Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Share Buyback Programme - Week 40


2025-10-06 03:01:02
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 6 October 2025

Share buyback programme - week 40

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 360,777 1,420.33 512,421,962
29 September 2025 3,500 1,476.61 5,168,135
30 September 2025 3,500 1,475.99 5,165,965
1 October 2025 3,500 1,459.38 5,107,830
2 October 2025 4,000 1,442.93 5,771,720
3 October 2025 4,000 1,440.38 5,761,520
Total under the share buyback programme 379,277 1,422.17 539,397,132
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 793,477 1,309.91 1,039,385,838

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 793,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.12 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
10 1475 XCSE 20250929 9:03:28.101000
10 1475 XCSE 20250929 9:03:28.101000
10 1471 XCSE 20250929 9:04:28.928000
20 1472 XCSE 20250929 9:31:06.093000
12 1472 XCSE 20250929 9:31:06.118000
10 1472 XCSE 20250929 9:31:06.118000
10 1472 XCSE 20250929 9:31:06.137000
16 1472 XCSE 20250929 9:31:06.137000
10 1473 XCSE 20250929 9:32:12.709000
20 1472 XCSE 20250929 9:38:32.204000
19 1471 XCSE 20250929 9:39:24.220000
19 1470 XCSE 20250929 9:40:16.171000
9 1468 XCSE 20250929 9:45:24.604000
3 1473 XCSE 20250929 9:59:04.035000
5 1473 XCSE 20250929 9:59:04.035000
2 1473 XCSE 20250929 9:59:04.035000
4 1473 XCSE 20250929 10:01:56.709000
5 1473 XCSE 20250929 10:01:56.709000
1 1473 XCSE 20250929 10:01:56.709000
10 1473 XCSE 20250929 10:03:02.773000
19 1471 XCSE 20250929 10:09:50.205000
9 1471 XCSE 20250929 10:09:50.205000
19 1470 XCSE 20250929 10:12:44.030000
11 1472 XCSE 20250929 10:20:03.237000
10 1472 XCSE 20250929 10:28:50.153000
8 1474 XCSE 20250929 10:30:18.552000
2 1475 XCSE 20250929 10:30:18.573000
8 1475 XCSE 20250929 10:30:18.574000
2 1475 XCSE 20250929 10:30:18.595000
5 1475 XCSE 20250929 10:31:29.083000
10 1475 XCSE 20250929 10:31:29.104000
5 1475 XCSE 20250929 10:34:48.187000
4 1475 XCSE 20250929 10:34:48.187000
1 1475 XCSE 20250929 10:34:48.187000
10 1474 XCSE 20250929 10:39:13.652000
10 1475 XCSE 20250929 10:40:41.714000
4 1477 XCSE 20250929 10:46:11.003000
5 1477 XCSE 20250929 10:46:11.003000
11 1477 XCSE 20250929 10:46:11.003000
1 1477 XCSE 20250929 10:46:11.003000
39 1477 XCSE 20250929 10:53:18.217000
21 1476 XCSE 20250929 10:53:36.210000
7 1476 XCSE 20250929 10:53:36.210000
37 1476 XCSE 20250929 11:06:30.505000
29 1475 XCSE 20250929 11:06:32.295000
6 1475 XCSE 20250929 11:06:59.627000
20 1474 XCSE 20250929 11:09:32.218000
58 1477 XCSE 20250929 11:27:28.245000
7 1477 XCSE 20250929 11:27:28.245000
8 1478 XCSE 20250929 11:32:46.265000
50 1478 XCSE 20250929 11:32:46.265000
10 1478 XCSE 20250929 11:32:46.265000
10 1478 XCSE 20250929 11:32:46.265000
10 1477 XCSE 20250929 11:49:53.933000
9 1477 XCSE 20250929 11:49:53.933000
9 1477 XCSE 20250929 11:49:53.933000
9 1477 XCSE 20250929 11:49:53.933000
5 1477 XCSE 20250929 11:49:53.933000
5 1477 XCSE 20250929 11:49:53.933000
10 1476 XCSE 20250929 12:00:43.189000
19 1478 XCSE 20250929 12:10:23.824000
20 1476 XCSE 20250929 12:10:23.843000
20 1475 XCSE 20250929 12:10:24.185000
40 1478 XCSE 20250929 12:24:01.461000
40 1477 XCSE 20250929 12:24:08.357000
38 1476 XCSE 20250929 12:24:41.222000
4 1475 XCSE 20250929 12:42:44.482000
5 1478 XCSE 20250929 12:44:00.838000
4 1478 XCSE 20250929 12:44:00.958000
4 1478 XCSE 20250929 12:44:01.303000
