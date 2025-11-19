Masti 4 To 120 Bahadur: Films Releasing On Friday(21St November) Check Here
Upcoming Movies: This Friday, 41 films in different languages are hitting the box office. These include everything from comedy to war and horror movies. According to BookMyShow's list, 27 South Indian films alone are making their debut
Genre:Adult Comedy
Cast: Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi
Director:Milap Zaveri
Genre:Historical War Drama
Star Cast:Farhan Akhtar, Raashii Khanna, Mrunal Thakur
Director:Rajnish Ghai
Genre: Horror Suspense Thriller
Cast:Mahaakshay Chakraborty, Chetna Pande
Director: Vikram Bhatt
Genre: Horror Thriller
Star Cast: Allari Naresh, Kamakshi Bhaskarla, Saikumar Pudipeddi, and Viva Harsha
Director:Nani Kasaragadda
Genre: Action Rom-Com Drama
Star Cast: Ram Pothineni, Upendra, Bhagyashri Borse
Director: Mahesh Babu Pachigolla
Genre:Crime Thriller
Star Cast: Arjun Sarja, Aishwarya Rajesh, Ramkumar Ganesan
Director: Dinesh Lakshmanan
Genre:Crime Drama
Star Cast:Ajay Rao, Sonal Monteiro, Dhanya Balakrishna
Director: Veda Guru
Genre:Romantic Comedy Drama
Star Cast: Priyadarshi Pulikonda, Anandi, Vennela Kishore
Director:Navneeth Sriram
Genre:Comedy Crime Thriller
Star Cast:Raj Tarun, Rashi Singh, Ajay Ghosh
Director: Ram KadumulaAlso releasing are 32 other films across English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Marathi, Gujarati, Bengali, and Odia languages, spanning multiple genres.
