Masti 4 To 120 Bahadur: Films Releasing On Friday(21St November) Check Here

2025-11-19 02:02:22
Upcoming Movies: This Friday, 41 films in different languages are hitting the box office. These include everything from comedy to war and horror movies. According to BookMyShow's list, 27 South Indian films alone are making their debut

Genre:Adult Comedy

Cast: Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi

Director:Milap Zaveri

Genre:Historical War Drama

Star Cast:Farhan Akhtar, Raashii Khanna, Mrunal Thakur

Director:Rajnish Ghai

Genre: Horror Suspense Thriller

Cast:Mahaakshay Chakraborty, Chetna Pande

Director: Vikram Bhatt

Genre: Horror Thriller

Star Cast: Allari Naresh, Kamakshi Bhaskarla, Saikumar Pudipeddi, and Viva Harsha

Director:Nani Kasaragadda

Genre: Action Rom-Com Drama

Star Cast: Ram Pothineni, Upendra, Bhagyashri Borse

Director: Mahesh Babu Pachigolla

Genre:Crime Thriller

Star Cast: Arjun Sarja, Aishwarya Rajesh, Ramkumar Ganesan

Director: Dinesh Lakshmanan

Genre:Crime Drama

Star Cast:Ajay Rao, Sonal Monteiro, Dhanya Balakrishna

Director: Veda Guru

Genre:Romantic Comedy Drama

Star Cast: Priyadarshi Pulikonda, Anandi, Vennela Kishore

Director:Navneeth Sriram

Genre:Comedy Crime Thriller

Star Cast:Raj Tarun, Rashi Singh, Ajay Ghosh

Director: Ram Kadumula

Also releasing are 32 other films across English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Marathi, Gujarati, Bengali, and Odia languages, spanning multiple genres.

