Upcoming Meeting Dates - November 17, 2025


2025-11-17 03:54:25
(MENAFN- Newsfile Corp) Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 17, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.

Company Name Record Date Meeting Date Type
A-labs Capital II Corp. November 28, 2025 December 30, 2025 AGS
AIP Realty Trust November 14, 2025 December 15, 2025 S
ANDINA COPPER CORPORATION November 18, 2025 December 29, 2025 A
ANTIMONY RESOURCES CORP December 1, 2025 January 5, 2025 AS
Alpha Exploration Ltd. December 5, 2025 January 6, 2025 A
Blizzard Finance Corp. November 25, 2025 December 30, 2025 AS
Boron One Holdings Inc. December 4, 2025 January 9, 2025 AGS
Brookfield Business Corp. November 25, 2025 January 13, 2025 S
Brookfield Business Partners November 25, 2025 January 13, 2025 S
CGI Inc. December 1, 2025 January 28, 2025 AG
CLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD December 2, 2025 January 7, 2025 A
CMP Mining Inc. % November 12, 2025 December 17, 2025 A
Cascada Silver Corp. November 24, 2025 December 29, 2025 AG
Cogeco Communications Inc. December 5, 2025 January 15, 2025 A
Cogeco Inc December 5, 2025 January 15, 2025 A
Doubleview Gold Corp. December 4, 2025 January 23, 2025 AG
Exco Technologies Limited December 4, 2025 January 21, 2025 AG
First Growth Funds limited November 10, 2025 December 10, 2025 A
Garibaldi Resources Corp November 20, 2025 December 29, 2025 AG
Goliath Resources Limited December 5, 2025 January 14, 2025 AGS
Grosvenor Resource Corporation December 4, 2025 January 8, 2025 AG
Kootenay Resources Inc. November 12, 2025 December 18, 2025 AG
Kootenay Silver Inc. November 12, 2025 December 18, 2025 AG
Labrador Resources Inc. December 10, 2025 January 14, 2025 AGS
Lithium South Development Corp December 5, 2025 January 9, 2025 AGS
MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. December 3, 2025 January 7, 2025 A
Metro Inc. December 3, 2025 January 27, 2025 AG
NeuroThera Labs Inc. December 4, 2025 January 8, 2025 AS
NextSource Materials Inc. November 24, 2025 December 30, 2025 AG
Nortec Minerals Corp December 3, 2025 January 7, 2025 AG
OUTCROP SILVER & GOLD CORP December 4, 2025 January 9, 2025 AS
Oregen Energy Corp. December 3, 2025 January 7, 2025 A
Orosur Mining Inc. * November 7, 2025 December 17, 2025 AS
Probe Gold Inc. November 27, 2025 January 13, 2025 S
Radial Research Corp. November 18, 2025 December 29, 2025 AGS
Red Pine Exploration Inc. December 2, 2025 January 21, 2025 AS
Romios Gold Resources Inc. % October 31, 2025 December 15, 2025 AGS
Romios Gold Resources Inc. November 28, 2025 January 16, 2025 AGS
Rumbu Holdings Ltd. December 5, 2025 January 14, 2025 AS
Searchlight Resources Inc December 1, 2025 January 15, 2025 AG
Seasif Exploration Inc. November 14, 2025 December 23, 2025 AGS
TRIGON METALS INC December 1, 2025 January 15, 2025 AS
Turnium Technology Group Inc. * December 16, 2025 January 23, 2025 AS
Zidane Capital Corp. November 14, 2025 December 19, 2025 AS

Legend:

* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting

Type of Meeting

A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting

