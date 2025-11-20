Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-11-20 02:16:45
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
20 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 November 2025 it had purchased a total of 237,692 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 160,000 77,692 -
Highest price paid (per ordinary share) 543.00p 541.00p -
Lowest price paid (per ordinary share) 536.50p 536.50p -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 539.47p 538.80p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,823,116 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,823,116.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
19-11-2025 16:28:30 GBp 370 540.00 XLON xeaNaVpMRIl
19-11-2025 16:28:30 GBp 100 540.00 XLON xeaNaVpMRIn
19-11-2025 16:27:35 GBp 225 539.50 BATE xeaNaVpMPqO
19-11-2025 16:27:35 GBp 76 539.50 BATE xeaNaVpMPqQ
19-11-2025 16:27:10 GBp 142 540.00 XLON xeaNaVpMPUM
19-11-2025 16:27:10 GBp 252 540.00 XLON xeaNaVpMPUO
19-11-2025 16:26:50 GBp 325 540.00 XLON xeaNaVpM6pW
19-11-2025 16:26:30 GBp 155 540.00 XLON xeaNaVpM6AA
19-11-2025 16:26:30 GBp 100 540.00 XLON xeaNaVpM6AC
19-11-2025 16:26:30 GBp 95 540.00 XLON xeaNaVpM6AE
19-11-2025 16:26:15 GBp 213 540.00 XLON xeaNaVpM7ch
19-11-2025 16:26:05 GBp 56 540.00 XLON xeaNaVpM7qI
19-11-2025 16:26:05 GBp 148 540.00 XLON xeaNaVpM7qK
19-11-2025 16:25:50 GBp 397 540.00 XLON xeaNaVpM7Ev
19-11-2025 16:25:35 GBp 285 540.00 XLON xeaNaVpM7Rl
19-11-2025 16:25:20 GBp 150 540.00 XLON xeaNaVpM4hG
19-11-2025 16:25:20 GBp 202 540.00 XLON xeaNaVpM4hI
19-11-2025 16:25:05 GBp 298 540.00 XLON xeaNaVpM47m
19-11-2025 16:24:50 GBp 5 540.00 XLON xeaNaVpM4IF
19-11-2025 16:24:50 GBp 2 540.00 XLON xeaNaVpM4IH
19-11-2025 16:24:50 GBp 58 540.00 XLON xeaNaVpM4IJ
19-11-2025 16:24:50 GBp 195 540.00 XLON xeaNaVpM4IL
19-11-2025 16:24:35 GBp 268 540.00 XLON xeaNaVpM5h0
19-11-2025 16:24:20 GBp 204 540.00 XLON xeaNaVpM5wW
19-11-2025 16:24:20 GBp 51 540.00 XLON xeaNaVpM5wY
19-11-2025 16:24:00 GBp 449 540.00 XLON xeaNaVpM5Pt
19-11-2025 16:23:07 GBp 293 539.50 BATE xeaNaVpM3Ys
19-11-2025 16:23:07 GBp 264 539.50 BATE xeaNaVpM3Yu
19-11-2025 16:22:49 GBp 175 540.00 XLON xeaNaVpM38N
19-11-2025 16:22:49 GBp 294 540.00 XLON xeaNaVpM38P
19-11-2025 16:22:49 GBp 442 540.00 XLON xeaNaVpM38R
19-11-2025 16:22:49 GBp 500 540.00 XLON xeaNaVpM38T
19-11-2025 16:22:49 GBp 510 540.00 XLON xeaNaVpM38V
19-11-2025 16:22:49 GBp 542 540.00 XLON xeaNaVpM3BX
19-11-2025 16:22:33 GBp 183 539.50 XLON xeaNaVpM0d4
19-11-2025 16:21:12 GBp 230 539.50 XLON xeaNaVpM1HS
19-11-2025 16:21:12 GBp 117 539.00 BATE xeaNaVpM1Gd
19-11-2025 16:21:12 GBp 950 539.00 BATE xeaNaVpM1Gf
19-11-2025 16:21:12 GBp 1,067 539.00 XLON xeaNaVpM1Gb
19-11-2025 16:19:33 GBp 181 539.50 XLON xeaNaVpMCx0
19-11-2025 16:17:22 GBp 1,597 538.00 XLON xeaNaVpM8vV
19-11-2025 16:17:19 GBp 183 538.50 XLON xeaNaVpM83g
19-11-2025 16:17:19 GBp 794 538.50 XLON xeaNaVpM83c
19-11-2025 16:17:19 GBp 179 538.50 XLON xeaNaVpM83e
19-11-2025 16:17:19 GBp 66 538.50 XLON xeaNaVpM83i
19-11-2025 16:17:19 GBp 426 538.50 XLON xeaNaVpM83k
19-11-2025 16:17:19 GBp 500 538.50 XLON xeaNaVpM83m
19-11-2025 16:17:19 GBp 272 538.50 XLON xeaNaVpM83o
19-11-2025 16:17:19 GBp 648 538.50 XLON xeaNaVpM83q
19-11-2025 16:17:19 GBp 2,334 538.50 BATE xeaNaVpM83v
19-11-2025 16:17:19 GBp 79 538.50 BATE xeaNaVpM83x
19-11-2025 16:17:19 GBp 491 538.50 BATE xeaNaVpM83z
19-11-2025 16:17:19 GBp 87 538.50 BATE xeaNaVpM83$
19-11-2025 16:17:19 GBp 65 538.50 BATE xeaNaVpM831
19-11-2025 16:17:19 GBp 127 538.00 XLON xeaNaVpM83A
19-11-2025 16:17:19 GBp 203 538.00 BATE xeaNaVpM83E
