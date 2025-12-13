Penultimate Day Of The 2025 Macau International Kart Grand Prix Held Today
MACAU, December 13 - Sands Cup
HO On Iao
(Macao, China)
LEI Pak Lam
(Macao, China)
LAO Chi Sam Milton
(Macao, China)
TAM Chon Wang
(Macao, China)
HO On Ki
(Macao, China)
IAME Asia Final – Cadet A+C (Heat 3)
KWONG Mason Alexander (Hong Kong, China)
WANG Zhe (China)
Max ZVARICH (Thailand)
TSE Wang Chak Hiro (Hong Kong, China)
ZHANG Yicheng (China)
IAME Asia Final – Cadet B+D (Heat 3)
Ava Jean LAWRENCE (UAE)
Hudson Owen KELLY (Australia)
Syabil Umar BASALAMAH (Indonesia)
Maximillian SCHILLING (Hong Kong, China)
HUANG Zitong (Hong Kong, China)
IAME Asia Final – Junior A+C (Heat 3)
John HAN (Hong Kong, China)
Jay Rhett KOSTECKI (Australia)
WEN Yubo (China)
Andrea GALIMBERTI (Italy)
Beau Dylan CASAGRANDE (Australia)
IAME Asia Final – Junior B+D (Heat 3)
Jaime AMBROSE (United Kingdom)
SAKANO Taigen (Japan)
LIU Bowen (China)
Nathan Anthony ARYA (Indonesia)
WEI Jiaxi (China)
IAME Asia Final – Senior A+D (Heat 3)
Zac DRUMMOND (United Kingdom)
Ruben MOYA LOPEZ (Spain)
LIN Jingxuan (China)
Andy RATEL (France)
YU Ka Po (Hong Kong, China)
IAME Asia Final – Senior B+F (Heat 3)
Zarief RAYQAL (Malaysia)
Danny CARENINI (Italy)
Rafael KAMAL (Indonesia)
ZHAO Zijun (China)
Danish Irwan CHEN Ruiyi (Singapore)
IAME Asia Final – Senior C+E (Heat 3)
Aaron GARCIA LOPEZ (Spain)
Toby Brian GALE (Thailand)
Otto Eemil PYYKONEN (Finland)
CHAN Yu Tsai (Hong Kong, China)
LU You-De (Italy)
IAME Asia Final – Senior A+C (Heat 4)
Prassetyo HARDJA (Indonesia)
Zac DRUMMOND (United Kingdom)
Mark ZVARICH (Thailand)
MI Hei Long Enoch (China)
LU You-De (Italy)
IAME Asia Final – Senior B+E (Heat 4)
Danny CARENINI (Italy)
Zarief RAYQAL (Malaysia)
CHAN Yu Tsai (Hong Kong, China)
ZHAO Zijun (China)
Otto Eemil PYYKONEN (Finland)
IAME Asia Final – Senior D+F (Heat 4)
Andy RATEL (France)
Ruben MOYA LOPEZ (Spain)
YU Ka Po (Hong Kong, China)
Becicka JIRI (Czechia)
HUANG Xizheng (China)
IAME Asia Final – Senior A+F (Heat 5)
Zac DRUMMOND (United Kingdom)
LIN Jingxuan (China)
Prassetyo HARDJA (Indonesia)
KY Parker BURKE (Australia)
Derunov EFIM
(Kyrgyzstan)
IAME Asia Final – Senior B+C (Heat 5)
Danny CARENINI (Italy)
ZHAO Zijun (China)
Aaron GARCIA LOPEZ (Spain)
Zarief RAYQAL (Malaysia)
Mark ZVARICH (Thailand)
IAME Asia Final – Senior D+E (Heat 5)
HUANG Xizheng (China)
Andy RATEL (France)
Otto Eemil PYYKONEN (Finland)
Toby Brian GALE (Thailand)
Ruben MOYA LOPEZ (Spain)
IAME Asia Final – Master (Heat 2)
Davide FORE (Italy)
Luke Joshua ARMSTRONG (Australia)
Kip Samuel FOSTER (Australia)
YIK Ka Chun Francis (Hong Kong, China)
HUANG Jiezhong (Hong Kong, China)
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.
Legal Disclaimer:
