26-02-2026 15:18:00 GBp 297 610.00 XLON xHaMJ3lxs@k
26-02-2026 15:17:59 GBp 227 610.00 XLON xHaMJ3lxs@7
26-02-2026 15:17:59 GBp 286 610.00 XLON xHaMJ3lxs@9
26-02-2026 15:17:59 GBp 277 610.00 XLON xHaMJ3lxs@F
26-02-2026 15:17:59 GBp 621 609.50 XLON xHaMJ3lxs@N
26-02-2026 15:14:11 GBp 7 609.50 XLON xHaMJ3lxq7$
26-02-2026 15:08:07 GBp 658 609.50 XLON xHaMJ3lxoUE
26-02-2026 15:01:47 GBp 230 609.50 XLON xHaMJ3lxnXs
26-02-2026 15:01:46 GBp 684 610.00 XLON xHaMJ3lxnXK
26-02-2026 14:58:23 GBp 303 610.50 XLON xHaMJ3lx@0V
26-02-2026 14:58:23 GBp 846 610.50 XLON xHaMJ3lx@3X
26-02-2026 14:58:23 GBp 238 610.50 XLON xHaMJ3lx@3Z
26-02-2026 14:51:02 GBp 318 610.00 XLON xHaMJ3lxzB3
26-02-2026 14:50:54 GBp 804 610.00 XLON xHaMJ3lxzGD
26-02-2026 14:45:33 GBp 294 609.00 XLON xHaMJ3lxuM@
26-02-2026 14:45:30 GBp 424 609.50 XLON xHaMJ3lxuI0
26-02-2026 14:45:00 GBp 711 610.00 XLON xHaMJ3lxvtB
26-02-2026 14:42:07 GBp 703 609.50 XLON xHaMJ3lxdmo
26-02-2026 14:38:13 GBp 378 609.50 XLON xHaMJ3lxYys
26-02-2026 14:38:13 GBp 539 609.50 XLON xHaMJ3lxYyz
26-02-2026 14:35:53 GBp 285 609.00 XLON xHaMJ3lxWiN
26-02-2026 14:35:51 GBp 505 609.00 XLON xHaMJ3lxWkD
26-02-2026 14:35:51 GBp 1,003 609.50 XLON xHaMJ3lxWfZ
26-02-2026 14:35:02 GBp 376 609.50 XLON xHaMJ3lxWQt
26-02-2026 14:32:39 GBp 301 609.00 XLON xHaMJ3lxkGw
26-02-2026 14:32:39 GBp 159 609.00 XLON xHaMJ3lxkGy
26-02-2026 14:32:17 GBp 172 609.50 XLON xHaMJ3lxlXe
26-02-2026 14:32:17 GBp 29 609.50 XLON xHaMJ3lxlXg
26-02-2026 14:32:17 GBp 344 609.50 XLON xHaMJ3lxlXm
26-02-2026 14:32:17 GBp 215 609.50 XLON xHaMJ3lxlXw
26-02-2026 14:32:17 GBp 373 609.50 XLON xHaMJ3lxlXy
26-02-2026 14:32:17 GBp 251 609.50 XLON xHaMJ3lxlX5
26-02-2026 14:32:17 GBp 257 609.50 XLON xHaMJ3lxlX7
26-02-2026 14:32:17 GBp 256 609.50 XLON xHaMJ3lxlXI
26-02-2026 14:31:45 GBp 670 609.50 XLON xHaMJ3lxl1H
26-02-2026 14:14:41 GBp 361 609.00 XLON xHaMJ3lxLPm
26-02-2026 14:12:43 GBp 246 610.50 XLON xHaMJ3lxIO$
26-02-2026 14:11:06 GBp 4 610.50 XLON xHaMJ3lxJGr
26-02-2026 14:11:06 GBp 422 610.50 XLON xHaMJ3lxJGt
26-02-2026 14:11:06 GBp 501 611.00 XLON xHaMJ3lxJGD
26-02-2026 14:09:30 GBp 356 611.00 XLON xHaMJ3lxGHx
26-02-2026 14:06:00 GBp 358 611.00 XLON xHaMJ3lxVXn
26-02-2026 14:05:40 GBp 330 611.50 XLON xHaMJ3lxVh@
26-02-2026 14:05:40 GBp 252 611.50 XLON xHaMJ3lxVhy
26-02-2026 14:05:37 GBp 531 612.50 XLON xHaMJ3lxVgY
26-02-2026 14:05:37 GBp 287 612.50 XLON xHaMJ3lxVga
26-02-2026 14:05:37 GBp 206 612.50 XLON xHaMJ3lxVgc