5 1478 XCSE 20250929 12:44:07.736000
5 1478 XCSE 20250929 12:44:08.094000
4 1478 XCSE 20250929 12:44:09.113000
5 1478 XCSE 20250929 12:44:11.056000
5 1479 XCSE 20250929 12:46:57.608000
26 1479 XCSE 20250929 12:46:57.608000
5 1479 XCSE 20250929 12:47:06.185000
21 1479 XCSE 20250929 12:47:06.185000
4 1479 XCSE 20250929 12:47:46.269000
9 1478 XCSE 20250929 13:13:37.563000
113 1478 XCSE 20250929 13:15:28.209000
18 1478 XCSE 20250929 13:15:28.209000
75 1480 XCSE 20250929 13:26:16.907000
84 1482 XCSE 20250929 13:47:33.115000
10 1482 XCSE 20250929 13:47:50.708000
10 1482 XCSE 20250929 13:48:07.708000
10 1482 XCSE 20250929 13:48:28.711000
10 1482 XCSE 20250929 13:50:36.708000
8 1480 XCSE 20250929 13:51:34.254000
19 1480 XCSE 20250929 13:51:34.254000
18 1480 XCSE 20250929 13:51:34.254000
75 1480 XCSE 20250929 13:51:34.254000
9 1480 XCSE 20250929 13:51:34.254000
10 1479 XCSE 20250929 13:58:05.543000
9 1479 XCSE 20250929 13:58:05.543000
9 1479 XCSE 20250929 13:58:05.543000
9 1479 XCSE 20250929 13:58:05.543000
10 1479 XCSE 20250929 13:58:05.543000
19 1478 XCSE 20250929 14:15:43.217000
19 1477 XCSE 20250929 14:15:47.827000
29 1476 XCSE 20250929 14:25:55.716000
9 1476 XCSE 20250929 14:25:55.716000
10 1476 XCSE 20250929 14:25:55.716000
20 1479 XCSE 20250929 14:35:41.983000
3 1480 XCSE 20250929 14:55:25.605000
4 1480 XCSE 20250929 14:55:25.605000
20 1480 XCSE 20250929 14:55:25.605000
10 1480 XCSE 20250929 14:55:25.605000
9 1480 XCSE 20250929 14:55:25.605000
6 1480 XCSE 20250929 14:55:25.605000
8 1481 XCSE 20250929 14:56:06.708000
2 1481 XCSE 20250929 14:56:06.708000
5 1481 XCSE 20250929 14:56:39.035000
1 1481 XCSE 20250929 14:56:39.035000
1 1481 XCSE 20250929 14:56:39.035000
3 1481 XCSE 20250929 14:56:39.035000
3 1481 XCSE 20250929 15:00:16.711000
5 1481 XCSE 20250929 15:00:16.711000
2 1481 XCSE 20250929 15:00:16.711000
1 1480 XCSE 20250929 15:04:19.863000
60 1480 XCSE 20250929 15:04:19.863000
34 1480 XCSE 20250929 15:04:19.863000
10 1481 XCSE 20250929 15:20:09.693000
5 1481 XCSE 20250929 15:21:26.815000
1 1481 XCSE 20250929 15:21:26.815000
4 1481 XCSE 20250929 15:21:26.815000
19 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
9 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
10 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
18 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
10 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
9 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
9 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
10 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
18 1480 XCSE 20250929 15:25:30.443000
38 1480 XCSE 20250929 15:25:30.454000
10 1479 XCSE 20250929 15:25:30.544000
48 1478 XCSE 20250929 15:28:17.211000
11 1477 XCSE 20250929 15:28:22.105000
28 1480 XCSE 20250929 15:34:49.716000
19 1480 XCSE 20250929 15:34:49.716000
9 1480 XCSE 20250929 15:34:49.716000
10 1480 XCSE 20250929 15:34:49.716000
39 1479 XCSE 20250929 15:36:27.184000
10 1479 XCSE 20250929 15:36:27.184000
9 1479 XCSE 20250929 15:36:27.184000
10 1477 XCSE 20250929 15:43:35.117000
10 1477 XCSE 20250929 15:44:20.338000
1 1477 XCSE 20250929 15:45:09.709000
9 1477 XCSE 20250929 15:45:09.709000
10 1477 XCSE 20250929 15:45:34.272000
10 1477 XCSE 20250929 15:45:41.708000
10 1477 XCSE 20250929 15:45:56.953000
10 1477 XCSE 20250929 15:46:13.968000
10 1477 XCSE 20250929 15:46:31.461000
10 1477 XCSE 20250929 15:46:48.296000
10 1477 XCSE 20250929 15:47:00.569000
