Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
|
Gold ounce value change
|
September 8
|
6,088 manat ($3,581)
|
September 15
|
6,197 manat ($3,645)
|
September 9
|
6,213 manat ($3,654)
|
September 16
|
6,262 manat ($3,683)
|
September 10
|
6,193 manat ($3,642)
|
September 17
|
6,258 manat ($3,681)
|
September 11
|
6,171 manat ($3,629)
|
September 18
|
6,211 manat ($3,653)
|
September 12
|
6,213 manat ($3,654)
|
September 19
|
6,220 manat ($3,658)
|
Average weekly rate
|
6,176 manat ($3,632)
|
Average weekly rate
|
6,230 manat ($3,664)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 0.09 manat, or $0.05, which is a jump of 0.13 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 71.6 manat ($42.1), which is 2.2 percent, or 1.54 manat ($0.90), more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
September 8
|
68.9 manat ($40.5)
|
September 15
|
71.8 manat ($42.2)
|
September 9
|
70.3 manat ($41.3)
|
September 16
|
72.5 manat ($42.6)
|
September 10
|
69.8 manat ($41)
|
September 17
|
71.4 manat ($41.9)
|
September 11
|
69.7 manat ($40.9)
|
September 18
|
70.3 manat ($41.3)
|
September 12
|
71.5 manat ($42)
|
September 19
|
71.9 manat ($42.2)
|
Average weekly rate
|
70 manat ($41.1)
|
Average weekly rate
|
71.6 manat ($42.1)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 27.4 manat ($16.1), or 1.1 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went up by 10 manat, or $5.8 (0.4 percent), to 2,371 manat ($1,394) compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
September 8
|
2,343 manat ($1,378)
|
September 15
|
2,393 manat ($1,407)
|
September 9
|
2,374 manat ($1,396)
|
September 16
|
2,386 manat ($1,403)
|
September 10
|
2,355 manat ($1,385)
|
September 17
|
2,377 manat ($1,398)
|
September 11
|
2,351 manat ($1,382)
|
September 18
|
2,331 manat ($1,371)
|
September 12
|
2,379 manat ($1,399)
|
September 19
|
2,365 manat ($1,391)
|
Average weekly rate
|
2,360 manat ($1,388)
|
Average weekly rate
|
2,371 manat ($1,394)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 67.1 manat ($39.4), or 3.3 percent. The weighted average price of an ounce of palladium increased by 37.4 manat ($21.9), or 1.9 percent, compared to last week, to 2,007 manat ($1,180).
|
Palladium ounce value change
|
September 8
|
1,896 manat ($1,115)
|
September 15
|
2,053 manat ($1,207)
|
September 9
|
1,951 manat ($1,147)
|
September 16
|
2,013 manat ($1,184)
|
September 10
|
1,962 manat ($1,154)
|
September 17
|
2,012 manat ($1,183)
|
September 11
|
1,997 manat ($1,174)
|
September 18
|
1,974 manat ($1,161)
|
September 12
|
2,042 manat ($1,201)
|
September 19
|
1,985 manat ($1,167)
|
Average weekly rate
|
1,970 manat ($1,158)
|
Average weekly rate
|
2,007 manat ($1,180)