19-11-2025 16:17:19 GBp 940 538.00 XLON xeaNaVpM83G
19-11-2025 16:17:19 GBp 864 538.00 BATE xeaNaVpM83I
19-11-2025 16:14:11 GBp 1,005 538.50 BATE xeaNaVpNqqj
19-11-2025 16:14:11 GBp 1,067 538.50 XLON xeaNaVpNqqh
19-11-2025 16:11:45 GBp 1,684 538.50 XLON xeaNaVpNpT7
19-11-2025 16:06:03 GBp 1,170 538.00 XLON xeaNaVpNwOp
19-11-2025 16:06:03 GBp 1,615 538.00 BATE xeaNaVpNwOr
19-11-2025 16:03:58 GBp 487 537.50 BATE xeaNaVpNvl9
19-11-2025 16:02:01 GBp 931 537.50 BATE xeaNaVpNdlI
19-11-2025 16:02:01 GBp 405 537.50 BATE xeaNaVpNdlK
19-11-2025 16:02:01 GBp 1,336 537.50 XLON xeaNaVpNdlG
19-11-2025 15:58:07 GBp 318 537.50 BATE xeaNaVpNWOf
19-11-2025 15:58:04 GBp 799 537.50 XLON xeaNaVpNXi0
19-11-2025 15:58:04 GBp 1,562 537.50 BATE xeaNaVpNXi4
19-11-2025 15:58:04 GBp 897 537.50 BATE xeaNaVpNXiB
19-11-2025 15:56:45 GBp 408 538.00 XLON xeaNaVpNkHj
19-11-2025 15:56:45 GBp 337 538.00 BATE xeaNaVpNkHl
19-11-2025 15:55:10 GBp 325 538.00 XLON xeaNaVpNi60
19-11-2025 15:55:10 GBp 269 538.00 BATE xeaNaVpNi62
19-11-2025 15:55:02 GBp 743 538.50 XLON xeaNaVpNiNA
19-11-2025 15:55:02 GBp 288 538.50 XLON xeaNaVpNiMf
19-11-2025 15:55:02 GBp 447 538.50 BATE xeaNaVpNiMh
19-11-2025 15:55:02 GBp 1,384 538.50 XLON xeaNaVpNiMj
19-11-2025 15:54:42 GBp 358 539.00 BATE xeaNaVpNjf7
19-11-2025 15:54:05 GBp 471 539.00 XLON xeaNaVpNgm7
19-11-2025 15:53:39 GBp 471 539.50 XLON xeaNaVpNgP6
19-11-2025 15:53:39 GBp 1,067 539.00 XLON xeaNaVpNgPG
19-11-2025 15:53:39 GBp 1,035 539.00 BATE xeaNaVpNgPI
19-11-2025 15:53:39 GBp 630 539.00 BATE xeaNaVpNgPK
19-11-2025 15:48:21 GBp 568 539.50 XLON xeaNaVpNIA8
19-11-2025 15:48:21 GBp 1,000 539.50 XLON xeaNaVpNIAA
19-11-2025 15:48:21 GBp 1,075 539.50 BATE xeaNaVpNIAC
19-11-2025 15:47:31 GBp 240 539.50 BATE xeaNaVpNJJn
19-11-2025 15:46:30 GBp 309 540.00 XLON xeaNaVpNHle
19-11-2025 15:46:26 GBp 403 540.00 XLON xeaNaVpNHrZ
19-11-2025 15:46:20 GBp 584 540.00 BATE xeaNaVpNHzD
19-11-2025 15:46:20 GBp 989 540.50 BATE xeaNaVpNHzF
19-11-2025 15:46:17 GBp 989 540.50 XLON xeaNaVpNHvq
19-11-2025 15:41:55 GBp 1,127 540.50 XLON xeaNaVpNR1G
19-11-2025 15:41:55 GBp 498 540.50 BATE xeaNaVpNR1P
19-11-2025 15:39:33 GBp 1,118 541.00 XLON xeaNaVpN6$$
19-11-2025 15:39:33 GBp 465 541.00 BATE xeaNaVpN6$1
19-11-2025 15:39:33 GBp 174 541.00 XLON xeaNaVpN6$z
19-11-2025 15:36:45 GBp 467 540.50 XLON xeaNaVpN5Nb
19-11-2025 15:36:35 GBp 247 541.00 XLON xeaNaVpN2d@
19-11-2025 15:36:35 GBp 747 541.00 BATE xeaNaVpN2d0
19-11-2025 15:36:35 GBp 820 541.00 XLON xeaNaVpN2d5
19-11-2025 15:36:35 GBp 1,255 541.50 XLON xeaNaVpN2dV
19-11-2025 15:36:35 GBp 193 541.50 XLON xeaNaVpN2cb
19-11-2025 15:36:35 GBp 191 541.50 XLON xeaNaVpN2ch
19-11-2025 15:36:35 GBp 210 542.00 XLON xeaNaVpN2cn
19-11-2025 15:36:35 GBp 634 541.00 BATE xeaNaVpN2c@
19-11-2025 15:36:35 GBp 1,059 541.00 BATE xeaNaVpN2c0
19-11-2025 15:36:35 GBp 1,067 541.00 XLON xeaNaVpN2cy
19-11-2025 15:27:31 GBp 1,087 541.00 XLON xeaNaVpN8hO
19-11-2025 15:27:31 GBp 1,067 541.00 BATE xeaNaVpN8hQ
19-11-2025 15:25:25 GBp 611 541.50 XLON xeaNaVpGs7C
19-11-2025 15:25:25 GBp 87 541.50 XLON xeaNaVpGs7E
19-11-2025 15:23:35 GBp 1,044 541.50 XLON xeaNaVpGqSz
19-11-2025 15:22:23 GBp 84 542.00 XLON xeaNaVpGot8
19-11-2025 15:22:23 GBp 841 542.00 XLON xeaNaVpGotA
19-11-2025 15:22:23 GBp 972 542.00 XLON xeaNaVpGotC
19-11-2025 15:22:11 GBp 191 542.50 XLON xeaNaVpGou5
19-11-2025 15:22:10 GBp 163 542.50 XLON xeaNaVpGoxl
19-11-2025 15:22:10 GBp 65 542.50 XLON xeaNaVpGoxn
19-11-2025 15:22:09 GBp 181 542.50 XLON xeaNaVpGow7
19-11-2025 15:22:09 GBp 303 542.50 XLON xeaNaVpGo5p
19-11-2025 15:22:09 GBp 773 542.50 XLON xeaNaVpGo5@
19-11-2025 15:21:28 GBp 1,121 542.50 XLON xeaNaVpGpse
19-11-2025 15:11:56 GBp 434 542.00 XLON xeaNaVpGvR5