1 1477 XCSE 20250929 15:47:00.569000
10 1477 XCSE 20250929 15:47:36.708000
10 1477 XCSE 20250929 15:48:15.709000
10 1476 XCSE 20250929 15:48:33.674000
10 1475 XCSE 20250929 15:48:59.389000
19 1474 XCSE 20250929 15:49:12.426000
10 1473 XCSE 20250929 15:50:55.517000
9 1473 XCSE 20250929 15:50:55.517000
5 1472 XCSE 20250929 15:55:02.758000
1 1475 XCSE 20250929 16:06:43.695000
34 1473 XCSE 20250929 16:08:15.784000
15 1473 XCSE 20250929 16:13:02.380000
24 1473 XCSE 20250929 16:13:02.380000
10 1473 XCSE 20250929 16:13:02.380000
11 1475 XCSE 20250929 16:13:13.846000
23 1477 XCSE 20250929 16:13:33.289000
5 1477 XCSE 20250929 16:13:33.308000
11 1477 XCSE 20250929 16:13:40.181000
11 1477 XCSE 20250929 16:13:49.689000
39 1475 XCSE 20250929 16:14:17.484000
40 1475 XCSE 20250929 16:14:21.709000
29 1474 XCSE 20250929 16:15:42.617000
20 1474 XCSE 20250929 16:15:46.373000
29 1474 XCSE 20250929 16:16:07.205000
29 1474 XCSE 20250929 16:19:00.000000
29 1473 XCSE 20250929 16:19:18.535000
56 1475 XCSE 20250929 16:34:27.304000
3 1475 XCSE 20250929 16:34:27.304000
10 1475 XCSE 20250929 16:34:27.304000
10 1475 XCSE 20250929 16:34:35.078000
11 1475 XCSE 20250929 16:34:45.714000
11 1475 XCSE 20250929 16:34:51.191000
33 1475 XCSE 20250929 16:34:51.191000
10 1475 XCSE 20250929 16:34:51.191000
2 1475 XCSE 20250929 16:34:51.191000
11 1474 XCSE 20250929 16:35:00.996000
10 1474 XCSE 20250929 16:35:07.554000
33 1474 XCSE 20250929 16:35:58.762000
10 1475 XCSE 20250929 16:36:00.718000
6 1475 XCSE 20250929 16:36:00.718000
19 1475 XCSE 20250929 16:36:00.738000
10 1476 XCSE 20250929 16:36:10.252000
10 1476 XCSE 20250929 16:36:27.791000
10 1476 XCSE 20250929 16:36:55.024000
48 1476 XCSE 20250929 16:37:00.054000
3 1476 XCSE 20250929 16:37:02.479000
10 1476 XCSE 20250929 16:37:48.842000
10 1476 XCSE 20250929 16:37:48.863000
467 1475 XCSE 20250929 16:38:46.760665
19 1472 XCSE 20250930 9:07:49.085000
30 1480 XCSE 20250930 9:20:23.068000
19 1478 XCSE 20250930 9:20:23.068000
198 1480 XCSE 20250930 9:21:16.350401
302 1480 XCSE 20250930 9:21:16.350401
19 1481 XCSE 20250930 9:21:57.208000
9 1481 XCSE 20250930 9:21:57.208000
10 1481 XCSE 20250930 9:29:27.638000
9 1481 XCSE 20250930 9:29:27.638000
10 1480 XCSE 20250930 9:29:27.664000
10 1480 XCSE 20250930 9:29:27.759000
10 1472 XCSE 20250930 9:38:41.652000
10 1470 XCSE 20250930 9:40:11.532000
29 1470 XCSE 20250930 9:49:16.190000
10 1469 XCSE 20250930 10:01:03.268000
10 1470 XCSE 20250930 10:02:07.105000
10 1468 XCSE 20250930 10:06:09.164000
9 1468 XCSE 20250930 10:06:09.164000
4 1472 XCSE 20250930 10:30:10.210000
9 1472 XCSE 20250930 10:30:10.210000
3 1470 XCSE 20250930 10:30:29.788000
7 1470 XCSE 20250930 10:30:29.788000
17 1471 XCSE 20250930 10:33:14.643000
6 1471 XCSE 20250930 10:33:14.643000
10 1469 XCSE 20250930 10:34:55.659000
9 1469 XCSE 20250930 10:35:57.390000
20 1469 XCSE 20250930 10:47:31.206000
6 1474 XCSE 20250930 10:49:21.560000
6 1477 XCSE 20250930 10:56:16.771000
20 1475 XCSE 20250930 10:56:55.201000
37 1475 XCSE 20250930 11:19:18.351000
38 1475 XCSE 20250930 11:20:58.008000
15 1475 XCSE 20250930 11:20:59.698000
26 1475 XCSE 20250930 11:23:29.165000
2 1475 XCSE 20250930 11:23:29.166000
37 1475 XCSE 20250930 11:24:54.964000
20 1476 XCSE 20250930 11:31:09.209000
28 1477 XCSE 20250930 11:34:06.240000
28 1476 XCSE 20250930 11:36:12.284000
9 1476 XCSE 20250930 11:36:12.284000
19 1474 XCSE 20250930 11:40:29.851000
20 1474 XCSE 20250930 11:40:31.177000
