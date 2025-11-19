Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-11-19 02:02:55
19 November 2025

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 18 November 2025 it had purchased a total of 209,555 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 155,555 54,000 -
Highest price paid (per ordinary share) 544.00p 543.50p -
Lowest price paid (per ordinary share) 536.50p 537.00p -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 540.25p 540.26p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,060,808 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,060,808.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
18-11-2025 16:27:10 GBp 321 539.50 XLON xHaNaf$jn@B
18-11-2025 16:27:10 GBp 254 539.50 BATE xHaNaf$jn@P
18-11-2025 16:27:10 GBp 170 539.50 XLON xHaNaf$jnvW
18-11-2025 16:27:10 GBp 366 539.50 BATE xHaNaf$jnvY
18-11-2025 16:26:25 GBp 1,504 539.50 XLON xHaNaf$j$x$
18-11-2025 16:25:31 GBp 805 539.00 BATE xHaNaf$jzVx
18-11-2025 16:25:31 GBp 632 539.00 BATE xHaNaf$jzV5
18-11-2025 16:25:30 GBp 217 539.00 BATE xHaNaf$jzOj
18-11-2025 16:25:30 GBp 613 539.00 BATE xHaNaf$jzOl
18-11-2025 16:25:30 GBp 223 539.00 BATE xHaNaf$jzOn
18-11-2025 16:25:30 GBp 191 539.00 XLON xHaNaf$jzO1
18-11-2025 16:25:20 GBp 226 539.00 XLON xHaNaf$jwt9
18-11-2025 16:25:10 GBp 182 539.00 XLON xHaNaf$jw6M
18-11-2025 16:25:00 GBp 249 539.00 XLON xHaNaf$jwPd
18-11-2025 16:24:45 GBp 268 539.00 XLON xHaNaf$jxtC
18-11-2025 16:23:29 GBp 396 539.00 XLON xHaNaf$jvPI
18-11-2025 16:23:29 GBp 713 539.00 XLON xHaNaf$jvPN
18-11-2025 16:23:29 GBp 250 539.00 XLON xHaNaf$jvPP
18-11-2025 16:23:29 GBp 500 539.00 XLON xHaNaf$jvPR
18-11-2025 16:22:32 GBp 500 539.00 XLON xHaNaf$jaaY
18-11-2025 16:22:30 GBp 288 539.00 XLON xHaNaf$jak7
18-11-2025 16:21:37 GBp 210 539.00 XLON xHaNaf$jbVC
18-11-2025 16:21:25 GBp 137 538.50 BATE xHaNaf$jYg3
18-11-2025 16:21:20 GBp 267 539.50 XLON xHaNaf$jYyF
18-11-2025 16:21:20 GBp 269 539.50 XLON xHaNaf$jYyO
18-11-2025 16:21:20 GBp 271 539.50 XLON xHaNaf$jY$g
18-11-2025 16:21:20 GBp 258 539.50 XLON xHaNaf$jY@B
18-11-2025 16:21:19 GBp 781 539.50 XLON xHaNaf$jYv7
18-11-2025 16:21:19 GBp 212 539.50 XLON xHaNaf$jYuw
18-11-2025 16:21:19 GBp 268 539.50 XLON xHaNaf$jYuy
18-11-2025 16:21:19 GBp 479 539.50 XLON xHaNaf$jYu6
18-11-2025 16:21:19 GBp 266 539.50 XLON xHaNaf$jYx4
18-11-2025 16:21:19 GBp 173 539.50 XLON xHaNaf$jYxV
18-11-2025 16:21:19 GBp 91 539.50 XLON xHaNaf$jYwX
18-11-2025 16:21:18 GBp 262 539.50 XLON xHaNaf$jY4i
18-11-2025 16:21:17 GBp 260 539.50 XLON xHaNaf$jY4r
18-11-2025 16:21:17 GBp 266 539.50 XLON xHaNaf$jY48
18-11-2025 16:21:17 GBp 716 539.50 XLON xHaNaf$jY4I
18-11-2025 16:21:17 GBp 500 539.50 XLON xHaNaf$jY4K
18-11-2025 16:21:17 GBp 694 539.50 XLON xHaNaf$jY4M
18-11-2025 16:21:17 GBp 299 539.50 XLON xHaNaf$jY4S
18-11-2025 16:21:17 GBp 288 539.50 XLON xHaNaf$jY7e
18-11-2025 16:21:16 GBp 291 539.50 XLON xHaNaf$jY7s
18-11-2025 16:21:16 GBp 294 539.50 XLON xHaNaf$jY7F
18-11-2025 16:21:16 GBp 290 539.50 XLON xHaNaf$jY6n
18-11-2025 16:21:16 GBp 295 539.50 XLON xHaNaf$jY6u