19-11-2025 15:11:46 GBp 106 542.00 XLON xeaNaVpGciH
19-11-2025 15:11:33 GBp 173 542.00 XLON xeaNaVpGcoa
19-11-2025 15:10:15 GBp 737 541.50 XLON xeaNaVpGdJB
19-11-2025 15:09:47 GBp 1,683 542.00 XLON xeaNaVpGa37
19-11-2025 15:09:44 GBp 242 543.00 XLON xeaNaVpGaEu
19-11-2025 15:08:45 GBp 104 543.00 XLON xeaNaVpGbHt
19-11-2025 15:08:45 GBp 264 543.00 XLON xeaNaVpGbHv
19-11-2025 15:08:45 GBp 358 543.00 XLON xeaNaVpGbHx
19-11-2025 15:07:46 GBp 14 543.00 XLON xeaNaVpGYTk
19-11-2025 15:07:46 GBp 184 543.00 XLON xeaNaVpGYTm
19-11-2025 15:06:47 GBp 213 543.00 XLON xeaNaVpGWfp
19-11-2025 15:06:47 GBp 609 543.00 XLON xeaNaVpGWfq
19-11-2025 15:05:47 GBp 123 543.00 XLON xeaNaVpGXmk
19-11-2025 15:05:47 GBp 58 543.00 XLON xeaNaVpGXmm
19-11-2025 15:05:47 GBp 1,067 542.50 XLON xeaNaVpGXmw
19-11-2025 14:59:48 GBp 1,142 541.50 XLON xeaNaVpGeSm
19-11-2025 14:59:47 GBp 185 542.50 XLON xeaNaVpGeSO
19-11-2025 14:59:47 GBp 176 542.50 XLON xeaNaVpGeSQ
19-11-2025 14:59:47 GBp 500 542.50 XLON xeaNaVpGeSS
19-11-2025 14:59:47 GBp 501 542.50 XLON xeaNaVpGeSU
19-11-2025 14:59:47 GBp 589 542.50 XLON xeaNaVpGeVa
19-11-2025 14:59:47 GBp 924 542.50 XLON xeaNaVpGeSM
19-11-2025 14:59:47 GBp 288 542.50 XLON xeaNaVpGeVW
19-11-2025 14:59:47 GBp 583 542.50 XLON xeaNaVpGeVY
19-11-2025 14:59:47 GBp 158 542.50 XLON xeaNaVpGeVr
19-11-2025 14:59:47 GBp 165 542.50 XLON xeaNaVpGeVt
19-11-2025 14:59:47 GBp 1,815 542.00 XLON xeaNaVpGeVz
19-11-2025 14:50:22 GBp 1,067 541.50 XLON xeaNaVpGTTs
19-11-2025 14:48:20 GBp 813 541.50 XLON xeaNaVpGPu7
19-11-2025 14:48:20 GBp 781 541.50 XLON xeaNaVpGPuF
19-11-2025 14:48:20 GBp 43 541.50 XLON xeaNaVpGPuH
19-11-2025 14:48:20 GBp 792 541.50 XLON xeaNaVpGPuP
19-11-2025 14:48:20 GBp 57 541.50 XLON xeaNaVpGPuR
19-11-2025 14:48:20 GBp 1,107 541.50 XLON xeaNaVpGPxg
19-11-2025 14:46:26 GBp 357 541.00 BATE xeaNaVpG4N8
19-11-2025 14:46:26 GBp 262 541.00 XLON xeaNaVpG4N6
19-11-2025 14:40:50 GBp 612 540.00 XLON xeaNaVpGDO1
19-11-2025 14:40:13 GBp 335 540.50 XLON xeaNaVpGBdr
19-11-2025 14:40:13 GBp 478 540.50 XLON xeaNaVpGBdy
19-11-2025 14:40:12 GBp 135 540.50 XLON xeaNaVpGBXU
19-11-2025 14:40:12 GBp 236 540.50 XLON xeaNaVpGBWs
19-11-2025 14:40:12 GBp 11 540.50 XLON xeaNaVpGBWu
19-11-2025 14:40:12 GBp 3 540.50 XLON xeaNaVpGBWw
19-11-2025 14:40:12 GBp 104 540.50 XLON xeaNaVpGBWy
19-11-2025 14:40:12 GBp 260 540.50 XLON xeaNaVpGBWA
19-11-2025 14:40:12 GBp 411 540.50 XLON xeaNaVpGBWC
19-11-2025 14:40:12 GBp 330 540.50 XLON xeaNaVpGBWP
19-11-2025 14:40:12 GBp 108 540.50 XLON xeaNaVpGBWR
19-11-2025 14:40:12 GBp 1,051 540.50 XLON xeaNaVpGBZc
19-11-2025 14:40:12 GBp 520 540.50 XLON xeaNaVpGBZe
19-11-2025 14:40:07 GBp 1,207 541.00 XLON xeaNaVpGBvo
19-11-2025 14:40:07 GBp 753 541.00 XLON xeaNaVpGBvq
19-11-2025 14:40:07 GBp 130 541.00 XLON xeaNaVpGBvs
19-11-2025 14:40:07 GBp 285 541.00 XLON xeaNaVpGBvu
19-11-2025 14:40:07 GBp 633 541.00 XLON xeaNaVpGBvw
19-11-2025 14:40:07 GBp 342 541.00 XLON xeaNaVpGBvy
19-11-2025 14:40:06 GBp 311 541.00 XLON xeaNaVpGBuf
19-11-2025 14:40:06 GBp 63 541.00 XLON xeaNaVpGBuh
19-11-2025 14:40:06 GBp 134 541.00 BATE xeaNaVpGBuk
19-11-2025 14:40:06 GBp 287 541.00 BATE xeaNaVpGBum
19-11-2025 14:40:06 GBp 43 541.00 BATE xeaNaVpGBuo
19-11-2025 14:40:06 GBp 1,134 540.50 XLON xeaNaVpGBuy
19-11-2025 14:40:06 GBp 818 540.50 BATE xeaNaVpGBu0
19-11-2025 14:36:34 GBp 1,067 541.00 XLON xeaNaVpHri8
19-11-2025 14:36:34 GBp 763 541.00 BATE xeaNaVpHriC
19-11-2025 14:28:26 GBp 608 540.00 BATE xeaNaVpHaza
19-11-2025 14:23:30 GBp 911 540.00 BATE xeaNaVpHl2e
19-11-2025 14:23:30 GBp 2,009 540.00 BATE xeaNaVpHl2r
19-11-2025 14:23:06 GBp 1,067 539.50 XLON xeaNaVpHiex
19-11-2025 14:23:06 GBp 719 539.50 BATE xeaNaVpHiez