26-02-2026 14:05:37 GBp 260 612.50 XLON xHaMJ3lxVge
26-02-2026 14:05:37 GBp 650 612.50 XLON xHaMJ3lxVgg
26-02-2026 14:05:37 GBp 488 612.00 XLON xHaMJ3lxVgr
26-02-2026 13:50:04 GBp 338 612.50 XLON xHaMJ3lx72j
26-02-2026 13:40:12 GBp 681 612.00 XLON xHaMJ3lx0cx
26-02-2026 13:40:10 GBp 21 613.00 XLON xHaMJ3lx0W9
26-02-2026 13:40:10 GBp 250 613.00 XLON xHaMJ3lx0WB
26-02-2026 13:37:45 GBp 216 613.00 XLON xHaMJ3lx1y3
26-02-2026 13:37:45 GBp 44 613.00 XLON xHaMJ3lx1y5
26-02-2026 13:37:45 GBp 52 613.00 XLON xHaMJ3lx1y7
26-02-2026 13:35:49 GBp 197 613.00 XLON xHaMJ3lxExf
26-02-2026 13:35:49 GBp 3 613.00 XLON xHaMJ3lxExh
26-02-2026 13:33:25 GBp 474 613.00 XLON xHaMJ3lxCqB
26-02-2026 13:33:25 GBp 43 613.00 XLON xHaMJ3lxCqD
26-02-2026 13:33:25 GBp 193 613.00 XLON xHaMJ3lxCqF
26-02-2026 13:33:25 GBp 211 613.00 XLON xHaMJ3lxCqH
26-02-2026 13:33:25 GBp 23 613.00 XLON xHaMJ3lxCqJ
26-02-2026 13:33:25 GBp 467 612.50 XLON xHaMJ3lxCqP
26-02-2026 13:18:02 GBp 289 613.00 XLON xHaMJ3lqsyU
26-02-2026 13:16:31 GBp 244 612.50 XLON xHaMJ3lqtjT
26-02-2026 13:16:30 GBp 238 613.00 XLON xHaMJ3lqtih
26-02-2026 13:16:30 GBp 250 613.00 XLON xHaMJ3lqtij
26-02-2026 13:13:36 GBp 72 613.00 XLON xHaMJ3lqtQ2
26-02-2026 13:13:36 GBp 410 613.00 XLON xHaMJ3lqtQ4
26-02-2026 13:13:36 GBp 250 613.00 XLON xHaMJ3lqtQ6
26-02-2026 13:13:36 GBp 215 613.00 XLON xHaMJ3lqtQ8
26-02-2026 13:13:36 GBp 18 612.50 XLON xHaMJ3lqtQJ
26-02-2026 13:13:36 GBp 2 612.50 XLON xHaMJ3lqtQL
26-02-2026 13:13:36 GBp 7 612.50 XLON xHaMJ3lqtQT
26-02-2026 13:13:36 GBp 7 612.50 XLON xHaMJ3lqtQV
26-02-2026 13:06:20 GBp 135 612.00 XLON xHaMJ3lqomD
26-02-2026 13:06:20 GBp 42 612.00 XLON xHaMJ3lqomF
26-02-2026 13:05:51 GBp 42 612.00 XLON xHaMJ3lqoxQ
26-02-2026 13:02:37 GBp 811 612.00 XLON xHaMJ3lqp6s
26-02-2026 13:02:37 GBp 807 612.00 XLON xHaMJ3lqp63
26-02-2026 12:57:43 GBp 285 612.00 XLON xHaMJ3lqn@n
26-02-2026 12:57:43 GBp 261 612.00 XLON xHaMJ3lqn@l
26-02-2026 12:47:17 GBp 417 611.50 XLON xHaMJ3lqzp8
26-02-2026 12:46:42 GBp 53 612.00 XLON xHaMJ3lqz3i
26-02-2026 12:46:42 GBp 183 612.00 XLON xHaMJ3lqz3k
26-02-2026 12:46:42 GBp 320 612.00 XLON xHaMJ3lqz3m
26-02-2026 12:46:42 GBp 17 612.00 XLON xHaMJ3lqz3q
26-02-2026 12:46:42 GBp 650 612.00 XLON xHaMJ3lqz3s
26-02-2026 12:46:42 GBp 417 611.50 XLON xHaMJ3lqz3$
26-02-2026 12:17:52 GBp 941 611.50 XLON xHaMJ3lqWOM
26-02-2026 12:17:52 GBp 14 611.50 XLON xHaMJ3lqWOO
26-02-2026 12:17:03 GBp 171 611.50 XLON xHaMJ3lqXsI
