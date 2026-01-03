Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Football Games For Saturday, January 3, 2026


2026-01-03 05:00:30
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, January 3, 2026, including match schedules and live broadcast information.

Today's football calendar features exciting action, highlighted by several Premier League matches, Serie A clashes, Africa Cup of Nations (AFCON) Round of 16 games, and a packed schedule of Copa Sao Paulo de Futebol Junior (Copinha) first-phase matches.
Premier League
09:30 AM - Aston Villa vs Nottingham Forest
Channels: Xsports and Disney+

12:00 PM - Wolverhampton vs West Ham
Channels: ESPN and Disney+

12:00 PM - Brighton vs Burnley
Channels: ESPN 4 and Disney+

02:30 PM - Bournemouth vs Arsenal
Channels: Disney+
Serie A
08:30 AM - Como 1907 vs Udinese
Channels: Disney+

11:00 AM - Genoa vs Pisa
Channels: Disney+

11:00 AM - Sassuolo vs Parma
Channels: Disney+

02:00 PM - Juventus vs Lecce
Channels: ESPN and Disney+

04:45 PM - Atalanta vs Roma
Channels: Xsports and Disney+
Africa Cup of Nations
01:00 PM - Senegal vs Sudan
Channels: Youtube/@EsportenaBand, Band, BandPlay and BandSports

04:00 PM - Mali vs Tunisia
Channels: Youtube/@EsportenaBand, BandPlay and BandSports


Copinha
08:45 AM - America-SP vs CSA
Channels: Youtube/@paulistao

11:00 AM - Bahia vs Inter de Limeira
Channels: Xsports

01:00 PM - Flamengo-SP vs Rio Branco-ES
Channels: Youtube/@paulistao

01:00 PM - Santa Fe vs Atletico Alagoinhas
Channels: Youtube/@paulistao

01:00 PM - Juventus da Mooca vs FC Cascavel
Channels: Youtube/@paulistao

01:00 PM - Tanabi vs Sobradinho-DF
Channels: Youtube/@paulistao

01:00 PM - Bandeirante vs Tuna Luso
Channels: Youtube/@paulistao

03:15 PM - Santa Cruz vs Botafogo-SP
Channels: Youtube/@paulistao

03:15 PM - Vitoria vs Capivariano
Channels: Youtube/@paulistao

03:15 PM - Retro vs Sao Bento
Channels: Youtube/@paulistao

03:15 PM - Chapecoense vs Volta Redonda
Channels: Youtube/@paulistao

03:20 PM - Goias vs America de Natal
Channels: Youtube/@paulistao

05:00 PM - XV de Jau vs Luverdense
Channels: Youtube/@paulistao

05:00 PM - Comercial vs Atletico Piauiense
Channels: Youtube/@paulistao

05:15 PM - I9-SP vs Guanabara City-GO
Channels: Youtube/@paulistao

05:15 PM - Gremio Prudente vs Carajas-PA
Channels: Youtube/@paulistao

06:15 PM - Assisense vs Naviraiense-MS
Channels: Youtube/@paulistao

07:15 PM - Francana vs Patos-PB
Channels: Youtube/@paulistao

07:15 PM - Aracatuba vs Marica-RJ
Channels: Youtube/@paulistao

07:30 PM - Ceara vs Olimpico-SE
Channels: Xsports

07:30 PM - Vasco da Gama vs Velo Clube
Channels: Youtube/@CazeTV

08:15 PM - America-MG vs Noroeste
Channels: Youtube/@paulistao

09:00 PM - Athletic-MG vs Guarani
Channels: Youtube/@paulistao

09:30 PM - Athletico-PR vs Osasco Sporting
Channels: Xsports

09:30 PM - Cruzeiro vs Barra-SC
Channels: Youtube/@CazeTV

Enjoy the matches!

The Rio Times

