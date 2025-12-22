Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Disclosure Of Trading In Own Shares From December 15, 2025 To December 19, 2025


2025-12-22 02:01:15
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Head Office: 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tel: + 33 (0) 1 78 15 00 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From December 15, 2025 to December 19, 2025
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from December 15, 2025 to December 19, 2025
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 27th, 2025, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-12-15 FR0000044448 1705 125.155191 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-12-16 FR0000044448 1705 124.858065 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-12-17 FR0000044448 1705 122.710088 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-12-18 FR0000044448 1705 121.516657 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-12-19 FR0000044448 1705 122.408798 XPAR
TOTAL 8,525
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:00:51Z FR0000044448 124.600000 EUR 162 XPAR OD_8rY3488-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:03:19Z FR0000044448 124.400000 EUR 25 XPAR OD_8rY3gs0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:05:12Z FR0000044448 124.200000 EUR 5 XPAR OD_8rY4AGk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:05:12Z FR0000044448 124.200000 EUR 20 XPAR OD_8rY4AGl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:09:58Z FR0000044448 124.100000 EUR 25 XPAR OD_8rY5MfP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:13:01Z FR0000044448 124.400000 EUR 27 XPAR OD_8rY68Bp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:21:40Z FR0000044448 124.700000 EUR 37 XPAR OD_8rY8J89-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:21:40Z FR0000044448 124.700000 EUR 5 XPAR OD_8rY8J89-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:29:36Z FR0000044448 125.000000 EUR 38 XPAR OD_8rYAIvq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:34:37Z FR0000044448 124.800000 EUR 24 XPAR OD_8rYBZCR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:38:12Z FR0000044448 124.500000 EUR 27 XPAR OD_8rYCT9N-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:46:01Z FR0000044448 124.300000 EUR 24 XPAR OD_8rYERFn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:52:20Z FR0000044448 124.300000 EUR 24 XPAR OD_8rYG1nD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T08:59:00Z FR0000044448 124.300000 EUR 24 XPAR OD_8rYHhn6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T09:07:11Z FR0000044448 124.900000 EUR 28 XPAR OD_8rYJlgO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T09:17:19Z FR0000044448 124.100000 EUR 25 XPAR OD_8rYMJr3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T09:28:17Z FR0000044448 124.000000 EUR 49 XPAR OD_8rYP544-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T09:47:05Z FR0000044448 124.300000 EUR 52 XPAR OD_8rYToMn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T09:56:04Z FR0000044448 124.400000 EUR 24 XPAR OD_8rYW4aN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T10:07:22Z FR0000044448 124.100000 EUR 24 XPAR OD_8rYYuy3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T10:20:36Z FR0000044448 124.700000 EUR 28 XPAR OD_8rYcFac-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T10:31:06Z FR0000044448 125.200000 EUR 25 XPAR OD_8rYetPJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T10:40:04Z FR0000044448 125.000000 EUR 24 XPAR OD_8rYh9Mk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T10:59:29Z FR0000044448 125.000000 EUR 31 XPAR OD_8rYm2Pw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T11:11:22Z FR0000044448 125.200000 EUR 27 XPAR OD_8rYp25n-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T11:28:54Z FR0000044448 125.600000 EUR 24 XPAR OD_8rYtRbe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T11:44:06Z FR0000044448 126.100000 EUR 25 XPAR OD_8rYxGrB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T12:00:02Z FR0000044448 125.900000 EUR 24 XPAR OD_8rZ1HX5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T12:25:02Z FR0000044448 125.700000 EUR 37 XPAR OD_8rZ7Zs6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T12:44:02Z FR0000044448 125.800000 EUR 28 XPAR OD_8rZCMNo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T13:08:10Z FR0000044448 125.800000 EUR 30 XPAR OD_8rZIQzZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T13:20:26Z FR0000044448 125.800000 EUR 21 XPAR OD_8rZLWQ9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T13:20:26Z FR0000044448 125.800000 EUR 4 XPAR