19-11-2025 14:10:44 GBp 1 539.00 BATE xeaNaVpHVR$
19-11-2025 14:07:30 GBp 401 539.00 XLON xeaNaVpHO4S
19-11-2025 14:07:30 GBp 215 539.00 BATE xeaNaVpHO4U
19-11-2025 14:07:14 GBp 415 539.50 BATE xeaNaVpHPe5
19-11-2025 14:07:14 GBp 667 539.50 XLON xeaNaVpHPe1
19-11-2025 14:07:07 GBp 1,135 540.00 XLON xeaNaVpHP$f
19-11-2025 14:07:07 GBp 898 540.00 BATE xeaNaVpHP$j
19-11-2025 14:07:07 GBp 998 540.00 XLON xeaNaVpHP$3
19-11-2025 14:07:07 GBp 14 540.00 XLON xeaNaVpHP$5
19-11-2025 14:07:07 GBp 594 540.00 BATE xeaNaVpHP$B
19-11-2025 14:02:08 GBp 399 541.00 XLON xeaNaVpH2L0
19-11-2025 14:02:08 GBp 11 541.00 XLON xeaNaVpH2L2
19-11-2025 14:02:08 GBp 102 541.00 XLON xeaNaVpH2LN
19-11-2025 14:02:08 GBp 84 541.00 XLON xeaNaVpH2LP
19-11-2025 14:02:08 GBp 39 541.00 XLON xeaNaVpH2LR
19-11-2025 14:02:07 GBp 414 541.00 XLON xeaNaVpH2NF
19-11-2025 14:02:07 GBp 2,791 541.00 BATE xeaNaVpH2MY
19-11-2025 14:02:07 GBp 273 541.00 BATE xeaNaVpH2Ma
19-11-2025 14:02:07 GBp 272 541.00 XLON xeaNaVpH2Ml
19-11-2025 14:02:07 GBp 40 541.00 XLON xeaNaVpH2Mn
19-11-2025 14:02:07 GBp 84 541.00 XLON xeaNaVpH2Mp
19-11-2025 14:02:07 GBp 949 540.50 XLON xeaNaVpH2Mv
19-11-2025 14:02:07 GBp 581 540.50 BATE xeaNaVpH2Mz
19-11-2025 13:55:00 GBp 938 541.00 XLON xeaNaVpHA80
19-11-2025 13:55:00 GBp 564 541.00 BATE xeaNaVpHA82
19-11-2025 13:49:56 GBp 602 541.50 XLON xeaNaVpItv9
19-11-2025 13:48:43 GBp 119 541.50 XLON xeaNaVpIq55
19-11-2025 13:48:43 GBp 62 541.50 XLON xeaNaVpIq57
19-11-2025 13:48:38 GBp 1,956 541.50 XLON xeaNaVpIq7c
19-11-2025 13:48:38 GBp 89 541.50 XLON xeaNaVpIq7e
19-11-2025 13:48:38 GBp 349 541.50 XLON xeaNaVpIq7n
19-11-2025 13:48:30 GBp 792 541.50 XLON xeaNaVpIqBd
19-11-2025 13:48:30 GBp 680 541.50 XLON xeaNaVpIqBl
19-11-2025 13:48:30 GBp 569 541.00 BATE xeaNaVpIqBs
19-11-2025 13:30:39 GBp 304 540.00 XLON xeaNaVpIYZu
19-11-2025 13:30:39 GBp 394 540.00 XLON xeaNaVpIYZC
19-11-2025 13:30:39 GBp 389 540.00 XLON xeaNaVpIYZO
19-11-2025 13:30:38 GBp 398 540.00 XLON xeaNaVpIYYY
19-11-2025 13:30:38 GBp 394 540.00 XLON xeaNaVpIYYe
19-11-2025 13:30:38 GBp 390 540.00 XLON xeaNaVpIYYn
19-11-2025 13:30:38 GBp 3 540.00 XLON xeaNaVpIYYp
19-11-2025 13:30:38 GBp 384 540.00 XLON xeaNaVpIYYv
19-11-2025 13:30:38 GBp 315 540.00 XLON xeaNaVpIYY$
19-11-2025 13:30:38 GBp 66 540.00 XLON xeaNaVpIYY1
19-11-2025 13:30:38 GBp 345 540.00 XLON xeaNaVpIYY7
19-11-2025 13:30:38 GBp 193 540.00 XLON xeaNaVpIYY9
19-11-2025 13:24:48 GBp 24 538.50 BATE xeaNaVpIlCx
19-11-2025 13:24:48 GBp 142 538.50 XLON xeaNaVpIlC3
19-11-2025 13:24:48 GBp 367 538.50 XLON xeaNaVpIlC5
19-11-2025 13:24:48 GBp 833 538.00 XLON xeaNaVpIlCD
19-11-2025 13:24:48 GBp 471 538.00 BATE xeaNaVpIlCL
19-11-2025 13:01:58 GBp 1,231 538.50 XLON xeaNaVpI64B
19-11-2025 13:01:58 GBp 466 538.50 BATE xeaNaVpI64D
19-11-2025 12:59:35 GBp 1,301 538.50 XLON xeaNaVpI49F
19-11-2025 12:59:35 GBp 509 538.50 XLON xeaNaVpI49H
19-11-2025 12:59:35 GBp 338 538.50 XLON xeaNaVpI49U
19-11-2025 12:59:35 GBp 807 538.50 XLON xeaNaVpI48n
19-11-2025 12:59:35 GBp 539 538.50 BATE xeaNaVpI48p
19-11-2025 12:57:03 GBp 813 538.50 XLON xeaNaVpI2B3
19-11-2025 12:57:03 GBp 690 538.50 BATE xeaNaVpI2Ae
19-11-2025 12:57:03 GBp 786 538.50 XLON xeaNaVpI2Ap
19-11-2025 12:57:03 GBp 441 538.50 BATE xeaNaVpI2At
19-11-2025 12:49:32 GBp 896 538.50 BATE xeaNaVpIDbd
19-11-2025 12:49:32 GBp 261 538.50 BATE xeaNaVpIDbf
19-11-2025 12:41:40 GBp 151 537.50 BATE xeaNaVpJtgJ
19-11-2025 12:40:16 GBp 19 538.00 XLON xeaNaVpJq$9
19-11-2025 12:40:16 GBp 200 538.00 XLON xeaNaVpJq$B
19-11-2025 12:40:16 GBp 41 538.00 XLON xeaNaVpJq$D
19-11-2025 12:39:54 GBp 95 537.50 BATE xeaNaVpJqUd
19-11-2025 12:38:18 GBp 421 538.00 XLON xeaNaVpJoqU
