Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
|
Gold ounce value change
|
September 1
|
5,908 manat ($3,473)
|
September 8
|
6,088 manat ($3,579)
|
September 2
|
5,944 manat ($3,494)
|
September 9
|
6,213 manat ($3,652)
|
September 3
|
6,013 manat ($3,535)
|
September 10
|
6,193 manat ($3,640)
|
September 4
|
6,005 manat ($3,530)
|
September 11
|
6,171 manat ($3,628)
|
September 5
|
6,049 manat ($3,556)
|
September 12
|
6,213 manat ($3,652)
|
Average weekly rate
|
5,984 manat ($3,518)
|
Average weekly rate
|
6,176 manat ($3,630)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 2.56 manat, or $1.50, which is a jump of 3.7 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 70 manat ($41.1), which is 1.2 percent, or 0.86 manat ($0.50), more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
September 1
|
68.7 manat ($40.3)
|
September 8
|
68.9 manat ($40.5)
|
September 2
|
69.3 manat ($40.7)
|
September 9
|
70.3 manat ($41.3)
|
September 3
|
69.2 manat ($40.6)
|
September 10
|
69.8 manat ($41)
|
September 4
|
69.2 manat ($40.6)
|
September 11
|
69.7 manat ($40.9)
|
September 5
|
69.4 manat ($40.8)
|
September 12
|
71.5 manat ($42)
|
Average weekly rate
|
69.2 manat ($40.6)
|
Average weekly rate
|
70 manat ($41.1)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 35.1 manat ($20.6), or 1.5 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went down by 19.6 manat, or $11.5 (0.8 percent), to 2,360 manat ($1,387) compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
September 1
|
2,342 manat ($1,376)
|
September 8
|
2,343 manat ($1,377)
|
September 2
|
2,417 manat ($1,420)
|
September 9
|
2,374 manat ($1,395)
|
September 3
|
2,386 manat ($1,402)
|
September 10
|
2,355 manat ($1,384)
|
September 4
|
2,403 manat ($1,412)
|
September 11
|
2,351 manat ($1,382)
|
September 5
|
2,352 manat ($1,382)
|
September 12
|
2,379 manat ($1,398)
|
Average weekly rate
|
2,380 manat ($1,399)
|
Average weekly rate
|
2,360 manat ($1,387)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 146.5 manat ($86.1), or 7.7 percent. The weighted average price of an ounce of palladium increased by 43.1 manat ($25.3), or 2.2 percent, compared to last week, to 1,970 manat ($1,158).
|
Palladium ounce value change
|
September 1
|
1,906 manat ($1,120)
|
September 8
|
1,896 manat ($1,114)
|
September 2
|
1,929 manat ($1,134)
|
September 9
|
1,951 manat ($1,147)
|
September 3
|
1,945 manat ($1,143)
|
September 10
|
1,962 manat ($1,153)
|
September 4
|
1,932 manat ($1,135)
|
September 11
|
1,997 manat ($1,174)
|
September 5
|
1,922 manat ($1,129)
|
September 12
|
2,042 manat ($1,200)
|
Average weekly rate
|
1,927 manat ($1,132)
|
Average weekly rate
|
1,970 manat ($1,158)
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
Pioneering AI Visionary Vincent Boucher & AGI Alpha Announce A Meta‐Agentic AGI Jobs Marketplace Platform
- Bitmex And Tradingview Announce Trading Campaign, Offering 100,000 USDT In Rewards And More
- Japan Halal Food Market Size To Surpass USD 323.6 Billion By 2033 With A CAGR Of 8.1%
- Chicago Clearing Corporation And Taxtec Announce Strategic Partnership
- Red Lions Capital And Neovision Launch DIP.Market Following ADGM Regulatory Notification
- Poppy Seed Market Size, Share, In-Depth Insights, Opportunity And Forecast 2025-2033
- Pluscapital Advisor Empowers Traders To Master Global Markets Around The Clock
CommentsNo comment