10 1472 XCSE 20250930 11:42:28.789000
10 1471 XCSE 20250930 11:46:53.087000
19 1474 XCSE 20250930 12:29:48.217000
10 1474 XCSE 20250930 12:29:48.217000
9 1474 XCSE 20250930 12:29:48.217000
10 1474 XCSE 20250930 12:29:48.217000
96 1480 XCSE 20250930 12:36:59.165000
10 1481 XCSE 20250930 12:41:58.029000
19 1480 XCSE 20250930 13:00:15.674000
10 1480 XCSE 20250930 13:00:15.674000
3 1480 XCSE 20250930 13:00:15.674000
6 1480 XCSE 20250930 13:00:15.674000
29 1480 XCSE 20250930 13:10:15.151000
28 1480 XCSE 20250930 13:10:21.276000
28 1479 XCSE 20250930 13:10:57.687000
10 1479 XCSE 20250930 13:33:05.208000
9 1479 XCSE 20250930 13:33:05.208000
19 1480 XCSE 20250930 13:50:10.248000
70 1480 XCSE 20250930 13:50:10.249000
15 1481 XCSE 20250930 13:50:10.249000
26 1481 XCSE 20250930 13:50:10.249000
15 1481 XCSE 20250930 13:50:10.250000
1 1481 XCSE 20250930 13:50:49.663000
5 1479 XCSE 20250930 13:50:57.657000
20 1478 XCSE 20250930 13:52:44.213000
10 1478 XCSE 20250930 13:52:44.213000
10 1478 XCSE 20250930 13:52:44.213000
19 1480 XCSE 20250930 14:09:53.190000
10 1480 XCSE 20250930 14:09:53.190000
9 1480 XCSE 20250930 14:09:53.190000
29 1479 XCSE 20250930 14:09:54.357000
8 1479 XCSE 20250930 14:09:54.357000
25 1479 XCSE 20250930 14:09:54.376000
21 1479 XCSE 20250930 14:10:34.642000
10 1479 XCSE 20250930 14:10:52.597000
10 1479 XCSE 20250930 14:14:48.165000
8 1479 XCSE 20250930 14:17:15.165000
2 1479 XCSE 20250930 14:19:48.115000
8 1479 XCSE 20250930 14:19:48.115000
19 1477 XCSE 20250930 14:20:58.860000
59 1476 XCSE 20250930 14:30:37.162000
18 1475 XCSE 20250930 14:30:38.345000
28 1475 XCSE 20250930 14:30:38.345000
28 1475 XCSE 20250930 14:32:40.897000
19 1476 XCSE 20250930 14:39:34.198000
29 1477 XCSE 20250930 14:54:15.088000
2 1477 XCSE 20250930 15:07:04.521000
11 1479 XCSE 20250930 15:10:46.549000
17 1479 XCSE 20250930 15:10:46.549000
2 1479 XCSE 20250930 15:11:41.034000
17 1479 XCSE 20250930 15:11:55.110000
26 1477 XCSE 20250930 15:12:46.185000
9 1477 XCSE 20250930 15:12:46.185000
2 1477 XCSE 20250930 15:12:46.185000
3 1479 XCSE 20250930 15:15:47.757000
18 1480 XCSE 20250930 15:29:28.295000
19 1480 XCSE 20250930 15:29:38.167000
20 1479 XCSE 20250930 15:29:47.710000
20 1479 XCSE 20250930 15:29:51.860000
29 1478 XCSE 20250930 15:30:58.616000
29 1477 XCSE 20250930 15:30:59.057000
6 1476 XCSE 20250930 15:32:01.149000
24 1478 XCSE 20250930 15:34:20.829000
17 1477 XCSE 20250930 15:34:34.778000
11 1477 XCSE 20250930 15:34:34.787000
17 1477 XCSE 20250930 15:34:34.787000
7 1476 XCSE 20250930 15:37:04.165000
10 1476 XCSE 20250930 15:37:08.917000
3 1476 XCSE 20250930 15:37:15.166000
6 1476 XCSE 20250930 15:37:16.129000
10 1478 XCSE 20250930 15:38:14.410000
8 1477 XCSE 20250930 15:39:22.132000
12 1477 XCSE 20250930 15:39:22.132000
19 1477 XCSE 20250930 15:41:29.826000
20 1476 XCSE 20250930 15:42:04.164000
1 1475 XCSE 20250930 15:43:11.948000
10 1475 XCSE 20250930 15:43:22.856000
8 1475 XCSE 20250930 15:43:30.164000
2 1475 XCSE 20250930 15:43:30.164000
9 1475 XCSE 20250930 15:43:43.864000
10 1475 XCSE 20250930 15:43:49.002000
9 1475 XCSE 20250930 15:44:04.166000
1 1475 XCSE 20250930 15:44:04.166000
10 1474 XCSE 20250930 15:45:40.234000
19 1473 XCSE 20250930 15:46:43.441000
1 1473 XCSE 20250930 15:46:43.441000
10 1472 XCSE 20250930 15:47:55.962000
9 1472 XCSE 20250930 15:47:55.962000
20 1471 XCSE 20250930 15:51:17.367000
10 1471 XCSE 20250930 15:51:17.367000
10 1471 XCSE 20250930 15:51:17.367000
10 1471 XCSE 20250930 15:51:17.367000