18-11-2025 16:21:16 GBp 18 539.50 XLON xHaNaf$jY6w
18-11-2025 16:21:16 GBp 266 539.50 XLON xHaNaf$jY60
18-11-2025 16:21:15 GBp 421 539.50 XLON xHaNaf$jY1X
18-11-2025 16:21:15 GBp 419 539.50 XLON xHaNaf$jY1n
18-11-2025 16:21:15 GBp 424 539.50 XLON xHaNaf$jY12
18-11-2025 16:21:15 GBp 403 539.50 BATE xHaNaf$jY1A
18-11-2025 16:21:15 GBp 15 539.50 BATE xHaNaf$jY1C
18-11-2025 16:21:15 GBp 408 539.50 XLON xHaNaf$jY1I
18-11-2025 16:21:15 GBp 410 539.50 XLON xHaNaf$jY1R
18-11-2025 16:21:15 GBp 419 539.50 BATE xHaNaf$jY1S
18-11-2025 16:21:15 GBp 938 539.50 BATE xHaNaf$jY0f
18-11-2025 16:21:15 GBp 417 539.50 BATE xHaNaf$jY0H
18-11-2025 16:21:14 GBp 408 539.50 BATE xHaNaf$jY30
18-11-2025 16:21:14 GBp 409 539.50 BATE xHaNaf$jY3D
18-11-2025 16:21:14 GBp 405 539.50 BATE xHaNaf$jY2g
18-11-2025 16:21:14 GBp 422 539.50 BATE xHaNaf$jY2w
18-11-2025 16:21:14 GBp 1,067 538.00 XLON xHaNaf$jYE5
18-11-2025 16:11:04 GBp 259 538.50 BATE xHaNaf$jUXd
18-11-2025 16:11:04 GBp 334 538.50 XLON xHaNaf$jUXY
18-11-2025 16:01:50 GBp 1,067 538.00 XLON xHaNaf$jFKX
18-11-2025 16:01:49 GBp 128 538.00 BATE xHaNaf$jFKF
18-11-2025 16:01:49 GBp 1,373 538.50 XLON xHaNaf$jFKH
18-11-2025 16:01:49 GBp 210 538.50 XLON xHaNaf$jFKN
18-11-2025 16:01:49 GBp 101 538.00 BATE xHaNaf$jFNc
18-11-2025 16:01:23 GBp 575 538.00 BATE xHaNaf$jCC2
18-11-2025 16:01:21 GBp 1,623 538.50 BATE xHaNaf$jC9g
18-11-2025 16:01:21 GBp 1,067 538.50 XLON xHaNaf$jC9c
18-11-2025 15:55:55 GBp 661 538.50 XLON xHaNaf$koyT
18-11-2025 15:55:48 GBp 164 538.50 BATE xHaNaf$ko6L
18-11-2025 15:55:47 GBp 341 539.00 BATE xHaNaf$ko1$
18-11-2025 15:55:47 GBp 341 539.00 XLON xHaNaf$ko1z
18-11-2025 15:54:58 GBp 664 539.00 XLON xHaNaf$kmqH
18-11-2025 15:53:59 GBp 457 539.00 XLON xHaNaf$k@$Z
18-11-2025 15:51:03 GBp 838 538.00 BATE xHaNaf$kuB0
18-11-2025 15:51:03 GBp 1,625 538.00 XLON xHaNaf$kuBy
18-11-2025 15:50:08 GBp 602 538.50 XLON xHaNaf$kcVX
18-11-2025 15:50:08 GBp 278 538.50 XLON xHaNaf$kcVZ
18-11-2025 15:50:08 GBp 121 538.50 XLON xHaNaf$kcSV
18-11-2025 15:50:08 GBp 51 538.50 XLON xHaNaf$kcVb
18-11-2025 15:50:08 GBp 306 538.50 XLON xHaNaf$kcVd
18-11-2025 15:50:08 GBp 644 538.50 XLON xHaNaf$kcVf
18-11-2025 15:50:08 GBp 717 538.50 XLON xHaNaf$kcVh
18-11-2025 15:50:07 GBp 1,067 538.00 XLON xHaNaf$kcVs
18-11-2025 15:50:07 GBp 1,419 538.00 BATE xHaNaf$kcVu
18-11-2025 15:41:00 GBp 307 538.50 BATE xHaNaf$kKjP
18-11-2025 15:40:58 GBp 329 539.00 XLON xHaNaf$kKft
18-11-2025 15:40:58 GBp 745 539.00 XLON xHaNaf$kKfr
18-11-2025 15:40:58 GBp 223 539.00 XLON xHaNaf$kKfj
18-11-2025 15:40:58 GBp 840 539.00 XLON xHaNaf$kKfl
18-11-2025 15:40:58 GBp 500 539.00 XLON xHaNaf$kKfp
18-11-2025 15:40:58 GBp 421 539.00 XLON xHaNaf$kKfF
18-11-2025 15:40:58 GBp 1,067 538.50 XLON xHaNaf$kKfP
18-11-2025 15:40:58 GBp 243 538.50 BATE xHaNaf$kKfT
18-11-2025 15:40:58 GBp 960 538.50 BATE xHaNaf$kKfR
18-11-2025 15:34:32 GBp 340 539.00 XLON xHaNaf$kOG4
18-11-2025 15:34:32 GBp 713 539.00 BATE xHaNaf$kOGE
18-11-2025 15:34:32 GBp 1,067 539.00 XLON xHaNaf$kOGC
18-11-2025 15:29:56 GBp 752 539.00 XLON xHaNaf$k1Gj
18-11-2025 15:29:28 GBp 219 539.50 BATE xHaNaf$kEET