26-02-2026 12:17:03 GBp 138 611.50 XLON xHaMJ3lqXsK
26-02-2026 12:17:03 GBp 251 611.50 XLON xHaMJ3lqXnb
26-02-2026 12:17:03 GBp 41 611.50 XLON xHaMJ3lqXnd
26-02-2026 12:17:03 GBp 708 611.00 XLON xHaMJ3lqXng
26-02-2026 12:16:58 GBp 255 611.50 XLON xHaMJ3lqXpB
26-02-2026 12:16:58 GBp 379 611.50 XLON xHaMJ3lqXpH
26-02-2026 12:16:58 GBp 38 611.50 XLON xHaMJ3lqXpJ
26-02-2026 12:10:03 GBp 321 612.00 XLON xHaMJ3lqluG
26-02-2026 12:10:03 GBp 61 612.50 XLON xHaMJ3lqluL
26-02-2026 12:10:03 GBp 255 612.50 XLON xHaMJ3lqluN
26-02-2026 11:35:44 GBp 54 610.00 XLON xHaMJ3lqVvm
26-02-2026 11:35:44 GBp 418 610.00 XLON xHaMJ3lqVvo
26-02-2026 11:35:42 GBp 351 611.00 XLON xHaMJ3lqVvT
26-02-2026 11:35:42 GBp 195 611.00 XLON xHaMJ3lqVvV
26-02-2026 11:35:42 GBp 154 611.00 XLON xHaMJ3lqVub
26-02-2026 11:35:42 GBp 650 611.00 XLON xHaMJ3lqVud
26-02-2026 11:35:42 GBp 500 611.00 XLON xHaMJ3lqVuX
26-02-2026 11:35:42 GBp 223 611.00 XLON xHaMJ3lqVuZ
26-02-2026 11:35:42 GBp 417 610.50 XLON xHaMJ3lqVui
26-02-2026 11:35:35 GBp 172 611.00 XLON xHaMJ3lqVw2
26-02-2026 11:35:35 GBp 41 611.00 XLON xHaMJ3lqVw4
26-02-2026 11:18:00 GBp 248 608.50 XLON xHaMJ3lq7ho
26-02-2026 11:09:48 GBp 230 609.00 XLON xHaMJ3lq2n$
26-02-2026 11:07:50 GBp 160 608.50 XLON xHaMJ3lq3WT
26-02-2026 11:07:50 GBp 31 608.50 XLON xHaMJ3lq3WV
26-02-2026 11:05:52 GBp 180 608.50 XLON xHaMJ3lq3Hg
26-02-2026 11:03:54 GBp 173 608.50 XLON xHaMJ3lq06t
26-02-2026 11:03:54 GBp 21 608.50 XLON xHaMJ3lq06v
26-02-2026 11:01:56 GBp 9 608.50 XLON xHaMJ3lq1hr
26-02-2026 11:01:56 GBp 1 608.50 XLON xHaMJ3lq1ht
26-02-2026 11:01:56 GBp 178 608.50 XLON xHaMJ3lq1hv
26-02-2026 10:56:16 GBp 464 609.00 XLON xHaMJ3lqFkt
26-02-2026 10:56:16 GBp 370 609.00 XLON xHaMJ3lqFkv
26-02-2026 10:56:16 GBp 200 609.00 XLON xHaMJ3lqFkx
26-02-2026 10:56:16 GBp 630 609.00 XLON xHaMJ3lqFkz
26-02-2026 10:56:16 GBp 6 609.00 XLON xHaMJ3lqFk$
26-02-2026 10:56:16 GBp 42 608.50 XLON xHaMJ3lqFk9
26-02-2026 10:56:16 GBp 317 608.50 XLON xHaMJ3lqFkB
26-02-2026 10:56:16 GBp 400 608.50 XLON xHaMJ3lqFkF
26-02-2026 10:30:17 GBp 361 607.50 XLON xHaMJ3lrtJ2
26-02-2026 10:29:51 GBp 305 607.50 XLON xHaMJ3lrqbb
26-02-2026 10:29:50 GBp 386 608.00 XLON xHaMJ3lrqb0
26-02-2026 10:29:50 GBp 426 608.00 XLON xHaMJ3lrqbB
26-02-2026 10:20:36 GBp 520 607.50 XLON xHaMJ3lrmpm
26-02-2026 10:20:35 GBp 417 607.50 XLON xHaMJ3lrmpF
26-02-2026 10:03:21 GBp 329 607.50 XLON xHaMJ3lrwbz
26-02-2026 10:03:20 GBp 171 608.50 XLON xHaMJ3lrwbJ