10 1471 XCSE 20250930 15:51:17.367000
1 1470 XCSE 20250930 15:51:39.887000
1 1469 XCSE 20250930 15:51:45.757000
9 1469 XCSE 20250930 15:51:45.757000
10 1468 XCSE 20250930 15:52:26.164000
10 1468 XCSE 20250930 15:52:43.906000
9 1468 XCSE 20250930 15:52:49.164000
7 1469 XCSE 20250930 15:53:44.320000
19 1470 XCSE 20250930 15:53:54.206000
10 1470 XCSE 20250930 15:53:54.206000
10 1471 XCSE 20250930 15:57:35.111000
9 1471 XCSE 20250930 15:57:39.100000
1 1471 XCSE 20250930 15:57:39.100000
9 1471 XCSE 20250930 15:57:44.166000
2 1471 XCSE 20250930 15:57:44.166000
7 1471 XCSE 20250930 15:58:09.109000
9 1471 XCSE 20250930 15:58:13.985000
3 1471 XCSE 20250930 15:58:35.023000
7 1471 XCSE 20250930 15:58:40.244000
3 1471 XCSE 20250930 15:59:00.164000
4 1471 XCSE 20250930 15:59:00.164000
3 1471 XCSE 20250930 15:59:04.029000
7 1471 XCSE 20250930 15:59:04.029000
10 1470 XCSE 20250930 15:59:42.072000
19 1471 XCSE 20250930 16:01:16.226000
19 1471 XCSE 20250930 16:03:39.540000
10 1470 XCSE 20250930 16:06:41.301000
4 1470 XCSE 20250930 16:06:41.301000
5 1470 XCSE 20250930 16:08:21.301000
8 1470 XCSE 20250930 16:08:21.301000
6 1470 XCSE 20250930 16:10:01.302000
13 1470 XCSE 20250930 16:10:23.326000
6 1470 XCSE 20250930 16:10:23.326000
5 1469 XCSE 20250930 16:11:41.309000
28 1473 XCSE 20250930 16:17:46.869000
30 1472 XCSE 20250930 16:19:19.785000
10 1473 XCSE 20250930 16:19:19.786000
40 1473 XCSE 20250930 16:19:19.801000
10 1473 XCSE 20250930 16:19:19.804000
1 1473 XCSE 20250930 16:19:19.804000
9 1473 XCSE 20250930 16:19:22.962000
1 1473 XCSE 20250930 16:19:25.647000
9 1473 XCSE 20250930 16:19:30.421000
1 1473 XCSE 20250930 16:19:48.111000
10 1473 XCSE 20250930 16:20:21.410000
2 1473 XCSE 20250930 16:21:24.240000
9 1472 XCSE 20250930 16:22:07.127000
11 1472 XCSE 20250930 16:23:05.362000
8 1472 XCSE 20250930 16:23:12.534000
11 1472 XCSE 20250930 16:23:12.567000
53 1472 XCSE 20250930 16:23:17.837000
57 1473 XCSE 20250930 16:32:19.446000
407 1474 XCSE 20250930 16:50:27.267336
10 1474 XCSE 20251001 9:01:30.868000
9 1465 XCSE 20251001 9:07:00.008000
10 1460 XCSE 20251001 9:10:43.913000
19 1463 XCSE 20251001 9:20:29.478000
10 1462 XCSE 20251001 9:20:43.181000
10 1461 XCSE 20251001 9:25:39.130000
10 1460 XCSE 20251001 9:26:39.314000
19 1459 XCSE 20251001 9:35:31.999000
10 1460 XCSE 20251001 9:39:07.516000
10 1456 XCSE 20251001 9:44:25.081000
20 1459 XCSE 20251001 9:50:26.568000
10 1460 XCSE 20251001 10:00:39.889000
9 1460 XCSE 20251001 10:00:39.889000
10 1460 XCSE 20251001 10:01:46.090000
10 1460 XCSE 20251001 10:01:46.090000
10 1464 XCSE 20251001 10:10:15.945000
10 1464 XCSE 20251001 10:10:15.945000
10 1462 XCSE 20251001 10:31:30.091000
10 1462 XCSE 20251001 10:31:30.091000
10 1462 XCSE 20251001 10:31:30.091000
10 1462 XCSE 20251001 11:01:05.018000
10 1462 XCSE 20251001 11:10:00.220000
10 1461 XCSE 20251001 11:17:42.960000
9 1461 XCSE 20251001 11:17:42.960000
10 1459 XCSE 20251001 11:18:18.205000
200 1457 XCSE 20251001 11:18:18.205128
10 1460 XCSE 20251001 11:20:32.646000
10 1459 XCSE 20251001 11:23:45.302000
10 1459 XCSE 20251001 11:23:45.617000
10 1461 XCSE 20251001 11:29:58.212000
10 1461 XCSE 20251001 11:29:58.212000
10 1461 XCSE 20251001 11:35:56.240000
9 1461 XCSE 20251001 11:35:56.240000
20 1460 XCSE 20251001 11:55:07.602000
9 1460 XCSE 20251001 11:55:07.602000
28 1460 XCSE 20251001 12:03:49.353000
10 1462 XCSE 20251001 12:40:49.068000
10 1462 XCSE 20251001 12:40:49.068000
