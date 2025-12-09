Ramazan Kılınç

Ramazan Kılınç
- Professor of Political Science, Kennesaw State University
Ramazan Kılınç is Professor of Political Science and Director of School of Government and International Affairs at Kennesaw State University. Before joining to Kennesaw State University, he served as Distinguished Professor of Political Science, Chair of Political Science Graduate Program, and Director of the Islamic Studies Program at the University of Nebraska at Omaha. He received his Ph.D. (2008) from Arizona State University and M.A. (2001) and B.A. (1999) from Bilkent University, Turkey. He is the author of Alien Citizens: The State and Religious Minorities in Turkey and France (Cambridge University Press, 2019) and co-author of Generating Generosity in Catholicism and Islam: Beliefs, Institutions and Public Goods Provision (Cambridge University Press, 2018). His most recent articles appeared in Comparative Politics, Political Science Quarterly, Politics and Religion, Studies in Conflict and Terrorism, and Turkish Studies. He is the editor of Siyasa: A Forum on Islamic and Middle Eastern Politics.Experience
- 2024–present Professor of Political Science, Kennesaw State University 2021–2024 Professor of Political Science, University of Nebraska at Omaha 2016–2021 Associate Professor of Political Science, University of Nebraska at Omaha 2011–2016 Assistant Professor of Political Science, University of Nebraska at Omaha
- 2008 Arizona State University, Ph.D.
- 2019 Alien Citizens: The State and Religious Minorities in Turkey and France, Cambridge University Press 2018 Generating Generosity in Catholicism and Islam: Beliefs, Institutions, and Public Goods Provision, Cambridge University Press
