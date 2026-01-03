403
Football Games For Saturday, January 3, 2026
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, January 3, 2026, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar features exciting action, highlighted by several Premier League matches, Serie A clashes, Africa Cup of Nations (AFCON) Round of 16 games, and a packed schedule of Copa Sao Paulo de Futebol Junior (Copinha) first-phase matches.
Premier League
09:30 AM - Aston Villa vs Nottingham Forest
Channels: Xsports and Disney+
12:00 PM - Wolverhampton vs West Ham
Channels: ESPN and Disney+
12:00 PM - Brighton vs Burnley
Channels: ESPN 4 and Disney+
02:30 PM - Bournemouth vs Arsenal
Channels: Disney+
Serie A
08:30 AM - Como 1907 vs Udinese
Channels: Disney+
11:00 AM - Genoa vs Pisa
Channels: Disney+
11:00 AM - Sassuolo vs Parma
Channels: Disney+
02:00 PM - Juventus vs Lecce
Channels: ESPN and Disney+
04:45 PM - Atalanta vs Roma
Channels: Xsports and Disney+
Africa Cup of Nations
01:00 PM - Senegal vs Sudan
Channels: Youtube/@EsportenaBand, Band, BandPlay and BandSports
04:00 PM - Mali vs Tunisia
Channels: Youtube/@EsportenaBand, BandPlay and BandSports
Copinha
08:45 AM - America-SP vs CSA
Channels: Youtube/@paulistao
11:00 AM - Bahia vs Inter de Limeira
Channels: Xsports
01:00 PM - Flamengo-SP vs Rio Branco-ES
Channels: Youtube/@paulistao
01:00 PM - Santa Fe vs Atletico Alagoinhas
Channels: Youtube/@paulistao
01:00 PM - Juventus da Mooca vs FC Cascavel
Channels: Youtube/@paulistao
01:00 PM - Tanabi vs Sobradinho-DF
Channels: Youtube/@paulistao
01:00 PM - Bandeirante vs Tuna Luso
Channels: Youtube/@paulistao
03:15 PM - Santa Cruz vs Botafogo-SP
Channels: Youtube/@paulistao
03:15 PM - Vitoria vs Capivariano
Channels: Youtube/@paulistao
03:15 PM - Retro vs Sao Bento
Channels: Youtube/@paulistao
03:15 PM - Chapecoense vs Volta Redonda
Channels: Youtube/@paulistao
03:20 PM - Goias vs America de Natal
Channels: Youtube/@paulistao
05:00 PM - XV de Jau vs Luverdense
Channels: Youtube/@paulistao
05:00 PM - Comercial vs Atletico Piauiense
Channels: Youtube/@paulistao
05:15 PM - I9-SP vs Guanabara City-GO
Channels: Youtube/@paulistao
05:15 PM - Gremio Prudente vs Carajas-PA
Channels: Youtube/@paulistao
06:15 PM - Assisense vs Naviraiense-MS
Channels: Youtube/@paulistao
07:15 PM - Francana vs Patos-PB
Channels: Youtube/@paulistao
07:15 PM - Aracatuba vs Marica-RJ
Channels: Youtube/@paulistao
07:30 PM - Ceara vs Olimpico-SE
Channels: Xsports
07:30 PM - Vasco da Gama vs Velo Clube
Channels: Youtube/@CazeTV
08:15 PM - America-MG vs Noroeste
Channels: Youtube/@paulistao
09:00 PM - Athletic-MG vs Guarani
Channels: Youtube/@paulistao
09:30 PM - Athletico-PR vs Osasco Sporting
Channels: Xsports
09:30 PM - Cruzeiro vs Barra-SC
Channels: Youtube/@CazeTV
Enjoy the matches!