10 1462 XCSE 20251001 12:40:49.068000
20 1462 XCSE 20251001 12:41:27.140000
20 1462 XCSE 20251001 12:41:53.841000
20 1462 XCSE 20251001 12:46:44.541000
9 1462 XCSE 20251001 12:46:44.541000
19 1462 XCSE 20251001 12:46:47.695000
8 1462 XCSE 20251001 14:16:08.390000
10 1461 XCSE 20251001 14:28:45.204000
9 1461 XCSE 20251001 14:28:45.204000
10 1461 XCSE 20251001 14:28:45.204000
1244 1461 XCSE 20251001 15:13:31.705529
9 1460 XCSE 20251001 15:30:39.813000
28 1457 XCSE 20251001 15:33:08.323000
9 1457 XCSE 20251001 15:33:08.323000
28 1457 XCSE 20251001 15:34:45.739000
29 1456 XCSE 20251001 15:36:08.201000
10 1456 XCSE 20251001 15:36:08.201000
42 1456 XCSE 20251001 15:36:08.207000
15 1454 XCSE 20251001 15:42:28.222000
13 1454 XCSE 20251001 15:43:19.711000
9 1454 XCSE 20251001 15:43:19.711000
10 1454 XCSE 20251001 15:43:19.711000
15 1454 XCSE 20251001 15:43:19.711000
49 1456 XCSE 20251001 15:46:49.329000
3 1457 XCSE 20251001 15:47:05.800000
11 1457 XCSE 20251001 15:47:05.800000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:05.800000
9 1457 XCSE 20251001 15:47:05.800000
5 1457 XCSE 20251001 15:47:05.820000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:05.820000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:11.252000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:11.252000
5 1457 XCSE 20251001 15:47:11.272000
5 1457 XCSE 20251001 15:47:11.292000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:13.316000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:16.282000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:16.282000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:24.759000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:24.759000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:32.413000
5 1457 XCSE 20251001 15:47:32.413000
2 1457 XCSE 20251001 15:47:32.413000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:42.269000
5 1457 XCSE 20251001 15:47:42.269000
1 1457 XCSE 20251001 15:47:42.269000
4 1457 XCSE 20251001 15:47:53.759000
5 1457 XCSE 20251001 15:47:53.759000
5 1457 XCSE 20251001 15:48:17.760000
5 1457 XCSE 20251001 15:48:17.760000
28 1456 XCSE 20251001 15:49:12.054000
28 1456 XCSE 20251001 15:57:56.208000
9 1456 XCSE 20251001 15:57:56.208000
9 1456 XCSE 20251001 15:57:56.208000
9 1456 XCSE 20251001 15:57:56.208000
9 1456 XCSE 20251001 15:57:58.375000
28 1457 XCSE 20251001 16:01:03.517000
24 1456 XCSE 20251001 16:01:52.171000
5 1456 XCSE 20251001 16:02:14.867000
9 1456 XCSE 20251001 16:02:14.867000
37 1460 XCSE 20251001 16:07:22.127000
4 1460 XCSE 20251001 16:07:22.139000
5 1460 XCSE 20251001 16:07:22.139000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:02.851000
24 1460 XCSE 20251001 16:13:02.851000
5 1460 XCSE 20251001 16:13:02.851000
5 1460 XCSE 20251001 16:13:02.873000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:11.807000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:11.807000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:16.252000
5 1460 XCSE 20251001 16:13:21.252000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:21.334000
5 1460 XCSE 20251001 16:13:41.254000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:41.254000
5 1460 XCSE 20251001 16:13:41.294000
5 1460 XCSE 20251001 16:13:41.294000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:41.313000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:43.641000
4 1460 XCSE 20251001 16:13:45.649000
5 1460 XCSE 20251001 16:13:45.649000