18-11-2025 15:29:27 GBp 424 539.50 BATE xHaNaf$kE9b
18-11-2025 15:29:26 GBp 181 540.00 XLON xHaNaf$kEAs
18-11-2025 15:29:26 GBp 467 539.50 XLON xHaNaf$kEA$
18-11-2025 15:29:26 GBp 1,067 540.00 XLON xHaNaf$kEA2
18-11-2025 15:29:26 GBp 969 540.00 BATE xHaNaf$kEA4
18-11-2025 15:24:40 GBp 372 540.00 XLON xHaNaf$ltor
18-11-2025 15:24:40 GBp 1,297 540.00 XLON xHaNaf$ltou
18-11-2025 15:24:40 GBp 142 540.00 BATE xHaNaf$ltow
18-11-2025 15:24:40 GBp 522 540.00 BATE xHaNaf$ltoy
18-11-2025 15:22:00 GBp 897 540.50 BATE xHaNaf$lmko
18-11-2025 15:22:00 GBp 1,334 540.50 XLON xHaNaf$lmkm
18-11-2025 15:16:09 GBp 49 539.00 XLON xHaNaf$laNe
18-11-2025 15:16:09 GBp 938 539.00 XLON xHaNaf$laNg
18-11-2025 15:16:09 GBp 414 539.00 BATE xHaNaf$laNi
18-11-2025 15:14:35 GBp 357 539.50 BATE xHaNaf$lW1u
18-11-2025 15:14:35 GBp 1,078 539.50 XLON xHaNaf$lW1s
18-11-2025 15:13:44 GBp 571 539.00 XLON xHaNaf$lkX$
18-11-2025 15:13:03 GBp 11 539.00 BATE xHaNaf$ll67
18-11-2025 15:12:53 GBp 438 539.50 BATE xHaNaf$llN$
18-11-2025 15:12:53 GBp 1,516 539.50 XLON xHaNaf$llNz
18-11-2025 15:11:11 GBp 67 539.50 BATE xHaNaf$lgTH
18-11-2025 15:11:09 GBp 579 540.00 BATE xHaNaf$lgUn
18-11-2025 15:11:09 GBp 1,114 540.00 XLON xHaNaf$lgUl
18-11-2025 15:07:22 GBp 1,057 540.50 XLON xHaNaf$lIn3
18-11-2025 15:07:22 GBp 39 540.50 BATE xHaNaf$lIn5
18-11-2025 15:07:22 GBp 232 540.50 BATE xHaNaf$lIn7
18-11-2025 15:07:21 GBp 248 541.00 BATE xHaNaf$lIpo
18-11-2025 15:07:01 GBp 232 541.50 XLON xHaNaf$lJoh
18-11-2025 15:07:00 GBp 248 541.50 XLON xHaNaf$lJoI
18-11-2025 15:07:00 GBp 1,067 541.00 XLON xHaNaf$lJoO
18-11-2025 15:07:00 GBp 988 541.00 BATE xHaNaf$lJoQ
18-11-2025 15:04:46 GBp 40 541.50 XLON xHaNaf$lVSb
18-11-2025 15:04:46 GBp 424 541.00 XLON xHaNaf$lVSd
18-11-2025 15:04:46 GBp 284 541.50 XLON xHaNaf$lVSX
18-11-2025 15:04:46 GBp 86 541.50 XLON xHaNaf$lVSZ
18-11-2025 15:04:46 GBp 1,143 541.00 BATE xHaNaf$lVSo
18-11-2025 15:04:46 GBp 244 541.00 XLON xHaNaf$lVSk
18-11-2025 15:04:46 GBp 823 541.00 XLON xHaNaf$lVSm
18-11-2025 15:03:07 GBp 71 541.50 XLON xHaNaf$lRVP
18-11-2025 15:03:07 GBp 269 541.50 XLON xHaNaf$lRUW
18-11-2025 15:02:35 GBp 351 541.50 XLON xHaNaf$lP@f
18-11-2025 15:02:35 GBp 750 541.50 XLON xHaNaf$lP@h
18-11-2025 15:02:35 GBp 264 541.50 XLON xHaNaf$lP@k
18-11-2025 15:02:35 GBp 772 541.50 BATE xHaNaf$lP@o
18-11-2025 15:01:50 GBp 263 541.00 BATE xHaNaf$l7eW
18-11-2025 15:00:45 GBp 200 541.50 XLON xHaNaf$l5Su
18-11-2025 14:56:57 GBp 336 540.00 XLON xHaNaf$lBbg
18-11-2025 14:53:04 GBp 735 539.50 XLON xHaNaf$eoSe
18-11-2025 14:53:04 GBp 582 539.50 BATE xHaNaf$eoSg
18-11-2025 14:53:04 GBp 992 539.50 XLON xHaNaf$eoSz
18-11-2025 14:53:01 GBp 184 540.00 XLON xHaNaf$epbI
18-11-2025 14:53:01 GBp 226 540.00 XLON xHaNaf$epbK
18-11-2025 14:51:59 GBp 605 539.50 BATE xHaNaf$enHc
18-11-2025 14:47:33 GBp 633 539.50 XLON xHaNaf$ecFi
18-11-2025 14:46:19 GBp 302 539.50 BATE xHaNaf$eba4
18-11-2025 14:46:19 GBp 783 539.50 XLON xHaNaf$eba2
18-11-2025 14:45:10 GBp 201 539.50 BATE xHaNaf$eZvK
18-11-2025 14:45:10 GBp 830 539.50 XLON xHaNaf$eZvI
18-11-2025 14:44:43 GBp 1,575 540.00 XLON xHaNaf$eWnu
18-11-2025 14:44:43 GBp 252 540.00 BATE xHaNaf$eWnw