19-11-2025 12:37:06 GBp 810 538.00 XLON xeaNaVpJpg0
19-11-2025 12:37:06 GBp 581 538.00 BATE xeaNaVpJpg7
19-11-2025 12:37:06 GBp 590 538.00 XLON xeaNaVpJpgH
19-11-2025 12:37:06 GBp 428 538.00 BATE xeaNaVpJpgJ
19-11-2025 12:29:27 GBp 195 537.00 XLON xeaNaVpJzFA
19-11-2025 12:19:55 GBp 193 537.50 BATE xeaNaVpJb1E
19-11-2025 12:19:52 GBp 369 538.00 XLON xeaNaVpJb0H
19-11-2025 12:19:52 GBp 535 538.00 XLON xeaNaVpJb0N
19-11-2025 12:19:52 GBp 278 538.00 BATE xeaNaVpJb0P
19-11-2025 12:19:51 GBp 947 538.50 XLON xeaNaVpJb36
19-11-2025 12:19:51 GBp 637 538.50 BATE xeaNaVpJb3A
19-11-2025 12:16:03 GBp 666 539.00 XLON xeaNaVpJW4X
19-11-2025 12:16:03 GBp 499 539.00 XLON xeaNaVpJW5T
19-11-2025 12:16:03 GBp 250 539.00 XLON xeaNaVpJW5V
19-11-2025 12:16:03 GBp 380 538.50 BATE xeaNaVpJW4d
19-11-2025 12:16:03 GBp 213 539.00 BATE xeaNaVpJW4p
19-11-2025 12:16:03 GBp 183 539.00 BATE xeaNaVpJW4r
19-11-2025 12:16:03 GBp 433 539.00 XLON xeaNaVpJW49
19-11-2025 12:14:47 GBp 13 539.00 XLON xeaNaVpJX@@
19-11-2025 12:14:47 GBp 428 539.00 BATE xeaNaVpJX@2
19-11-2025 12:09:47 GBp 199 539.00 XLON xeaNaVpJiVP
19-11-2025 12:08:48 GBp 201 539.00 XLON xeaNaVpJjDO
19-11-2025 12:07:49 GBp 187 539.00 XLON xeaNaVpJgom
19-11-2025 12:06:55 GBp 987 539.00 BATE xeaNaVpJhWJ
19-11-2025 12:06:44 GBp 243 539.00 BATE xeaNaVpJhhi
19-11-2025 12:06:44 GBp 95 539.00 BATE xeaNaVpJhhR
19-11-2025 12:06:44 GBp 890 539.00 BATE xeaNaVpJhhT
19-11-2025 12:06:38 GBp 269 539.00 BATE xeaNaVpJhno
19-11-2025 12:06:37 GBp 15 539.00 BATE xeaNaVpJhnN
19-11-2025 12:06:36 GBp 303 539.00 XLON xeaNaVpJhof
19-11-2025 12:06:35 GBp 201 539.00 XLON xeaNaVpJh$$
19-11-2025 12:06:35 GBp 946 539.00 XLON xeaNaVpJh@a
19-11-2025 12:06:35 GBp 1,129 539.00 XLON xeaNaVpJh@N
19-11-2025 12:06:35 GBp 264 539.00 XLON xeaNaVpJhv7
19-11-2025 12:06:35 GBp 122 539.00 XLON xeaNaVpJhvB
19-11-2025 12:06:35 GBp 972 539.00 XLON xeaNaVpJhxn
19-11-2025 12:02:54 GBp 218 538.00 BATE xeaNaVpJMnx
19-11-2025 12:02:54 GBp 577 538.50 XLON xeaNaVpJMnB
19-11-2025 12:02:54 GBp 329 538.50 BATE xeaNaVpJMnD
19-11-2025 12:02:54 GBp 99 538.50 BATE xeaNaVpJMnH
19-11-2025 11:47:10 GBp 196 538.50 XLON xeaNaVpJR2i
19-11-2025 11:46:11 GBp 193 538.50 XLON xeaNaVpJOvf
19-11-2025 11:45:12 GBp 187 538.50 XLON xeaNaVpJPrA
19-11-2025 11:44:13 GBp 241 538.50 XLON xeaNaVpJ6hE
19-11-2025 11:42:15 GBp 484 538.50 XLON xeaNaVpJ4XO
19-11-2025 11:36:30 GBp 289 537.50 BATE xeaNaVpJ1Xb
19-11-2025 11:36:30 GBp 766 537.50 XLON xeaNaVpJ1XZ
19-11-2025 11:35:12 GBp 453 537.50 BATE xeaNaVpJEiO
19-11-2025 11:35:12 GBp 310 537.50 XLON xeaNaVpJEiI
19-11-2025 11:35:12 GBp 97 537.50 XLON xeaNaVpJEiK
19-11-2025 11:35:11 GBp 31 538.00 BATE xeaNaVpJEl$
19-11-2025 11:35:11 GBp 571 538.00 BATE xeaNaVpJEl1
19-11-2025 11:35:11 GBp 583 538.00 XLON xeaNaVpJEl3
19-11-2025 11:32:25 GBp 62 538.00 BATE xeaNaVpJCFN
19-11-2025 11:32:25 GBp 7 538.00 BATE xeaNaVpJCFP
19-11-2025 11:32:25 GBp 3 538.00 BATE xeaNaVpJCFR
19-11-2025 11:32:25 GBp 4 538.00 BATE xeaNaVpJCFS
19-11-2025 11:32:25 GBp 52 538.00 BATE xeaNaVpJCEb
19-11-2025 11:32:25 GBp 7 538.00 BATE xeaNaVpJCEX
19-11-2025 11:32:25 GBp 22 538.00 BATE xeaNaVpJCEZ
19-11-2025 11:32:25 GBp 50 538.00 BATE xeaNaVpJCEe
19-11-2025 11:30:27 GBp 230 538.00 BATE xeaNaVpJAqt
19-11-2025 11:29:28 GBp 742 538.00 XLON xeaNaVpJBhz
19-11-2025 11:28:29 GBp 219 538.00 BATE xeaNaVpJBQm
19-11-2025 11:26:31 GBp 535 538.00 XLON xeaNaVpJ9xv
19-11-2025 11:24:33 GBp 511 538.00 BATE xeaNaVpCtjH
19-11-2025 11:22:35 GBp 841 538.00 XLON xeaNaVpCqVM
19-11-2025 11:21:36 GBp 211 538.00 BATE xeaNaVpCrBi
19-11-2025 11:21:36 GBp 99 538.00 BATE xeaNaVpCrBk
19-11-2025 11:20:37 GBp 345 538.00 XLON xeaNaVpCo3F
19-11-2025 11:18:39 GBp 127 538.00 BATE xeaNaVpCm$U