OD_8rZLWQ9-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T13:40:46Z FR0000044448 125.800000 EUR 1 XPAR OD_8rZQdr3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T13:48:23Z FR0000044448 126.100000 EUR 39 XPAR OD_8rZSYnx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T13:54:23Z FR0000044448 126.100000 EUR 47 XPAR OD_8rZU4XZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:01:51Z FR0000044448 125.900000 EUR 25 XPAR OD_8rZVwtc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:15:25Z FR0000044448 125.800000 EUR 39 XPAR OD_8rZZMqG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:27:40Z FR0000044448 125.900000 EUR 24 XPAR OD_8rZcRsy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:30:12Z FR0000044448 126.000000 EUR 30 XPAR OD_8rZd5Oq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:34:33Z FR0000044448 125.600000 EUR 25 XPAR OD_8rZeBUQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:38:30Z FR0000044448 125.500000 EUR 25 XPAR OD_8rZfAxN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:43:02Z FR0000044448 125.900000 EUR 25 XPAR OD_8rZgJjf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:50:08Z FR0000044448 125.600000 EUR 25 XPAR OD_8rZi6dW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T14:55:09Z FR0000044448 125.900000 EUR 27 XPAR OD_8rZjMyD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:05:16Z FR0000044448 125.700000 EUR 52 XPAR OD_8rZluwF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:13:10Z FR0000044448 125.700000 EUR 35 XPAR OD_8rZnuAE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:19:06Z FR0000044448 125.700000 EUR 24 XPAR OD_8rZpOtF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:26:03Z FR0000044448 124.900000 EUR 24 XPAR OD_8rZr98x-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:29:07Z FR0000044448 124.900000 EUR 21 XPAR OD_8rZrv9d-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:29:09Z FR0000044448 124.900000 EUR 3 XPAR OD_8rZrvh7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:36:54Z FR0000044448 125.400000 EUR 30 XPAR OD_8rZtsfT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:40:38Z FR0000044448 125.300000 EUR 3 XPAR OD_8rZuot8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:40:38Z FR0000044448 125.300000 EUR 21 XPAR OD_8rZuot8-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:47:48Z FR0000044448 125.300000 EUR 24 XPAR OD_8rZwclq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T15:53:01Z FR0000044448 125.200000 EUR 24 XPAR OD_8rZxw45-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T16:07:07Z FR0000044448 125.600000 EUR 10 XPAR OD_8ra1UG7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T16:07:07Z FR0000044448 125.600000 EUR 35 XPAR OD_8ra1UG8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T16:12:20Z FR0000044448 125.600000 EUR 36 XPAR OD_8ra2ncG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-15T16:21:32Z FR0000044448 125.900000 EUR 34 XPAR OD_8ra57Kg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:00:16Z FR0000044448 124.500000 EUR 148 XPAR OD_8rdtRhH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:02:57Z FR0000044448 124.500000 EUR 39 XPAR OD_8rdu7Yn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:12:46Z FR0000044448 124.100000 EUR 57 XPAR OD_8rdwajz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:24:56Z FR0000044448 124.400000 EUR 28 XPAR OD_8rdzeqS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:24:56Z FR0000044448 124.400000 EUR 5 XPAR OD_8rdzeqT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:25:32Z FR0000044448 124.300000 EUR 1 XPAR OD_8rdzoCS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:25:32Z FR0000044448 124.300000 EUR 39 XPAR OD_8rdzoCT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:29:24Z FR0000044448 124.100000 EUR 24 XPAR OD_8re0mV5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:35:10Z FR0000044448 124.400000 EUR 27 XPAR OD_8re2ET7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T08:51:29Z FR0000044448 125.000000 EUR 68 XPAR OD_8re6LDS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T09:00:00Z FR0000044448 125.100000 EUR 29 XPAR OD_8re8Tya-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T09:13:51Z FR0000044448 125.400000 EUR 39 XPAR OD_8reByAH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T09:20:30Z FR0000044448 125.500000 EUR 30 XPAR OD_8reDe7h-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T09:42:30Z FR0000044448 125.200000 EUR 45 XPAR OD_8reJBTB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T09:50:34Z FR0000044448 125.300000 EUR 39 XPAR OD_8reLDPo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T10:00:10Z FR0000044448 124.800000 EUR 24 XPAR OD_8reNdKB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T10:23:24Z FR0000044448 124.800000 EUR 25 XPAR