18-11-2025 14:44:34 GBp 275 540.50 BATE xHaNaf$eWF9
18-11-2025 14:43:05 GBp 507 540.50 XLON xHaNaf$el9k
18-11-2025 14:43:05 GBp 898 540.50 XLON xHaNaf$el9m
18-11-2025 14:43:05 GBp 505 540.50 BATE xHaNaf$el9B
18-11-2025 14:43:05 GBp 75 540.50 XLON xHaNaf$el9P
18-11-2025 14:43:05 GBp 992 540.50 XLON xHaNaf$el9R
18-11-2025 14:43:05 GBp 1,148 540.50 BATE xHaNaf$el9V
18-11-2025 14:40:08 GBp 178 541.00 XLON xHaNaf$efyz
18-11-2025 14:40:08 GBp 105 541.00 XLON xHaNaf$efy$
18-11-2025 14:40:08 GBp 37 541.00 XLON xHaNaf$efy1
18-11-2025 14:40:08 GBp 250 541.00 XLON xHaNaf$efy3
18-11-2025 14:40:08 GBp 690 541.00 XLON xHaNaf$efy4
18-11-2025 14:40:08 GBp 1,067 540.50 XLON xHaNaf$efyK
18-11-2025 14:40:08 GBp 1,114 540.50 BATE xHaNaf$efyO
18-11-2025 14:37:27 GBp 268 541.00 XLON xHaNaf$eI0C
18-11-2025 14:37:27 GBp 268 541.00 BATE xHaNaf$eI0E
18-11-2025 14:31:05 GBp 321 539.50 XLON xHaNaf$e59l
18-11-2025 14:31:05 GBp 321 539.50 BATE xHaNaf$e59n
18-11-2025 14:30:00 GBp 713 539.50 XLON xHaNaf$e0BS
18-11-2025 14:30:00 GBp 577 539.50 BATE xHaNaf$e0Ap
18-11-2025 14:30:00 GBp 1,484 539.50 XLON xHaNaf$e0Al
18-11-2025 14:27:29 GBp 563 539.50 XLON xHaNaf$eCOs
18-11-2025 14:27:21 GBp 233 540.00 XLON xHaNaf$eDZo
18-11-2025 14:27:21 GBp 360 540.00 BATE xHaNaf$eDZq
18-11-2025 14:27:20 GBp 105 540.00 XLON xHaNaf$eDik
18-11-2025 14:22:45 GBp 215 539.50 BATE xHaNaf$fqGg
18-11-2025 14:21:58 GBp 1,101 539.50 XLON xHaNaf$fo6s
18-11-2025 14:21:58 GBp 288 539.50 BATE xHaNaf$fo6u
18-11-2025 14:19:21 GBp 287 540.00 BATE xHaNaf$f@pi
18-11-2025 14:19:21 GBp 334 540.00 XLON xHaNaf$f@pp
18-11-2025 14:19:21 GBp 1,126 540.00 XLON xHaNaf$f@pr
18-11-2025 14:19:21 GBp 95 540.00 BATE xHaNaf$f@px
18-11-2025 14:19:21 GBp 571 540.00 BATE xHaNaf$f@pz
18-11-2025 14:12:23 GBp 25 540.00 BATE xHaNaf$faeN
18-11-2025 14:12:23 GBp 233 540.00 BATE xHaNaf$faeP
18-11-2025 14:11:50 GBp 247 540.00 XLON xHaNaf$fbWe
18-11-2025 14:11:48 GBp 284 540.00 BATE xHaNaf$fbYb
18-11-2025 14:11:48 GBp 964 540.00 XLON xHaNaf$fbYZ
18-11-2025 14:09:56 GBp 70 540.50 XLON xHaNaf$fZ7r
18-11-2025 14:09:56 GBp 761 540.50 XLON xHaNaf$fZ7t
18-11-2025 14:09:56 GBp 309 540.50 BATE xHaNaf$fZ7v
18-11-2025 14:09:56 GBp 736 540.50 XLON xHaNaf$fZ77
18-11-2025 14:09:56 GBp 666 541.00 BATE xHaNaf$fZ6$
18-11-2025 14:09:56 GBp 1,035 541.00 XLON xHaNaf$fZ6x
18-11-2025 14:09:56 GBp 32 541.00 XLON xHaNaf$fZ6z
18-11-2025 14:05:28 GBp 716 541.50 XLON xHaNaf$fjz7
18-11-2025 14:05:28 GBp 194 541.50 XLON xHaNaf$fjz9
18-11-2025 14:05:28 GBp 897 541.50 BATE xHaNaf$fjzD
18-11-2025 14:02:04 GBp 589 541.50 XLON xHaNaf$ffI4
18-11-2025 14:02:04 GBp 550 541.50 BATE xHaNaf$ffI6
18-11-2025 14:01:40 GBp 39 541.50 BATE xHaNaf$fMui
18-11-2025 14:00:07 GBp 724 541.00 XLON xHaNaf$fK2x
18-11-2025 13:49:01 GBp 432 541.00 XLON xHaNaf$f6IT
18-11-2025 13:48:54 GBp 776 541.50 XLON xHaNaf$f7Xa
18-11-2025 13:48:54 GBp 344 541.50 BATE xHaNaf$f7Xc
18-11-2025 13:45:31 GBp 361 542.00 BATE xHaNaf$f3t4
18-11-2025 13:45:31 GBp 434 542.00 BATE xHaNaf$f3tF
18-11-2025 13:45:31 GBp 887 542.00 XLON xHaNaf$f3tD
18-11-2025 13:40:27 GBp 340 542.50 BATE xHaNaf$fDQO
18-11-2025 13:40:27 GBp 59 542.50 XLON xHaNaf$fDQK