19-11-2025 11:18:39 GBp 294 538.00 BATE xeaNaVpCm@Z
19-11-2025 11:17:40 GBp 727 538.00 XLON xeaNaVpCn$U
19-11-2025 11:17:40 GBp 35 538.00 XLON xeaNaVpCn@Y
19-11-2025 11:15:42 GBp 248 538.00 XLON xeaNaVpC$kG
19-11-2025 11:15:42 GBp 213 538.00 BATE xeaNaVpC$kN
19-11-2025 11:15:42 GBp 84 538.00 BATE xeaNaVpC$kP
19-11-2025 11:12:09 GBp 1,237 538.00 XLON xeaNaVpCwER
19-11-2025 11:12:09 GBp 103 538.00 XLON xeaNaVpCwET
19-11-2025 11:12:09 GBp 212 538.00 XLON xeaNaVpCw9a
19-11-2025 11:12:09 GBp 213 538.00 XLON xeaNaVpCw9Y
19-11-2025 11:12:09 GBp 988 538.00 XLON xeaNaVpCw91
19-11-2025 11:12:09 GBp 990 538.00 BATE xeaNaVpCw92
19-11-2025 11:12:09 GBp 375 537.50 XLON xeaNaVpCw9B
19-11-2025 11:12:09 GBp 428 537.50 BATE xeaNaVpCw9D
19-11-2025 11:12:08 GBp 233 538.50 XLON xeaNaVpCw8g
19-11-2025 11:12:08 GBp 428 538.00 BATE xeaNaVpCw8x
19-11-2025 11:12:08 GBp 538 538.00 XLON xeaNaVpCw8r
19-11-2025 10:47:55 GBp 391 536.50 XLON xeaNaVpCM3J
19-11-2025 10:47:55 GBp 161 536.50 XLON xeaNaVpCM3T
19-11-2025 10:47:55 GBp 464 536.50 XLON xeaNaVpCM3V
19-11-2025 10:47:50 GBp 374 536.50 BATE xeaNaVpCMNE
19-11-2025 10:47:50 GBp 537 537.00 BATE xeaNaVpCMMt
19-11-2025 10:47:50 GBp 833 537.00 XLON xeaNaVpCMMr
19-11-2025 10:39:42 GBp 368 537.50 BATE xeaNaVpCHyZ
19-11-2025 10:39:42 GBp 419 538.00 XLON xeaNaVpCH$K
19-11-2025 10:39:42 GBp 528 538.00 BATE xeaNaVpCH@a
19-11-2025 10:39:42 GBp 350 538.00 XLON xeaNaVpCH@s
19-11-2025 10:39:42 GBp 298 538.00 BATE xeaNaVpCH@y
19-11-2025 10:39:42 GBp 428 538.50 BATE xeaNaVpCH@0
19-11-2025 10:39:42 GBp 799 538.50 XLON xeaNaVpCH@w
19-11-2025 10:38:20 GBp 247 539.00 XLON xeaNaVpCU3D
19-11-2025 10:37:09 GBp 240 538.50 BATE xeaNaVpCV1@
19-11-2025 10:33:10 GBp 175 538.50 XLON xeaNaVpCRry
19-11-2025 10:32:09 GBp 315 538.50 XLON xeaNaVpCOiQ
19-11-2025 10:32:09 GBp 314 538.50 BATE xeaNaVpCOiS
19-11-2025 10:32:05 GBp 779 538.50 XLON xeaNaVpCOgs
19-11-2025 10:31:13 GBp 238 538.50 XLON xeaNaVpCOIR
19-11-2025 10:31:13 GBp 238 538.50 BATE xeaNaVpCOTW
19-11-2025 10:31:13 GBp 227 538.50 XLON xeaNaVpCOTv
19-11-2025 10:31:13 GBp 37 538.50 BATE xeaNaVpCOTA
19-11-2025 10:30:37 GBp 181 538.00 BATE xeaNaVpCPzf
19-11-2025 10:29:34 GBp 179 538.00 XLON xeaNaVpC6jp
19-11-2025 10:29:34 GBp 648 538.00 BATE xeaNaVpC6jr
19-11-2025 10:29:34 GBp 2 538.00 XLON xeaNaVpC6ju
19-11-2025 10:29:34 GBp 215 538.00 XLON xeaNaVpC6jM
19-11-2025 10:29:14 GBp 212 538.00 BATE xeaNaVpC6yp
19-11-2025 10:29:14 GBp 230 538.00 BATE xeaNaVpC6yr
19-11-2025 10:29:14 GBp 38 538.00 BATE xeaNaVpC6yt
19-11-2025 10:29:14 GBp 45 538.00 BATE xeaNaVpC6yv
19-11-2025 10:29:14 GBp 31 538.00 BATE xeaNaVpC6yx
19-11-2025 10:28:35 GBp 1,360 537.50 XLON xeaNaVpC6Jz
19-11-2025 10:28:35 GBp 333 537.50 XLON xeaNaVpC6J$
19-11-2025 10:28:35 GBp 693 537.50 XLON xeaNaVpC6J1
19-11-2025 10:28:35 GBp 10 537.50 XLON xeaNaVpC6J3
19-11-2025 10:28:34 GBp 181 537.50 XLON xeaNaVpC6JS
19-11-2025 10:28:34 GBp 28 537.50 XLON xeaNaVpC6JU
19-11-2025 10:28:34 GBp 500 537.00 XLON xeaNaVpC6Ia
19-11-2025 10:28:34 GBp 428 537.00 BATE xeaNaVpC6Ic
19-11-2025 10:07:00 GBp 610 537.50 BATE xeaNaVpDtBl
19-11-2025 10:06:57 GBp 172 537.50 XLON xeaNaVpDtL@
19-11-2025 10:06:57 GBp 2 537.50 XLON xeaNaVpDtL0
19-11-2025 10:06:57 GBp 252 537.50 XLON xeaNaVpDtLu
19-11-2025 10:06:57 GBp 142 537.50 XLON xeaNaVpDtLw
19-11-2025 10:06:57 GBp 186 537.50 XLON xeaNaVpDtLy
19-11-2025 10:06:52 GBp 341 538.00 BATE xeaNaVpDtGZ
19-11-2025 10:06:52 GBp 555 538.00 XLON xeaNaVpDtHV
19-11-2025 10:05:53 GBp 211 538.00 XLON xeaNaVpDq9D
19-11-2025 10:05:02 GBp 212 538.00 XLON xeaNaVpDryU
19-11-2025 10:05:02 GBp 209 538.00 XLON xeaNaVpDr$D
19-11-2025 10:05:02 GBp 213 538.00 XLON xeaNaVpDr@d
19-11-2025 10:05:02 GBp 211 538.00 XLON xeaNaVpDr@D