OD_8reTTrC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T10:49:29Z FR0000044448 125.100000 EUR 77 XPAR OD_8rea33d-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T11:00:06Z FR0000044448 125.000000 EUR 32 XPAR OD_8recijT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T11:16:33Z FR0000044448 125.200000 EUR 24 XPAR OD_8regrMY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T11:40:15Z FR0000044448 125.100000 EUR 11 XPAR OD_8rempT4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T11:56:35Z FR0000044448 125.400000 EUR 49 XPAR OD_8reqwPo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T12:19:06Z FR0000044448 125.300000 EUR 29 XPAR OD_8rewbgY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T13:07:28Z FR0000044448 125.400000 EUR 68 XPAR OD_8rf8mn0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T13:16:29Z FR0000044448 125.400000 EUR 12 XPAR OD_8rfB3VD-04 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T13:16:29Z FR0000044448 125.400000 EUR 12 XPAR OD_8rfB3VD-06 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T13:31:45Z FR0000044448 125.300000 EUR 35 XPAR OD_8rfEtqZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T13:56:17Z FR0000044448 125.300000 EUR 29 XPAR OD_8rfL4hK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T14:01:30Z FR0000044448 125.100000 EUR 35 XPAR OD_8rfMO3r-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T14:10:20Z FR0000044448 125.000000 EUR 24 XPAR OD_8rfOc3W-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T14:13:03Z FR0000044448 124.900000 EUR 25 XPAR OD_8rfPIKD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T14:25:13Z FR0000044448 125.100000 EUR 35 XPAR OD_8rfSMIV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T14:29:37Z FR0000044448 124.800000 EUR 25 XPAR OD_8rfTSs5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T14:48:22Z FR0000044448 125.300000 EUR 49 XPAR OD_8rfYBcI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T14:51:18Z FR0000044448 125.300000 EUR 62 XPAR OD_8rfYvPL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T15:00:39Z FR0000044448 124.800000 EUR 26 XPAR OD_8rfbHUe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T15:15:55Z FR0000044448 124.700000 EUR 36 XPAR OD_8rff7a0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T15:15:55Z FR0000044448 124.700000 EUR 48 XPAR OD_8rff7Zz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T15:35:34Z FR0000044448 124.600000 EUR 48 XPAR OD_8rfk4Hy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T15:36:57Z FR0000044448 124.500000 EUR 47 XPAR OD_8rfkQ0j-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T15:50:22Z FR0000044448 124.600000 EUR 53 XPAR OD_8rfnnMV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T16:05:13Z FR0000044448 124.500000 EUR 34 XPAR OD_8rfrX54-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T16:07:22Z FR0000044448 124.400000 EUR 53 XPAR OD_8rfs4h3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T16:11:25Z FR0000044448 124.300000 EUR 44 XPAR OD_8rft5wB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-16T16:21:17Z FR0000044448 124.200000 EUR 16 XPAR OD_8rfva1T-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T08:00:24Z FR0000044448 123.600000 EUR 148 XPAR OD_8rjk0Vp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T08:03:10Z FR0000044448 123.600000 EUR 35 XPAR OD_8rjkhZi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T08:08:36Z FR0000044448 123.500000 EUR 40 XPAR OD_8rjm4Pq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T08:19:25Z FR0000044448 123.500000 EUR 70 XPAR OD_8rjonCf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T08:25:01Z FR0000044448 123.100000 EUR 29 XPAR OD_8rjqCgb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T08:30:03Z FR0000044448 123.200000 EUR 24 XPAR OD_8rjrTAB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T08:48:09Z FR0000044448 123.600000 EUR 41 XPAR OD_8rjw1eS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T08:49:00Z FR0000044448 123.500000 EUR 39 XPAR OD_8rjwErD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T09:02:59Z FR0000044448 123.200000 EUR 10 XPAR OD_8rjzlGT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T09:02:59Z FR0000044448 123.200000 EUR 40 XPAR OD_8rjzlGZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T09:13:57Z FR0000044448 123.100000 EUR 24 XPAR OD_8rk2WLL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T09:26:05Z FR0000044448 123.100000 EUR 24 XPAR OD_8rk5ZuC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T09:37:15Z FR0000044448 123.000000 EUR 30 XPAR OD_8rk8O2d-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T09:38:08Z FR0000044448 122.900000 EUR 30 XPAR OD_8rk8c2e-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T09:51:01Z FR0000044448 123.100000 EUR 24 XPAR