18-11-2025 13:40:27 GBp 384 542.50 XLON xHaNaf$fDQM
18-11-2025 13:40:17 GBp 8 543.00 XLON xHaNaf$fAjs
18-11-2025 13:40:17 GBp 777 543.00 BATE xHaNaf$fAjw
18-11-2025 13:40:17 GBp 728 543.00 XLON xHaNaf$fAjy
18-11-2025 13:40:04 GBp 1,679 543.50 XLON xHaNaf$fApo
18-11-2025 13:40:04 GBp 551 543.50 BATE xHaNaf$fApt
18-11-2025 13:39:58 GBp 805 543.50 BATE xHaNaf$fAxC
18-11-2025 13:39:58 GBp 535 543.50 BATE xHaNaf$fAxO
18-11-2025 13:39:16 GBp 197 543.50 XLON xHaNaf$fBhi
18-11-2025 13:38:17 GBp 391 543.50 XLON xHaNaf$f85w
18-11-2025 13:37:00 GBp 659 543.50 XLON xHaNaf$gsmn
18-11-2025 13:37:00 GBp 654 543.50 XLON xHaNaf$gsm0
18-11-2025 13:37:00 GBp 653 543.50 XLON xHaNaf$gsm6
18-11-2025 13:37:00 GBp 638 543.50 XLON xHaNaf$gspW
18-11-2025 13:37:00 GBp 70 543.50 XLON xHaNaf$gsph
18-11-2025 13:37:00 GBp 473 543.50 XLON xHaNaf$gspj
18-11-2025 13:37:00 GBp 475 543.50 XLON xHaNaf$gspl
18-11-2025 13:36:22 GBp 93 543.00 XLON xHaNaf$gtqi
18-11-2025 13:36:22 GBp 700 543.00 XLON xHaNaf$gtqn
18-11-2025 13:36:22 GBp 375 543.00 XLON xHaNaf$gtqu
18-11-2025 13:36:22 GBp 533 543.00 BATE xHaNaf$gtqw
18-11-2025 13:26:30 GBp 267 542.00 XLON xHaNaf$gxVW
18-11-2025 13:26:30 GBp 267 542.00 BATE xHaNaf$gxVn
18-11-2025 13:08:26 GBp 1,612 542.00 XLON xHaNaf$gKjr
18-11-2025 13:08:26 GBp 630 542.00 BATE xHaNaf$gKjt
18-11-2025 13:02:21 GBp 805 541.50 XLON xHaNaf$gUI4
18-11-2025 13:02:21 GBp 118 541.50 BATE xHaNaf$gUI6
18-11-2025 13:02:21 GBp 213 541.50 BATE xHaNaf$gUI8
18-11-2025 12:55:36 GBp 1,050 541.00 XLON xHaNaf$g6Cm
18-11-2025 12:53:49 GBp 12 541.50 BATE xHaNaf$g46H
18-11-2025 12:53:49 GBp 300 541.50 BATE xHaNaf$g46J
18-11-2025 12:53:49 GBp 103 541.50 BATE xHaNaf$g46L
18-11-2025 12:53:49 GBp 1,176 541.50 XLON xHaNaf$g46O
18-11-2025 12:53:49 GBp 325 541.50 XLON xHaNaf$g46Q
18-11-2025 12:53:49 GBp 483 541.50 BATE xHaNaf$g46S
18-11-2025 12:45:11 GBp 338 541.00 XLON xHaNaf$gDvC
18-11-2025 12:45:11 GBp 249 541.00 BATE xHaNaf$gDvE
18-11-2025 12:45:11 GBp 73 541.50 BATE xHaNaf$gDuF
18-11-2025 12:45:11 GBp 286 541.50 BATE xHaNaf$gDuH
18-11-2025 12:44:41 GBp 318 541.50 XLON xHaNaf$gAyR
18-11-2025 12:43:52 GBp 254 542.00 XLON xHaNaf$gBqC
18-11-2025 12:43:52 GBp 431 542.00 XLON xHaNaf$gBqE
18-11-2025 12:43:52 GBp 750 542.00 XLON xHaNaf$gBqG
18-11-2025 12:43:52 GBp 716 541.50 XLON xHaNaf$gBqQ
18-11-2025 12:43:52 GBp 685 541.50 BATE xHaNaf$gBtW
18-11-2025 12:43:52 GBp 14 541.50 XLON xHaNaf$gBqS
18-11-2025 12:29:05 GBp 970 542.00 XLON xHaNaf$hvg7
18-11-2025 12:29:05 GBp 370 542.00 BATE xHaNaf$hvg9
18-11-2025 12:25:42 GBp 1,052 541.50 XLON xHaNaf$hbyo
18-11-2025 12:25:42 GBp 773 541.50 XLON xHaNaf$hbyu
18-11-2025 12:24:43 GBp 672 542.00 BATE xHaNaf$hYyP
18-11-2025 12:24:43 GBp 769 541.50 XLON xHaNaf$hY$b
18-11-2025 12:24:43 GBp 643 541.50 BATE xHaNaf$hY$d
18-11-2025 12:14:31 GBp 119 540.50 XLON xHaNaf$hfHh
18-11-2025 12:14:31 GBp 1,111 540.50 XLON xHaNaf$hfHj
18-11-2025 12:14:31 GBp 186 540.50 XLON xHaNaf$hfHl
18-11-2025 12:14:31 GBp 25 540.50 XLON xHaNaf$hfHn
18-11-2025 12:14:31 GBp 97 540.50 XLON xHaNaf$hfHp
18-11-2025 12:14:31 GBp 84 540.50 XLON xHaNaf$hfH0
