Containerized Data Center Market Report 2025-2030 Competitive Analysis Of Key Players - AWS, Atos, Cannon, Cisco, Dell, Eaton, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, NVIDIA, Oracle, Rittal, Schneider, Vertiv
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|197
|Forecast Period
|2025 - 2030
|Estimated Market Value (USD) in 2025
|$16.11 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$42.9 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|21.5%
|Regions Covered
|Global
Market Dynamics
- Rapid adoption of edge computing driving demand for modular containerized data centers Integration of liquid cooling technologies reshaping efficiency in containerized data centers Rising emphasis on sustainability fuels interest in green containerized data center solutions Expansion of modular hyperscale data center campuses through standardized container modules Growing deployment of AI-optimized containerized data centers to support high-performance workloads Increasing regulatory focus on data security accelerating secure containerized data center adoption Rising demand for edge computing solutions driving deployment of micro-containerized data centers at remote sites Integration of renewable energy systems in containerized data centers to reduce carbon footprint and operational costs Security challenges and solutions for securing containerized data center infrastructure against cyber threats Shift towards containerized data centers for disaster recovery and business continuity in high-risk zones
Market Insights
- Porter's Five Forces Analysis PESTLE Analysis
Competitive Landscape
- Market Share Analysis, 2024 FPNV Positioning Matrix, 2024 Competitive Analysis Amazon Web Services, Inc. Atos SE Aurecon Group Pty. Ltd. Cannon Technologies Ltd. Cisco Systems, Inc. Coromatic AB Datapod Dell Technologies Inc. Delta Electronics, Inc. DXN Limited Eaton Corporation PLC Fuji Electric Co., Ltd. by Furukawa Group Genpower Australia Pty Ltd Hewlett Packard Enterprise Company Hitachi, Ltd. Huawei Technologies Co., Ltd. International Business Machines Corporation Microsoft Corporation Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Nautilus Data Technologies. NVIDIA Corporation Oracle Corporation PRECISION METALS QUEANBEYAN PTY LTD Rittal GmbH & Co. KG Schneider Electric SE Shenzhen Kstar Science&Technology Co.,Ltd. STULZ GMBH Vertiv Group Corporation Zella DC ZTE Corporation
For more information about this report visit
About is the world's leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.
Attachment
-
Containerized Data Center Market
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Japan Skin Care Products Market Size Worth USD 11.6 Billion By 2033 CAGR: 4.18%
- Permissionless Data Hub Baselight Taps Walrus To Activate Data Value Onchain
- Chaingpt Pad Unveils Buzz System: Turning Social Hype Into Token Allocation
- Newcastle United Announce Multi-Year Partnership With Bydfi
- PLPC-DBTM: Non-Cellular Oncology Immunotherapy With STIPNAM Traceability, Entering A Global Acquisition Window.
- Origin Summit Unveils Second Wave Of Global Icons Ahead Of Debut During KBW
CommentsNo comment