OD_8rkBqv9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T10:21:01Z FR0000044448 123.200000 EUR 56 XPAR OD_8rkJPKZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T10:21:01Z FR0000044448 123.200000 EUR 27 XPAR OD_8rkJPKZ-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T10:46:45Z FR0000044448 123.200000 EUR 59 XPAR OD_8rkPsq4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T11:10:52Z FR0000044448 123.100000 EUR 43 XPAR OD_8rkVxSN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T11:38:32Z FR0000044448 122.900000 EUR 24 XPAR OD_8rkcvFE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T11:56:49Z FR0000044448 122.900000 EUR 37 XPAR OD_8rkhWSu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T12:30:58Z FR0000044448 123.100000 EUR 28 XPAR OD_8rkq7XX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T12:58:07Z FR0000044448 123.300000 EUR 67 XPAR OD_8rkwxML-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T13:14:20Z FR0000044448 123.100000 EUR 24 XPAR OD_8rl12aQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T13:25:09Z FR0000044448 122.700000 EUR 24 XPAR OD_8rl3lRC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T13:38:11Z FR0000044448 122.600000 EUR 38 XPAR OD_8rl72lf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T13:50:45Z FR0000044448 122.500000 EUR 25 XPAR OD_8rlACtd-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T13:57:50Z FR0000044448 122.400000 EUR 24 XPAR OD_8rlBzWL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T14:05:05Z FR0000044448 122.200000 EUR 25 XPAR OD_8rlDonC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T14:27:04Z FR0000044448 122.200000 EUR 71 XPAR OD_8rlJLkM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T14:40:03Z FR0000044448 122.500000 EUR 41 XPAR OD_8rlMcPA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T14:42:00Z FR0000044448 122.300000 EUR 30 XPAR OD_8rlN6xL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T14:46:10Z FR0000044448 122.000000 EUR 24 XPAR OD_8rlO9nk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T14:49:51Z FR0000044448 122.000000 EUR 25 XPAR OD_8rlP5P1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T14:57:40Z FR0000044448 122.200000 EUR 32 XPAR OD_8rlR3VS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T15:06:59Z FR0000044448 122.200000 EUR 25 XPAR OD_8rlTOmL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T15:16:35Z FR0000044448 122.100000 EUR 25 XPAR OD_8rlVolv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T15:16:35Z FR0000044448 122.100000 EUR 37 XPAR OD_8rlVolv-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T15:32:06Z FR0000044448 121.900000 EUR 50 XPAR OD_8rlZioz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T15:44:16Z FR0000044448 121.700000 EUR 40 XPAR OD_8rlcmi1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T15:44:32Z FR0000044448 121.600000 EUR 42 XPAR OD_8rlcqra-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T15:50:25Z FR0000044448 121.000000 EUR 24 XPAR OD_8rleKiz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T15:55:42Z FR0000044448 120.700000 EUR 24 XPAR OD_8rlffEb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T16:09:06Z FR0000044448 121.200000 EUR 23 XPAR OD_8rlj2KG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T16:09:06Z FR0000044448 121.200000 EUR 17 XPAR OD_8rlj2KG-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T16:12:21Z FR0000044448 121.300000 EUR 8 XPAR OD_8rljr3R-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T16:12:40Z FR0000044448 121.200000 EUR 39 XPAR OD_8rljvyR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-17T16:13:40Z FR0000044448 121.200000 EUR 19 XPAR OD_8rlkBbc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T08:02:30Z FR0000044448 120.900000 EUR 179 XPAR OD_8rpb3dd-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T08:05:30Z FR0000044448 120.700000 EUR 31 XPAR OD_8rpboXq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T08:19:12Z FR0000044448 121.500000 EUR 44 XPAR OD_8rpfGXA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T08:20:10Z FR0000044448 121.400000 EUR 45 XPAR OD_8rpfVba-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T08:25:07Z FR0000044448 121.100000 EUR 24 XPAR OD_8rpgklu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T08:35:18Z FR0000044448 121.100000 EUR 41 XPAR OD_8rpjJor-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T08:51:40Z FR0000044448 121.300000 EUR 25 XPAR OD_8rpnR5s-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T08:52:23Z FR0000044448 121.200000 EUR 56 XPAR OD_8rpncTo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T09:02:10Z FR0000044448 121.100000 EUR 34 XPAR OD_8rpq56j-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T09:09:46Z FR0000044448 121.200000 EUR 24 XPAR