18-11-2025 12:14:31 GBp 500 540.50 XLON xHaNaf$hfH2
18-11-2025 12:14:31 GBp 683 540.00 XLON xHaNaf$hfH8
18-11-2025 12:14:31 GBp 334 540.00 BATE xHaNaf$hfHC
18-11-2025 12:03:41 GBp 206 540.50 XLON xHaNaf$hTyh
18-11-2025 12:03:41 GBp 207 540.50 XLON xHaNaf$hTy0
18-11-2025 12:03:41 GBp 389 540.50 BATE xHaNaf$hT$2
18-11-2025 12:03:41 GBp 681 540.50 XLON xHaNaf$hT$0
18-11-2025 12:00:00 GBp 325 539.00 BATE xHaNaf$h6Ii
18-11-2025 12:00:00 GBp 61 538.50 XLON xHaNaf$h6Ie
18-11-2025 12:00:00 GBp 709 539.00 XLON xHaNaf$h6Ig
18-11-2025 11:48:15 GBp 459 539.00 XLON xHaNaf$hDHd
18-11-2025 11:48:15 GBp 274 539.00 BATE xHaNaf$hDHo
18-11-2025 11:48:15 GBp 1,102 539.00 XLON xHaNaf$hDHk
18-11-2025 11:47:10 GBp 217 540.00 XLON xHaNaf$hARp
18-11-2025 11:47:10 GBp 339 540.00 XLON xHaNaf$hARr
18-11-2025 11:45:12 GBp 127 540.00 XLON xHaNaf$h8E@
18-11-2025 11:45:12 GBp 108 540.00 XLON xHaNaf$h8E0
18-11-2025 11:45:12 GBp 22 540.00 XLON xHaNaf$h8E2
18-11-2025 11:44:13 GBp 187 540.00 XLON xHaNaf$h94b
18-11-2025 11:43:14 GBp 102 540.00 XLON xHaNaf$aszm
18-11-2025 11:43:14 GBp 79 540.00 XLON xHaNaf$aszo
18-11-2025 11:42:15 GBp 221 540.00 XLON xHaNaf$atYX
18-11-2025 11:40:17 GBp 532 540.00 XLON xHaNaf$arbx
18-11-2025 11:38:19 GBp 250 540.00 XLON xHaNaf$aoBa
18-11-2025 11:38:19 GBp 16 540.00 XLON xHaNaf$aoBc
18-11-2025 11:38:19 GBp 14 540.00 XLON xHaNaf$aoBY
18-11-2025 11:37:15 GBp 305 540.00 XLON xHaNaf$ap9U
18-11-2025 11:37:15 GBp 300 540.00 XLON xHaNaf$ap8z
18-11-2025 11:37:15 GBp 449 540.00 XLON xHaNaf$ap8A
18-11-2025 11:37:15 GBp 225 540.00 XLON xHaNaf$ap8C
18-11-2025 11:35:11 GBp 8 539.50 XLON xHaNaf$an5N
18-11-2025 11:33:33 GBp 662 539.00 XLON xHaNaf$a$XM
18-11-2025 11:33:33 GBp 368 539.00 BATE xHaNaf$a$XO
18-11-2025 11:21:27 GBp 242 538.00 BATE xHaNaf$aZm2
18-11-2025 11:21:27 GBp 751 538.00 XLON xHaNaf$aZm0
18-11-2025 11:19:54 GBp 471 538.00 XLON xHaNaf$aXl1
18-11-2025 11:19:54 GBp 2 538.00 XLON xHaNaf$aXl3
18-11-2025 11:14:20 GBp 275 536.50 XLON xHaNaf$aecr
18-11-2025 11:13:15 GBp 37 537.50 XLON xHaNaf$afAU
18-11-2025 11:13:15 GBp 250 537.50 XLON xHaNaf$afLY
18-11-2025 11:13:15 GBp 342 537.50 XLON xHaNaf$afLa
18-11-2025 11:13:15 GBp 750 537.50 XLON xHaNaf$afLc
18-11-2025 11:13:15 GBp 8 537.50 XLON xHaNaf$afLW
18-11-2025 11:13:15 GBp 662 537.00 XLON xHaNaf$afLx
18-11-2025 11:13:15 GBp 32 537.00 BATE xHaNaf$afLz
18-11-2025 11:13:15 GBp 300 537.00 BATE xHaNaf$afL$
18-11-2025 11:02:13 GBp 743 537.50 XLON xHaNaf$aT$N
18-11-2025 11:02:13 GBp 315 537.50 BATE xHaNaf$aT$P
18-11-2025 10:59:51 GBp 845 538.00 XLON xHaNaf$aOk@
18-11-2025 10:59:51 GBp 367 538.00 BATE xHaNaf$aOk2
18-11-2025 10:59:51 GBp 103 538.00 XLON xHaNaf$aOky
18-11-2025 10:58:59 GBp 456 538.50 XLON xHaNaf$aPZR
18-11-2025 10:54:06 GBp 706 538.00 XLON xHaNaf$a2Gs
18-11-2025 10:54:06 GBp 446 538.00 XLON xHaNaf$a2Gu
18-11-2025 10:54:06 GBp 774 538.00 XLON xHaNaf$a2Gw
18-11-2025 10:51:50 GBp 357 537.50 XLON xHaNaf$a1yt
18-11-2025 10:51:50 GBp 42 537.50 XLON xHaNaf$a1yx
18-11-2025 10:40:01 GBp 632 537.50 XLON xHaNaf$brNq
18-11-2025 10:40:01 GBp 105 538.50 XLON xHaNaf$brMf
18-11-2025 10:40:01 GBp 719 538.50 XLON xHaNaf$brMh