19-11-2025 10:05:01 GBp 211 538.00 XLON xeaNaVpDrvz
19-11-2025 10:05:01 GBp 204 538.00 XLON xeaNaVpDrue
19-11-2025 10:05:01 GBp 205 538.00 XLON xeaNaVpDru1
19-11-2025 10:05:01 GBp 209 538.00 XLON xeaNaVpDrxp
19-11-2025 10:05:01 GBp 183 538.00 XLON xeaNaVpDrx6
19-11-2025 10:05:01 GBp 182 538.00 BATE xeaNaVpDrxD
19-11-2025 10:00:55 GBp 335 538.00 BATE xeaNaVpDmQT
19-11-2025 10:00:55 GBp 276 538.00 XLON xeaNaVpDmQO
19-11-2025 09:59:13 GBp 37 538.00 XLON xeaNaVpD@SA
19-11-2025 09:59:13 GBp 158 538.00 XLON xeaNaVpD@SC
19-11-2025 09:58:56 GBp 253 537.00 BATE xeaNaVpD$lt
19-11-2025 09:58:32 GBp 144 537.00 XLON xeaNaVpD$yB
19-11-2025 09:53:00 GBp 12 536.50 XLON xeaNaVpDxtr
19-11-2025 09:53:00 GBp 2 536.50 XLON xeaNaVpDxtt
19-11-2025 09:53:00 GBp 33 536.50 XLON xeaNaVpDxtv
19-11-2025 09:52:53 GBp 136 537.00 XLON xeaNaVpDxpC
19-11-2025 09:52:53 GBp 57 537.00 XLON xeaNaVpDxpE
19-11-2025 09:52:53 GBp 124 537.00 XLON xeaNaVpDxpN
19-11-2025 09:52:53 GBp 57 537.00 XLON xeaNaVpDxpP
19-11-2025 09:52:53 GBp 8,325 537.00 XLON xeaNaVpDxpV
19-11-2025 09:52:53 GBp 192 537.00 XLON xeaNaVpDxoX
19-11-2025 09:52:53 GBp 57 537.00 XLON xeaNaVpDxoZ
19-11-2025 09:52:53 GBp 666 536.50 BATE xeaNaVpDxoc
19-11-2025 09:52:24 GBp 954 537.50 BATE xeaNaVpDxBu
19-11-2025 09:52:24 GBp 25 537.50 BATE xeaNaVpDxBw
19-11-2025 09:52:24 GBp 68 537.00 BATE xeaNaVpDxB5
19-11-2025 09:52:24 GBp 22 537.00 XLON xeaNaVpDxBB
19-11-2025 09:52:24 GBp 7 537.00 BATE xeaNaVpDxBD
19-11-2025 09:52:24 GBp 353 537.00 BATE xeaNaVpDxBF
19-11-2025 09:52:24 GBp 478 537.00 XLON xeaNaVpDxBH
19-11-2025 09:36:51 GBp 265 537.50 BATE xeaNaVpDlsR
19-11-2025 09:33:33 GBp 428 537.50 XLON xeaNaVpDjIr
19-11-2025 09:33:33 GBp 130 537.50 BATE xeaNaVpDjIt
19-11-2025 09:33:33 GBp 571 537.50 BATE xeaNaVpDjIv
19-11-2025 09:32:27 GBp 304 538.00 BATE xeaNaVpDg5C
19-11-2025 09:30:37 GBp 235 538.00 BATE xeaNaVpDhIU
19-11-2025 09:30:29 GBp 181 538.00 BATE xeaNaVpDhQX
19-11-2025 09:29:57 GBp 236 538.00 BATE xeaNaVpDezs
19-11-2025 09:29:57 GBp 1 538.00 BATE xeaNaVpDezu
19-11-2025 09:29:57 GBp 55 538.00 BATE xeaNaVpDezF
19-11-2025 09:29:57 GBp 82 538.00 BATE xeaNaVpDezL
19-11-2025 09:29:57 GBp 115 538.00 BATE xeaNaVpDezN
19-11-2025 09:29:57 GBp 1,909 538.00 BATE xeaNaVpDezP
19-11-2025 09:29:57 GBp 156 537.50 XLON xeaNaVpDeyd
19-11-2025 09:29:57 GBp 211 537.00 XLON xeaNaVpDeyq
19-11-2025 09:05:54 GBp 787 537.00 XLON xeaNaVpDPxn
19-11-2025 09:04:06 GBp 475 537.00 XLON xeaNaVpD6Sn
19-11-2025 09:04:06 GBp 393 536.50 XLON xeaNaVpD6Su
19-11-2025 09:04:06 GBp 35 536.50 XLON xeaNaVpD6Sw
19-11-2025 09:04:06 GBp 489 536.50 BATE xeaNaVpD6Sy
19-11-2025 09:01:11 GBp 298 537.00 XLON xeaNaVpD4RA
19-11-2025 09:01:11 GBp 38 537.00 XLON xeaNaVpD4RC
19-11-2025 09:01:11 GBp 250 537.00 XLON xeaNaVpD4RE
19-11-2025 09:01:11 GBp 327 536.50 XLON xeaNaVpD4RT
19-11-2025 09:01:11 GBp 101 536.50 XLON xeaNaVpD4RV
19-11-2025 09:01:11 GBp 455 536.50 BATE xeaNaVpD4QZ
19-11-2025 08:57:57 GBp 428 537.00 XLON xeaNaVpD3e2
19-11-2025 08:57:57 GBp 335 537.00 BATE xeaNaVpD3e4
19-11-2025 08:57:52 GBp 235 537.00 XLON xeaNaVpD3hO
19-11-2025 08:57:52 GBp 288 537.00 BATE xeaNaVpD3hQ
19-11-2025 08:53:43 GBp 726 537.50 XLON xeaNaVpD1Gl
19-11-2025 08:53:43 GBp 371 537.50 BATE xeaNaVpD1Gn
19-11-2025 08:53:33 GBp 12 538.50 XLON xeaNaVpD1O@
19-11-2025 08:53:33 GBp 196 538.50 XLON xeaNaVpD1Os
19-11-2025 08:53:33 GBp 460 538.50 XLON xeaNaVpD1Ou
19-11-2025 08:53:33 GBp 226 538.50 XLON xeaNaVpD1Ow
19-11-2025 08:53:33 GBp 243 538.50 XLON xeaNaVpD1Oy
19-11-2025 08:53:33 GBp 330 538.50 XLON xeaNaVpD1OC
19-11-2025 08:53:33 GBp 428 538.00 XLON xeaNaVpD1OK
19-11-2025 08:53:33 GBp 50 538.00 BATE xeaNaVpD1OM
19-11-2025 08:53:33 GBp 571 538.00 BATE xeaNaVpD1OO
19-11-2025 08:45:57 GBp 428 538.50 XLON xeaNaVpDAHA
19-11-2025 08:45:57 GBp 838 538.50 BATE xeaNaVpDAHC
19-11-2025 08:45:18 GBp 211 539.00 BATE xeaNaVpDBh0
19-11-2025 08:45:18 GBp 245 539.00 BATE xeaNaVpDBh2
19-11-2025 08:45:18 GBp 58 539.00 BATE xeaNaVpDBh4
19-11-2025 08:45:17 GBp 468 539.00 BATE xeaNaVpDBhP
19-11-2025 08:45:17 GBp 479 539.00 BATE xeaNaVpDBgZ
19-11-2025 08:45:17 GBp 468 539.00 BATE xeaNaVpDBge
19-11-2025 08:45:17 GBp 78 539.00 BATE xeaNaVpDBgg
19-11-2025 08:45:17 GBp 232 539.00 BATE xeaNaVpDBgx
19-11-2025 08:40:47 GBp 12 539.00 BATE xeaNaVpD9Q7
19-11-2025 08:40:47 GBp 428 538.50 BATE xeaNaVpD9QC
19-11-2025 08:40:47 GBp 107 538.50 XLON xeaNaVpD9QA
19-11-2025 08:40:34 GBp 428 539.00 BATE xeaNaVpEsiw
19-11-2025 08:40:34 GBp 696 539.00 XLON xeaNaVpEsis
19-11-2025 08:40:34 GBp 47 539.00 XLON xeaNaVpEsiu
19-11-2025 08:39:21 GBp 232 539.50 XLON xeaNaVpEsPn
19-11-2025 08:39:21 GBp 115 539.50 XLON xeaNaVpEsPo
19-11-2025 08:39:00 GBp 340 539.50 XLON xeaNaVpEtir
19-11-2025 08:38:59 GBp 233 539.50 XLON xeaNaVpEtiL
19-11-2025 08:38:59 GBp 230 539.50 XLON xeaNaVpEtiQ
19-11-2025 08:38:59 GBp 237 539.50 XLON xeaNaVpEtla
19-11-2025 08:38:59 GBp 242 539.50 XLON xeaNaVpEtlp
19-11-2025 08:38:59 GBp 238 539.50 XLON xeaNaVpEtlz
19-11-2025 08:38:58 GBp 200 539.50 XLON xeaNaVpEtl4
19-11-2025 08:38:58 GBp 256 539.50 XLON xeaNaVpEtl6
19-11-2025 08:38:58 GBp 22 539.50 XLON xeaNaVpEtl8
19-11-2025 08:38:58 GBp 683 539.50 XLON xeaNaVpEtka
19-11-2025 08:38:58 GBp 10 539.50 XLON xeaNaVpEtke
19-11-2025 08:38:58 GBp 428 539.00 XLON xeaNaVpEtk3
19-11-2025 08:38:58 GBp 428 539.00 BATE xeaNaVpEtk5
19-11-2025 08:26:34 GBp 172 539.50 XLON xeaNaVpEy4h
19-11-2025 08:26:34 GBp 110 539.50 XLON xeaNaVpEy4j
19-11-2025 08:26:31 GBp 193 539.00 BATE xeaNaVpEy6A
19-11-2025 08:26:07 GBp 248 539.50 XLON xeaNaVpEySO
19-11-2025 08:25:56 GBp 2,711 539.50 XLON xeaNaVpEzX7
19-11-2025 08:25:56 GBp 145 539.50 XLON xeaNaVpEzX9
19-11-2025 08:25:56 GBp 34 539.00 XLON xeaNaVpEzWb
19-11-2025 08:25:55 GBp 392 539.00 XLON xeaNaVpEzWv
19-11-2025 08:25:55 GBp 398 539.00 BATE xeaNaVpEzWw
19-11-2025 08:25:55 GBp 374 538.50 BATE xeaNaVpEzW3
19-11-2025 08:25:38 GBp 273 539.00 BATE xeaNaVpEznB
19-11-2025 08:25:37 GBp 406 539.00 BATE xeaNaVpEzoL
19-11-2025 08:14:54 GBp 419 537.50 XLON xeaNaVpEbRF
19-11-2025 08:14:54 GBp 184 537.50 BATE xeaNaVpEbRH
19-11-2025 08:13:29 GBp 428 538.00 XLON xeaNaVpEYI1
19-11-2025 08:13:29 GBp 436 538.00 BATE xeaNaVpEYI2
19-11-2025 08:13:03 GBp 557 538.50 BATE xeaNaVpEZi3
19-11-2025 08:13:03 GBp 428 538.50 XLON xeaNaVpEZi5
19-11-2025 08:10:42 GBp 428 539.00 XLON xeaNaVpEWNP
19-11-2025 08:10:42 GBp 431 539.00 BATE xeaNaVpEWNR
19-11-2025 08:09:37 GBp 329 539.50 XLON xeaNaVpEXzs
19-11-2025 08:09:37 GBp 307 539.50 BATE xeaNaVpEXzu
19-11-2025 08:08:24 GBp 581 540.00 XLON xeaNaVpEkfz
19-11-2025 08:08:24 GBp 685 539.50 BATE xeaNaVpEkfA
19-11-2025 08:08:24 GBp 298 539.50 XLON xeaNaVpEkf8
19-11-2025 08:08:24 GBp 428 540.00 XLON xeaNaVpEkfE
19-11-2025 08:04:48 GBp 198 541.50 XLON xeaNaVpEiN8
19-11-2025 08:04:48 GBp 56 541.50 XLON xeaNaVpEiNA
19-11-2025 08:04:47 GBp 217 541.50 XLON xeaNaVpEiMc
19-11-2025 08:04:47 GBp 117 541.50 XLON xeaNaVpEiMi
19-11-2025 08:04:47 GBp 103 541.50 XLON xeaNaVpEiMk
19-11-2025 08:04:01 GBp 320 540.50 XLON xeaNaVpEjoQ
19-11-2025 08:03:25 GBp 296 541.50 XLON xeaNaVpEjLH
19-11-2025 08:03:25 GBp 294 541.50 XLON xeaNaVpEjLJ
19-11-2025 08:01:30 GBp 326 539.50 BATE xeaNaVpEhdY
19-11-2025 08:01:30 GBp 420 539.00 XLON xeaNaVpEhde
19-11-2025 08:01:30 GBp 346 539.50 XLON xeaNaVpEhdj



MENAFN20112025004107003653ID1110371517



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

Search