OD_8rprzh6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T09:30:53Z FR0000044448 120.800000 EUR 29 XPAR OD_8rpxJJI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T09:30:53Z FR0000044448 120.800000 EUR 29 XPAR OD_8rpxJJI-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T09:36:12Z FR0000044448 120.800000 EUR 24 XPAR OD_8rpyeGB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T09:49:58Z FR0000044448 120.900000 EUR 35 XPAR OD_8rq279q-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T10:02:34Z FR0000044448 120.800000 EUR 43 XPAR OD_8rq5HwS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T10:17:56Z FR0000044448 120.800000 EUR 25 XPAR OD_8rq99iO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T10:36:49Z FR0000044448 120.900000 EUR 6 XPAR OD_8rqDuKt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T10:36:49Z FR0000044448 120.900000 EUR 46 XPAR OD_8rqDuKt-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T10:57:26Z FR0000044448 120.900000 EUR 46 XPAR OD_8rqJ69a-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T11:25:52Z FR0000044448 120.900000 EUR 29 XPAR OD_8rqQG1d-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T11:40:15Z FR0000044448 121.100000 EUR 30 XPAR OD_8rqTsWy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T11:54:33Z FR0000044448 121.100000 EUR 24 XPAR OD_8rqXTmn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T12:04:15Z FR0000044448 120.900000 EUR 16 XPAR OD_8rqZv3w-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T12:04:45Z FR0000044448 120.900000 EUR 1 XPAR OD_8rqa2sL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T12:04:45Z FR0000044448 120.900000 EUR 7 XPAR OD_8rqa2sL-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T12:35:56Z FR0000044448 121.000000 EUR 40 XPAR OD_8rqhte5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T12:58:08Z FR0000044448 120.900000 EUR 33 XPAR OD_8rqnUDL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T13:26:48Z FR0000044448 121.200000 EUR 40 XPAR OD_8rquhbu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T13:35:41Z FR0000044448 121.600000 EUR 39 XPAR OD_8rqwwPL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T13:49:36Z FR0000044448 121.800000 EUR 9 XPAR OD_8rr0RRT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T13:49:36Z FR0000044448 121.800000 EUR 15 XPAR OD_8rr0RRU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T13:52:52Z FR0000044448 121.700000 EUR 24 XPAR OD_8rr1Gey-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T14:02:49Z FR0000044448 121.800000 EUR 25 XPAR OD_8rr3ljn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T14:11:02Z FR0000044448 122.000000 EUR 27 XPAR OD_8rr5q9A-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T14:33:20Z FR0000044448 122.300000 EUR 40 XPAR OD_8rrBSH1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T14:40:17Z FR0000044448 122.700000 EUR 34 XPAR OD_8rrDCgm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T14:43:32Z FR0000044448 122.600000 EUR 67 XPAR OD_8rrE1Nq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T14:46:23Z FR0000044448 122.500000 EUR 24 XPAR OD_8rrEjoP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T15:01:45Z FR0000044448 122.200000 EUR 38 XPAR OD_8rrIbhW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T15:09:25Z FR0000044448 122.100000 EUR 35 XPAR OD_8rrKXVQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T15:14:13Z FR0000044448 121.900000 EUR 38 XPAR OD_8rrLkJq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T15:17:01Z FR0000044448 121.900000 EUR 27 XPAR OD_8rrMS2u-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T15:30:10Z FR0000044448 122.300000 EUR 64 XPAR OD_8rrPlCk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T15:35:57Z FR0000044448 122.200000 EUR 25 XPAR OD_8rrRDcj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T15:41:07Z FR0000044448 122.400000 EUR 30 XPAR OD_8rrSW6e-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T16:00:39Z FR0000044448 122.700000 EUR 45 XPAR OD_8rrXQz3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T16:01:25Z FR0000044448 122.500000 EUR 51 XPAR OD_8rrXd1A-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-18T16:09:41Z FR0000044448 122.500000 EUR 42 XPAR OD_8rrZhyy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T08:00:31Z FR0000044448 122.400000 EUR 155 XPAR OD_8rvR5TT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T08:02:15Z FR0000044448 121.900000 EUR 25 XPAR OD_8rvRWMu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T08:09:12Z FR0000044448 121.900000 EUR 33 XPAR OD_8rvTGyh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T08:19:50Z FR0000044448 122.200000 EUR 35 XPAR OD_8rvVwud-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T08:38:47Z FR0000044448 122.100000 EUR 44 XPAR