5 1460 XCSE 20251001 16:13:56.252000
29 1458 XCSE 20251001 16:18:15.045000
12 1460 XCSE 20251001 16:31:30.598000
17 1460 XCSE 20251001 16:31:30.598000
9 1460 XCSE 20251001 16:31:30.598000
4 1459 XCSE 20251001 16:34:37.962000
35 1459 XCSE 20251001 16:41:02.288000
4 1459 XCSE 20251001 16:41:02.288000
9 1459 XCSE 20251001 16:41:02.288000
4 1459 XCSE 20251001 16:41:03.275000
16 1459 XCSE 20251001 16:41:10.243000
11 1459 XCSE 20251001 16:43:24.779000
666 1458 XCSE 20251001 16:47:01.136001
10 1455 XCSE 20251002 9:08:50.369000
10 1454 XCSE 20251002 9:11:25.974000
10 1453 XCSE 20251002 9:15:51.210000
10 1451 XCSE 20251002 9:18:37.130000
9 1451 XCSE 20251002 9:18:37.130000
10 1449 XCSE 20251002 9:20:03.053000
16 1453 XCSE 20251002 9:25:42.261000
13 1453 XCSE 20251002 9:26:16.808000
6 1453 XCSE 20251002 9:26:16.808000
207 1452 XCSE 20251002 9:26:16.808127
93 1452 XCSE 20251002 9:27:37.092271
28 1453 XCSE 20251002 9:29:55.783000
20 1450 XCSE 20251002 9:31:16.088000
11 1454 XCSE 20251002 9:39:26.925000
20 1451 XCSE 20251002 9:45:21.174000
28 1451 XCSE 20251002 9:49:27.486000
15 1453 XCSE 20251002 9:50:55.478000
4 1453 XCSE 20251002 9:50:55.478000
19 1453 XCSE 20251002 9:55:48.595000
10 1453 XCSE 20251002 9:55:48.595000
9 1453 XCSE 20251002 9:55:48.595000
10 1453 XCSE 20251002 9:55:48.595000
9 1453 XCSE 20251002 9:55:48.595000
39 1449 XCSE 20251002 10:06:13.091000
9 1449 XCSE 20251002 10:06:13.091000
10 1449 XCSE 20251002 10:06:13.091000
23 1448 XCSE 20251002 10:06:27.466000
23 1448 XCSE 20251002 10:06:27.466000
8 1447 XCSE 20251002 10:10:34.885000
8 1446 XCSE 20251002 10:17:11.360000
21 1446 XCSE 20251002 10:17:11.360000
9 1446 XCSE 20251002 10:17:11.360000
28 1445 XCSE 20251002 10:17:41.156000
4 1442 XCSE 20251002 10:20:19.797000
15 1442 XCSE 20251002 10:20:46.929000
4 1442 XCSE 20251002 10:25:43.746000
20 1442 XCSE 20251002 10:25:43.751000
20 1441 XCSE 20251002 10:25:54.732000
10 1440 XCSE 20251002 10:26:54.165000
10 1440 XCSE 20251002 10:26:54.165000
20 1437 XCSE 20251002 10:30:07.339000
17 1441 XCSE 20251002 10:42:32.359000
30 1442 XCSE 20251002 10:47:48.125000
8 1443 XCSE 20251002 10:57:20.406000
42 1443 XCSE 20251002 10:57:20.406000
47 1443 XCSE 20251002 10:57:20.486000
38 1442 XCSE 20251002 11:00:16.457000
10 1442 XCSE 20251002 11:00:16.457000
21 1441 XCSE 20251002 11:01:40.183000
10 1441 XCSE 20251002 11:02:20.929000
7 1441 XCSE 20251002 11:02:20.929000
12 1441 XCSE 20251002 11:02:20.929000
9 1441 XCSE 20251002 11:02:20.929000
10 1440 XCSE 20251002 11:02:58.184000
19 1439 XCSE 20251002 11:16:05.606000
20 1439 XCSE 20251002 11:16:18.536000
10 1439 XCSE 20251002 11:26:54.973000
48 1440 XCSE 20251002 11:31:33.221000
9 1440 XCSE 20251002 11:31:33.221000
37 1439 XCSE 20251002 11:34:43.559000
10 1440 XCSE 20251002 11:49:45.875000
10 1440 XCSE 20251002 11:52:11.868000
10 1440 XCSE 20251002 11:54:05.191000
24 1440 XCSE 20251002 11:54:10.198000
24 1440 XCSE 20251002 11:54:10.198000
37 1439 XCSE 20251002 11:59:07.994000
9 1439 XCSE 20251002 11:59:07.994000
66 1441 XCSE 20251002 12:04:44.677000
5 1442 XCSE 20251002 12:08:18.356000
39 1443 XCSE 20251002 12:16:35.340000
2 1443 XCSE 20251002 12:20:46.511000
13 1443 XCSE 20251002 12:25:00.021000
15 1443 XCSE 20251002 12:29:38.717000
13 1443 XCSE 20251002 12:29:38.717000
2 1443 XCSE 20251002 12:29:38.717000
13 1443 XCSE 20251002 12:40:32.886000
37 1443 XCSE 20251002 12:43:32.093000
10 1443 XCSE 20251002 12:43:32.093000