26-02-2026 10:03:20 GBp 213 608.50 XLON xHaMJ3lrwbL
26-02-2026 10:03:20 GBp 190 608.50 XLON xHaMJ3lrwbN
26-02-2026 10:03:20 GBp 471 608.00 XLON xHaMJ3lrwbV
26-02-2026 09:53:12 GBp 407 607.50 XLON xHaMJ3lrvIj
26-02-2026 09:47:40 GBp 166 608.00 XLON xHaMJ3lrdT4
26-02-2026 09:47:40 GBp 79 608.00 XLON xHaMJ3lrdT6
26-02-2026 09:47:23 GBp 2 608.00 XLON xHaMJ3lrdPB
26-02-2026 09:47:01 GBp 95 608.00 XLON xHaMJ3lrac@
26-02-2026 09:46:50 GBp 138 608.00 XLON xHaMJ3lrajj
26-02-2026 09:44:53 GBp 116 608.00 XLON xHaMJ3lrbbu
26-02-2026 09:44:53 GBp 162 608.00 XLON xHaMJ3lrbbw
26-02-2026 09:44:17 GBp 635 608.00 XLON xHaMJ3lrbj4
26-02-2026 09:44:15 GBp 190 609.00 XLON xHaMJ3lrbi$
26-02-2026 09:38:56 GBp 328 609.00 XLON xHaMJ3lrYJ9
26-02-2026 09:38:56 GBp 365 609.00 XLON xHaMJ3lrYJB
26-02-2026 09:38:56 GBp 313 609.00 XLON xHaMJ3lrYJD
26-02-2026 09:38:56 GBp 551 609.00 XLON xHaMJ3lrYJK
26-02-2026 09:38:56 GBp 226 609.00 XLON xHaMJ3lrYJM
26-02-2026 09:38:56 GBp 73 609.00 XLON xHaMJ3lrYJO
26-02-2026 09:18:18 GBp 476 607.50 XLON xHaMJ3lrha3
26-02-2026 09:11:22 GBp 181 608.00 XLON xHaMJ3lrfpt
26-02-2026 09:10:47 GBp 262 608.50 XLON xHaMJ3lrf4O
26-02-2026 09:10:45 GBp 489 609.00 XLON xHaMJ3lrf7J
26-02-2026 09:06:48 GBp 291 609.50 XLON xHaMJ3lrNdE
26-02-2026 09:06:16 GBp 417 610.00 XLON xHaMJ3lrN$J
26-02-2026 09:06:13 GBp 660 611.00 XLON xHaMJ3lrN5w
26-02-2026 09:06:13 GBp 207 611.00 XLON xHaMJ3lrN5y
26-02-2026 09:06:02 GBp 417 610.00 XLON xHaMJ3lrN8H
26-02-2026 08:58:11 GBp 644 610.00 XLON xHaMJ3lrGzt
26-02-2026 08:55:38 GBp 417 609.00 XLON xHaMJ3lrHiD
26-02-2026 08:37:23 GBp 377 609.00 XLON xHaMJ3lrO$z
26-02-2026 08:36:22 GBp 542 609.50 XLON xHaMJ3lrOOA
26-02-2026 08:36:21 GBp 291 609.50 XLON xHaMJ3lrOOI
26-02-2026 08:35:56 GBp 417 610.00 XLON xHaMJ3lrP$x
26-02-2026 08:24:36 GBp 295 608.50 XLON xHaMJ3lr0vR
26-02-2026 08:22:51 GBp 44 608.00 XLON xHaMJ3lr1Fv
26-02-2026 08:22:24 GBp 234 608.50 XLON xHaMJ3lr1NL
26-02-2026 08:22:06 GBp 284 609.00 XLON xHaMJ3lr1T8
26-02-2026 08:21:50 GBp 650 609.50 XLON xHaMJ3lrEar
26-02-2026 08:16:58 GBp 522 606.00 XLON xHaMJ3lrC7s
26-02-2026 08:15:45 GBp 291 606.00 XLON xHaMJ3lrDq6
26-02-2026 08:15:45 GBp 417 606.50 XLON xHaMJ3lrDq4
26-02-2026 08:10:00 GBp 650 606.50 XLON xHaMJ3lr8nL
26-02-2026 08:05:32 GBp 423 606.50 XLON xHaMJ3lsslf
26-02-2026 08:05:32 GBp 606 607.00 XLON xHaMJ3lsslh
26-02-2026 08:02:58 GBp 264 607.00 XLON xHaMJ3lstEh
26-02-2026 08:02:58 GBp 517 607.00 XLON xHaMJ3lstEj