OD_8rvaiYf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T08:50:18Z FR0000044448 122.000000 EUR 25 XPAR OD_8rvdcVZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T08:54:04Z FR0000044448 121.900000 EUR 56 XPAR OD_8rveZ7V-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T09:10:15Z FR0000044448 122.100000 EUR 33 XPAR OD_8rvidk4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T09:29:18Z FR0000044448 122.200000 EUR 48 XPAR OD_8rvnR8S-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:00:28Z FR0000044448 122.300000 EUR 52 XPAR OD_8rvvHbf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:01:36Z FR0000044448 122.200000 EUR 31 XPAR OD_8rvvZSV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:18:46Z FR0000044448 122.100000 EUR 41 XPAR OD_8rvztM3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:27:40Z FR0000044448 122.200000 EUR 36 XPAR OD_8rw28Cq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:38:40Z FR0000044448 122.100000 EUR 24 XPAR OD_8rw4twz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:51:18Z FR0000044448 122.400000 EUR 40 XPAR OD_8rw853A-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:51:18Z FR0000044448 122.400000 EUR 7 XPAR OD_8rw853B-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:54:44Z FR0000044448 122.400000 EUR 3 XPAR OD_8rw8wi5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:54:44Z FR0000044448 122.400000 EUR 2 XPAR OD_8rw8wkS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:54:45Z FR0000044448 122.400000 EUR 3 XPAR OD_8rw8wuE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:54:45Z FR0000044448 122.400000 EUR 3 XPAR OD_8rw8wuE-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:54:59Z FR0000044448 122.400000 EUR 3 XPAR OD_8rw90c1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:54:59Z FR0000044448 122.400000 EUR 2 XPAR OD_8rw90dX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:54:59Z FR0000044448 122.400000 EUR 11 XPAR OD_8rw90WL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:55:00Z FR0000044448 122.400000 EUR 11 XPAR OD_8rw90lc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:55:00Z FR0000044448 122.400000 EUR 48 XPAR OD_8rw90m4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:55:13Z FR0000044448 122.300000 EUR 4 XPAR OD_8rw94F5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:55:13Z FR0000044448 122.300000 EUR 160 XPAR OD_8rw94F5-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T10:57:29Z FR0000044448 122.200000 EUR 77 XPAR OD_8rw9dWc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T11:06:39Z FR0000044448 122.100000 EUR 25 XPAR OD_8rwBwkh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T11:37:12Z FR0000044448 122.100000 EUR 32 XPAR OD_8rwJdRm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T11:58:00Z FR0000044448 122.000000 EUR 28 XPAR OD_8rwOsC7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T12:04:40Z FR0000044448 121.900000 EUR 24 XPAR OD_8rwQYMj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T12:59:29Z FR0000044448 122.100000 EUR 59 XPAR OD_8rweLqf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T13:34:37Z FR0000044448 122.000000 EUR 60 XPAR OD_8rwnCJr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T13:57:11Z FR0000044448 122.300000 EUR 2 XPAR OD_8rwssNj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T14:15:42Z FR0000044448 122.300000 EUR 53 XPAR OD_8rwxXdA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T14:15:42Z FR0000044448 122.300000 EUR 45 XPAR OD_8rwxXdB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T14:46:39Z FR0000044448 123.100000 EUR 101 XPAR OD_8rx5KaD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T14:54:48Z FR0000044448 123.000000 EUR 25 XPAR OD_8rx7No9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T15:12:07Z FR0000044448 123.400000 EUR 72 XPAR OD_8rxBk2X-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T15:21:52Z FR0000044448 123.400000 EUR 24 XPAR OD_8rxECMu-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T15:27:51Z FR0000044448 123.200000 EUR 24 XPAR OD_8rxFhgu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T15:37:44Z FR0000044448 123.300000 EUR 24 XPAR OD_8rxIC3l-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T15:43:05Z FR0000044448 123.100000 EUR 24 XPAR OD_8rxJXQ2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T15:57:21Z FR0000044448 122.700000 EUR 25 XPAR OD_8rxN86R-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-12-19T16:09:41Z FR0000044448 123.200000 EUR 46 XPAR OD_8rxQEc6-00 MAR Art.5 §2c)


Verification
Quantité PMP
8,525 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!



Attachment

  • Weekly disclosure December 15 to 19

MENAFN22122025004107003653ID1110513308



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search