18-11-2025 10:40:01 GBp 750 538.50 XLON xHaNaf$brMj
18-11-2025 10:40:01 GBp 177 538.50 XLON xHaNaf$brMl
18-11-2025 10:40:01 GBp 597 538.00 XLON xHaNaf$brMs
18-11-2025 10:40:01 GBp 362 538.00 BATE xHaNaf$brMu
18-11-2025 10:31:16 GBp 324 538.50 XLON xHaNaf$buuU
18-11-2025 10:27:54 GBp 665 538.50 XLON xHaNaf$baYE
18-11-2025 10:27:54 GBp 381 538.50 BATE xHaNaf$baYG
18-11-2025 10:20:02 GBp 405 538.50 XLON xHaNaf$bipu
18-11-2025 10:18:45 GBp 296 538.50 XLON xHaNaf$bjVy
18-11-2025 10:18:11 GBp 837 539.00 XLON xHaNaf$bgxP
18-11-2025 10:15:17 GBp 392 539.50 XLON xHaNaf$bfEE
18-11-2025 10:15:17 GBp 75 539.50 XLON xHaNaf$bfEG
18-11-2025 10:15:13 GBp 320 540.00 BATE xHaNaf$bfLD
18-11-2025 10:15:13 GBp 1,066 540.50 XLON xHaNaf$bfLK
18-11-2025 10:15:13 GBp 281 540.50 XLON xHaNaf$bfLM
18-11-2025 10:15:13 GBp 250 540.50 XLON xHaNaf$bfLO
18-11-2025 10:15:13 GBp 451 540.50 XLON xHaNaf$bfLQ
18-11-2025 10:15:13 GBp 744 540.50 XLON xHaNaf$bfLS
18-11-2025 10:15:13 GBp 21 540.50 XLON xHaNaf$bfLU
18-11-2025 10:15:13 GBp 750 540.50 XLON xHaNaf$bfKZ
18-11-2025 10:15:13 GBp 399 540.00 BATE xHaNaf$bfKj
18-11-2025 10:15:13 GBp 555 540.00 XLON xHaNaf$bfKh
18-11-2025 09:52:40 GBp 444 540.00 XLON xHaNaf$b1EA
18-11-2025 09:52:40 GBp 320 540.00 XLON xHaNaf$b1EC
18-11-2025 09:52:40 GBp 181 540.00 XLON xHaNaf$b1EE
18-11-2025 09:52:40 GBp 284 540.00 XLON xHaNaf$b1EG
18-11-2025 09:52:40 GBp 20 540.00 XLON xHaNaf$b1EI
18-11-2025 09:52:40 GBp 515 539.50 XLON xHaNaf$b1EO
18-11-2025 09:52:40 GBp 181 539.50 BATE xHaNaf$b1EQ
18-11-2025 09:47:59 GBp 303 539.00 XLON xHaNaf$bAJb
18-11-2025 09:47:59 GBp 248 539.00 XLON xHaNaf$bAJd
18-11-2025 09:47:59 GBp 548 539.00 XLON xHaNaf$bAJj
18-11-2025 09:47:59 GBp 320 539.00 BATE xHaNaf$bAJl
18-11-2025 09:39:38 GBp 353 539.50 XLON xHaNaf$cpoz
18-11-2025 09:39:14 GBp 250 539.50 BATE xHaNaf$cpNB
18-11-2025 09:34:52 GBp 28 539.50 XLON xHaNaf$cyR5
18-11-2025 09:34:52 GBp 317 539.50 XLON xHaNaf$cyR7
18-11-2025 09:34:52 GBp 265 540.00 XLON xHaNaf$cyRD
18-11-2025 09:32:34 GBp 330 540.50 XLON xHaNaf$cxu0
18-11-2025 09:29:56 GBp 387 540.50 XLON xHaNaf$cc18
18-11-2025 09:29:56 GBp 410 540.50 XLON xHaNaf$cc1H
18-11-2025 09:29:56 GBp 319 540.50 BATE xHaNaf$cc1J
18-11-2025 09:28:31 GBp 654 541.00 XLON xHaNaf$cdTg
18-11-2025 09:28:31 GBp 407 541.00 BATE xHaNaf$cdTl
18-11-2025 09:28:31 GBp 27 541.00 XLON xHaNaf$cdTz
18-11-2025 09:28:31 GBp 190 541.00 XLON xHaNaf$cdT$
18-11-2025 09:27:32 GBp 189 541.00 XLON xHaNaf$caS8
18-11-2025 09:26:33 GBp 207 541.00 XLON xHaNaf$cbM$
18-11-2025 09:24:35 GBp 472 541.00 XLON xHaNaf$cZLL
18-11-2025 09:22:37 GBp 403 541.00 XLON xHaNaf$ckbe
18-11-2025 09:20:39 GBp 509 541.00 XLON xHaNaf$cikk
18-11-2025 09:17:42 GBp 500 541.00 XLON xHaNaf$cenb
18-11-2025 09:17:42 GBp 14 541.00 XLON xHaNaf$cenX
18-11-2025 09:17:42 GBp 250 541.00 XLON xHaNaf$cenZ
18-11-2025 09:16:06 GBp 245 541.00 XLON xHaNaf$cfSI
18-11-2025 09:16:02 GBp 181 541.00 XLON xHaNaf$cMdM
18-11-2025 09:16:02 GBp 445 541.00 XLON xHaNaf$cMcd
18-11-2025 09:12:47 GBp 183 541.00 XLON xHaNaf$cL$t
18-11-2025 09:12:00 GBp 218 541.00 XLON xHaNaf$cIWz
18-11-2025 09:11:57 GBp 181 541.00 XLON xHaNaf$cIiu