9 1443 XCSE 20251002 12:43:32.093000
10 1443 XCSE 20251002 12:43:32.093000
10 1443 XCSE 20251002 12:43:32.093000
10 1443 XCSE 20251002 12:43:32.093000
13 1443 XCSE 20251002 12:43:32.093000
64 1448 XCSE 20251002 13:07:44.511000
25 1448 XCSE 20251002 13:11:20.472000
26 1448 XCSE 20251002 13:11:20.472000
57 1447 XCSE 20251002 13:12:11.707000
49 1446 XCSE 20251002 13:14:06.935000
39 1445 XCSE 20251002 14:42:42.054000
10 1445 XCSE 20251002 14:42:42.054000
10 1445 XCSE 20251002 14:42:42.054000
55 1444 XCSE 20251002 14:42:50.188000
48 1444 XCSE 20251002 15:08:02.993000
9 1444 XCSE 20251002 15:08:02.993000
10 1444 XCSE 20251002 15:08:02.993000
60 1442 XCSE 20251002 15:09:53.795000
20 1444 XCSE 20251002 15:12:20.488000
51 1444 XCSE 20251002 15:12:20.488000
12 1444 XCSE 20251002 15:12:20.488000
6 1444 XCSE 20251002 15:13:00.282000
6 1444 XCSE 20251002 15:13:16.193000
4 1444 XCSE 20251002 15:13:16.193000
11 1444 XCSE 20251002 15:14:07.208000
6 1444 XCSE 20251002 15:15:03.191000
20 1444 XCSE 20251002 15:16:40.975000
6 1444 XCSE 20251002 15:17:33.644000
4 1444 XCSE 20251002 15:17:33.644000
10 1444 XCSE 20251002 15:18:31.303000
30 1443 XCSE 20251002 15:22:10.092000
9 1443 XCSE 20251002 15:22:10.092000
11 1445 XCSE 20251002 15:37:09.731000
16 1445 XCSE 20251002 15:37:09.731000
11 1445 XCSE 20251002 15:37:09.731000
28 1445 XCSE 20251002 15:37:22.612000
55 1445 XCSE 20251002 15:38:16.379000
57 1445 XCSE 20251002 15:40:08.121000
50 1445 XCSE 20251002 15:40:08.123000
55 1444 XCSE 20251002 15:40:17.092000
46 1443 XCSE 20251002 15:40:22.647000
10 1443 XCSE 20251002 15:41:11.526000
39 1442 XCSE 20251002 15:41:12.826000
9 1442 XCSE 20251002 15:41:12.826000
10 1442 XCSE 20251002 15:41:12.826000
49 1441 XCSE 20251002 15:43:25.638000
10 1441 XCSE 20251002 15:43:25.638000
148 1440 XCSE 20251002 15:51:22.223000
19 1440 XCSE 20251002 15:51:22.223000
10 1440 XCSE 20251002 15:51:44.566000
12 1440 XCSE 20251002 15:51:50.520000
10 1440 XCSE 20251002 15:51:54.191000
12 1440 XCSE 20251002 15:51:59.191000
11 1440 XCSE 20251002 15:52:03.570000
89 1439 XCSE 20251002 15:52:03.582000
4 1439 XCSE 20251002 15:52:03.582000
18 1439 XCSE 20251002 15:52:03.582000
9 1439 XCSE 20251002 15:52:03.582000
10 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
10 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
9 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
10 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
9 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
10 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
9 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
10 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
9 1438 XCSE 20251002 15:53:25.282000
10 1438 XCSE 20251002 15:54:32.065000
9 1438 XCSE 20251002 15:54:32.065000
19 1438 XCSE 20251002 15:59:09.728000
20 1437 XCSE 20251002 15:59:49.086000
28 1437 XCSE 20251002 16:01:04.866000
10 1437 XCSE 20251002 16:05:52.217000
19 1437 XCSE 20251002 16:11:58.828000
5 1438 XCSE 20251002 16:19:03.634000
12 1438 XCSE 20251002 16:19:03.634000
10 1438 XCSE 20251002 16:19:08.990000
664 1437 XCSE 20251002 16:22:12.460405
500 1439 XCSE 20251003 11:49:57.211041
467 1438 XCSE 20251003 14:07:41.714528
33 1438 XCSE 20251003 14:07:48.201616
2959 1441 XCSE 20251003 15:52:12.609985
41 1441 XCSE 20251003 15:52:21.239352

Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 40

MENAFN06102025004107003653ID1110154138

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search