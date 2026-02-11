Century Announces Filing Of Third Quarter Financial Results And Management Discussion And Analysis For The Nine Months Ended December 31, 2025
| December 31
2025
$
| March 31
2025
$
|Net working capital
|Current assets
|8,040,570
|9,313,603
|Current liabilities
|2,829,396
|3,284,412
|5,211,174
|6,029,191
For further information please contact:
Sandy Chim, President & CEO
Century Global Commodities Corporation
416-977-3188
...
CAUTIONARY STATEMENT ON FORWARD-LOOKING INFORMATION
THIS PRESS RELEASE CONTAINS“FORWARD-LOOKING INFORMATION” WITHIN THE MEANING OF CANADIAN SECURITIES LEGISLATION. THE FORWARD-LOOKING INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE REPRESENTS THE EXPECTATIONS OF CENTURY AS OF THE DATE OF THIS PRESS RELEASE AND, ACCORDINGLY, IS SUBJECT TO CHANGE AFTER SUCH DATE. FORWARD-LOOKING INFORMATION INCLUDES INFORMATION THAT RELATES TO, AMONG OTHER THINGS, CENTURY'S OWNERSHIP AND PLANS FOR SPIN-OUT, LISTING, FINANCING AND DEVELOPMENT OF THE JOYCE LAKE DSO IRON ORE PROJECT, INCLUDING (I) ESTIMATES AS TO RESOURCES AND RESERVES FOR THE PROJECT, (II) ESTIMATES AS TO THE CAPITAL COSTS, OPERATING COSTS, PRODUCTION RATES, MINE LIFE, NET PRESENT VALUE AND RATES OF RETURN FOR THE PROJECT, (III) PROJECTIONS AS TO THE TIME FRAME FOR THE ADDITIONAL WORK REQUIRED TO COMPLY WITH THE PROVINCIAL ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES; (IV) THE ABILITY OF JDI TO CONCLUDE BENEFIT AGREEMENTS WITH FIRST NATIONS AND THE GOVERNMENT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR; (V) THE TIMELINE FOR COMPLETION OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT PROCESS BY JDI; (VI) THE ABILITY OF JDI TO MEET ALL FEDERAL AND PROVINCIAL ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT REQUIREMENTS AND TO ULTIMATELY SECURE THE REQUIRED ENVIRONMENTAL PERMITTING; AND (VII) THE ABILITY OF JDI TO LIST ITS COMMON SHARES ON AN EXCHANGE, OF WHICH THERE IS NO ASSURANCE. FORWARD-LOOKING INFORMATION IS BASED ON, AMONG OTHER THINGS, OPINIONS, ASSUMPTIONS, ESTIMATES AND ANALYSES THAT, WHILE CONSIDERED REASONABLE BY CENTURY AT THE DATE THE FORWARD-LOOKING INFORMATION IS PROVIDED, ARE INHERENTLY SUBJECT TO SIGNIFICANT RISKS, UNCERTAINTIES, CONTINGENCIES AND OTHER FACTORS THAT MAY CAUSE ACTUAL RESULTS AND EVENTS TO BE MATERIALLY DIFFERENT FROM THOSE EXPRESSED OR IMPLIED BY THE FORWARD-LOOKING INFORMATION. THE RISKS, UNCERTAINTIES, CONTINGENCIES AND OTHER FACTORS THAT MAY CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THOSE EXPRESSED OR IMPLIED BY THE FORWARD-LOOKING INFORMATION MAY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, RISKS GENERALLY ASSOCIATED WITH CENTURY'S BUSINESS, AS DESCRIBED IN CENTURY'S ANNUAL INFORMATION FORM FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025. INVESTOR SHOULD ALSO REVIEW THE JOYCE LAKE DSO IRON ORE PROJECT FEASIBILITY STUDY IN DETAIL IN ORDER TO FULLY UNDERSTAND THE RISKS AFFECTING THE PROJECT AND THE ESTIMATES INCLUDED IN THE PROJECT. READERS SHOULD NOT PLACE UNDUE IMPORTANCE ON FORWARD-LOOKING INFORMATION AND SHOULD NOT RELY UPON THIS INFORMATION AS OF ANY OTHER DATE. WHILE CENTURY MAY ELECT TO, IT DOES NOT UNDERTAKE TO UPDATE THIS INFORMATION AT ANY PARTICULAR TIME EXCEPT AS REQUIRED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAWS.
