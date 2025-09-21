Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market

2025-09-21 01:06:19
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, September 21.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan climbed by 124.8 manat ($73.3), or 0.4 percent, as the week drew to a close, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold increased by 54 manat ($31.7), or 0.9 percent, compared to last week's figure, totaling 6,230 manat ($3,664).

Gold ounce value change

September 8

6,088 manat ($3,581)

September 15

6,197 manat ($3,645)

September 9

6,213 manat ($3,654)

September 16

6,262 manat ($3,683)

September 10

6,193 manat ($3,642)

September 17

6,258 manat ($3,681)

September 11

6,171 manat ($3,629)

September 18

6,211 manat ($3,653)

September 12

6,213 manat ($3,654)

September 19

6,220 manat ($3,658)

Average weekly rate

6,176 manat ($3,632)

Average weekly rate

6,230 manat ($3,664)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 0.09 manat, or $0.05, which is a jump of 0.13 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 71.6 manat ($42.1), which is 2.2 percent, or 1.54 manat ($0.90), more than last week's figure.

Silver ounce value change

September 8

68.9 manat ($40.5)

September 15

71.8 manat ($42.2)

September 9

70.3 manat ($41.3)

September 16

72.5 manat ($42.6)

September 10

69.8 manat ($41)

September 17

71.4 manat ($41.9)

September 11

69.7 manat ($40.9)

September 18

70.3 manat ($41.3)

September 12

71.5 manat ($42)

September 19

71.9 manat ($42.2)

Average weekly rate

70 manat ($41.1)

Average weekly rate

71.6 manat ($42.1)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 27.4 manat ($16.1), or 1.1 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went up by 10 manat, or $5.8 (0.4 percent), to 2,371 manat ($1,394) compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

September 8

2,343 manat ($1,378)

September 15

2,393 manat ($1,407)

September 9

2,374 manat ($1,396)

September 16

2,386 manat ($1,403)

September 10

2,355 manat ($1,385)

September 17

2,377 manat ($1,398)

September 11

2,351 manat ($1,382)

September 18

2,331 manat ($1,371)

September 12

2,379 manat ($1,399)

September 19

2,365 manat ($1,391)

Average weekly rate

2,360 manat ($1,388)

Average weekly rate

2,371 manat ($1,394)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 67.1 manat ($39.4), or 3.3 percent. The weighted average price of an ounce of palladium increased by 37.4 manat ($21.9), or 1.9 percent, compared to last week, to 2,007 manat ($1,180).

Palladium ounce value change

September 8

1,896 manat ($1,115)

September 15

2,053 manat ($1,207)

September 9

1,951 manat ($1,147)

September 16

2,013 manat ($1,184)

September 10

1,962 manat ($1,154)

September 17

2,012 manat ($1,183)

September 11

1,997 manat ($1,174)

September 18

1,974 manat ($1,161)

September 12

2,042 manat ($1,201)

September 19

1,985 manat ($1,167)

Average weekly rate

1,970 manat ($1,158)

Average weekly rate

2,007 manat ($1,180)