18-11-2025 09:11:56 GBp 2,530 541.00 XLON xHaNaf$cIi5
18-11-2025 09:11:19 GBp 327 540.50 XLON xHaNaf$cIV8
18-11-2025 09:11:19 GBp 182 541.00 XLON xHaNaf$cIVA
18-11-2025 09:10:49 GBp 102 541.00 XLON xHaNaf$cJzh
18-11-2025 09:10:49 GBp 801 541.00 XLON xHaNaf$cJzp
18-11-2025 09:10:37 GBp 1,003 541.50 XLON xHaNaf$cJ6F
18-11-2025 09:10:32 GBp 341 541.50 BATE xHaNaf$cJ9t
18-11-2025 09:08:55 GBp 433 541.50 BATE xHaNaf$cHgs
18-11-2025 09:08:55 GBp 467 541.50 XLON xHaNaf$cHgu
18-11-2025 09:00:29 GBp 327 541.50 XLON xHaNaf$cPN3
18-11-2025 08:56:30 GBp 260 542.00 BATE xHaNaf$c53M
18-11-2025 08:46:40 GBp 298 541.50 XLON xHaNaf$cB04
18-11-2025 08:46:01 GBp 19 542.50 XLON xHaNaf$c8ha
18-11-2025 08:46:01 GBp 211 542.50 XLON xHaNaf$c8hc
18-11-2025 08:46:01 GBp 700 542.50 XLON xHaNaf$c8he
18-11-2025 08:46:01 GBp 365 542.50 XLON xHaNaf$c8hg
18-11-2025 08:46:01 GBp 328 542.00 XLON xHaNaf$c8hp
18-11-2025 08:46:01 GBp 100 542.00 XLON xHaNaf$c8hr
18-11-2025 08:43:55 GBp 61 543.00 XLON xHaNaf$ds70
18-11-2025 08:43:55 GBp 15 543.00 XLON xHaNaf$ds72
18-11-2025 08:43:55 GBp 250 543.00 XLON xHaNaf$ds76
18-11-2025 08:43:55 GBp 700 543.00 XLON xHaNaf$ds78
18-11-2025 08:43:55 GBp 354 543.00 XLON xHaNaf$ds7C
18-11-2025 08:43:55 GBp 297 542.50 BATE xHaNaf$ds7L
18-11-2025 08:35:33 GBp 12 542.00 XLON xHaNaf$d@M9
18-11-2025 08:35:33 GBp 286 542.00 XLON xHaNaf$d@MB
18-11-2025 08:35:33 GBp 394 542.50 BATE xHaNaf$d@MC
18-11-2025 08:35:33 GBp 295 542.50 XLON xHaNaf$d@MH
18-11-2025 08:35:33 GBp 133 542.50 XLON xHaNaf$d@MJ
18-11-2025 08:29:23 GBp 282 542.50 XLON xHaNaf$dvLQ
18-11-2025 08:27:02 GBp 236 543.00 XLON xHaNaf$dapf
18-11-2025 08:25:45 GBp 236 543.00 XLON xHaNaf$db5R
18-11-2025 08:25:45 GBp 315 543.00 BATE xHaNaf$db5T
18-11-2025 08:25:38 GBp 398 543.50 BATE xHaNaf$dbDa
18-11-2025 08:25:38 GBp 376 543.50 XLON xHaNaf$dbDY
18-11-2025 08:25:23 GBp 24 544.00 XLON xHaNaf$dbSG
18-11-2025 08:25:23 GBp 515 544.00 XLON xHaNaf$dbSI
18-11-2025 08:23:09 GBp 247 543.50 XLON xHaNaf$dWzP
18-11-2025 08:22:27 GBp 246 543.50 XLON xHaNaf$dXlE
18-11-2025 08:22:18 GBp 615 544.00 XLON xHaNaf$dXte
18-11-2025 08:22:18 GBp 1,253 544.00 XLON xHaNaf$dXtE
18-11-2025 08:22:18 GBp 1,382 544.00 XLON xHaNaf$dXtQ
18-11-2025 08:20:34 GBp 428 543.00 XLON xHaNaf$dlNv
18-11-2025 08:20:34 GBp 411 543.00 BATE xHaNaf$dlNx
18-11-2025 08:11:11 GBp 280 540.50 BATE xHaNaf$dI6p
18-11-2025 08:11:11 GBp 298 540.50 XLON xHaNaf$dI6u
18-11-2025 08:10:18 GBp 298 541.00 XLON xHaNaf$dJwb
18-11-2025 08:10:18 GBp 130 541.00 BATE xHaNaf$dJwd
18-11-2025 08:10:18 GBp 181 541.00 BATE xHaNaf$dJwf
18-11-2025 08:10:18 GBp 444 541.50 BATE xHaNaf$dJwj
18-11-2025 08:10:18 GBp 428 541.50 XLON xHaNaf$dJwh
18-11-2025 08:06:05 GBp 854 540.00 XLON xHaNaf$dVDG
18-11-2025 08:05:57 GBp 181 541.00 XLON xHaNaf$dVIM
18-11-2025 08:05:57 GBp 1,063 541.00 XLON xHaNaf$dVTp
18-11-2025 08:05:57 GBp 879 541.00 XLON xHaNaf$dVTr
18-11-2025 08:05:55 GBp 20 541.00 XLON xHaNaf$dVPS
18-11-2025 08:02:58 GBp 200 539.00 XLON xHaNaf$dRKW
18-11-2025 08:02:58 GBp 42 539.00 XLON xHaNaf$dRKY
18-11-2025 08:02:58 GBp 141 539.00 XLON xHaNaf$dRLS
18-11-2025 08:02:58 GBp 305 539.00 XLON xHaNaf$dRLU



