Football Games For Saturday, December 13, 2025


2025-12-13 07:00:28
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, December 13, 2025, including match schedules and live broadcast information.

Today's football calendar is packed with thrilling matches across top-tier leagues and international competitions.

European giants clash in the Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga and more, with a highlight on the FIFA Intercontinental Cup semifinal featuring Flamengo.

Fans can also follow action from Ligue 1, Eredivisie, Liga Portugal, Süperlig and many other competitions around the world.
LaLiga Feminina
08:00 AM – Granada x Real Madrid
Canais: DAZN
Serie A
08:30 AM – Juventus x Napoli
Canais: Youtube/@canalgoatbr
11:00 AM – Torino x Cremonese
Canais: Youtube/@espnbrasil e Disney+
14:00 PM – Parma x Lazio
Canais: Xsports e Disney+
16:45 PM – Atalanta x Cagliari
Canais: ESPN 4 e Disney+
2
09:00 AM – Magdeburg x Holstein Kiel
Canais: OneFootball (PPV)
09:00 AM – Karlsruher x Paderborn
Canais: OneFootball (PPV)
09:00 AM – Arminia Bielefeld x Kaiserslautern
Canais: OneFootball (PPV)
16:30 PM – Hannover 96 x Bochum
Canais: OneFootball (PPV)
Inglês Feminino
09:00 AM – Everton x Arsenal
Canais: ESPN 4 e Disney+
Championship
09:30 AM – Norwich City x Southampton
Canais: ESPN e Disney+
12:00 PM – Wrexham x Watford
Canais: ESPN 4 e Disney+


Bundesliga Feminina
10:00 AM – Nürnberg x Wolfsburg
Canais: DAZN
LaLiga
10:00 AM – Atlético de Madrid x Valencia
Canais: Xsports e Disney+
12:15 PM – Mallorca x Elche
Canais: ESPN 2 e Disney+
14:30 PM – Barcelona x Osasuna
Canais: ESPN e Disney+
17:00 PM – Getafe x Espanyol
Canais: Disney+
LaLiga 2
10:00 AM – Córdoba x Eibar
Canais: Disney+
12:15 PM – Valladolid x FC Andorra
Canais: Disney+
12:15 PM – Sporting Gijón x Granada
Canais: Disney+
14:30 PM – Racing Santander x Leganés
Canais: Disney+
17:00 PM – Deportivo La Coruña x Real Sociedad B
Canais: Disney+
17:00 PM – Zaragoza x Cádiz
Canais: Disney+
Italiano Feminino
11:00 AM – Milan x Inter de Milão
Canais: Youtube/@canalgoatbr
Serie B Italiana
11:00 AM – Venezia x Monza
Canais: Youtube/@SportyNetBrasil
Bundesliga
11:30 AM – Eintracht Frankfurt x Augsburg
Canais: Youtube/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
11:30 AM – Hoffenheim x Hamburgo
Canais: SportyNet e OneFootball (PPV)
11:30 AM – Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg
Canais: OneFootball (PPV)
11:30 AM – St. Pauli x Heidenheim
Canais: OneFootball (PPV)
14:30 PM – Bayer Leverkusen x Colônia
Canais: Youtube/@canalgoatbr, SportyNet e OneFootball (PPV)
Premier League
12:00 PM – Liverpool x Brighton
Canais: Xsports e Disney+
12:00 PM – Chelsea x Everton
Canais: ESPN e Disney+
14:30 PM – Burnley x Fulham
Canais: Youtube/@espnbrasil e Disney+
17:00 PM – Arsenal x Wolverhampton
Canais: ESPN e Disney+
Eredivisie
12:30 PM – Telstar x NEC Nijmegen
Canais: Disney+
16:00 PM – PSV x Héracles
Canais: Disney+
Liga Portugal
12:30 PM – Casa Pia x Gil Vicente
Canais: Disney+
17:30 PM – Sporting x AVS
Canais: ESPN 2 e Disney+
Ligue 1
15:00 PM – Metz x PSG
Canais: Youtube/@CazeTV
Süperlig
14:00 PM – Antalyaspor x Galatasaray
Canais: ESPN 4 e Disney+
Copa Intercontinental da FIFA
14:00 PM – Flamengo x Pyramids (Semifinal)
Canais: Globo, Youtube/@getv, Youtube/@CazeTV e Sportv
Scottish Premiership
17:00 PM – Falkirk x Hearts
Canais: Youtube/@canalgoatbr
Liga Futsal
19:00 PM – Jaraguá x Corinthians (FINAL-volta)

Canais: Xsports, Youtube/@canalgoatbr, Youtube/@LNFoficial e BandSports
Campeonato Argentino
21:00 PM – Racing x Estudiantes (FINAL)
Canais: ESPN 4 e Disney+

The Rio Times

